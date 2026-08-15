КА-РЕДЗОНИКО

КА-РЕДЗОНИКО - дво­рец в Ве­не­ции .

Рас­по­ло­жен на Боль­шом ка­на­ле. Стро­ил­ся по за­ка­зу ве­не­ци­ан­ской се­мьи Бон архитектором Б. Лон­ге­ной (1649-1682 годы). До­стро­ен в 1751-1756 годы (по­сле при­об­ре­те­ния двор­ца Дж. Ред­зо­ни­ко) архитектором Дж. Мас­са­ри, ко­то­ро­му при­над­ле­жат про­ек­ты вхо­да со сто­ро­ны су­ши, па­рад­ной ле­ст­ни­цы, час­тич­ное оформ­ле­ние ин­терь­е­ров (са­лон для тан­цев и др.); в ра­бо­те над фа­са­дом и ин­терь­е­ра­ми па­рад­но­го эта­жа Мас­са­ри сле­до­вал пер­во­на­чаль­но­му про­ек­ту Лон­ге­ны. Главный фа­сад, вы­хо­дя­щий на Боль­шой ка­нал, име­ет 3 эта­жа: ниж­ний, по цен­тру ко­то­ро­го рас­по­ло­же­ны лод­жия со сквоз­ным про­хо­дом во внутренний дво­рик и вес­ти­бюль (ат­ри­ум), оформ­лен рус­то­ван­ны­ми по­лу­ко­лон­на­ми, 2 верх­них - глад­ки­ми по­лу­ко­лон­на­ми. В де­ко­ра­тив­ном оформ­ле­нии ин­терь­е­ров при­ни­ма­ли уча­стие Дж.Б. Кро­за­то и П. Вис­кон­ти (фре­ски са­ло­на), Дж.Б. Тье­по­ло (2 пла­фо­на), Я. Гуа­ра­на и Г. Ди­циа­ни. Дво­рец ос­та­вал­ся в соб­ст­вен­но­сти се­мьи Ред­зо­ни­ко до начала XIX века. С 1936 года Му­зей ве­не­ци­ан­ско­го сет­те­чен­то (в его со­став вхо­дит Пи­на­ко­те­ка Э. Мар­ти­ни). Сре­ди наи­бо­лее цен­ных экс­по­на­тов – ра­бо­ты Я. Тин­то­рет­то, Ка­на­лет­то, Ф. Гвар­ди, П. Лон­ги, Дж. Б. и Дж. Д. Тье­по­ло.

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