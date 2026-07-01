ИЗЮМ
ИЗЮМ - город на северо-востоке Украины, в Харьковской области.
Население 52,4 тысяч человек (2008 год). Расположен на реке Северский Донец. Железнодорожная станция. Узел автомобильных дорог.
Название города происходит от тюркского наименования горы Кремянец - Узюн (Изюм)-курган (Длинная гора). Брод близ неё в излучине Северского Донца («изюмский перелаз») и начинавшийся от него Изюмский шлях (тюркский «сакма») использовали крымские татары для набегов на русские земли. Первое письменное упоминание об изюмской «русской стороже» (дозоре) относится к 1571 году. Датой основания Изюма считается март 1681 года, когда на горе Кремянец началось строительство крепости. В 1685 году в Изюм для охраны южных границ Русского государства был создан Изюмский слободской казачий полк, которому подчинялись 13 близлежащих городов и слобод.
С ликвидацией полкового административно-территориального деления Слободской Украины Изюм - уездный город Слободско-Украинской губернии (1765-1780 годы, 1796-1835 годы), Харьковского наместничества (1780-1796 годы), Харьковской губернии (1835-1923 год). В конце XVIII-XIX веках в Изюме высокими темпами развивались торговля, мануфактурное, затем промышленное производство. В 1910 году через город прошла железная дорога Харьков - Донбасс. В феврале 1918 года в Изюме установлена советская власть.
В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов Изюм в апреле 1918 года занят австро-германскими войсками, в декабре 1918 года - войсками Украинской директории, в январе 1919 года - частями Красной Армии, в июне - Вооруженными силами Юга России, в декабре 1919 года - вновь Красной Армией. В 1923-1932 годах окружной центр УССР, с 1932 года районный центр Харьковской области УССР.
В 1937 году изюмский завод оптического стекла (основан по указу императора Николая II от апреля 1916 года; первую продукцию дал в 1923 году) изготовил рубиновое стекло для звёзд, которые были установлены на башнях Московского Кремля. В годы Великой Отечественной войны через Изюм с октября 1941 года проходила линия фронта. 23.06.1942 года город был оставлен советскими войсками. Освобождён 5.02.1943 года в ходе Ворошиловградской операции 1943 года. За время германской оккупации промышленность и жилой фонд Изюма были практически полностью уничтожены.
Сохранились: Свято-Преображенский (1684 год) и Свято-Вознесенский (1826 год) соборы, Крестовоздвиженская (Николаевская) церковь (1809-1823 годы). Мемориал Великой Отечественной войны. Природно-археологический памятник - гора Кремянец (высота 218 м). Краеведческий музей.
Важный центр оптического и оптико-электронного приборостроения в Украине. Заводы: казённый приборостроительный (производство высокоточных оптико-электронных и оптическо-механических приборов, лазерных дальномеров и др., а также оптического стекла - свыше 200 марок цветного и бесцветного стекла, в т. ч. волоконного, лазерного, фотохромного), оптико-механический, по выпуску офтальмологических линз. Судостроительно-судоремонтный завод; предприятия пищевой промышленности. Производство стройматериалов (кирпич, изделия из полистиролбетона и др.).