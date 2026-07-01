«ИЗВЕСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»

«ИЗВЕСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ» - издание Археологической комиссии , выходившее в Санкт-Петербурге с 1901 по 1918 годы.

Основано по инициативе В. В. Латышева.

Параллельно с ИИАК Археологическая комиссия выпускала «Отчеты Императорской Археологической комиссии» (1862-1918 годы, 45 томов) и «Материалы по археологии России» (1866-1918 годы, 37 томов). ИИАК должны были освещать деятельность комиссии, хронику археологических исследований России. Первоначально многие публикации касались памятников античного Причерноморья, в дальнейшем научный интерес издателей распространился и на др. регионы. В журнале помимо членов Археологической комиссии печатались и др. известные археологи и реставраторы.

Отдельные публикации были посвящены обследованию памятников «курганного периода» по губерниям или отдельным объектам: «К древностям валдайским и водским» Н. К. Рериха (1901 год. Вып. 1. С. 60-68); «Краткое описание памятников древности Семипалатинской обл.» В. П. Никитина (1902 год. Вып. 2. С. 103-111); «Заметки о древностях Семиреченской области» Н. Н. Пантусова (Там же. С. 65-75); «Сведения 1873 года о городищах и курганах» (1903 год. Вып. 5. С. 5-95); «Раскопки близ деревни Дуденевой, Тверского уезда» (1904 год. Вып. 6. С. 6-11), «Поездка 1903 года на озере Кафтино и Бологое и раскопки близ Рыбинска» (Там же. С. 65-78), «Северные лабиринты» (Там же. С. 101-112), «Могильник V века в Черноморье» (1907 год. Вып. 23. С. 103-107), «Раскопки 1910 года в Лужском уезде Петроградской губернии» (1914 год. Вып. 53. С. 81-94) и «Раскопки Новгородских курганов» (1918 год. Вып. 65) А. А. Спицына; «Отчет о раскопках в Бежецком, Весьегонском и Демянском уездах в 1902 году» Н. И. Репникова (1904 год. Вып. 6. С. 12-20); «Отчет о раскопках, произведенных в 1902 году в Ярославской и Тверской губерниях» (Там же. С. 21-31) и «Поездка 1903 года по верхнему течению реки Волги» (Там же. С. 79-100) Н. Е. Макаренко; «Отчет о поездке 1903 года в Крестецкий уезд Новгородской губернии» В. Н. Глазова (Там же. С. 50-60); «Заметки к херсонесским надписям, изданным Р. Х. Лепером» В. В. Латышева (1912 год. Вып. 45. С. 132-136) и др.

Особое внимание в издании уделялось Прибалтике, Виленской и Витебской губерниям: «Извлечение из отчета об исследованиях и раскопках, произведенных в 1901 году в Витебской губернии» Л. Ю. Лазаревича-Шепелевича (1904 год. Вып. 6. С. 1-5); «Лифляндские курганы» (Там же. С. 61-64) и «Находки на реке Лигате в Рижском уезде» Спицына (1904 год. Вып. 12. С. 32-35); «Могильники с каменными кистами в Виленской губернии» (Там же. С. 26-29) и «Группа курганов при озере Эшо в Витебской губернии» Н. М. Печенкина (Там же. С. 30-31); «Жмудские пилкалнисы» Л. О. Крживицкого (1909 год. Вып. 29. С. 82-219); «Русская надпись в Люблинском тюремном костеле» Н. М. Каринского (1914 год. Вып. 55. С. 131-135) и др.

Предметно изучалась археология Киевской, Харьковской, Черниговской и смежных губерний: «О подземелье, открытом в Киеве на усадьбе Общества религиозно-нравственного просвещения» Н. И. Петрова (1902 год. Вып. 2. С. 99-102); «Раскопка курганов близ села Колодистого Киевской губернии» Спицына (1904 год. Вып. 12. С. 119-126); «Отчет о раскопках, произведенных в 1903 году в Чигиринском уезде Киевской губернии» (1905 год. Вып. 14. С. 1-43), «Отчет о раскопках в Чигиринском уезде Киевской губернии в 1905 году» (1906 год. Вып. 20. С. 1-16), «Отчет об исследовании курганов в Черкасском и Чигиринском у. Киевской губ. в 1909 г.» (1911. Вып. 40. С. 43-61), «Отчет о раскопках в Киевской губ. в 1911 г.» (1913. Вып. 49. С. 89-100), «Отчет о раскопках в Киевской губ. в 1912 г.» (1914. Вып. 54. С. 99-108) и «Отчет о раскопках в Киевской губернии в 1913 г.» (1916. Вып. 60. С. 1-6) гр. А. А. Бобринского; «Отчет об археологических исследованиях в Харьковской и Воронежской губ. в 1905 г.» (1906. Вып. 19. С. 117-156), «Отчет об археологических исследованиях в Полтавской губ. в 1906 г.» (1907. Вып. 22. С. 38-90) и «Археологические исследования 1907-1909 гг.» (1911. Вып. 43) Макаренко; «Отчет о раскопках, произведенных в 1907 г. в Черниговской губ.» (1909. Вып. 29. С. 164-167); «Древние городища по берегам низового Днепра» В. И. Гошкевича (1913. Вып. 47. С. 117-145) и др. Выходили материалы о древностях Московского царства, в т. ч. о гос. символах («Бухарский клад и Мономахова шапка» Спицына (1909. Вып. 29. С. 73-81)) и реликвиях («Оковы боярина Михаила Никитича Романова» В. В. Голубцова (1914. Вып. 53. С. 40-56)).

Памятникам архитектуры были посвящены статьи «Орнаментика и современное состояние старинных Самаркандских мечетей» С. М. Дудина (1903. Вып. 7. С. 49-73), «Смоленская крепостная стена: Отчет об осмотре ее в 1903 г.» П. П. Покрышкина (1904. Вып. 12. С. 1-25), «Остатки Якутского острога и некоторые другие памятники деревянного зодчества в Сибири» Н. В. Султанова (1907. Вып. 24. С. 1-154) и др. Начиная с 1911 г. на страницах издания печатались описания памятников рус. архитектуры по губерниям, в основном северным (1911. Вып. 39. С. 102-162; Вып. 41. С. 78-222; 1912. Вып. 44. С. 95-142; Вып. 46. С. 91-137; 1913. Вып. 48. С. 55-129; Вып. 50. С. 99-138; 1914. Вып. 52. С. 128-172; 1915. Вып. 57. С. 125-177; Вып. 59. С. 107-190). Эти публикации не были доведены до конца. Отдельными выпусками на страницах ИИАК с 1908 г. публиковались «Вопросы реставрации», в к-рых размещались протоколы реставрационных заседаний Археологической комиссии. Там содержатся ценные сведения по архитектурной археологии, реставрации и истории рус. архитектуры. Всего вышло 19 выпусков (как правило, появлялись 2 раза в год) (1908. Вып. 26. С. 1-61; Вып. 28. С. 1-106; 1909. Вып. 31. С. 1-66; Вып. 32. С. 1-90; 1910. Вып. 34. С. 1-54; Вып. 36. С. 1-62; 1911. Вып. 39. С. 1-76; Вып. 41. С. 1-77; 1912. Вып. 44. С. 1-94; Вып. 46. С. 1-90; 1913. Вып. 48. С. 1-42; Вып. 50. С. 1-98; 1914. Вып. 52. С. 1-127; Вып. 55. С. 1-130; 1915. Вып. 57. С. 1-124; Вып. 59. С. 1-95; 1916. Вып. 61; 1917. Вып. 64; 1918. Вып. 66).

Церковной археологии в издании изначально отводилось скромное место. В основном выходили статьи, посвященные отдельным памятникам, напр. «Раскопки развалин церкви св. Григория близ Эчмиадзина» архим. Месропа (Тер-Мовсесяна) (1903. Вып. 7. С. 1-48), «Армянская церковь в Аруче» Н. Я. Марра (1904. Вып. 12. С. 61-64). Со временем (особенно с появлением «Вопросов реставрации») внимание к церковной археологии резко возросло, стали публиковаться большие отчеты об исследованиях, обобщающие статьи по типологии церковных памятников и методам их изучения и сохранения: «Церкви Псковского типа XV-XVI столетия» Покрышкина (1907. Вып. 22. С. 1-37), «Церковь с. Дубровиц» М. В. Красовского (1910. Вып. 34. С. 55-71), «Савиновская церковь близ Казани» Печенкина (Там же. С. 72-84), «Упраздненный Николо-Сторожевский монастырь» Репникова (1914. Вып. 52. С. 173-179), «Спасо-Вифанский монастырь и его здания» А. А. Захарова (1916. Вып. 61) и др. С 1913 г. в ИИАК публиковались материалы по церковным рукописям и др., напр. «Житие святых епископов Херсонских в грузинской Минее» (1913. Вып. 49. С. 75-88).

Автором мн. методических разработок по реставрации был Покрышкин: «Краткие советы для производства точных обмеров в древних зданиях» (1905. Вып. 16. С. 120-123), «Проветривание зданий, особенно холодных» (1910. Вып. 34. С. 85-87), «Краткие советы по вопросам ремонта памятников старины и искусства» (1915. Вып. 57. С. 178-190) и др. Сохраняет свое значение до сих пор подборка материалов, посвященная истории и применению на практике законодательства по охране памятников в России и за рубежом: «Охрана памятников и родины в современных законодательствах» К. А. Виланда в переводе Г. Г. Зоргенфрея (1906. Вып. 20. С. 101-150), «Попечение о памятниках старины в европейских государствах» Г. Болдуина Брауна в переводе П. В. Латышева (1907. Вып. 22. С. 91-144), «Новый устав Австрийской Центральной Комиссии попечения о памятниках» (1912. Вып. 45. С. 137-143), «Новый французский закон об исторических памятниках» в переводе П. В. Латышева (1916. Вып. 60. С. 123-128), «Краткий очерк истории законодательных мер по охране памятников старины в России» В. Ф. Смолина (1917. Вып. 64). Эти публикации послужили основой разработки законодательства Российской империи в сфере охраны памятников.

В качестве приложения к ИИАК с 1902 г. выходила «Археологическая хроника», в к-рой, в частности, размещалась информация о деятельности научных об-в, как правило за предшествующие полгода. Всего вышло 32 выпуска хроники (1902. Вып. 2, 3; 1903. Вып. 5; 1904. Вып. 6, 9, 10; 1905. Вып. 14, 16; 1906. Вып. 18, 19; 1907. Вып. 21, 22; 1908. Вып. 26, 27; 1909. Вып. 31, 32; 1910. Вып. 34, 37; 1911. Вып. 39, 42; 1912. Вып. 44, 46; 1913. Вып. 48, 50; 1914. Вып. 52, 56; 1915. Вып. 57-59; 1917. Вып. 63, 64; 1918. Вып. 66).

В 1918 г. Археологическая комиссия была преобразована в Российскую гос. археологическую комиссию, а в 1919 г.- в Российскую академию истории материальной культуры, после чего выпуск ИИАК прекратился.

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