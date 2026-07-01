«ИЗВЕСТИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ»

«ИЗВЕСТИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ» - официальное издание Санкт-Петербургской епархии , выходившее в 1895-1917 годах.

До 1895 года текущие официальные сведения по епархии выборочно печатались на страницах журналов «Духовная беседа» (1858-1876 годы) и «Церковный вестник» (с 1875 года). В 1895-1901 годах «Известия по Санкт-Петербургской епархии» выходили под одной обложкой с «Санкт-Петербургским духовным вестником», издававшимся Обществом распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной Церкви. В № 1 за 1895 год в обращении «От редакции» (С. 3-5) сообщалось, что заботами Санкт-Петербургского митрополита Палладия (Раева) его епархия, «хотя и поздно, сравнительно с другими епархиями, получает, наконец, свой литературный орган».

«Известия по Санкт-Петербургской епархии» в первые годы существования фактически являлись официальной частью «Санкт-Петербургского духовного вестника», но помещались не в начале, как официальные отделы во всех епархиальных ведомостях, а в конце каждого номера (в 1895-1898 годах с отдельной пагинацией, потом с общей). «Известия» составляли незначительную часть «Вестника» и первоначально включали рубрики «Высочайшие распоряжения», «Распоряжения Святейшего Синода» и «Распоряжения епархиального начальства» (почти в каждом номере сообщалось о «наградах и движении по службе», о назначениях катехизаторов, о сборах и т. п., сведения помещались в т. ч. о зарубежном духовенстве, подведомственном Санкт-Петербургскому митрополиту). С 1898 года здесь публиковались также отчеты и уставы епархиальных учреждений и благотворительных обществ, разрядные списки и объявления Санкт-Петербургской духовной семинарии и Александро-Невского духовного училища, извлечения из журналов епархиальных съездов духовенства. Все остальные материалы, в т. ч. официальные документы государственного и общецерковного значения (епархиальная хроника, некрологи и т. п.), печатались на страницах самого «Вестника». Редакторами журнала были священник (впоследствии протоиерей) Философ Орнатский (с 1895 года по № 5 за 1901 год) и священник Павел Лахостский (№ 6-52 за 1901 год).

С 1902 года, после прекращения издания «Санкт-Петербургского духовного вестника», «Известия по Санкт-Петербургской епархии» (с № 17/18 за 1914 год выходили под названием «Известия по Петроградской епархии») печатались при журнале «Отдых христианина», издававшемся Александро-Невским обществом трезвости. В 1902-1914 годах они выходили 2 раза в месяц (в 1903 году - 23 номера). Редакторами были священник Александр Рождественский (1902-1905 годы) и священник Петр Миртов (1903-1914 годы). Издание состояло из официальных и неофициальных отделов. В 1915-1917 годах «Известия» вновь издавались Обществом распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной Церкви; они выходили еженедельно в качестве приложения к журналу «Воскресный благовест» под редакцией протоиерея Евгения Кондратьева и протоиерея Иоанна Слободского. Последний номер (№ 51) вышел 23 декабря 1917 года.

В официальном отделе «Известий по Санкт-Петербургской епархии» за 1902-1917 годы публиковались те же сведения, что и раньше, а также списки служащих в епархиальных учреждениях, расписания экзаменов, расписания проповедей в Исаакиевском и Казанском соборах , списки священнослужителей, назначенных совершать молебны и вести беседы в полицейских домах, списки вакансий, списки учреждений и дел, подлежащих ведению викариев, и т. п.

Поскольку в 1902-1917 годах «Известия по Санкт-Петербургской епархии» издавались как приложение к духовно-просветительным журналам, имели с ними общих редакторов, но самостоятельной подписки на «Известия по Санкт-Петербургской епархии» не было (подписчики могли выписать «Отдых христианина» или «Воскресный благовест» отдельно или за бóльшую плату вместе с «Известиями»), они по замыслу редакторов и издателей должны были публиковать помимо официальной части «деловые статьи по предметам церковно-епархиальной жизни, хронику епархиальных событий» (1915. № 1. С. 7). В неофициальном отдел лишь изредка попадали богословские статьи, например «Учение св. Григория Нисского об именах Божиих и «относительное» поклонение» С. В. Троицкого (1914. № 9. С. 8-13), написанная в ответ на имяславскую статью С. Н. Булгакова.

В издании постоянно обсуждались вопросы церковной и общественной жизни. Множество статей и полемических заметок было написано протоиереем Николаем Дроздовым: «Закрепление мест» (1908. № 2. С. 17-27), «Пьянство и духовенство» (1908. № 3. С. 21-31), «За что убили экзарха?» (1909. № 10. С. 16-21; смотрите также речь протоиерея Ф. Орнатского перед панихидой по убиенному архиепископу Никону (Софийскому), экзарху Грузии (1908. № 12. С. 16-21)), «Пререкаемый предмет» (о смертной казни) (1909. № 18/19. С. 28-41), «Кругом и около Толстого» (1912. № 1. С. 6-11), «О хулиганстве» (1912. № 24. С. 4-5), «Богослужебный язык» (1913. № 5. С. 12-15; 1914. № 3/4. С. 4-9; отклик на нее И. В. Преображенского «К толкам о богослужебном языке и по их поводу» (1913. № 11. С. 9-11)), «О Толстом и толстовцах» (1913. № 12/13. С. 24-27), «Война и развлечения» (1915. № 4. С. 4-6; № 9. С. 5-6; № 17. С. 3-6; № 25. С. 5-7), «Приход без прихожан» (1916. № 7. С. 3-5), «О поминовении умерших» (1916. № 17. С. 4-6; № 31/32. С. 11-12; № 35. С. 6-8), «К реформе прихода» (1916. № 23. С. 7-8), «Непримиримые» (1917. № 28/29. С. 11-12), «О церковных ленинцах» (1917. № 30/31. С. 8-11), «В соборные дни» (1917. № 36/37. С. 10-12; № 38/39. С. 13-15; № 40/41. С. 7-9), «Митрополит Московский Филарет» (1917. № 48/50. С. 5-7). По вопросам церковной жизни писали также священник Николай Молчанов («К приходскому вопросу» (1909. № 2. С. 21-26)), протоиерей Д. Троицкий («Отчего современное духовенство утратило влияние на народ» (1914. № 13/14. С. 29-31; № 15/16. С. 17-23; № 17/18. С. 13-19; № 19/20. С. 10-20)), священник Николай Чепурин («Братские беседы о миссионерском служении» (1914. № 10. С. 12-14; № 24. С. 9-16), «Спаситель Христос в русской жизни» (1917. № 44/45. С. 11-14)), протоиерей Е. Кондратьев («Мысли о церковной импровизации» (1915. № 31-34, 47-49; 1916. № 19)), протоиерей Иоанн Острогорский («Суждение приходского столичного духовенства по вопросу о возрождении приходской жизни в столице» (1916. № 22-31, 33, 34, 36/37, 39)).

Из материалов, касающихся состояния и истории епархии, представляют интерес обзор «Паства Санкт-Петербургской епархии в 1910 году: (По официальным сведениям)» (1912. № 3. С. 4-5; № 4. С. 3-8; № 5. С. 10-11; № 6. С. 4-9), а также немногочисленные описания приходских и ведомственных храмов, монастырей: «Сампсониевский храм как исторический памятник» священника Владимира Покровского (1908. № 18. С. 14-19), «Празднование столетнего юбилея церкви Покрова Пресвятой Богородицы , что в Большой Коломне» протоиерея Василия Акимова (1912. № 19. С. 2-12; № 20. С. 3-7), «1812 год в памятниках церковного зодчества» А. П. Аплаксина (1912. № 21. С. 8-10; № 23. С. 8-13), «Слово в день празднования 200-летия Александро-Невской лавры» Нарвского епископа Никандра (Феноменова) (1913. № 17/18. С. 19-22).

Несколько заметок познакомили читателей с жизнью зарубежных приходов, подведомственных Санкт-Петербургской епархии, были, в частности, напечатаны речи протоиерея Алексия Мальцева при освящении храмов в Брюккенау (1908. № 17. С. 18-21) и Наухайме (1908. № 18. С. 19-25). Санкт-Петербургской духовной семинарии были посвящены публикации воспоминаний ее выпускника «К исполнившемуся 100-летию Петербургской ДС» (1909. № 15/16. С. 3-21; № 18/19. С. 12-26), мартиролога «Светлой памяти павших за родину семинаристов», составленного А. С. Судаковым (1916. № 40. С. 6-8; № 41. С. 8; № 42. С. 8; № 51/52). Большинство антисектантских статей было направлено против распространения появившихся в столице лжеучений: «К вопросу о так называемых «иоаннитах»» Д. И. Боголюбова (1908. № 14/15. С. 34-36), «О кончине мира в 1932-1933 годах: (По поводу учения о сем полковника Бейнингема)» священника священномученика Михаила Чельцова (1909. № 3. С. 13-24), «Из мира сектантов: Братец Иванушка» священника Иакова Журавского (1910. № 2. С. 8-12).

Небольшие заметки в «Известиях по Санкт-Петербургской епархии» регулярно печатались в рубриках «Епархиальная хроника», «Церковно-общественная жизнь», «По епархиям», «Из иноепархиальной жизни и печати», «О книгах», «Библиография», «Война и петроградское духовенство», «За неделю». В разделе «Памяти Высокопреосвященнейшего митрополита Антония [Вадковского]» в 1915 году публиковались его письма, а в 1917 году вышло «Письмо покойного митрополита Антония царю (О власти обер-прокурора и положении Священного Синода)» (№ 28/29. С. 8-9).

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