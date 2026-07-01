«ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ»

«ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ» - официальный журнал, издававшийся в 1867-1918 годах.

После августа 1917 года печатался с подзаголовком «Издание духовенства и православных мирян». В 1867-1903 и 1918 годах выходил 2 раза в месяц, в 1904-1917 годах - 4 раза в месяц (в 1917 году вышло 39 номеров). Издание прервалось в середине 1918 года, последний номер (№ 11/12) вышел 22 июня.

В 1867-1890 годах «Известия по Казанской епархии» имели общую редакцию с академическим журналом «Православный собеседник», обязательным к выписке всеми приходами Казанской епархии (в 1867-1872 годах выходили как отдельное прибавление к нему). Редакторами в этот период были ректоры Казанской Духовной академии: архимандрит Иннокентий (Новгородов) (1867-1868 годы), архимандрит Никанор (Бровкович; впоследствии архиепископ Херсонский) (1868-1871 годы), протоиерей Александр Владимирский (1871-1890 годы). В 1891-1895 годах редактором «Известий по Казанской епархии» был протоиерей Евфимий Малов, с ноября 1892 года он редактировал только неофициальный отдел, а официальный подписывали секретари консистории Н. М. Кутепов (1892-1893 годы) и Н. П. Бернадский (1893-1895 годы). В 1896-1903 годах редакция вновь объединялась с редакцией «Православного собеседника», разделения на официальные и неофициальные отделы до 1903 года не было. В 1903 году в оглавление неофициальной части каждого номера и в годовой указатель содержания журнала были внесены не только статьи, напечатанные в «Известиях по Казанской епархии», но и статьи соответствующих выпусков «Православного собеседника». В эти и последующие годы редакторами были П. В. Знаменский (1896 год), С. А. Терновский (1897-1902, 1904-1905 годы), В. И. Протопопов (1903-1904 годы), И. М. Покровский (1905-1907 годы), священник Николай Писарев (1908-1911 годы), И. Ф. Григорьев (1912-1915 годы) и священник Александр Лебедев (1916-1918).

На протяжении всех лет издания в «Известиях по Казанской епархии» печатались официальные материалы: высочайшие манифесты, повеления и телеграммы; указы, определения и послания Святейшего Синода; распоряжения епархиального начальства и духовной консистории; «епархиальная хроника» (архиерейские служения и поездки, постройка и освящение храмов, назначения и перемещения представителей духовенства и др.); расписания проповедей, списки «праздных мест», списки крещеных иноверцев и присоединенных к Православию; «духовно-учебные известия» (разрядные списки, объявления, программы Казанской духовной академии, Казанской духовной семинарии и духовных училищ, епархиального женского училища); обращения Гурия Казанского святого братства, Палестинского православного общества и т. п.

Статьи по богословию, истории Церкви, церковному искусству, посвященные темам, не связанным с Казанской епархией, появлялись на страницах журнала очень редко и, как правило, имели прикладной характер: «Мысли Филарета, митрополита Московского, о пастырском служении» А. Тверитина (1904. № 44. С. 1477-1481; 1905. № 2. С. 35-41; № 3. С. 59-64; № 5. С. 133-139; № 7. С. 185-189; № 9. С. 247-255; № 11. С. 306-314; № 12. С. 343-347; № 14. С. 403-408), «Последние усилия греко-римского язычества в борьбе с христианством» Протопопова (1904. № 12/13. С. 392-414), «Прп. Иоанн Кассиан Римлянин» архимандрита Феодора (Поздеевского; впоследствии архиепископ Волоколамский) (1908. № 12. С. 379-385; № 14. С. 456-461), «О молитве» иеромонаха Нила (1914. № 23/24. С. 709-716; № 25. С. 750-754; № 26. С. 777-784), «Иконография святого князя Владимира» (1916. № 6. С. 162-170) и «Язык древнерусской иконописи» (1916. № 15/16. С. 388-396; № 23/24. С. 548-557) В. П. Соколова, «Краткие советы по вопросам ремонта памятников старины и искусства» П. П. Покрышкина (1916. № 10. С. 287-290; № 11/12. С. 314-318; № 13/14. С. 359-363; № 15/16. С. 396-402). Чаще появлялись публицистические статьи на актуальные социальные темы, например «К вопросу о порнографии и о мерах борьбы с нею» (1908. № 1. С. 22-31; № 2. С. 58-66) и «Основные мотивы творчества М. Горького» (1908. № 23/24. С. 703-723; № 25. С. 753-767; № 26. С. 794-809) священника Павла Руфимского. Почти в каждом номере были поучения, слова, речи и беседы, др. назидательные тексты (некоторые из них имели миссионерский характер, например «Беседы с чувашами о вере христианской» В. Я. Смелова в 1879-1884 годах), которые печатались в переводе на языки местных народов.

Особый интерес представляют материалы по местной церковной истории и описания святынь: «Чудотворные и местночтимые иконы и крестные ходы по Казанской епархии» (1872. № 4. С. 115-126; № 5. С. 150-158; № 6. С. 184-188; № 7. С. 217-219; № 9. С. 286-288; № 10. С. 318-320; № 11. С. 338-348; № 12. С. 376-382; № 13. С. 393-402; № 24. С. 756-765), «Материалы для статистики и истории Казанской епархии : Историческое описание церквей города Казани» протоиерея Е. Малова (1875. № 8, 10, 11, 17, 19, 21; 1877. № 21, 23; 1878. № 3, 8; 1879. № 45; 1891. № 5, 10-14, 17, 18, 22), «Седмиозерная пустынь» (1901. № 7. С. 301-322; № 9. С. 394-411), «Распространение христианства в Казанском крае» М. Г. Васильева (1904. № 32. С. 1046-1062), «Город Чебоксары, его святыни, монастыри, храмы и достопримечательности» (1906. № 20. С. 626-632; № 21. С. 647-660; № 22. С. 689-693), «Казанский Богородичный женский монастырь и его настоятельницы» протоиерея Александра Зеленецкого (1910. № 12. С. 378-382; № 13. С. 408-414; № 16. С. 472-475; № 18. С. 536-542), «Время основания Седмиозерной пустыни и первый ее Вознесенский храм» (1916. № 17. С. 427-433; № 18. С. 449-455; № 19/20. С. 493-498) и «К истории Седмиозерной пустыни (постриженники и насельники…)» (1916. № 25/26. С. 591-597; № 27/28. С. 632-640) Покровского. Отчеты о путешествиях по епархии и служении правящих архиереев часто содержали подробные описания посещенных ими монастырей, храмов, их святынь и достопримечательностей, а также учебных заведений (особенно в 1897-1903 годах, когда епархией управлял архиепископ Арсений (Брянцев)).

Множество публикаций посвящено Казанским архиереям и др. местным церковным деятелям, в т. ч. многочисленные юбилейные статьи и некрологи: «Святитель Гурий, первый архиепископ Казанский» священника Александра Кремлёвского (1905. № 28. С. 817-827; № 30. С. 886-899; № 32. С. 953-959; № 33. С. 990-996; № 34. С. 1016-1019), «Просветители и защитники христианства среди чуваш и черемис Козмодемьянского уезда» А. П. Прокопьева (1906. № 11. С. 325-336), «Преосвященный Вениамин (Пуцек-Григорович), митрополит Казанский и Свияжский» иеромонаха Гурия (Степанова; впоследствии архиепископ Суздальский) (1906. № 16. С. 476-483; № 17. С. 509-528), «Из административной деятельности высокопреосвященного Филарета, митрополита Киевского, во время святительствования его в Казани (его резолюции и предписания)» протоиерея Андрея Яблокова (1908. № 6. С. 187-189; № 7. С. 216-223; № 8/9. С. 262-268; № 10. С. 305-313; № 11. С. 341-345), «Архиепископ Димитрий Ковальницкий в Казани» К. В. Харламповича (1916. № 5. С. 134-138; № 9. С. 254-261; № 39/40. С. 479-486; № 41/42. С. 966-973; № 45/46. С. 1047-1055).

Статьи «Известий по Казанской епархии» о религиозной жизни и об обычаях «инородцев» епархии (как крещеных, так и язычников и мусульман) до сих пор представляют интерес для этнографов: «Погребальные обычаи и поверья старокрещеных татар» Б. Г. Гаврилова (1874. № 9. С. 250-260), «Заметка о религиозно-нравственном состоянии крещеных татар Казанской губернии Мамадышского уезда» М. А. Машанова (1875. № 1. С. 12-32; № 2. С. 44-64; № 3. С. 81-94; № 4. С. 113-122; № 5. С. 133-138), «Остатки древних народно-татарских верований у нынешних крещеных татар Казанской губернии» С. Максимова (1876. № 19. С. 565-582; № 20. С. 607-618), «О влиянии еврейства на чуваш» (1882. № 6. С. 106-115; № 7. С. 134-150) и «О крещеных татарах» (1891. № 18. С. 555-576; № 19. С. 596-606; № 20. С. 618-640) прот. Е. Малова, «Из чувашских преданий и верований» священника Алексия Рекеева (1896. № 15/16. С. 293-298; № 18. С. 337-341; № 21. С. 417-424), «Святки у черемис» (1904. № 2. С. 43-51), «Черемисская масляница» (1904. № 5. С. 145-148) и «О киреметях у чуваш и черемис» (1904. № 8. С. 237-267) Васильева, «Зовите нас крещёнами» свящ. Д. Григорьева (1906. № 14/15. С. 450-454), «Казанские татары: (Историко-этнографический очерк)» священника Аристарха Сперанского (1914. № 7. С. 203-208; № 8. С. 233-237; № 10. С. 292-295; № 16. С. 492-498; № 19/20. С. 602-606; № 21. С. 644-647), «Из истории христианского просвещения крещеных татар-мещеряков Цивильского и Тетюшского уездов Казанской губернии» Г. А. Филиппова (1915. № 37. С. 1038-1043; № 39/40. С. 1080-1084), «Из миссионерской деятельности среди черемисского населения Царевококшайского уезда» В. Н. Эсливанова (1916. № 5/6. С. 281-285), «Краткий очерк общественной жизни чуваш» священника Гавриила Спиридонова (1917. № 5/6. С. 64-69).

Из посвященных мусульманству статей епархиальных миссионеров и др. авторов можно выделить: «Об Аврааме по учению Библии и по учению Корана (разговоры с ученым муллой)» протоиерея Е. Малова (1908. № 23/24. С. 688-702; № 27/28. С. 845-861; № 30. С. 913-925; № 38. С. 1095-1105; 1909. № 23/24. С. 666-682; № 35. С. 975-992; № 40. С. 1126-1138; 1910. № 1. С. 10-26; № 19/20. С. 553-574; № 31/32. С. 873-893), «Следы аскетизма в исламе первых времен» И. Гольдциера в переводе П. К. Жузе (1904. № 19. С. 605-616). Регулярно печатались миссионерские отчеты и статьи о старообрядчестве: «Противораскольнические собеседования» (1893. № 13. С. 438-448; № 14. С. 477-480; № 17. С. 564-570; № 18. С. 593-606; № 19. С. 637-639; № 20. С. 666-672; № 21. С. 689-703; № 22. С. 721-733; № 23. С. 763-768; № 24. С. 796-798), «Беседы со старообрядцами в 1900 году» (1901. № 2. С. 67-86), «Беседы со слепцом Коноваловым» (1901. № 15. С. 684-718; № 17. С. 787-795; № 18. С. 831-839; 1902. № 7. С. 304-312; № 8. С. 366-373; № 9. С. 407-418; № 10. С. 451-463) и «Беседы со старообрядцами о Христовой Церкви» (1905. № 13. С. 379-385; № 14. С. 409-415; № 15/16. С. 431-439; № 17. С. 493-502) священника Сергия Толпегина; материалы о местных сектах и внутрицерковных группах: «О казанских сектантах-беседниках: (Из заключения профессора Н. И. Ивановского)» (1901. № 18. С. 839-845), «Религиозный быт «беседников»» священника Алексия Урбанского (1903. № 14. С. 557-570).

В 1901-1918 годах одним из самых активных авторов был священник Евгений Сосунцов, напечатавший множество статей, обзоров и библиографических заметок по школьному делу («Краткое историко-статистическое описание школ церковноприходских и грамоты города Казани и Казанского уезда» (1901. № 2. С. 87-90; № 3. С. 125-130; № 5. С. 231-233; № 7. С. 327-331; № 10. С. 467-470; № 13. С. 621-623; № 15. С. 718-719; № 16. С. 759-767; № 17. С. 807-812; № 18. С. 849-852; № 19. С. 898-905; № 20. С. 936-942; № 22. С. 1049-1055; № 23. С. 1084-1090; 1902. № 3. С. 119-130; № 4. С. 175-180; № 6. С. 270-274; № 7. С. 313-320; № 8. С. 356-366; № 11. С. 509-514; № 12. С. 557-562; № 14. С. 643-654; № 16. С. 734-742; № 17. С. 778-785; № 18. С. 826-833; № 19. С. 875-883; № 20. С. 927-936; № 22. С. 1024-1031; № 24. С. 1112-1120), «Конспекты уроков по Закону Божию в первом отделении начальной школы» (1906. № 19. С. 568-580; № 20. С. 608-616; № 21. С. 638-646; № 22. С. 671-679; № 25. С. 782-789; № 26/27. С. 825-834; № 29. С. 892-901; № 30. С. 924-928; № 31. С. 946-949; № 32. С. 988-992; № 33. С. 1017-1021; № 34. С. 1048-1051; № 35. С. 1086-1089; № 37. С. 1148-1152; № 38. С. 1187-1190; № 40. С. 1255-1263), «Священная история как предмет преподавания в школе» (1909. № 25. С. 705-708; № 26. С. 743-750; № 37. С. 1045-1050; № 40. С. 1139-1144; № 44. С. 1263-1270; № 48. С. 1404-1407; 1910. № 2. С. 51-56; № 9. С. 270-274; № 14. С. 426-440; № 15/16. С. 465-471; № 17. С. 489-491; № 22. С. 625-635; № 30. С. 839-846) и др.), проповедей, художественных очерков, рассказов и стихотворений, а также статей на социально-политические темы («Священник и выборы в Государственную Думу» (1905. № 43. С. 1290-1298), «Духовенство при революции» (1917. № 11/12. С. 147-153)). В 1917 году он был редактором и единственным автором публицистического отдела «Известий по Казанской епархии» «Брызги жизни». В предреволюционные годы в неофициальном отделе появились рубрики «Жизнь и книги», «Из периодической печати», «Казанская епархиальная жизнь».

После публикации в официальном отделе № 9/10 за 1917 год манифеста об отречении императора Николая II в нескольких статьях, например в редакторской статье «Новая жизнь» священника А. Лебедева (1917. № 11/12. С. 141-143), сдержанно обсуждались последствия смены формы правления для церковной жизни. Появлялись публикации о новых реалиях церковной жизни: «Журналы Казанского экстренного епархиального съезда о.о. депутатов и представителей Комитетов общественной безопасности от мирян 1-5 мая 1917 года» (в приложении к № 19/20 за 1917 год), «С Всероссийского съезда духовенства и мирян» (1917. № 21/22. С. 308-316; № 23/24. С. 373-379; № 25/26. С. 399-403; № 27/28. С. 425-432), статьи членов Поместного Собора священника Е. Сосунцова «Всероссийский Поместный Собор» (1917. № 31/32. С. 498-504; № 35. С. 562-569) и Л. И. Писарева «Восстановление Патриаршества на Руси» (1917. № 36/37. С. 607-612), «Сыновье приветствие Его Святейшеству Всероссийскому Патриарху от церковной Казани» (1918. № 11/12).

В течение почти всех лет существования «Известий по Казанской епархии» в них печатались обзоры периодических изданий, рецензии и отзывы на книги, в первую очередь посвященные миссионерству и учебному делу, в т. ч. и те, которые издавались на местных языках. Отдельными приложениями выходили годовые указатели содержания журнала за 1867-1917 годы, журналы епархиальных съездов 1880-1881 и 1915-1917 годов, «Систематический указатель статей, находящихся в разных духовных журналах и епархиальных ведомостях, по предмету Священного Писания» И. С. Знаменского (1880-1882. Ч. 1. Вып. 3-4), отчеты о деятельности братства святителя Гурия за 1885-1903 и 1915 годы, «Священное коронование русских царей и цариц и чин святого миропомазания их при венчании на царство» В. Н. Витевского (1896 год), ежегодник «Личный состав служащих в духовно-учебных заведениях Казанской епархии» (1899-1908 годы), «Алфавитное перечисление селений Казанской епархии (с указанием находящихся в «Известиях по Казанской епархии» за 1867-1900 годы сведений по истории сельских приходов)» (1905 год), «Казанские епархиальные съезды за 50 лет» священника Алексия Кулясова (1913-1914 годы), «Историко-статистическое описание церквей и приходов Казанской епархии» (1916. Вып. 3: Канский у.), листок «От пастырей города Казани» (1917. № 1-6), определение Поместного Собора о епархиальном управлении (1918 год), отчеты учебных заведений, братств, уставы и отчеты обществ и попечительств, списки учащихся и др.

В 20-х годах обновленческое Казанское епархиальное управление издавало журнал «Жизнь и религия» (1922-1923 годы. № 1-8) и ежемесячный журнал «Православный церковный вестник» (1925-1928 годы), их редактором был священник Е. Сосунцов. Выход епархиальной церковной печати возобновился в 90-х годах: появились газеты «Казанские ЕВ» (Набережные Челны, 1993-1998 годы), «Раифский вестник» (с 2001 года), журналы Казанской духовной семинарии «Православный собеседник» и «Семинарский вестник» (с 2000 года).

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