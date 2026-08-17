ИЗЯСЛАВ (ПАНТЕЛЕИМОН) МСТИСЛАВИЧ

ИЗЯСЛАВ (ПАНТЕЛЕИМОН) МСТИСЛАВИЧ - князь киевский (1146-1149, 1150, 1151-1154 годы).

2-й сын благоверного князя Мстислава (Феодора) Владимировича и шведской принцессы Кристины, внук Владимира (Василия) Всеволодовича Мономаха. В крещении княжич был наречен в честь вмч. Пантелеимона, на что имеется ряд указаний в источниках. В летописи сообщается, что шлем Изяслава Мстиславича был украшен изображением этого святого (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 438-439). Сохранились списки грамоты Изяслава Мстиславича новгородскому монастырю святого Пантелеимона, согласно которой Изяслав Мстиславич по благословению Новгородского епископа святого Нифонта «устроил святому Пантелемону монастырь, и посадил есми в нем игумена Аркадия», и «испрошал есмь у Новагорода святому Пантелемону землю» (Корецкий. 1955. С. 204-207). Монастырь с таким посвящением был основан в Новгороде или Изяславом Мстиславичем (Янин. 1977. С. 62-65; Назаренко. 2001. С. 595-596), или его отцом Мстиславом Великим (Кучкин В. А. Чудо св. Пантелеимона и семейные дела Владимира Мономаха // Россия в средние века и новое время: Сб. ст. к 70-летию чл.-кор. РАН Л. В. Милова. М., 1999. С. 55).

Изяслав Мстиславич впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1127 годом, когда он был отправлен отцом на княжение в Курск. В 1127 году Изяслав Мстиславич участвовал в походе на Полоцкое княжество. После изгнания местных князей в Византию (1129 год) Изяслав Мстиславич занял полоцкий стол (до 1132 года), тогда же в его владения, вероятно, вошел и Минск. После смерти Мстислава Великого (1132 год) князь начал борьбу за Переяславль Русский (ныне Переяслав-Хмельницкий, Украина). Владение этим центром было важным шагом на пути к занятию Изяславом Мстиславичем киевского стола, связанным с попытками реализации плана Владимира Мономаха, по которому киевский стол должен был принадлежать потомкам Мстислава Великого (против этого плана выступили младшие Мономашичи - дяди Изяслава Мстиславича). После нескольких переходов Переяславля из рук в руки киевский князь Ярополк Владимирович, дядя Изяслава Мстиславича, передал его племяннику. Протесты др. Мономашичей вынудили Ярополка передать Переяславль следующему после него по старшинству брату Вячеславу Владимировичу. При этом Изяслав Мстиславич получил в дополнение к оставшемуся в его владении Минску Туровское княжество. В начале 1134 года Изяслав Мстиславич был лишен Туровского княжества, но сохранил за собой Минск. Недовольный этим, князь в том же году отправился в Новгород к брату Всеволоду и возглавил коалицию Мстиславичей против своих дядей Владимировичей.

Из Новгорода Мстиславичи предприняли неудачный поход на Ростов, бывшее владение князя Юрия (Георгия) Владимировича Долгорукого, который незадолго до того обменял его вместе с др. городами у Ярополка Владимировича на Переяславль. Изяслав Мстиславич поддержал черниговских князей в их конфликте с Владимировичами, участвовал в походе на Переяславское княжество. Зимой 1134/1135 года киевскому князю удалось привлечь Изяслава Мстиславича на свою сторону передачей Владимиро-Волынского княжества. В 1138 году Изяслав Мстиславич участвовал в походе Мономашичей против черниговских князей, завершившемся заключением мира у Моровийска.

В 1139 году киевским князем стал женатый на сестре Изяслава Мстиславича Всеволод (Кирилл) Ольгович, который сразу же начал, по сообщению летописца, «замышляти на Володимериче и на Мстиславиче, надеяся силе своеи и хоте сам всю землю держати с своею братею» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 307). Против Изяслава Мстиславича он направил галицкого князя Ивана Васильковича и перемышльского князя Владимирка Володаревча, потерпевших неудачу. В 1142 году Изяслав Мстиславич пришел на помощь дяде Вячеславу Владимировичу, осажденному в Переяславле братьями киевского правителя черниговскими князьями св. Игорем (Георгием) и Святославом Ольговичами; черниговская рать была разгромлена. По соглашению между Вячеславом Владимировичем и Всеволодом Ольговичем Изяслав Мстиславич получил переяславский стол и занял его 1 января 1143 года. В 1144 году князь участвовал в походе на Галицкое княжество, организованном Всеволодом Ольговичем. В 1145 году присутствовал на съезде князей, где киевский князь объявил своим наследником Игоря Ольговича.

Вскоре после утверждения Игоря в Киеве (2 августа 1146 года) недовольные им киевляне направили к Изяславу Мстиславичу послов с приглашением занять киевский стол. В сражении 13 августа 1146 года Изяслав Мстиславич нанес сокрушительное поражение киевскому войску, часть которого перешла на его сторону, и вошел в Киев, получив благословение Переяславского епископа св. Евфимия. Настолование Изяслава Мстиславича совершилось в киевском Софийском соборе в отсутствие митрополита Михаила I (II) , по неизвестным причинам уехавшего в 1145 году в Константинополь и там скончавшегося, и стало нарушением обязательства русских епископов, данного ими ранее митрополиту, не совершать богослужение в соборе в отсутствие митрополита (Там же. Т. 2. Стб. 341). В 1146 году Изяслав Мстиславич вернул под свой контроль Владимиро-Волынское княжество, отобрав его сначала у Святослава Всеволодовича, затем у княжившего в Турове Вячеслава Владимировича, который надеялся заставить Изяслава Мстиславича признать его старшинство. В результате похода на Туровскую землю войск Изяслава Мстиславича она была фактически завоевана, были схвачены Туровский епископ Иоаким и туровские посадники.

Отсутствие в Киеве первосвятителя подтолкнуло Изяслава Мстиславича к решительному шагу. По приказанию князя летом 1147 года в столице для избрания нового митрополита собрались русские епископы (Онуфрий Черниговский, Феодор Белгородский, свт. Евфимий Переяславский, Дамиан Юрьевский (Каневский), Феодор Владимиро-Волынский, свт. Нифонт Новгородский, Мануил Смоленский (Там же. Стб. 340-341); возможно, как указано в Киево-Печерском патерике, на Соборе также присутствовали вывезенный незадолго до этого из Турова епископ Иоаким и Полоцкий епископ Косма). Кандидатом Изяслава Мстиславича на митрополичью кафедру стал зарубский книжник схимник Климент Смолятич. Мнения архиереев на Соборе разделились. Свт. Нифонт и епископ Мануил были противниками поставления митрополита без благословения Константинопольского патриарха. Позицию другой части архиереев изложил Черниговский епископ Онуфрий, сказавший: «Аз сведе: достоить ны поставити», и предложил осуществить поставление хранившейся в Киеве главой сщмч. Климента I, папы Римского, сославшись на практику поставления у греков рукой святого Иоанна Крестителя. Поставление совершилось так, как предложил епископ Онуфрий. Климент Смолятич был возведен на митрополичью кафедру 27 июля 1147 года, «на память святаго Пантелеимана», т. е. в именины Изяслава Мстиславича.

В 1149 году Изяслав Мстиславич и митрополит вызвали в Киев наиболее авторитетного противника поставления Климента - Новгородского епископа Нифонта. Святитель был задержан и помещен в Киево-Печерский монастырь, освобожден после вступления в Киев войск Юрия Долгорукого. Когда Киев в 1149 и 1150 годах переходил к Юрию Долгорукому, Климент Смолятич бежал вместе с Изяславом Мстиславичем и находился во Владимиро-Волынском княжестве. Только после смерти Изяслава Мстиславича в Константинополе на Киевскую митрополию был поставлен новый митрополит - свт. Константин I (1155-1159 годы). Причины, по которым Изяслав Мстиславич настоял на избрании предстоятеля Русской Церкви без санкции Константинополя, не вполне ясны. Возможно, князь, опиравшийся на широкую поддержку населения Киевской земли, в данном случае, как и в других обстоятельствах, игнорировал в своих интересах традиционные иерархические связи (аналогичным образом он вел себя в династической борьбе, признавая родовое старейшинство в тех обстоятельствах, когда ему это было выгодно).

Основным содержанием политики Изяслава Мстиславича как киевского князя стало противостояние с дядей - ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким. В этой борьбе главной опорой Изяслава Мстиславича были братья Ростислав Смоленский, Святополк Новгородский, Ярополк Поросский, Владимир. Узами родства Мстиславичи были связаны с правящими домами Венгрии, Польши и Чехии (в Ипатьевской летописи сохранлась переписка Изяслава Мстиславича и венгерского короля Гезы II, женатого на сестре Изяслав Мстиславича Евфросинии), что позволяло Изяславу Мстиславичу привлекать себе в помощь иностранные войска. Изяслав Мстиславич заключил союз с черниговскими князьями Владимиром и Изяславом Давидовичами, которые рассчитывали получить владения двоюродного брата Святослава Ольговича, ставшего одним из главных союзников Юрия Долгорукого.

После примирения в 1147 году Владимира и Изяслава Давидовичей со Святославом Ольговичем задача противостояния черниговским князьям стала одной из важнейших для Изяслава Мстиславича, в то время как Ростислав Мстиславич должен был сдерживать Юрия Долгорукого на севере. В начале 1148 года Изяслав Мстиславич взял Городец Остёрский, представлявший собой анклав ростово-суздальских князей в Южной Руси. Вскоре Изяслав Мстиславич осадил Чернигов и разорил городскую округу. В 1148 году Изяслав Мстиславич заключил союз с черниговскими князьями, в феврале- марте 1149 года Мстиславичи разорили владения ростово-суздальского князя в верховьях Волги.

В июле 1149 года войска Юрия Долгорукого и союзные ему половцы выступили на Киев. В сражении под Переяславлем 23 августа 1149 года они нанесли поражение отрядам Изяслава Мстиславича, который бежал во Владимир-Волынский. Получив помощь из Центральной Европы, Изяслав Мстиславич намеревался возобновить борьбу за Киев, для чего позвал на киевский стол дядю Вячеслава Владимировича. Однако союзники Изяслава Мстиславича оставили его из-за нападения пруссов на Польшу, а Юрия Долгорукого поддержал галицкий князь Владимирко Володаревич. В этой ситуации Изяслав Мстиславич начал переговоры с Юрием Долгоруким. В марте 1150 года между князьями был заключен мир, по которому Изяслав Мстиславич отказался от Киева. На состоявшейся позднее встрече Юрия и Вячеслава Владимировичей с Изяславом Мстиславичем в Пересопнице было решено вернуть последнему его имущество, захваченное ростовским войском в сражении 23 августа 1149 года.

Невыполнение Юрием Долгоруким условий договора стало поводом для Изяслава Мстиславича к походу на Киев летом 1150 года. После победы над отрядами Глеба Юрьевича у Пересопницы Изяслав Мстиславич вступил в столицу и вынудил въехавшего туда ранее Вячеслава Владимировича перейти в Вышгород. Между тем Юрий Долгорукий соединился с Ольговичами и Давидовичами, на помощь ему шел галицкий князь Владимирко Володаревич. В этих неблагоприятных обстоятельствах Изяслав Мстиславич, желая прикрыться династическим авторитетом Вячеслава Владимировича, старшего брата Юрия Долгорукого, поехал в Вышгород и, признав старейшинство дяди, предложил ему киевское княжение. Изяслав Мстиславич добился соглашения с дядей, но из-за военного столкновения с Владимирком Володаревичем не смог сохранить Киев и отступил во Владимир-Волынский.

В конце февраля- начале марта 1151 года Изяслав Мстиславич начал новый поход на Киев. Заняв город, князь подтвердил старейшинство Вячеслава Владимировича, и последний торжественно въехал в Киев в качестве старшего соправителя Изяслаав Мстиславича. «Дуумвират» обеспечил легитимность киевского княжения Изяслава Мстиславича с точки зрения родового старейшинства и лишил Юрия Долгорукого возможности выдвигать претензии на киевское княжение. В мае 1151 года на реке Рут (ныне Протока) состоялось решающее сражение в ходе военного противостояния Изяслава Мстиславича и Юрия Долгорукого, в котором войска ростово-суздальского князя были разгромлены, а Изяслав Мстиславич тяжело ранен. Юрий Долгорукий бежал в Переяславль, после чего до смерти Изяслава Мстиславича не предпринимал активных попыток захватить киевский стол. К весне 1152 года Изяслав Мстиславич лишил Юрия Долгорукого всех владений в Южной Руси (Переяславля, Городца Остёрского). В феврале 1153 года Изяслав Мстиславич вместе с племянником Романом Ростиславичем и черниговскими союзниками осадил Новгород-Северский, принудив князя Святослава Ольговича просить мира и обещать разорвать союз с Юрием Долгоруким. В 1152-1154 годах Изяслав Мстиславич организовал несколько походов на Галицкое княжество, в результате которых он вернул захваченные в 1151 году галицким князем Владимирком Володаревичем города Шумск, Тихомль, Выгошев и Гнойница в Погорине, а также Бужск.

Изяслав Мстиславич был женат дважды. Первый брак был заключен до 1130 года (обзор мнений о возможном происхождении его 1-й супруги смотрите: Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. Kraków, 2008. S. 121-126), княгиня скончалась зимой 1151/1152 года. Весной 1154 года Изяслав Мстиславич женился на «обезской царевне», по предположению исследователей Русудан, дочери грузинского царя Деметре I.

По всей видимости, Изяслав Мстиславич был адресатом 2 посланий игумена Феодосия, управлявшего Киево-Печерским монастырем в середине XII века: о постах и о «вере латинской» (в науке эти послания часто приписываются прп. Феодосию Печерскому, при этом их адресатом считается князь Изяслав (Димитрий) Ярославич). В 1-м послании Феодосий утвердительно отвечает на 2 вопроса князя: можно ли в воскресный день убивать скот и птицу и есть их мясо и хорошо ли не есть мясо в среду и в пятницу. Во 2-м послании автор исчисляет отступления латинян от истинной веры и описывает их недобрые обычаи. Феодосий наставляет князя не иметь с католиками никакого общения и призывает твердо держаться Православия.

Изяслав Мстиславич был похоронен в храме основанного его отцом монастыря во имя вмч. Феодора Стратилата в центре Киева.

Иллюстрация:

Киевский кн. Изяслав Мстиславич. Гравюра. 1823 г. (РГБ). Архив ПЭ.

Источники:

ПСРЛ. Т. 1, 2 (по указ.);

Корецкий В. И. Новый список грамоты вел. кн. Изяслава Мстиславича Новгородскому Пантелеймонову мон-рю // ИА. 1955. № 5. С. 204-207;

Семенов А. И. Неизвестный новгородский список грамоты кн. Изяслава, данной Пантелеймонову мон-рю // НИС. 1959. Вып. 9. С. 245-248.