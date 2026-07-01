«ИЗВЕСТИЯ»

«ИЗВЕСТИЯ» - ежедневная политическая газета в России и СССР.

Ор­ган Пет­роградского со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов [с 28.02(13.03).1917 года] и ВЦИК [с 01(14).08.1917 года], ВЦИК и Московского со­ве­та ра­бо­чих и крас­но­ар­мей­ских де­пу­та­тов (с 22.06.1918 года), ЦИК СССР и ВЦИК (с 14.07.1923 года), Пре­зи­диу­ма ВС СССР (1938-1991 годы). Пер­во­на­чаль­но на­зы­ва­лась «Из­ве­стия Пе­тро­град­ско­го Со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов», за­тем ме­ня­ла своё официальное наз­ва­ние в со­от­вет­ст­вии с из­ме­не­ни­ем наз­ва­ния вер­хов­ных ор­га­нов вла­сти. Из­да­ва­лась в Пет­ро­гра­де, с 1918 года - в Мо­ск­ве. В 1927-1977 годах ре­дак­ция «Известий» рас­по­ла­га­лась в спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном ре­дак­ци­он­но-из­да­тель­ском кор­пу­се (об­ра­зец зре­ло­го кон­ст­рук­ти­виз­ма, архитектор Г. Б. Бар­хин). Ти­раж: 35 тыс. экземпляров (1917 год), 441,5 тыс. (1927 год), 1,6 млн. (1937 год), 457 тыс. (1945 год), 1,6 млн. (1959 год), 6 млн. (1964 год), 8,5 млн. (1967 год), 10,1 млн. (1990 год), 611,5 тыс. (1997 год), 253 тыс. экземпляров (2006 год).

В 1917 году га­зе­та бы­ла аре­ной борь­бы за по­ли­тическую власть ме­ж­ду боль­ше­ви­ка­ми и мень­ше­ви­ка­ми. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пуб­ли­ко­ва­ла за­ко­но­дательные ак­ты но­вой вла­сти (Дек­рет о зем­ле, Дек­рет о ми­ре и др.), с её по­зи­ций ос­ве­ща­ла про­цес­сы ус­та­нов­ле­ния советской вла­сти на мес­тах, на­цио­на­ли­за­ции промышленности, пе­ча­та­ла про­грамм­ные ста­тьи В. И. Ле­ни­на. В 1920-1930-е годы про­па­ган­ди­ро­ва­ла по­ли­ти­ку ВКП(б) в об­лас­ти ин­ду­ст­риа­ли­за­ции и кол­лек­ти­ви­за­ции. Осо­бый ак­цент де­лал­ся на ге­рои­че­ских со­бы­ти­ях - по­ко­ре­нии Арк­ти­ки (спа­се­ние ле­до­ко­ла «Ге­ор­гий Се­дов», экс­пе­ди­ция Р. Л. Са­мой­ло­ви­ча), по­лё­тах В. П. Чка­ло­ва, М. М. Гро­мо­ва, Б. Г. Чух­нов­ско­го. В со­от­вет­ст­вии с по­зи­ци­ей ру­ко­во­дства ВКП(б) га­зе­та ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в борь­бе с оп­по­зиционными те­че­ния­ми в пар­тии, пуб­ли­ко­ва­ла ма­те­риа­лы о по­ли­тических про­цес­сах 1930-х годов.

Сре­ди пер­вых ре­дак­то­ров «Известий» - Ю. М. Стек­лов (февраль/март - май 1917 года; октябрь/но­ябрь 1917 года - июль 1925 года), Ф. И. Дан (май - октябрь/но­ябрь 1917 года), И. И. Сквор­цов-Сте­па­нов (1925-1928 годы), И. М. Грон­ский (1931-1934 годы; и. о. в 1928-1929 годах), М. А. Са­вель­ев (1929-1930 годы), Г. И. Кру­мин (1930-1931 годы), Н. И. Бу­ха­рин (1934-1937 годы), Б. М. Таль (январь - но­ябрь 1937 года). Почти все они са­ми ста­ли жерт­ва­ми по­ли­тических ре­прес­сий.

В на­ча­ле Великой Отечественной вой­ны в «Известиях» впер­вые бы­ло опуб­ли­ко­ва­но сти­хо­тво­ре­ние В. И. Ле­бе­де­ва-Ку­ма­ча «Свя­щен­ная вой­на» (24.06.1941 года), по­ло­жен­ное за­тем на му­зы­ку А. В. Алек­сан­д­ро­вым: пес­ня ста­ла музыкальным сим­во­лом вой­ны. В октябре 1941-1942 годах ре­дак­ция «Известий» на­хо­ди­лась в эва­куа­ции в Куй­бы­ше­ве (в Мо­ск­ве ос­та­ва­лись 10 со­труд­ни­ков), где на за­но­во со­з­дан­ной по­ли­гра­фической ба­зе га­зе­та пе­ча­та­лась с мат­риц, при­сы­лае­мых из Мо­ск­вы. Военные кор­рес­пон­ден­ты «Известий» с пе­ре­до­вой ли­нии фрон­та при­сы­ла­ли очер­ки о бо­ях в Ста­лин­гра­де, на Кур­ской ду­ге , за ос­во­бо­ж­де­ние Кие­ва и др. В га­зе­те ос­ве­ща­лись так­же во­про­сы промышленности, сельского хозяйства, литературы и искусства. На стра­ни­цах «Известий» вы­сту­па­ли многие из­вест­ные пи­са­те­ли и по­эты (К. М. Си­мо­нов, А. Т. Твар­дов­ский, А. Н. Тол­стой, И. Г. Эрен­бург и др.), со­труд­ни­чал в га­зе­те Р. Л. Кар­мен. Главными ре­дак­то­ра­ми бы­ли Л. Я. Ро­вин­ский, с 1944 года - Л. Ф. Иль­и­чёв. В 1942 году со­труд­ни­ки ре­дак­ции со­бра­ли сред­ст­ва (116 тысяч рублей) на строи­тель­ст­во тан­ков «Из­вес­тия».

В начале 1960-х годов по ини­циа­ти­ве главного редактора А. И. Ад­жу­бея (1959-1964 годы) га­зе­та ста­ла уде­лять зна­чительное вни­ма­ние «ост­рым» во­про­сам и про­стым че­ло­ве­че­ским про­бле­мам, стре­мясь не­мед­лен­но от­кли­кать­ся на то, о чём го­во­рят и спо­рят лю­ди, не на­вя­зы­вая чи­та­те­лю свою точ­ку зре­ния. В «Известиях» 28.11.1961 года, впер­вые в ис­то­рии советской прес­сы, бы­ло опуб­ли­ко­ва­но ин­тер­вью главного ре­дак­то­ра с американским пре­зи­ден­том Дж. Ф. Кен­не­ди. С 1960 года ста­ло вы­хо­дить вос­крес­ное при­ло­же­ние к «Известиям» для се­мей­но­го чте­ния - «Не­де­ля», поль­зо­вав­шее­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью у чи­та­те­лей. Во 2-й половине 1980-х годов (редактор И. Д. Лап­тев, 1984-1990 годы) га­зе­та пе­ча­та­ла мно­го прин­ци­пи­аль­ных и ост­рых вы­сту­п­ле­ний, спо­соб­ст­во­вав­ших пе­ре­строй­ке советского об­ще­ст­ва.

В раз­ные го­ды в га­зе­те со­труд­ни­ча­ли М. Горь­кий , В. В. Мая­ков­ский, В. В. Ива­нов, Л. А. Кас­силь, М. С. Ша­ги­нян, Л. М. Ле­о­нов, К. Г. Пау­стов­ский, Р. Г. Гам­за­тов, Ч. Айт­ма­тов, Е. А. Ев­ту­шен­ко, Р. И. Ро­ж­де­ст­вен­ский, А. А. Воз­не­сен­ский и др. В «Известиях» ра­бо­та­ли Т. Н. Тэсс, Е. Г. Кри­гер, С. Т. Мо­ро­зов, А. А. Аг­ра­нов­ский, Н. А. Алек­сан­д­ро­ва, Л. М. Ива­но­ва, О. Р. Ла­цис, А. Е. Бо­вин, Е. В. Яков­лев, А. И. Ва­син­ский и др. та­лант­ли­вые жур­на­ли­сты. С 1922 года в га­зе­те со­труд­ни­ча­ет художник Б. Е. Ефи­мов.

«Известия» на­гра­ж­де­ны ор­де­ном Ле­ни­на (1967 год).

Име­нем «Известий» на­зва­ны груп­па ост­ро­вов в Кар­ском море (1932 год) и пик на Па­ми­ре.

С октября 1977 года до конца августа 1991 года офи­ци­аль­но на­зы­ва­лась «Из­ве­стия Со­ве­тов на­род­ных де­пу­та­тов СССР». C 1992 года «Известия» из­да­ют­ся ОАО «Ре­дак­ция га­зе­ты "Из­ве­стия"». Рас­про­стра­ня­ет­ся на всей тер­ри­то­рии РФ, в стра­нах СНГ, в Ев­ро­пе и Из­раи­ле.

Иллюстрация:

Зда­ние га­зе­ты «Из­ве­стия». Мо­ск­ва. 1930-е гг. Фо­то Н. М. Пет­ро­ва. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)