«ИЗВЕСТИЯ»
«ИЗВЕСТИЯ» - ежедневная политическая газета в России и СССР.
Орган Петроградского совета рабочих депутатов [с 28.02(13.03).1917 года] и ВЦИК [с 01(14).08.1917 года], ВЦИК и Московского совета рабочих и красноармейских депутатов (с 22.06.1918 года), ЦИК СССР и ВЦИК (с 14.07.1923 года), Президиума ВС СССР (1938-1991 годы). Первоначально называлась «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», затем меняла своё официальное название в соответствии с изменением названия верховных органов власти. Издавалась в Петрограде, с 1918 года - в Москве. В 1927-1977 годах редакция «Известий» располагалась в специально построенном редакционно-издательском корпусе (образец зрелого конструктивизма, архитектор Г. Б. Бархин). Тираж: 35 тыс. экземпляров (1917 год), 441,5 тыс. (1927 год), 1,6 млн. (1937 год), 457 тыс. (1945 год), 1,6 млн. (1959 год), 6 млн. (1964 год), 8,5 млн. (1967 год), 10,1 млн. (1990 год), 611,5 тыс. (1997 год), 253 тыс. экземпляров (2006 год).
В 1917 году газета была ареной борьбы за политическую власть между большевиками и меньшевиками. После Октябрьской революции 1917 года публиковала законодательные акты новой власти (Декрет о земле, Декрет о мире и др.), с её позиций освещала процессы установления советской власти на местах, национализации промышленности, печатала программные статьи В. И. Ленина. В 1920-1930-е годы пропагандировала политику ВКП(б) в области индустриализации и коллективизации. Особый акцент делался на героических событиях - покорении Арктики (спасение ледокола «Георгий Седов», экспедиция Р. Л. Самойловича), полётах В. П. Чкалова, М. М. Громова, Б. Г. Чухновского. В соответствии с позицией руководства ВКП(б) газета активно участвовала в борьбе с оппозиционными течениями в партии, публиковала материалы о политических процессах 1930-х годов.
Среди первых редакторов «Известий» - Ю. М. Стеклов (февраль/март - май 1917 года; октябрь/ноябрь 1917 года - июль 1925 года), Ф. И. Дан (май - октябрь/ноябрь 1917 года), И. И. Скворцов-Степанов (1925-1928 годы), И. М. Гронский (1931-1934 годы; и. о. в 1928-1929 годах), М. А. Савельев (1929-1930 годы), Г. И. Крумин (1930-1931 годы), Н. И. Бухарин (1934-1937 годы), Б. М. Таль (январь - ноябрь 1937 года). Почти все они сами стали жертвами политических репрессий.
В начале Великой Отечественной войны в «Известиях» впервые было опубликовано стихотворение В. И. Лебедева-Кумача «Священная война» (24.06.1941 года), положенное затем на музыку А. В. Александровым: песня стала музыкальным символом войны. В октябре 1941-1942 годах редакция «Известий» находилась в эвакуации в Куйбышеве (в Москве оставались 10 сотрудников), где на заново созданной полиграфической базе газета печаталась с матриц, присылаемых из Москвы. Военные корреспонденты «Известий» с передовой линии фронта присылали очерки о боях в Сталинграде, на Курской дуге, за освобождение Киева и др. В газете освещались также вопросы промышленности, сельского хозяйства, литературы и искусства. На страницах «Известий» выступали многие известные писатели и поэты (К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург и др.), сотрудничал в газете Р. Л. Кармен. Главными редакторами были Л. Я. Ровинский, с 1944 года - Л. Ф. Ильичёв. В 1942 году сотрудники редакции собрали средства (116 тысяч рублей) на строительство танков «Известия».
В начале 1960-х годов по инициативе главного редактора А. И. Аджубея (1959-1964 годы) газета стала уделять значительное внимание «острым» вопросам и простым человеческим проблемам, стремясь немедленно откликаться на то, о чём говорят и спорят люди, не навязывая читателю свою точку зрения. В «Известиях» 28.11.1961 года, впервые в истории советской прессы, было опубликовано интервью главного редактора с американским президентом Дж. Ф. Кеннеди. С 1960 года стало выходить воскресное приложение к «Известиям» для семейного чтения - «Неделя», пользовавшееся большой популярностью у читателей. Во 2-й половине 1980-х годов (редактор И. Д. Лаптев, 1984-1990 годы) газета печатала много принципиальных и острых выступлений, способствовавших перестройке советского общества.
В разные годы в газете сотрудничали М. Горький, В. В. Маяковский, В. В. Иванов, Л. А. Кассиль, М. С. Шагинян, Л. М. Леонов, К. Г. Паустовский, Р. Г. Гамзатов, Ч. Айтматов, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественский, А. А. Вознесенский и др. В «Известиях» работали Т. Н. Тэсс, Е. Г. Кригер, С. Т. Морозов, А. А. Аграновский, Н. А. Александрова, Л. М. Иванова, О. Р. Лацис, А. Е. Бовин, Е. В. Яковлев, А. И. Васинский и др. талантливые журналисты. С 1922 года в газете сотрудничает художник Б. Е. Ефимов.
«Известия» награждены орденом Ленина (1967 год).
Именем «Известий» названы группа островов в Карском море (1932 год) и пик на Памире.
С октября 1977 года до конца августа 1991 года официально называлась «Известия Советов народных депутатов СССР». C 1992 года «Известия» издаются ОАО «Редакция газеты "Известия"». Распространяется на всей территории РФ, в странах СНГ, в Европе и Израиле.
Иллюстрация:
Здание газеты «Известия». Москва. 1930-е гг. Фото Н. М. Петрова. Архив БРЭ.