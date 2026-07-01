«ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА»

«ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА» - издание Русского археологического общества, выходившее в Санкт-Петербурге с 1859 по 1884 год.

Печаталось в типографии Санкт-Петербургской Академии наук отдельными выпусками, которые составляли тома (том содержал до 6 выпусков), всего вышло 10 томов. Первые выпуски ИРАО совпали по времени выхода с последними томами др. издания РАО - «Записок императорского Русского археологического общества» (ЗРАО). Создать ИРАО было решено 16 февраля 1855 года на внутреннем собрании Отделенияния русской и славянской археологии РАО как издание для оперативной публикации протоколов заседаний и заметок, по размеру и характеру не соответствующих уровню ЗРАО. Идею поддержало общее собрание РАО 30 декабря того же года. Помимо протоколов общих заседаний, заседаний каждого отделения и особых комитетов общество постановило печатать в ИРАО библиографическое обозрение археологической литературы, выходящей в России и в Европе, а также исследования и материалы, по разным причинам не подошедшие ЗРАО. Тираж ИРАО планировался в 500 экземпляров (на 200 экземпляров больше, чем у ЗРАО) для рассылки всем членам общества и лицам, принимающим участие в его деятельности.

Первым редактором ИРАО стал управляющий Отделением русской и славянской археологии И. И. Срезневский (1859. Т. 1. Вып. 1). Затем журнал редактировали Д. В. Поленов (1859. Т. 1. Вып. 2; 1861. Т. 2. Вып. 1-4; 1877. Т. 8. Вып. 1), секретарь РАО П. С. Савельев (1859. Т. 1. Вып. 3-6), В. В. Стасов (1861. Т. 2. Вып. 5/6; Т. 3. Вып. 1-6; 1863. Т. 4. Вып. 1-6; 1865. Т. 5. Вып. 1-6), В. В. Вельяминов-Зёрнов (1868. Т. 6. Вып. 1-3; 1872. Т. 7. Вып. 1-4), А. И. Савельев (1877. Т. 8. Вып. 2-5; 1880. Т. 9. Вып. 1-5), И. В. Помяловский (1884. Т. 10. Вып. 1-6).

Небольшой по объему 1-й том помимо протокольной части содержал библиографию и заметки постоянных авторов ЗРАО: «О рунических надписях на Пирейском льве» Поленова (1859. Т. 1. Вып. 2. Стб. 65-74), «Икона с славянской надписью в храме св. Петра в Риме» А. Н. Попова (Там же. Стб. 96), «О бывшем доме Романовых в Москве на Варварской улице при Знаменском монастыре» П. И. Иванова (Там же. Вып. 3. Стб. 129-137), статьи В. В. Григорьева, П. С. Савельева, Срезневского. Были опубликованы «Материалы для истории икон и иконописания» (Там же. Вып. 6. Стб. 337-358).

В 1859 году в связи со смертью П. С. Савельева прекратилась работа над ЗРАО, а ИРАО стали основным изданием общества, их объем увеличился, качество статей повысилось. В издании публиковались архимандрит Макарий (Миролюбов; впоследствии архиепископ Донской) («Древние кресты в Новгороде, поставленные на поклонение» (1861. Т. 2. Вып. 2. Стб. 84-102), «Вклады Годуновых в Ипатьевский монастырь» (1861. Т. 3. Вып. 3. Стб. 231-237), «Надписи на церквях по городу Ярославлю» (1868. Т. 6. Вып. 1. Стб. 17-24), «Указания на церковные древности в некоторых епархиях» (Там же. Стб. 24-30)), архимандрит Антонин (Капустин) («О разрытиях внутри российско-посольской церкви в Афинах» (1861. Т. 2. Вып. 3. Стб. 129-145)), архимандрит Амфилохий (Сергиевский-Казанцев; впоследствии епископ Угличский) («Выписка из подробной описи имуществу Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, 1680 год» (1863. Т. 4. Вып. 1. Стб. 25-60), «О греческих миниатюрах, находящихся на 14-ти листах из Евангельских чтений в Императорской Публичной библиотеке под № 20, X век» (1872. Т. 7. Вып. 3. Стб. 241-249)), Чигиринский епископ Порфирий (Успенский) («Известие о глаголической Псалтири, хранящейся в библиотеке Синайского монастыря» (1865. Т. 5. Вып. 1. Стб. 19-20)), архимандрит Леонид (Кавелин) («Церковный устав XVI столетия» (Там же. Вып. 3. Стб. 137-143), «Замечательная припись к Евангелию, напечатанному в Вильне в 1575 году» (1884. Т. 10. Вып. 3/6. Стб. 266-269), «Два акта XV века с объяснительными к оным примечаниями» (Там же. Стб. 269-274), «Записка, как служил Феофан патриарх Иерусалимский литургию с русскими митрополиты с Казанским Матвеем и со архиепископы (1619 год)» (Там же. Стб. 274-278) и др.).

Многочисленными были работы по византийскому и древнерусскому церковному искусству и быту: «Изображение преподобного Ильи Муромца, чудотворца Печерского, на гравюре XVII века» (1861. Т. 3. Вып. 2. Стб. 122-126), «Голосники в древних новгородских и псковских церквях» (Там же. Стб. 126-142) и «Замечания о миниатюрах Остромирова Евангелия» (1863. Т. 4. Вып. 4. Стб. 324-334) Стасова; «Надпись в Нередицкой церкви близ Новгорода до 1200 года» (Там же. Вып. 3. Стб. 201-205) и «Славянские рукописи Британского музея в Лондоне и Бодлейской библиотеки в Оксфорде» (1872. Т. 7. Вып. 3. Стб. 233-236) Срезневского; «Камни, хранящиеся во Владимирском Успенском соборе» К. Н. Тихомирова (1863. Т. 4. Вып. 4. Стб. 369-370); «Описи свияжского Богородичного мужского монастыря, составленные в 1614 году» Н. И. Суворова (Там же. Вып. 6. Стб. 548-589); «План Новгорода на иконе Знамения Божией Матери в Новгородском Знаменском соборе» И. И. Горностаева (1865. Т. 5. Вып. 3. Стб. 145-150); «Сведения о доме в Москве, принадлежавшем в XVII веке боярину Н. И. Романову» П. П. Пекарского (Там же. Вып. 4. Стб. 258-259); «О старинных русских мерах протяжения» (1872. Т. 7. Вып. 3. Стб. 258-274), «Разбор прописи на Мстиславовом Евангелии» (Там же. Стб. 275-284), «О значении царского титула до принятия русскими государями титула императорского» (1877. Т. 8. Вып. 3. Стб. 193-218; Вып. 5. Стб. 449-477; 1880. Т. 9. Вып. 2/3. Стб. 201-271) и «О размерах Большого Чертежа» (1884. Т. 10. Вып. 2. Стб. 118-130) Д. И. Прозоровского; «О времени написания фресков Киево-Софийского собора» протоиерея П. Г. Лебединцева (1877. Т. 8. Вып. 1. Стб. 67-71); «Греческая икона 1771 г., изображающая город Иерусалим с окрестностями» (1884. Т. 10. Вып. 1. Стб. 35-44) и «Составление первого руководства по церковной археологии» (Там же. Вып. 2. Стб. 93-118) прот. К. Т. Никольского; статьи А. Ф. Бычкова, Н. А. Абрамова, К. И. Невоструева и др.

Серию статей по филологии Византии опубликовал Г. С. Дестунис: «Ватопедский снимок Птолемеевой географии» (1861. Т. 2. Вып. 1. Стб. 16-22), «Объяснение стихов на Византийском складне» (Там же. Вып. 4. Стб. 229-232), «Заметки на ватопедский список географии Страбона» (1861. Т. 3. Вып. 1. Стб. 29-32) и др. В нескольких томах печаталась известная работа Срезневского «Из обозрения глаголических памятников» (Там же. Стб. 1-18; Вып. 3. Стб. 185-198; Вып. 6. Стб. 437-457; 1863. Т. 4. Вып. 1. Стб. 1-16; Вып. 2. Стб. 93-119; Вып. 3. Стб. 197-201; Вып. 4. Стб. 273-308; Вып. 5. Стб. 379-394; Вып. 6. Стб. 489-497; 1865. Т. 5. Вып. 1. Стб. 1-12; Вып. 2. Стб. 65-80) и приложения к ней.

Общая археология, от каменного века до восточного средневековья, была представлена в ИРАО в основном сводками по уездам: «О насыпях и кургане в Петербургской губернии» А. И. Савельева (1877. Т. 8. Вып. 1. Стб. 56-60), «Древние курганы и укрепления в Семипалатинской и Семиреченской области» Абрамова (Там же. Стб. 60-64), «Курганы Вотской пятины Новгородской земли» Л. К. Ивановского (Там же. Вып. 3. Стб. 225-230; 1880. Т. 9. Вып. 1. Стб. 93-101), «Краткие сведения о деревянных старинных храмах и некоторых при них достопримечательностях, также - курганах и насыпях, по Весьегонскому уезду Тверской губернии» А. Н. Виноградова (1880. Т. 9. Вып. 1. Стб. 71-83), «Покутье в отношении археологическом» И. П. Боричевского (Там же. Стб. 108-114), «Белгородка и найденный в ней змеевик» И. П. Хрущова (Там же. Стб. 131-135), «Значение курганов как исторических источников» Д. Я. Самоквасова (Там же. Вып. 2/3. Стб. 181-201), «Донесение о кладах» П. Н. Петрова (Там же. Вып. 4. Стб. 380-381), «Остатки старины близ Передольского погоста, Лужского уезда, Санкт-Петербургской губернии» М. Быстрова (Там же. Стб. 389-393).

Как и в ЗРАО, в ИРАО целыми сериями печатались статьи по византийской, древнерусской, монгольской, среднеазиатской, турецкой нумизматике : «Куны» (1872. Т. 7. Вып. 2. Стб. 128-162) и «О ливонезах» (Там же. Вып. 3. Стб. 249-255) Прозоровского, статьи И. А. Бартоломея, Бычкова, Вельяминова-Зёрнова, Григорьева, А. А. Куника, В. К. Савельева, А. С. Уварова и др. Публиковались каталоги монет и медалей (в т. ч. каталог коллекции минц-кабинета РАО), 9-й и 10-й тома в качестве приложения содержали труд «Медали в честь русских государственных деятелей и частных лиц» Ю. Б. Иверсена, также бывшего автором многих статей и заметок в этой области. Выходили статьи по эпиграфике: «Восточные надписи на старинных русских грамотах» М. А. Оболенского (1861. Т. 2. Вып. 1. Стб. 22-24), работы М. И. Броссе и др. В томах 4 и 6 публиковались библиографические обзоры конца 50-х - начала 60-х годов XIX века В. И. Межова. По предложению В. Г. Тизенгаузена и П. И. Лерха в качестве приложения к ИРАО издавалась ежемесячная «Археологическая летопись» с небольшими заметками на актуальные темы (1866. Вып. 1-10; 1867. Вып. 11-12).

На 10-м томе выпуск ИРАО прекратился, поскольку совет РАО принял решение возобновить издание ЗРАО, новая серия которых стала выходить с 1886 года.

©Православная Энциклопедия