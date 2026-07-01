ИЗЯСЛАВЛЬ ВОЛЫНСКИЙ

Изяславль Волынский (Городок Хмельницкий) — город на границе Волыни с Киевской землей.

Единственный раз упоминается в Ипатьевской летописи , свидетельствующей о взятии его Батыем в начале 1241. Отождествлен М. К. Каргером с городищем у с. Городище (Шепетовский р-н Хмельницкой обл., Украина). Исследован Каргером в 1957—1964.

Городище (3,6 га) расположено на берегу р. Гуськи и включает детинец и окольный город. Оборонительные сооружения по периметру детинца и окольного города состоят из сплошной полосы срубов (3—3,5×4 м), фронтальная сторона которых была присыпана валом. Срубы использовались для жилых и хозяйственных нужд. С напольной стороны городище ограждено тройной линией рвов, сочлененных с двухрядным тыном и главной крепостной стеной с башнями. В поперечнике укрепления составляют около 70 м. Внутри поселение было застроено деревянными домами. В культурном слое городища (до 1,5 м) найдено множество вещей, включая 17 кладов серебряных украшений. По археологическим данным, поселение основано между 1150 и 1200 и было полностью уничтожено монголо-татарами. Раскопки обнаружили сплошное пожарище, связанное с гибелью города. Его территория была усеяна костями убитых людей (более 2500 жертв). Жизнь на этом месте не возобновлялась.

Лит.: Каргер М. К. Древнерусский город Изяславль в свете археологических исследований 1957—1961 // Тезисы докладов советской делегации на I Международном конгрессе славянской археологии. М., 1965. С. 39—41; Пескова А. А. Древний Изяславль // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 164. М., 1980. С. 66—73; Миролюбов М. А. Древнерусский город Изяславль. Каталог выставки. Л., 1983.