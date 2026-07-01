«ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСНЕЙШИХ ПОМЕТАХ»

«ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСНЕЙШИХ ПОМЕТАХ» - музыкально-теоретический трактат 1670 года, посвященный различным аспектам знаменного пения второй половины XVII века.

Название дано по заголовку одного из начальных разделов и воспроизведено при 1-й публикации трактата С. В. Смоленским в 1888 году «Извещение...» возникло в связи с деятельностью 2-й комиссии по исправлению певческих книг (Москва, 1669-1670 годы), задача которой заключалась в замене раздельноречных текстов истинноречными, редактировании распевов с целью установления единообразия в пении, теоретическом обосновании методов работы и прочее.

«Извещение...» содержит исторические сведения о событиях, предшествовавших созданию трактата, объяснение актуальных теоретических проблем, обширный певческий материал. По сведениям «Предисловия» к трактату, работа по исправлению певческих книг была инициирована царем Алексеем Михайловичем. В 1652 году была образована 1-я комиссия из 14 мастеров, но ее деятельность была прервана военными событиями и эпидемией чумы. Через несколько лет была создана 2-я комиссия, результатом работы которой стал трактат.

Автором «Извещения...», по всей вероятности, является упоминаемый в акростихе заключительных вирш монах Александр Мезенец, написавший трактат и обобщивший результаты работы во 2-й комиссии известных мастеров пения этого времени Феодора Константинова, Фаддея Никитина Субботина, Григория Носа, Кондрата Ларионова и справщика мон. Александра Печерского.

Автограф «Извещения...» не сохранился, текст представлен множеством списков преимущественно последней четвертью XVII века - первой четвертью XVIII века (основной список - РНБ. Q.XII.1. Л. 64-106 об., последняя четверть XVII века)

В «Извещении...» ставятся следующие задачи: показать состояние знаменного пения и необходимость его исправления при помощи авторитетных мастеров-распевщиков; продемонстрировать необходимость сохранения знаменной нотации как основной для записи распевов ввиду ее преимущества перед распространявшейся 5-линейной; ввести в знаках соответствующие графические элементы (признаки) для указания звуковысотности в связи с печатанием знаменных книг; объяснить принципы исправления знаменного распева и показать методы этой работы, проиллюстрировав ее соответствующими примерами.

Музыкально-теоретические сведения в «Извещении...» изложены в нескольких разделах. 1-й раздел, «Извещение о согласнейших пометах во кратце изложенных: (со изящным намерением) требующим учитися пения», содержит краткое объяснение системы киноварных помет, а также вводимых признаков. 2-й раздел включает: часть 1: «О беспризначном знамени и имена коемуждо знамени», часть 2: «О призначном знамени которое знамя поется по гласом, во вторую, пятую, осмую и первонадесятую степени, сиречь, во », часть 3: «О том же знамени и яже в нем других признаках; которое знамя поется во гласы, с сими признаками во третию, шестую, девятую и во второнадесятую степени: си есть », «О отъятом знамени первыя беспризначныя части». В этом разделе приводится около 120 знамен, которые в полном объеме представлены в части 1, содержащей начертания и названия знаков, классифицированных строго по музыкальному содержанию: «единогласостепенное», «двогласное», «тригласостепенное», «четверогласостепенное», «четверогласовоспятное» и др. В частях 2 и 3 выписаны лишь начертания знамен, чуть больше половины от приведенных в части 1. В 3-м разделе, озаглавленном «Ино сказание о знамени и о еже в нем различии; которое знамя како поется и которое с которым согласуются, и коликими гласными степенми в верхнейшем или в нижайшем гласотечении возвышается, или унижается, или паки возвышается», разделенном на статьи, вторично рассматриваются знамена части 1, но не однозначно, а с вариантами распевов, возникающих в зависимости от окружения знамен др. знаками, от гласа и т. д. Кроме того, на полях «Ино сказания...» даны ссылки на строки из Ирмология, иллюстрирующие теоретические статьи. 4-й раздел, «Конец извещения сего знамени», включает ирмос в 3 вариантах: 1) «во знамени и в лицах первобытная безприкладным», т. е. так, как он зафиксирован в рукописях; 2) «на тое же знамя и лица, еже в первой части истолкование возвещает», т. е. с объяснением знамен и лиц 1-го варианта; 3) «в пении на первую и вторую обоих частей знамени и лиц самую дробь и тонкость мерою противо нотнаго гласоступания изъясняет», которое дает ритмическое истолкование 1-го и 2-го вариантов. В 5-м разделе «Строки из ирмосов» приведены муз. фрагменты из Ирмология (83 строки). Изложение каждой строки двучастно: в 1-й «убо части лица», во 2-й «лицам розводы», что дает возможность автору изложить каждую строку с параллельным объяснением сложнораспеваемых знамен и тайнозамкненных начертаний без фит. 6-й раздел - заключительные вирши, содержащие в акростихе указание: «Трудился Александер Мезенец и прочии».

В разделе, посвященном пометам, впервые в теории древнерусской музыки изложен 12-ступенный звукоряд , а не 7-ступенный (от «гораздо низко» до «гораздо высоко») или 9-ступенный (от «гораздо низко» до «высоко» с точкой), которые приведены в «Сказании о подметках», объясняющем принцип Ивана Шайдура (по списку РНБ. О. XVII. 19, середина XVII века). Каждая ступень («согласие», по терминологии Александра Мезенца) звукоряда обозначается киноварными буквами, являющимися сокращенной формой указания высоты в традиц. азбуках-толкованиях ( - «мало повыше», - «повыше», - «высоко» и т. д.). При расширении звукоряда Шайдура Александр Мезенец сохранил буквенные указания, снабдив их крыжами для низких звуков и точками - для верхних.

Объяснение киноварных помет, «которые прежде беша», в трактате дано с целью раскрыть с их помощью вводимую для готовящейся печати знаменных книг систему признаков. Дополнительные элементы в начертании знаков, выполненные черным цветом, должны были заменить красные пометы, трудновоспроизводимые при печати.

Двукратное объяснение в «Извещении...» одних и тех же знамен (в «Части первой...» и в «Ино сказании...») обусловлено основной задачей исправления знаменных текстов, которая заключалась в том, чтобы отказаться от тайнозамкненности, научив при этом мастеров самостоятельно исправлять книги. Широко распространенная в XVII веке система пения по попевкам, когда знаки теряли основное значение и их распев варьировался в зависимости от употребления в том или ином гласе или от сочетания с другими знаменами, порождало «велие разгласие», против которого и выступила комиссия Александра Мезенца (неслучайно в трактате, объясняющем разводы попевок, не приводятся названия попевок). С этой целью комиссия в «Части первой...» ввела перечень знамен с точными названиями, основываясь на изученных рукописях «за четыреста лет и вящше», и в «Ино сказании...» описала многообразие распевов тех же знаков в рамках тайнозамкненности с намерением привести их к единообразию. Для иллюстрирования проделанной работы по исправлению были введены «Строки из ирмосов». В качестве образцовых вариантов распевов в трактате используются образцы распевов авторитетных мастеров пения, в т. ч. Феодора Христианина, а также усольский распев.

Процесс переизложения показан на примере ирмоса где помимо разводов тайнозамкненных начертаний и знаков со сложным распевом Александр Мезенец впервые устанавливает ритмическую систему в соотношении знаков, косвенно опираясь при этом на ритмическую систему отвергаемой им 5-линейной нотации . Три варианта ирмоса дают образец работы, предлагаемый Александром Мезенцем при исправлении текстов: «И аще убо восхощеши употреблятися сим дробногласовным и тонким знаменем в пении, и ты разумевай, и разсуждай, и знамени по изъяснению сего ирмоса и прочее пение».

«Строки из ирмосов» - традиционный материал для музыкально-теоретических руководств XVII века, поскольку Ирмологий был певческой книгой, выполнявшей также учебные функции. Соотношение строк каждого гласа обычно: больше всего примеров приведено из ирмосов 2-го гласа (20 строк), одним примером представлен 7-й глас. В целом строки выступают не только как иллюстрации теоретических положений «Ино сказания...», но и как дополнение к нему, вводя разводы тайнозамкненных оборотов и знаков со сложным распевом, теоретически не оговоренных.

«Извещение...» не только сыграло важную роль в истории музыкально-теоретической мысли в России XVII века, но и стало источником важнейших теоретических сведений относительно системы знаменного пения данного столетия. Появление трактата определило начало устойчивого использования в нотированных рукописях определенных киноварных помет 12-ступенного звукоряда.

В трактате впервые в древнерусской теории музыки дана классификация знамен, которые должны были использоваться в исправленных распевах, с точки зрения их интонационно-ритмического содержания. Данное обстоятельство вместе с введенными пометами Александра Мезенца сделало возможной более точную дешифровку знаменной нотации.

Среди значительных преобразований певческого искусства, предложенных 2-й комиссией,- отказ от тайнозамкненных начертаний, создающих вариативность распевов, и установление единообразия в пении. Однако, как показало дальнейшее развитие знаменного распева, предложения Александра Мезенца оказались нежизнеспособными, и попевки сохранили свое значение в песнопениях. Безрезультатным оказалось и введение признаков как указателей высоты: они не вытеснили киноварные пометы, а выписывались в рукописях, а позднее и в книгах типографской печати (старообрядцев поповского согласия) одновременно с ними.

Издания:

Азбука знаменного пения («Извещение о согласнейших пометах») старца Александра Мезенца (1668-го года) / Изд.: С. В. Смоленский. Каз., 1888. С. 1-24 [трактат];

Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России. СПб., 1890. С. 201-202 [вирши];

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