ИЗЮМ

ИЗЮМ - город на северо-востоке Украины, в Харьковской области.

Население 52,4 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на реке Се­вер­ский До­нец. Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Название го­ро­да про­ис­хо­дит от тюркского на­име­но­ва­ния го­ры Кре­мя­нец - Узюн (Изюм)-кур­ган (Длин­ная го­ра). Брод близ неё в из­лу­чи­не Се­вер­ско­го Дон­ца («изюм­ский пе­ре­лаз») и на­чи­нав­ший­ся от не­го Изюм­ский шлях (тюркский «сак­ма») ис­поль­зо­ва­ли крым­ские та­та­ры для на­бе­гов на русские зем­ли. Пер­вое письменное упо­ми­на­ние об изюм­ской «русской сто­ро­же» (до­зо­ре) от­но­сит­ся к 1571 году. Да­той ос­но­ва­ния Изюма счи­та­ет­ся март 1681 года, ко­гда на го­ре Кре­мя­нец на­ча­лось строи­тель­ст­во кре­по­сти. В 1685 году в Изюм для ох­ра­ны южных гра­ниц Русского государства был соз­дан Изюм­ский сло­бод­ской ка­за­чий полк , ко­то­ро­му под­чи­ня­лись 13 близ­ле­жа­щих го­ро­дов и сло­бод.

С ли­к­ви­да­ци­ей пол­ко­во­го административно-территориального де­ле­ния Сло­бод­ской Ук­раи­ны Изюм - уезд­ный го­род Сло­бод­ско-Ук­ра­ин­ской губернии (1765-1780 годы, 1796-1835 годы), Харь­ков­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1780-1796 годы), Харь­ков­ской губернии (1835-1923 год). В конце XVIII-XIX веках в Изюме вы­со­ки­ми тем­па­ми раз­ви­ва­лись тор­гов­ля, ма­ну­фак­тур­ное, за­тем промышленное про­изводство. В 1910 году че­рез го­род про­шла железная дорога Харь­ков - Дон­басс. В феврале 1918 года в Изюме ус­та­нов­ле­на советская власть.

В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Изюм в апреле 1918 года за­нят ав­ст­ро-германскими вой­ска­ми, в декабре 1918 года - вой­ска­ми Украинской ди­рек­то­рии, в январе 1919 года - час­тя­ми Крас­ной Ар­мии, в ию­не - Воо­руженными си­ла­ми Юга Рос­сии, в декабре 1919 года - вновь Крас­ной Ар­ми­ей. В 1923-1932 годах ок­руж­ной центр УССР, с 1932 года рай­он­ный центр Харь­ков­ской области УССР.

В 1937 году изюм­ский за­вод оп­тического стек­ла (ос­но­ван по ука­зу императора Ни­ко­лая II от апреля 1916 года; пер­вую про­дук­цию дал в 1923 году) из­го­то­вил ру­би­но­вое стек­ло для звёзд, ко­то­рые бы­ли ус­та­нов­ле­ны на баш­нях Мо­с­ков­ско­го Крем­ля. В го­ды Великой Отечественной вой­ны че­рез Изюм с октября 1941 года про­хо­ди­ла ли­ния фрон­та. 23.06.1942 года го­род был ос­тав­лен советскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён 5.02.1943 года в хо­де Во­ро­ши­лов­град­ской опе­ра­ции 1943 года. За вре­мя германской ок­ку­па­ции промышленность и жи­лой фонд Изюма бы­ли прак­ти­че­ски пол­но­стью унич­то­же­ны.

Со­хра­ни­лись: Свя­то-Пре­об­ра­жен­ский (1684 год) и Свя­то-Воз­не­сен­ский (1826 год) со­бо­ры, Кре­сто­воз­дви­жен­ская (Ни­ко­ла­ев­ская) цер­ковь (1809-1823 годы). Ме­мо­ри­ал Великой Отечественной вой­ны. При­род­но-ар­хео­ло­гический па­мят­ник - го­ра Кре­мя­нец (высота 218 м). Крае­ведческий му­зей.

Важ­ный центр оп­тического и оп­ти­ко-элек­трон­но­го при­бо­ро­строе­ния в Ук­раи­не. За­во­ды: ка­зён­ный при­бо­ро­строи­тель­ный (про­изводство вы­со­ко­точ­ных оп­ти­ко-элек­трон­ных и оп­ти­че­ско-ме­ха­нических при­бо­ров, ла­зер­ных даль­но­ме­ров и др., а так­же оп­тического стек­ла - свыше 200 ма­рок цвет­но­го и бес­цвет­но­го стек­ла, в т. ч. во­ло­кон­но­го, ла­зер­но­го, фо­то­хром­но­го), оп­ти­ко-ме­ха­ни­че­ский, по вы­пус­ку оф­таль­мо­ло­ги­че­ских линз. Су­до­строи­тель­но-су­до­ре­монт­ный за­вод; пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (кир­пич, из­де­лия из по­ли­сти­рол­бе­то­на и др.).

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