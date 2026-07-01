ИЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ

Изяслав Ярославич (в крещении Дмитрий) (1024, Киев — 03.10.1078, Нежатина нива, близ Чернигова) — князь туровский, киевский.

3-й сын Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерд (см. Ирина-Ингигерда ). Около 1043 женился на дочери польского короля Мешко II Гертруде. В 1054 получил Киев ; владел также Новгородской, Туровской и Деревской землями. Вместе с братьями Святославом Ярославичем черниговским и Всеволодом Ярославичем переяславским составил так называемый триумвират Ярославичей, правивший Русью в течение полутора десятилетий. Как и другие участники триумвирата, И. Я. стремился главным образом к расширению своих владений. В 1057 он захватил большую часть Волынской земли, принадлежавшей его брату Игорю. 3 марта 1067 Ярославичи разбили на р. Немиге полоцкого князя Всеслава Брячиславича, попытавшегося перед этим захватить Новгород, а 10 июня, пригласив на переговоры в Оршу, арестовали его. 14 сентября 1068 половцы победили И. Я., Святослава и Всеволода в битве на р. Альте. У бежавшего в Киев И. Я. киевляне потребовали коней и оружие, чтобы вновь сразиться с врагом. Отказ И. Я. вызвал Киевское восстание 1068 . И. Я. вынужден был уйти в Польшу , восставшие посадили князем освобожденного из заключения Всеслава. Тот заключил союз с братьями И. Я., передав им часть его владений. Весной 1069 с помощью польского войска, возглавляемого князем Болеславом II Смелым, И. Я. вернулся в Киев. Однако восстановить власть над всеми своими прежними владениями ему не удалось. Некоторые из них, в частности Новгород, удерживались его братьями. Весной 1073 Святослав со Всеволодом изгнали И. Я. из Киева, разделив между собой его земли. И. Я. вновь бежал в Польшу, но Болеслав заключил мир со Святославом, ставшим киевским князем. В 1075 И. Я. прибыл ко двору германского императора Генриха IV , который обещал помирить его со Святославом. Попытка не имела успеха, так же, как и обращение И. Я. к папе Григорию VII . Лишь после смерти Святослава (27 декабря 1076) И. Я. смог вернуться на Русь. Всеволод, вокняжившийся в Киеве, уступил стол И. Я. (первая половина июля 1077). Между братьями установилось согласие. Когда в 1078 сын Святослава Олег Святославич при поддержке Бориса Вячеславича отнял у Всеволода Чернигов, И. Я. пришел на помощь брату. 3 октября 1078 они победили Олега и Бориса в битве на Нежатине ниве близ Чернигова, но И. Я. пал в сражении.

Лит.: Кучкин В. А. «Слово о полку Игореве» и междукняжеские отношения 60-х гг. XI в. // Вопросы истории. 1985. № 11; Энциклопедия Слова о полку Игореве. В 5-ти тт. Т. 2. СПб., 1995. С. 278—280; Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX—XII вв. М., 2001.