ИЗЯСЛАВ (ДИМИТРИЙ) ЯРОСЛАВИЧ

ИЗЯСЛАВ (ДИМИТРИЙ) ЯРОСЛАВИЧ - киевский князь (1054-1068, 1069-1073, 1077-1078 годы).

2-й сын киевского князя Ярослава (Георгия) Владимировича Мудрого от брака с благоверной княгиней Ириной (Ингигерд), дочерью шведского короля Олава Шётконунга . В крещении Изяслав был назван в честь вмч. Димитрия Солунского. Это подтверждается именованием Изяслава «Димитрием, королем Руси» в сообщении о его визите в начале 1075 года к германскому королю Генриху IV в анналах Ламперта Херсфельдского («Demetrius, rex Ruzenorum») и в адресованном ему послании папы Григория VII («Demetrius, rex Ruscorum») от 17 апреля 1076 года. Кроме того, Изяслав обращается к св. Димитрию в надписи на покрове, подаренном им на раку св. Адальберта-Войтеха в Гнезно. Косвенным свидетельством крещения Изяслава в честь вмч. Димитрия Солунского может служить посвящение святому соборной церкви фамильного монастыря, основанного Изяславом в Киеве. При жизни отца князь занимал столы во Владимире-Волынском или в Турове, затем, после смерти старшего брата Владимира, вероятно, в Новгороде (1052-1054 годы). В конце 30-х - 1-й половине 40-х годов XI века женился на Гертруде, сестре польского князя Казимира I Восстановителя. Изяславу приписываются известные в 10 экземплярах свинцовые печати с изображением св. Димитрия на одной стороне и декоративной розетки на другой. Аналогичная печать с изображением на обороте княжеской тамги, возможно, относится ко времени княжения Изяслава в Новгороде.

По завещанию Ярослава Мудрого в 1054 году Русь была разделена между его 5 сыновьями, причем Изяславу, к тому времени старшему, достались Киев (с Турово-Берестейской волостью) и Новгород. Нововведением завещания Ярослава стало учреждение на Руси сеньората. Изяславу усваивался некоторый объем общегосударственных прерогатив, главной из которых была обязанность служить гарантом политического status quo. В то же время власть Изяслава не была единоличной. На сопряженных с Киевом территориях осуществлялось «троевластие» старших Ярославичей: Изяслава, Святослава, князя черниговского, и Всеволода, князя переяславского, разделивших между собой земли Среднего Поднепровья и тем самым обязанность защищать южные рубежи Руси от степняков. Поэтому все важнейшие события первых 15 лет княжения Изяслава представлены в источниках как результат коллективных действий братьев: перевод Игоря Ярославича с Волыни в Смоленск после смерти смоленского князя Вячеслава Ярославича (1057 Изяслав) (Волынь при этом, видимо, отошла Изяславу), освобождение из заключения и пострижение в монашество его дяди Судислава Владимировича (1059 год), раздел Смоленска по смерти Игоря (1060 год), победа над торками (узами) (1060 год), война против полоцкого князя Всеслава Брячиславича и его пленение (1067 год), неудачное противостояние появившимся в южнорусских степях половцам (1068 год), перенесение мощей святых князей Бориса и Глеба в построенную Изяславом в Вышгороде и освященную в их честь церковь (1072 год), кодификация дополнительных статей Русской правды («Правда Ярославичей») (около 1072 года). Только на севере и на западе Изяслав действовал в одиночку: поручив Новгород посаднику Остромиру (между 1054 и 1060 годами), Изяслав совершил поход на балтское племя галиндов (голядь) в среднем течении Западного Буга (1058 год), продолжая освоение ятвяжских земель, начатое его дедом равноапостольным князем Владимиром (Василием) Святославичем. После гибели Остромира во время похода на чудь (эстов) Изяслав совершил успешный поход на чудь, а в Новгороде посадил сына Мстислава.

Поражение от половцев летом 1068 года и отказ Изяслава раздать оружие киевлянам для отпора кочевникам вызвали в столице мятеж, в результате которого на киевский стол был возведен освобожденный восставшими из заключения Всеслав Полоцкий, а Изяслав бежал в Польшу. С военной помощью польских князей Болеслава II весной 1069 года Изяслав вернулся в Киев, но восстановить политическую ситуацию 1068 года не смог. Святослав, овладевший к тому времени Новгородом, сохранил его за собой. Без помощи братьев киевский князь в 1069-1071 годах вел безуспешную войну за Полоцк, в ходе которой погиб его старший сын Мстислав. Кризис сеньората Изяслава проявился также во внешнеполитической сфере. Стремясь нейтрализовать польского союзника киевского князя, Святослав около 1070 года сблизился с маркграфом Майсенской марки Экбертом II, а Изяслав с целью заручиться поддержкой восточносаксонской знати женил около 1071/1072 года сына Ярополка на падчерице маркграфа саксон. Восточной марки Деди. Вероятно, к 1069/1070 году, а не к 1060 году, как считалось ранее (А. Поппе), относится выход владений Святослава и Всеволода из церковной юрисдикции Киева по причине учреждения в Чернигове и Переяславле Русском (ныне Переяслав-Хмельницкий, Украина) самостоятельных митрополий. Согласно др. гипотезе (К. Цукерман), митрополия в Чернигове была открыта около 1069 года, а в Переяславле - в 1073 году или чуть позднее. Однако и в этом случае разделение единой Русской митрополии оказывается связано с конфликтом между Изяславом и его братьями.

Итогом все возраставшей напряженности в отношениях между Ярославичами стало вторичное изгнание Изяслава из Киева - на этот раз младшими братьями весной 1073 года, в результате которого киевским столом овладел Святослав. Изяслава снова искал поддержки в Польше, но неудачно. Вовлеченный в конфликт с Чехией, Болеслав II ограничился сожжением Берестья (ныне Брест, Белоруссия) в 1074 году, а весной следующего года заключил союз со Святославом. В начале 1075 года Изяслав оказался при дворе германского короля Генриха IV, который, будучи занят подавлением саксонского восстания, реальную помощь изгнаннику оказать не мог, а поручил его опеке маркграфа Деди. Весной 1075 года Изяслав отправил сына Ярополка с посольством к папе Григорию VII, которому Ярополк предложил признать Русь «леном св. Петра», т. е. вывести ее из подчинения Константинопольскому Патриарху. Папа дал согласие, о чем и уведомил Изяслава письмом. Ярополк уверял Григория VII, что его отец задним числом непременно одобрит этот шаг. Ясно, что Ярополк Изяславич не мог действовать без санкции отца, и потому самоустранение Изяслава от прямых контактов с папой показывает, что его целью было всего лишь оказать давление на польского князя. К последнему в апреле 1076 года действительно было отправлено папское послание в поддержку Изяслава.

Ситуация переменилась после внезапной смерти Святослава в декабре 1076 года Летом 1077 года Всеволод добровольно уступил киевский стол старшему брату. Результатом стало вытеснение Святославичей с их столов: Глеба - из Новгорода, Олега - с Волыни. Новгород отошел Изяслав, который посадил там сына Святополка. Третий период киевского княжения Изяслава оказался недолгим. В 1078 году Олег Святославич с наемными половцами захватил отчий Чернигов, изгнав оттуда Всеволода Ярославича. Изяслав выступил на помощь брату, и осенью того же года войско Олега было разбито (битва на Нежатиной Ниве), но при этом Изяслав погиб, а киевский стол перешел Всеволоду. Изяслав был погребен в Десятинной церкви; существует предположение, что под «цьркъви святыя Богородица» в летописи имеется в виду Софийский собор (В. А. Кучкин). Печерский летописец сопроводил сообщение о гибели Изяслава некрологом, с похвалой отозвавшись о беззлобии и бесхитростности князя: «Бе же Изяслав мужь взором красен, телом великомь, незлобив нравомь, кривды ненавидя, любя правду, клюк же в немь не бе, ни льсти, но прост оумом, не воздая зла за зло». В Житии прп. Феодосия Печерского (согласно Ю. А. Артамонову, составленном Нестором около 1107/1108 года) смерть Изяслава охарактеризована как христианский подвиг: «...положи душю свою за брата своего по Господню гласу». Автор Жития пишет о живой вере Изяслава: «Поистине бе тепл на веру, яже к Господу нашему Иисусу Христу и к Пречистей Матери Его».

О церковной политике Изяслава (помимо упомянутой вынужденной уступки братьям в вопросе о новых митрополиях) известно мало. Согласно Житию прп. Феодосия Печерского, вскоре после вокняжения Изяслава в Киеве возник конфликт князя и его окружения с молодым Киево-Печерским монастырем из-за пострижения прп. Никоном Печерским без княжеского разрешения евнуха из приближенных князя (прп. Ефрема; впоследствии митрополит Переяславский) и сына одного из бояр (прп. Варлаама; будующий игумен Киево-Печерского монастыря). В гневе Изяслав грозил «раскопать пещеру», а монахов «послать на заточение». Житие приписывает примирение между князем и монастырем заступничеству Гертруды, жены Изяслава, которая убедила мужа оставить монахов в покое, т. к. аналогичные репрессии против монашества на ее родине, в Польше, привели в 30-х годах XI века к общегосударственной смуте. Однако дело обстояло, по всей вероятности, сложнее, и монастырю пришлось пойти на компромисс. Прп. Никон был вынужден покинуть Киев, прп. Антоний Печерский удалился в затвор, а настоятелем монастыря был избран юный Варлаам. При прп. Варлааме Изяслав выделил печерянам «гору над пещерою» для строительства наземного монастыря. Изяслав воспринимал Варлаама как своего ставленника, что видно из перевода последнего на игуменство в основанный князем Димитриевский монастырь около 1060 года. По замечанию печерского летописца, князь хотел «створити вышии сего манастыря, надеяся богатстве». Летописец не преминул подчеркнуть благочестие Изяслав, который, став киевским князем и услышав о подвижнической жизни прп. Антония, «приде съ дружиною своею, прося оу него благословения и молитвь». В Житии прп. Феодосия повествуется о многих встречах святого с «боголюбивым» Изяславом. В Киево-Печерский монастырь князь-«христолюбец» приезжал без бояр, только «с шестию или с пятию отрок», слушал наставления святого, ел простую монастырскую пищу. Прп. Феодосий осудил изгнание Изяслава с киевского стола в 1073 году. В науке часто приписывают прп. Феодосию Печерскому 2 послания некоего Феодосия к князю Изяславу (в котором видят Изяслава) о постах и «вере латинской». Однако, вероятнее всего, послания принадлежат печерскому игумену Феодосию, жившему в середине XII века, и адресованы не Изяславу, а киевскому князю Изяславу (Пантелеимону) Мстиславичу.

Ставленником Изяслава был Ростовский епископ св. Исаия. Нет серьезных оснований сомневаться в свидетельстве Жития свт. Исаии (не ранее конца XV века), что он был назначен на Ростовскую кафедру из настоятелей Димитриевского монастыря митрополитом Иоанном II в 6585 году (1077/1078 год), т. е. в период 3-го княжения Изяслава в Киеве. Это означает, что Ростовская церковная область (или какая-то ее часть с Ростовом), которая, как считается, перешла от Переяславля под Киев, в правление киевского князя Святослава Ярославича в 1073-1076 годах (чем и было вызвано возобновление или, по другой гипотезе, учреждение Ростовской епархии), сохранила свой статус и после возвращения к власти Изяслава.

Из церковных построек Изяслава известны упомянутые выше собор киевского Димитриевского монастыря (около 1060 года) и храм святых Бориса и Глеба в Вышгороде (начало 70-х годов XI века). Попытка приписать Изяславу обновление Десятинной ц еркви (Ю. К. Бегунов) лишена оснований.

Высказывавшиеся исследователями догадки о симпатиях Изяслава к католичеству не имеют под собой реальной почвы. Сохранившийся латинский молитвенник его жены Гертруды свидетельствует лишь об известной индифферентности при киевском княжеском дворе к полемике по догматическим, литургическим и церковно-дисциплинарным вопросам, которая обострилась после разделения Западной и Восточной Церквей в 1054 году.

Источники:

Sigeberti Gemblacensis Сhronicon / Ed. L. C. Bethmann // MGH. SS. 1844. Bd. 6. S. 362;

Житие св. Исаии, еп. Ростовского // ПС. 1858. Ч. 1. С. 432;

Lewicki A. Napis na paliuszu z XI wieku // Kwartalnik historyczny. Lwów, 1893. Rocz. 7. S. 447-448 [надпись на покрове на раку св. Адальберта];

Иллюстрация:

Киевский кн. Изяслав Ярославич. Гравюра. 1819 г. (РГБ). Архив ПЭ.