ИЗРАИЛЬ-II

Часть 2. От войны 1973 г. до н. в. Ссылка на ч. 1 - см. в конце статьи.

От войны 1973 до «электорального переворота» 1977

В феврале 1969 умер Л. Эшкол и его преемницей стала Г. Меир, которая возглавляла Партию труда (Авода) с момента ее создания в январе 1968. На правом крыле израильского политического спектра также происходила консолидация сил: осенью 1973 блок ГАХАЛ, к которому присоединилось несколько других партийных объединений, был преобразован в блок Ликуд, руководящую роль в котором в этот период играли М. Бегин , А. Шарон, Э. Вейцман.

После смерти Г.-А. Насера к власти в Египте в 1970 пришел А. Садат . Для укрепления своей власти внутри страны, решения экономических проблем, восстановления лидирующей роли страны в арабском мире А. Садату необходимо было преодолеть последствия Шестидневной войны, поэтому он не скрывал своих намерений предпринять решительные действия против И. После безуспешных попыток разрешить арабо-израильский конфликт дипломатическими средствами был взят курс на подготовку новой войны. Свою роль в этом сыграла и американская дипломатия во главе с Г. Киссинджером , который считал, что для запуска политического мирного процесса необходимо «разогреть» конфликт вплоть до военной фазы. В Москве также были сторонники такого подхода, считавшие, что размораживание конфликта откроет перспективу реализации советского плана комплексного урегулирования.

6 октября 1973, в Йом Киппур (День искупления — еврейского поста, отсюда в израильской историографии название — Война Судного дня ), египетские и сирийские войска атаковали позиции израильской армии в зоне Суэцкого канала и на Голанских высотах. На первом этапе войны И. оказался в проигрышном положении из-за неправильной интерпретации израильским руководством разведданных, недооценки возможностей египетской и сирийской армий. И. также отказался от нанесения превентивного удара, сдерживаемый США и из опасений негативной реакции международного сообщества. После первых успехов нападающей стороны и серьезных потерь в живой силе и технике израильская армия вскоре отбросила сирийцев за линию прекращения огня 1967 года и оказалась в 32 км от Дамаска, а на южном фронте пересекла Суэцкий канал, заняв позиции на его западном берегу, окружила египетскую армию и остановилась всего в 70 км от египетской столицы. 26 октября военные действия закончились. Хотя И. добился серьезных военных успехов, Война Судного дня стала для него тяжелым испытанием: погибло более двух с половиной тысяч человек, что для страны, в которой тогда насчитывалось около 3 млн еврейского населения, было очень большими потерями; военные неудачи и дезорганизация на начальных этапах войны вызвали в обществе недовольство действиями руководства. Прекращение войны было достигнуто в первую очередь усилиями СССР и США, для которых новый военный конфликт на Ближнем Востоке привел к опасному обострению межгосударственных отношений. Советом Безопасности ООН была принята резолюция № 338 (22 октября 1973) о прекращении военных действий и осуществлении практических шагов к справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке. В декабре 1973 по настоянию СССР в Женеве была созвана мирная конференция по Ближнему Востоку, однако основные соглашения по разъединению войск (И. и Египта в январе 1974, И. и Сирии в мае 1974) были достигнуты в результате двусторонних переговоров при посредничестве американцев. И. отвел войска к востоку от Суэцкого канала, после чего в буферной зоне между египетскими и израильскими войсками были размещены подразделения сил ООН. В 1974 И. также вывел войска из ряда районов Голанских высот, включая г. Эль-Кунейтра.

В апреле 1974, после обнародования доклада комиссии Ш. Аграната о причинах неподготовленности И. к войне премьер-министр Г. Меир вынуждена была подать в отставку. В июне 1974 во главе правительства встал И. Рабин (также принадлежавший к партии Авода), занимавший в разные годы посты начальника генштаба и посла И. в США. В 1975 правительство Рабина подписало с Египтом соглашение по Синаю, которое было первым в истории И. политическим договором с арабской страной.

Важным событием в жизни страны стали выборы в кнессет в 1977. Впервые в политической истории И. была разрушена гегемония партии Авода, находившейся у власти со времени основания государства. Большинство голосов избирателей получил правый блок Ликуд под руководством М. Бегина. В 1977 состоялся визит в И. египетского президента Садата. 17 сентябре 1978 И. и Египет подписали Кэмп-Дэвидские соглашения — «Рамки мира на Ближнем Востоке» и «Рамки для заключения мирного договора между Египтом и Израилем». Большую роль в их достижении сыграла дипломатия США. 26 марта 1979 в Вашингтоне был подписан мирный договор между Египтом и И. Стороны договорились, в частности, об эвакуации израильских войск и поселений с Синайского полуострова, И. обязывался начать переговоры по созданию Палестинской автономии. В то же время 30 июля 1980 кнессет принял закон, в соответствии с которым весь Иерусалим был объявлен «вечной и неделимой столицей» И.

К этому периоду относится прекращение особых отношений И. с Ираном, где в 1979 произошла исламская революция и страна оказалась в авангарде антиизраильских настроений на Ближнем и Среднем Востоке. Ранее, в 1973 дружественные отношения с И. разорвала Эфиопия, следуя общеафриканской политике и сделав выбор в пользу СССР во внешнеполитической ориентации.

От войны в Ливане в 1982 до выборов 1992

В результате выборов в 1981 было сформировано одно из самых правых правительств в истории И. Страна постепенно отказалась от выполнения кэмп-дэвидских договоренностей о предоставлении палестинцам автономии и активизировала строительство поселений на Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа. В декабре 1981 израильское законодательство было распространено на Голанские высоты.

Организация освобождения Палестины (ООП), признанная международным сообществом в середине 1970-х единственным законным представителем палестинского народа, оставалась для И. неприемлемым политическим партнером. Ее идеологические установки, как считали в И., были нацелены на уничтожение еврейского государства, а ее тактика террора была направлена против израильтян и евреев во всем мире.

С середины 1970-х активизировалось вмешательство И. во внутренние дела Ливана. Это было вызвано, во-первых, необходимостью ликвидировать усилившуюся военно-террористическую угрозу со стороны ООП, силы которой были изгнаны в 1970 с территории Иордании и передислоцировались в Ливан. Во-вторых, в поисках региональных партнеров И. пытался оказывать поддержку христианам-маронитам в их противостоянии с мусульманскими общинами Ливана. Покушение палестинских боевиков на израильского посла в Лондоне Ш. Аргова 3 июня 1982 стало формальным поводом для израильского вторжения в Ливан (операция «Мир Галилее») 6 июня 1982. В ходе операции израильская армия предприняла осаду Бейрута, которая привела к многочисленным жертвам среди мирного населения. В середине августа боевые действия прекратились, после того, как глава ООП Я. Я. Арафат согласился на эвакуацию ее подразделений из Ливана, которая была завершена 1 сентября 1982. Оставшиеся в Ливане израильские войска оказали содействие христианам-фалангистам, которые 16 сентября устроили резню в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила в отмщение за убийство их лидера Б. Жмайеля (см. Жмайель ), избранного за месяц до этого президентом Ливана. Это событие вызвало волну широких протестов в мире и всплеск антивоенных настроений в И. Созданная в И. по требованиям общественности комиссия пришла к выводу, что командование израильской армии несет косвенную ответственность за происшедшее. Министр обороны, главный сторонник военной операции в Ливане, А. Шарон был отправлен в отставку. В мае 1983 А. Жмайель, брат убитого президента Ливана, заключил мирное соглашение с И., однако в марте 1984 под давлением Сирии аннулировал его. Хотя в результате израильских военных действий ООП лишилась базы в Ливане, эта военная кампания оказалась затяжной и непродуктивной. В Ливане возникла шиитская организация Хезболла , тесно связанная с Ираном и Сирией и имеющая резко антизападную и особенно антиизраильскую направленность. Присутствие израильской армии на территории Ливана в так называемой зоне безопасности на юге страны сохранялось вплоть до 2000.

Осенью 1983 премьер-министр Бегин ушел в отставку. Его преемником стал И. Шамир , до этого министр иностранных дел. В результате выборов в кнессет в 1984 было сформировано правительство национального единства и достигнута договоренность о ротации лидеров Аводы и Ликуда (Ш. Переса и И. Шамира) на посту премьер-министра и министра иностранных дел через каждые 25 месяцев.

В 1970-е И., подобно другим индустриальным странам, испытывал экономический застой, который в начале 1980-х сменился острым кризисом, связанным, как считают экономисты, с чересчур высокой долей «социализации» хозяйства. Экономические меры кабинета национального единства, включая сокращение расходов правительства, а также замораживание заработной платы и курса валюты, помогли снизить инфляцию, достигавшую более 400 % в год. В качестве одной из мер борьбы с инфляцией в 1985 была проведена денежная реформа: старый шекель, введенный в 1980 вместо израильского фунта, был заменен на новый шекель, являющийся современной израильской валютой. Со второй половины 1980-х в И. был взят курс на структурную перестройку экономики, стимулирование производства и экспорта наукоемких товаров, переход к неолиберальной модели регулирования хозяйства и социальных отношений (см. Неолиберализм ).

В декабре 1987 на Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа вспыхнуло восстание арабов (интифада), которое являлось спонтанным народным возмущением против оккупационной политики И. ООП сумела взять на себя руководящую роль в палестинских протестах, что способствовало росту ее международного престижа. Национальный совет Палестины принял в ноябре 1988 Декларацию независимости и Политическое коммюнике, в которых провозглашалось создание арабского государства в Палестине не вместо, а наряду с И., а также содержалось признание ООП резолюции 181 ГА ООН от 1947 о разделе Палестины и резолюции 242 Совета Безопасности ООН от 1967. Это было равнозначно признанию легитимности И.

В результате выборов 1988 было создано новое коалиционное правительство, которое функционировало до марта 1990, когда вследствие вынесенного кнессетом вотума недоверия было сформировано правительство из представителей правых партий и клерикальных объединений.

И. не принимал участия в военных действиях коалиции государств против Ирака в 1991, (см. Война в Персидском заливе 1991 ). Хотя И. подвергался ракетным обстрелам со стороны Ирака, он фактически перепоручил обеспечение своей безопасности США, убедившим израильское руководство в необходимости сохранять нейтралитет. В то же время, вероятность использования И. своего неконвенционального оружия оказывала сдерживающее влияние на багдадский режим.

В конце 1980-х в связи с происходившими в СССР процессами демократизации советские власти сняли ограничения на выезд евреев, и в последующие 10 лет свыше 800 тыс. человек иммигрировали в И. Большая, в целом высокообразованная, русскоязычная община (около 20 % населения И.) стала важным фактором в экономическом и политическом развитии страны.

Осенью 1991 израильское руководство согласилось на участие в международной мирной конференции по Ближнему Востоку, после чего Советский Союз заявил о восстановлении дипломатических отношений с И. На конференции, открывшейся 31 октября 1991 в Мадриде, впервые собрались все непосредственные участники конфликта за исключением ООП, с которой тем не менее согласовывались все шаги палестинских представителей — членов совместной иордано-палестинской делегации. На конференции были созданы механизмы двусторонних переговоров и многостороннего сотрудничества, которые, однако, оказались малоэффективными из-за противоположных позиций сторон по проблемам урегулирования.

На выборах в июне 1992, основной темой которых стало мирное урегулирование, победу одержала Партия труда во главе с И. Рабином.

Мирный процесс 1990-х и начало интифады Аль-Аксы в 2000. К 1990-м в руководстве Партии труда возобладало мнение о том, что вести переговоры следует с теми представителями палестинцев, которые способны реализовать принятые решения, т. е. с ООП. В ходе секретных встреч израильтян с представителями ООП был разработан ряд положений по урегулированию палестино-израильского конфликта, которые легли в основу Декларации принципов, подписанной в Вашингтоне 13 сентября 1993.

В соответствии с достигнутыми договоренностями в 1994 на палестинских территориях была создана Палестинская администрация, а в январе 1996 состоялись первые общенациональные выборы в ее представительный орган. Под ее контроль был передан ряд территорий, с которых полностью или частично выводились израильские оккупационные войска. В ходе переговоров стороны вплотную подошли к решению вопроса о границах и статусе будущего палестинского государства, рассмотрению проблемы палестинских беженцев. Были предложены варианты решения проблемы Иерусалима.

Начало мирного процесса с палестинцами позволило И. продвинуться по пути преодоления изоляции в ближневосточном регионе. В 1994 был заключен мирный договор и установлены дипломатические отношения с Иорданией. В середине 1990-х И. установил официальные отношения с Марокко, Мавританией, Тунисом. В 1996 были открыты торговые представительства в Катаре и Омане. Активно развивались отношения стратегического партнерства с Турцией. Делались попытки вести мирные переговоры с Сирией, но позиции обеих сторон не удалось сблизить. Помимо этого И. установил или возобновил дипломатические отношения с 36 странами.

Однако развитие мирного процесса тормозилось, с одной стороны, из-за сопротивления ему в израильском обществе, оказанного правыми и ультраправыми силами и поселенцами. Нагнетавшаяся ими атмосфера нетерпимости в отношении мирных усилий правительства привела к убийству премьер-министра Рабина в ноябре 1995. С другой стороны, среди палестинцев зрело недовольство неэффективностью деятельности новой администрации и высоким уровнем ее коррумпированности, что в свою очередь приводило к укреплению в ООП экстремистских сил, а также росту популярности радикальных исламских группировок, прежде всего ХАМАС . Продолжение поселенческой политики, затягивание израильским правительством Б. Нетаньяху (партия Ликуд), пришедшим к власти в 1996, выполнения своих обязательств обеспечивало этим силам возможность манипулировать антиизраильскими настроениями в целях срыва мирного процесса. Различные формы индивидуального террора, похищение и убийство израильских военнослужащих, к которым стали прибегать палестинские экстремисты, особенно болезненно воспринимались в израильском обществе. С обеих сторон усиливалось недоверие в отношении политического процесса как способа урегулирования конфликта.

На выборах 1999 последний раз одержала победу партия Авода, премьер-министром стал Э. Барак. Предпринятые им попытки продолжить мирный процесс при посредничестве США в 2000 уже проходили на фоне усиливавшегося вооруженного противостояния — начиналось второе кровопролитное палестинское восстание — «интифада Аль-Акса».

И. в начале XXI в.

Следствием разочарования в идеях левого лагеря, основанных на формуле «мир в обмен на землю», стало избрание в 2001 премьер-министром А. Шарона, боевого генерала и одного из самых жестких израильских политиков. В 2002 по его инициативе началось сооружение «стены безопасности», отделяющей И. от палестинских территорий. В апреле 2003 международное сообщество в лице «квартета» (США, ЕС, Россия, ООН) предприняло попытку возобновить израильско-палестинский диалог, опубликовав документ под названием «Дорожная карта». В результате предлагавшихся в ней поэтапных мер к концу 2005 должно было возникнуть Палестинское государство и окончательно завершиться процесс урегулирования отношений между И. и палестинцами. Однако в условиях непрекращавшихся военных действий против И. со стороны палестинцев, ответных жестких мер израильтян по их подавлению, продолжавшегося расширения еврейских поселений на оккупированных территориях и отсутствия политического диалога она была обречена на провал. Шарон избрал политику «одностороннего отделения», позволявшую избавиться от контроля над большой частью палестинского населения, но без ведения переговоров с лидерами Палестинской автономии. Для преодоления сопротивления противников этой политики Шарон создал в ноябре 2005 партию Кадима, в которую вошли его сторонники как из Ликуда, так и из Аводы. К концу сентября 2005 израильтяне вывели свои войска из Газы, эвакуировали располагавшиеся там еврейские поселения (8,5 тыс. человек), а в начале 2006 были ликвидированы 4 небольших поселения на Западном берегу р. Иордан. Были ужесточены меры по ограничению допуска палестинцев с территорий в И., что существенно осложнило экономическую ситуацию в Палестинской автономии. Данная политика продолжалась и при следующем премьер-министре Э. Ольмерте .

Хотя на выборах 2006 партия Кадима одержала победу, но после ухода А. Шарона с израильской политической арены ее популярность быстро падала. На выборах 2009 ставшая лидером партии Ц. Ливни не смогла сформировать правительство, и политическое первенство вновь перешло к Ликуду, в то время как Кадима постепенно распалась. Наиболее прочные позиции в израильской политической системе сохраняют традиционные партии, имеющие четко выраженную идеологическую направленность (Ликуд, Партия труда [ныне объединение Сионистский лагерь], Национально-религиозная партия [ныне Еврейский дом], религиозные ортодоксальные партии [Еврейство Торы, ШАС]). В последние два десятилетия возросла роль партий, представляющих арабское меньшинство, которые выступают на выборах Объединенным арабским списком. Пользовавшиеся большой популярностью в 1990-х и в первые годы XXI в. партии русскоязычной иммиграции (Исраэль ба-алия, Наш дом Израиль) постепенно теряют свои позиции.

В 2007 президентом И. был избран Ш. Перес, последний политик из поколения первопроходцев израильского государства. Выборы в 2013 и в 2015 продемонстрировали появление молодых активных политиков (Я. Лапид, Н. Беннет, М. Кахлон), способных бороться за высшие государственные посты со старым политическим истеблишментом. Однако большинство избирателей выражает поддержку лидеру Ликуда Б. Нетаньяху, срок пребывания которого на должности премьер-министра сопоставим только с премьерством легендарного Д. Бен-Гуриона. Разуверившись в политике «лагеря мира», большая часть израильского общества отдает предпочтение представителям так называемого «национального лагеря», рассчитывая, что именно они гарантируют безопасность государства и личную безопасность каждого. Помимо напряженности в обществе по линии левые — правые в последнее десятилетие усиливается противостояние светского и религиозного сегментов. Демографические тенденции быстрых темпов роста ультраортодоксального сектора (в настоящее время к нему принадлежит 20 % израильтян-евреев моложе 20 лет), непропорционально большое влияние религиозных партий в правительственных коалициях, высокий уровень религиозной индоктринации поселенческого движения усиливают давление религиозных кругов во всех сферах политической и общественной жизни. Это ставит перед И. вопрос о совместимости демократических основ его государственности, светских национальных ценностей его культуры с религиозным обскурантизмом и нетерпимостью.

В современном И. иудаизм не имеет статуса официальной государственной религии, но религия от государства не отделена. Религиозные традиции отразились не только на образе жизни израильтян, но и оказали влияние на законодательную практику. Заключение и расторжение брака, право наследования находятся в исключительном ведении раввинских судов. Законодательно ограничивается миссионерская деятельность среди евреев. Государство обеспечивает финансирование религиозного образования.

К началу XXI в. основной блок либеральных реформ, начатых в 1985, был завершен. Страна вошла в группу наиболее развитых стран мира, что нашло отражение в принятии ее в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2010. Основу экономики страны в начале XXI в. составляет сектор высоких технологий, результаты деятельности которого пользуются признанием в мире.

В начале XXI в. баланс сил на Ближнем Востоке изменился настолько, что большая война с арабскими странами больше не рассматривается И. в числе вероятных угроз. Среди своих главных внешнеполитических задач И. называет противодействие распространению ядерного оружия в регионе, и прежде всего предотвращение ядерной угрозы со стороны Ирана. Наличие собственного ядерного потенциала официально не признается. В военной доктрине упор делается на сдерживании негосударственных игроков — военизированных исламских группировок, таких как ХАМАС и Хезболла. В военных столкновениях с ними (Ливанская война 2006 против Хезболлы, военные операции в секторе Газа против ХАМАС в 2008—2009, 2012, 2014) И. не удается добиться бесспорных побед.

Арабские восстания, продемонстрировавшие разнообразие проблем и противоречий, взрывающих арабский мир изнутри, дают возможность израильским правым силам разорвать увязку между урегулированием арабо-израильского конфликта и стабильностью на Ближнем Востоке. Концентрация внимания на иранской ядерной угрозе заслоняет срочность и необходимость решения палестино-израильского конфликта. Заинтересованность арабских стран в совместном противостоянии гегемонистским устремлениям Ирана объективно сближает позиции таких стран, как Египет, Иордания, Саудовская Аравия, малые страны Персидского залива с израильским видением региональной ситуации. Однако неурегулированность палестино-израильского конфликта препятствует развитию полноценного сотрудничества.

Отношения с США по-прежнему занимают приоритетное место в системе внешнеполитических связей И., хотя их значимость относительно других направлений внешней политики в конце XX — начале XXI в. уже не так велика, как в предыдущие десятилетия. Будучи экономически развитой страной, И. остается крупнейшим получателем финансовой помощи от США (в конце 2016 подписан Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым предусматривается предоставление помощи И. в размере 38 млрд долларов в течение десяти лет). И. рассматривается Вашингтоном как один из важнейших стратегических партнеров на Ближнем Востоке.

Динамично развиваются отношения И. с Россией. Президент РФ В.В. Путин посетил И. в апреле 2005 и в июне 2012, премьер-министр Б. Нетаньяху неоднократно наносил визиты в Москву. Качественно новый характер взаимодействие двух государств приобрело с началом российской военной операции в Сирии осенью 2015.

Европа остается важнейшим экономическим и политическим партнером И., однако его оккупационная и поселенческая политика подвергается резкой критике во многих европейских странах. Это воспринимается в И. как проявления антисемитизма. В последние годы И. развивает большую активность в отношениях с государствами Азии, Африки, Латинской Америки, а они в свою очередь проявляют интерес к его успехам, достигнутым за короткий срок в экономической и социальной областях.

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