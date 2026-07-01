«ИЗВЕСТИЯ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ»

«ИЗВЕСТИЯ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ» - издание, выходившее в 1875-1895 годах.

Печаталось под одной обложкой с журналом «Труды Киевской Духовной Академии » и в конце года - отдельными оттисками в количестве 100 экземпляров. «Известия церковно-археологического общества» выходили ежемесячно, но в ряде случаев, в основном после каникул, появлялись выпуски, содержащие информацию о 2-3 месяцах работы Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии. Объем издания был произвольным, чаще всего от 4 до 16 страниц. Редактором и автором почти всех выпусков был секретарь общества Н. И. Петров, выпуски за май и декабрь 1875 года, март и апрель 1876 года, август и сентябрь 1877 года подготовил его помощник С. Т. Голубев.

В «Известиях церковно-археологического общества» публиковались краткие сведения о текущих делах общества, составленные на основании протоколов его заседаний. С конца 70-х годов XIX века печаталось содержание рефератов, читаемых на заседаниях общества. Среди подобных публикаций можно отметить сообщения о выступлениях Голубева по поводу мнимого 300-летия Острожской Библии и развернувшуюся после полемику (ТКДА. 1881. Т. 1. № 4. С. 488-493), Т. И. Вержбицкого о бердичевской Николаевской ц. (ТКДА. 1882. Т. 2. № 8. С. 465-466), протоиерея Николая Соколова о киевской Васильевской церкви и замечания на это сообщение протоиерея Петра Лебединцева (ТКДА. 1883. Т. 1. № 2. С. 352-353), И. И. Малышевского и Голубева о 3 рукописных экземплярах помянника Киево-Печерской лавры XV-XVII веков (ТКДА. 1883. Т. 2. № 6. С. 369-370), протоиерея П. Лебединцева об основании киевского Братского в честь Богоявления монастыря (ТКДА. 1884. Т. 2. № 8. С. 601).

Особую ценность представляют отчеты об исследованиях членами общества христианских памятников Киева и его окрестностей: остатков церкви ХII века на Копыревом конце древнего Киева (ТКДА. 1878. Т. 3. № 12. С. 701), древней кладки Успенского собора Киево-Печерской лавры (ТКДА. 1881. Т. 1. № 1. С. 124-125), фрагментов мозаики в куполе Киево-Софийского собора (ТКДА. 1884. Т. 3. № 9. С. 154-155), усадьбы Киевской Трехсвятительской церкви (ТКДА. 1885. Т. 2. № 7. С. 487-488), Рождество-Богородичной церкви XVII века на Дальних пещерах Киево-Печерской лавры и захоронений под ней (ТКДА. 1891. Т. 1. № 2. С. 363-364), Анастасиевской церкви XVIII века в г. Глухове (ТКДА. 1894. Т. 3. № 11. С. 524-526), остатков храма святого Михаила XI-XII веков возле города Остра (ТКДА. 1894. Т. 3. № 12. С. 656-659). На страницах «Известий церковно-археологического общества» были впервые опубликованы описания (в ряде случаев достаточно подробные) предметов, поступивших в Церковно-археологический музей при Киевской духовной академиии: Сорокинской коллекции икон (ТКДА. 1875. Т. 3. № 9. С. 493-510), вещей, пожертвованных Чигиринским епископом Порфирием (Успенским) (ТКДА. 1878. Т. 2. № 5. С. 420-425), гравюр, подаренных великим князем Владимиром Александровичем (ТКДА. 1880. Т. 2. № 6. С. 306-322), а также первое известное описание музея и его экспонатов (ТКДА. 1879. Т. 1. С. 155-159).

После 1895 года выпуск «Известий церковно-археологического общества» прекратился. Петров объяснял, что был занят составлением «Указателя Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии», основным источником для которого стали публикации в «Известиях церковно-археологического общества». Однако и после того, как указатель в 1897 году вышел в свет, издание не возобновилось. В определенной мере его продолжением стали ежегодные «Чтения в Церковно-историческом и археологическом обществе при Киевской духовной академии». Их 1-й выпуск вышел в 1883 году, а в 1899-1916 годах они издавались регулярно (всего 14 выпусков) отдельными брошюрами, в них публиковались избранные рефераты членов общества.

Архивы:

ЦГИАК. Ф. 128. Оп. 1. Д. 13. Л. 28;

Д. 19. Л. 3;

НБУВ ИР. Ф. Х. № 5996, 5997.

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