ИЗРАИЛЬТЯНЕ

ИЗРАИЛЬТЯНЕ - население Государства Израиль; на­се­ле­ние древ­не­го Из­ра­иль­ско­го цар­ст­ва ; ев­реи Из­раи­ля.

При­сут­ст­вие ев­ре­ев в Па­ле­сти­не (ишув, йишув) не пре­ры­ва­лось с древ­но­сти. Воз­вра­ще­ние на по­ки­ну­тую ро­ди­ну («ши­ват Ций­он» - воз­вра­ще­ние в Си­он) - од­на из ба­зо­вых идей иу­да­из­ма. В Ие­ру­са­ли­ме, Ти­ве­рии, Цфа­те и Хев­ро­не сло­жил­ся т. н. ста­рый ишув из религиозных ев­ре­ев, на­счи­ты­вав­ших к началу XX века около 25 тысяч человек. Во 2-й половине XIX века за­ро­ж­да­ет­ся свет­ское дви­же­ние сио­низ­ма, по­ста­вив­шее це­лью осу­ще­ст­вить пе­ре­се­ле­ние (алия - вос­хо­ж­де­ние) ев­ре­ев на ис­то­рическую ро­ди­ну и соз­да­ние там еврейского го­су­дар­ст­ва.

Пер­вые вол­ны алии («с пер­вой по пя­тую алию») с конца XIX века - до начала Второй ми­ро­вой вой­ны вклю­ча­ли по­се­лен­цев пре­имущественно из бывшей Российской им­пе­рии, в т. ч. из Поль­ши, Лит­вы, Бе­ло­рус­сии, Ук­раи­ны и Мол­да­вии. В 1930-х годах в алию во­шли так­же бе­жен­цы из Гер­ма­нии и ок­ку­пи­ро­ван­ных ею или со­юз­ных с на­цис­та­ми ев­ропейских стран (Поль­ши, Че­хо­сло­ва­кии, Венг­рии, Ру­мы­нии, Бол­га­рии, Юго­сла­вии, Фран­ции, Бель­гии, Ни­дер­лан­дов, Ита­лии, Ав­ст­рии и др.). В не­боль­шом ко­ли­че­ст­ве в под­ман­дат­ную Па­ле­сти­ну при­ез­жа­ли и се­фар­ды из стран му­сульм. Вос­то­ка, в част­но­сти из Йе­ме­на.

По­сле окон­ча­ния Второй ми­ро­вой вой­ны в Па­ле­сти­ну уст­ре­ми­лись ев­ропейские ев­реи, уце­лев­шие по­сле хо­ло­ко­ста. Британские вла­сти Па­ле­сти­ны пре­пят­ст­во­ва­ли их въез­ду в стра­ну, по­это­му еврейская им­ми­гра­ция до 1948 года но­си­ла пре­имущественно не­ле­галь­ный ха­рак­тер (т. н. алия-бет). К мо­мен­ту соз­да­ния Государства Из­ра­иль в мае 1948 года еврейское на­се­ле­ние стра­ны дос­тиг­ло свыше 700 тысяч человек. Од­ним из основных прин­ци­пов но­во­го го­су­дар­ст­ва ста­ла сво­бо­да алии, на­шед­шая своё вы­ра­же­ние в За­ко­не о воз­вра­ще­нии 1950 года.

С 1950-х годов на­чи­на­ет­ся алия из му­сульманскихстран (Ма­рок­ко, Ирак, Йе­мен и др.), пос­ле 1967 года - из СССР, с 1980-х годов - из Эфио­пии (фа­ла­ша).

По про­ис­хо­ж­де­нию 49% израильтяне яв­ля­ют­ся по­том­ка­ми аш­ке­на­зов , 51% - по­том­ка­ми се­фар­дов и восточных групп ев­ре­ев. Наи­бо­лее круп­ные общ­но­сти им­ми­гран­тов в Из­раи­ле (чьи от­цы ро­ди­лись за пре­де­ла­ми Из­раи­ля): североафриканские ев­реи (ма­ро­ка­им; 1,2 млн. человек), советские ев­реи (ру­сим; свыше 1 млн.человек), иракские ев­реи (ира­ким, или бав­лим; 400 тыс. человек), иранские ев­реи (пар­сим; 230 тыс. человек), во­сточ­но-сре­ди­зем­но­мор­ские се­фар­ды (сфара­дим тео­рим; 200 тыс. человек), йе­мен­ские ев­реи (тей­ма­ним; 220 тыс.человек), кур­ди­стан­ские ев­реи (кур­дим; 140 тыс. человек), эфи­опские ев­реи (эть­о­пим, или бе­та-ис­ра­эль; 100 тыс. человек), бу­хар­ские ев­реи (бу­ха­рим; 90 тыс. человек), гру­зин­ские ев­реи (гру­зи­ним; 80 тыс. человек), гор­ские ев­реи (кав­ка­зим; 80 тыс. человек), индийские ев­реи (бе­не-ис­ра­эль, или одим; 50 тыс. человек). Раз­ли­чия ме­ж­ду эти­ми груп­па­ми бы­ст­ро вы­тес­ня­ют­ся об­ще­изра­иль­ской куль­тур­ной мо­де­лью. Свыше 1,6 млн. израильтян - саб­ры (ца­ба­рим, буквально - как­ту­сы, ко­лю­чие сна­ру­жи и слад­кие внут­ри), чьи пред­ки (бо­лее трёх по­ко­ле­ний) жи­ли в стра­не. Мно­гие из них - по­том­ки сме­шан­ных бра­ков ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми раз­ных еврейских эт­нических групп.

При­мер­но 45% израильтян счи­та­ют се­бя се­ку­ляр­ны­ми ев­рея­ми (не со­блю­даю­щи­ми нор­мы иуда­из­ма), 35% - иу­деи-тра­ди­цио­на­ли­сты, пре­имущественно вы­ход­цы из восточных об­щин, 20% - ре­лигиозные иу­даи­сты раз­ных тол­ков. Основные те­че­ния внут­ри ор­то­док­саль­но­го иу­да­из­ма - ульт­ра­ор­то­док­сы (ха­ре­дим) и при­вер­жен­цы Миз­ра­хи, дви­же­ния религиозного сио­низ­ма, в бы­ту на­зы­вае­мые ки­пот сру­гот (вя­за­ные ки­пы). При­вер­жен­цы не­ор­то­док­саль­но­го иу­да­из­ма ме­нее мно­го­чис­лен­ны и не при­зна­ют­ся го­су­дар­ст­вом как рав­но­прав­ные с ор­то­док­си­ей ре­лигиозные де­но­ми­на­ции.

Бы­то­вая, со­ци­аль­ная и про­фес­сио­наль­ная куль­ту­ра израильтян во мно­гом от­лич­на от куль­ту­ры еврейских об­щин ди­ас­по­ры . Сель­ско­хо­зяйственная и ин­ду­ст­ри­аль­ная ком­му­на (ки­буц), не­смот­ря на не­зна­чительную до­лю в современном про­изводстве, по-преж­не­му счи­та­ет­ся спе­ци­фи­че­ски из­ра­иль­ской фор­мой об­ще­жи­тия.

Сло­жи­лась спе­ци­фическая коль­це­вая пла­ни­ров­ка го­род­ских и сель­ских по­се­ле­ний в фор­ме тер­рас. Кры­ши сель­ских до­мов пре­имущественно дву­скат­ные, кры­тые че­ре­пи­цей, в от­ли­чие от арабских до­мов с пло­ски­ми кры­ша­ми. Де­рев­ни израильтян стро­ят­ся на вер­ши­нах хол­мов и воз­вы­шен­но­стях, в то вре­мя как арабские сель­ские по­се­ле­ния, как пра­ви­ло, рас­по­ла­га­ют­ся в ва­ди (рус­лах пе­ре­сы­хаю­щих рек).

В жен­ской оде­ж­де рас­про­стра­не­ны длин­ные юб­ки, у ха­ре­дим - вы­со­кие баш­ма­ки, шля­пы, час­то с кру­жев­ной от­дел­кой; муж­чи­ны но­сят ки­пы, ха­ре­дим - чёр­ные длин­но­по­лые сюр­ту­ки, шля­пы и ме­хо­вые шап­ки, мо­лит­вен­ные ша­ли (та­лит) с бе­лы­ми кис­тя­ми, спус­каю­щи­ми­ся ни­же поя­са (ци­цит), бе­лые чул­ки. В пи­ще израильтян пре­об­ла­да­ют блю­да ближ­не­вос­точ­ной кух­ни: об­жа­рен­ные го­ро­хо­вые теф­те­ли (фа­ла­фель), ма­ри­но­ван­ные ово­щи, шаш­лы­ки, ке­ба­бы, жа­ре­ные пти­чьи по­тро­ха (ме­о­рав), све­жие ово­щи и фрук­ты, све­же­вы­жа­тые со­ки и др.

Тра­ди­ци­он­ная му­зы­каль­ная куль­ту­ра скла­ды­ва­ет­ся из не­сколь­ких сти­ли­стических сло­ёв: ха­сид­ская му­зы­ка (со­хра­ни­ла чер­ты му­зы­ки древ­них ев­ре­ев), му­зы­ка западноев­ропейской тра­ди­ции (за­ве­зе­на вы­ход­ца­ми из Ев­ро­пы, Аме­ри­ки, Рос­сии, стран бывшего СССР), му­зы­ка восточной тра­ди­ции - ре­пат­ри­ан­тов из арабских стран, му­зы­ка ев­ре­ев Ма­рок­ко и Эфио­пии. Роль фольк­ло­ра вы­пол­ня­ют музыкальные про­из­ве­де­ния, воз­ник­шие в ди­ас­по­ре (пес­ни на иди­ше и ла­ди­но, тан­цы, народные музыкальные пред­став­ле­ния - пу­рим­шпил и др.), а так­же по­пу­ляр­ные пес­ни др. на­ро­дов («Мар­селье­за», «Ка­тю­ша» и др.) с ив­рит­ски­ми тек­ста­ми, не свя­зан­ны­ми по со­дер­жа­нию с тек­ста­ми ори­ги­на­лов (например, в ос­но­ве гим­на Из­раи­ля «На­де­ж­да» ле­жит румынская народная пес­ня). В 1930-х годах воз­ник­ли т. н. ка­лен­дар­ные пес­ни (ав­тор­ские), свя­зан­ные с ре­лигиозными и национальными празд­ни­ка­ми.

Иллюстрация:

Празд­но­ва­ние Дня Иеру­са­ли­ма у Сте­ны Пла­ча. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)