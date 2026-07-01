ИЗРАИЛЬ-I

Часть 1. Израиль (Государство Израиль) — государство в Зап. Азии. От возникновения сионизма до войны 1973 г. Ссылка на ч.2 - см. в конце статьи.

На севере граничит с Ливаном , на северо-востоке — с Сирией , на востоке — с Иорданией (часть границы проходит по акватории Мертвого моря), на юго-западе — с Египтом . Западный берег р. Иордан и сектор Газа в соответствии с соглашениями в Осло в середине 1990-х частично переданы под контроль Палестинской администрации (см. Палестинская автономия ). Территория (вместе с частью территории, предназначавшейся для создания арабского палестинского государства и присоединенной в период арабо-израильской войны 1948—1949) — 20,7 тыс. кв. км; с учетом оккупированных территорий — 21,6 тыс. кв. км. И. в одностороннем порядке провозгласил своей столицей Иерусалим , являющийся местопребыванием правительства и парламента, однако международное сообщество не признает этого факта. Дипломатические миссии большинства государств расположены в Тель-Авиве . Население страны составляет 8,5 млн человек (апрель 2016), евреев — свыше 74,8 %, арабов — 20,8 %, прочие — 4,4 %.

О древней истории И. см. в ст. Израильское царство , Иудейское царство , Палестина .

От возникновения сионизма до создания государства.

Создателем полноценного движения по заселению евреями земли И. и возникновению на территории Палестины независимого еврейского государства стал Теодор Герцль (1860—1904). Хотя автором термина «сионизм» является один из ранних теоретиков еврейской национальной идеи, позднее от нее отошедший, Натан Бирнбаум, идеологическую основу и систему этого движения заложил именно Герцль, созвавший 29 августа 1897 в Базеле Первый сионистский конгресс. Эту дату принято считать началом сионистского движения (см. Сионизм ).

Движение было создано светскими эмансипированными евреями, идеологически близкими европейскому социалистическому движению (вклад в становление и развитие сионизма представителей религиозного сионизма, а также сионистов-либералов был менее значим). Первые идеологи сионизма пришли к идее необходимости национального самоопределения под влиянием, с одной стороны, ассимиляционных процессов в среде европейских евреев, а с другой — антисемитизма в Европе и России.

В современной исторической науке выделяют пять этапов заселения Земли Израиля, охвативших собой период с конца XIX в. и до начала Второй мировой войны 1939—1945 . Для обозначения каждого этапа далее в статье будет употребляться общепринятый термин «волна алии» (иммиграции, от ивр. «восхождение»).

Первая волна алии состояла в основном из молодых евреев — участников различных палестинофильских групп на территории Российской империи и Румынии. Единственной их идеологией было желание поселиться на территории Палестины и заняться сельскохозяйственным трудом. Опыта в этой сфере у них не было, как не было и достаточных финансовых средств к существованию. Большинство поселенцев не выдержали нагрузки. Из 25 тыс., приехавших в период 1882—1905, лишь небольшая часть остались в Палестине. Они основали первые поселения Ришон-ле-Цион, Зихрон Яаков и др. По их просьбе барон Ротшильд открыл сельскохозяйственные школы, где под надзором опытных агрономов учились работать на земле поселенцы. Среди лидеров первой волны был создатель современного иврита Элиэзер Бен-Йегуда (Перельман). Новые поселенцы довольно быстро усвоили обычаи местного населения, стали пользоваться наемным трудом для обработки земли, переняли бытовые привычки и стиль одежды проживавших на этой территории арабских семей.

Начавшаяся после кишиневских погромов и революции 1905 вторая волна алии принесла серьезные изменения. Она продолжалась вплоть до начала Первой мировой войны 1914—1918 . За этот период число поселенцев выросло до 35—40 тыс. человек, но и из них порядка 80 % не выдержали тяжелых условий жизни и уехали. Поселенцы этого периода были политически активны. Еще в диаспоре многие из них были членами разного рода социалистических марксистских партий сионистской направленности. Вклад поселенцев второй волны в развитие еврейской общины состоит в создании ряда социалистических сельскохозяйственных поселений нового типа, позднее ставших известными как кибуцы; организации первых сил самообороны; а также в активном развитии общественно-политической жизни. Именно лидеры второй волны алии, среди которых были Давид Бен-Гурион, Ицхак Бен-Цви, Берл Каценельсон и др., заложили основы общественного строя, во многом определяющего характер И. в настоящее время. Социалистические убеждения поселенцев второй волны приводили к серьезным конфликтам с представителями первой волны алии, не готовыми изменить свой уклад жизни, в частности отказаться от использования наемного труда.

Сразу после Первой мировой войны 1914—1918 в 1919 началась третья волна алии, продлившаяся до 1923. В этот период приехали около 35 тыс. человек, в основном в рамках организованных молодежных групп движения «ХеХалуц» (ивр. «пионер»), созданного в странах Восточной Европы по инициативе лидеров второй алии. Членов этого движения еще до приезда готовили к работе на земле, строительству социалистического общества, учили основам иврита, истории еврейского народа. Это период активного социального строительства еврейской общины: развивается движение кибуцев, учреждается профсоюз еврейских рабочих (1920), на основе более ранних групп самообороны формируется организация «Хагана» (ивр. «оборона», «защита»), создается первый выборный представительный орган еврейских поселенцев (прообраз парламента). Активизируется процесс формирования новой еврейской культуры на иврите, связанный с такими именами, как Хаим-Нахман Бялик, Шмуэль-Йосеф Агнон и др.

Волна алии 1924—1929 началась в результате резкого всплеска антисемитизма в Польше . Дискриминационная экономическая политика правительства этой страны по отношению к евреям привела к тому, что представители среднего класса еврейского происхождения были вынуждены покинуть родину. В 1924 США ужесточили квоту на иммиграцию, впервые введенную в 1921. Вследствие этого у значительного числа евреев не осталось другого варианта, кроме как поехать в Палестину. Представители четвертой волны селились в основном в городах, так как их занятиями были торговля и ремесла. Они заложили основы городской культуры еврейской общины. Политические убеждения представителей этой волны алии были ближе к воззрениям среднего класса европейских стран. В Палестине того времени рабочее социалистическое движение прочно заняло лидирующую роль, оставив представителей этой группы иммигрантов в целом на обочине политической жизни. Среди поселенцев четвертой волны также было значительное число представителей религиозно-сионистских молодежных организаций.

Во время последней, пятой волны алии (1930—1939) Палестина стала прибежищем для евреев (всего около 145 тыс. человек), бежавших от гитлеровского режима в Германии и других антисемитских режимов Восточной Европы. Кроме активистов сионистских организаций, приехало большое количество врачей, учителей, финансистов, адвокатов, инженеров, знания и квалификация которых способствовали значительному прогрессу в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, финансовой системе, образовании и здравоохранении. С началом Второй мировой войны 1939—1945 дальнейшая иммиграция евреев стала невозможной.

Формирование и развитие еврейской общины в Палестине происходило на фоне непростой геополитической обстановки в регионе, сложившейся после Первой мировой войны 1914—1918. Сначала британцы, завоевавшие Палестину в 1917 и получившие в 1922 от Лиги Наций мандат на управление этой территорией, благосклонно отнеслись к идее создания там еврейского национального очага. Это нашло отражение непосредственно в тексте мандата, в который был включен текст так называемой Декларации Бальфура (письмо министра иностранных дел Великобритании лорда А. Дж. Бальфура видному представителю еврейской общины королевства лорду Ротшильду от 2 ноября 1917, в котором сообщалось о поддержке идеи национального еврейского строительства в Палестине). Однако активизация арабского национального движения, а затем и задача обеспечения британских интересов в сфере доступа к энергоресурсам региона заставили англичан постоянно пересматривать свою политику на Ближнем Востоке в сторону большей благосклонности к требованиям арабского населения Палестины. В 1922, 1930, 1939 британским правительством было выпущено три «Белых книги», в которых все более ужесточались правила иммиграции евреев в подмандатную Палестину.

Рост числа еврейских поселенцев негативно воспринимался арабскими лидерами. В 1929 произошло первое арабское восстание. Меры по решению накопившихся проблем, предложенные английскими властями, не изменили положение вещей. В 1936—1939 произошло гораздо более мощное восстание палестинских арабов, направленное как против евреев, так и против представителей британской администрации. Специальные комиссии, посылаемые англичанами для расследования происходящего, указывали на невозможность совместного проживания евреев и арабов в одном государстве. Предлагались различные варианты раздела подмандатной территории на две части. Еврейские лидеры были более склонны к принятию решений этих комиссий, тогда как лидеры арабского национального движения, особенно сторонники линии муфтия Иерусалима Амина Аль-Хусейни, категорически отказывались принять любой план раздела Палестины.

Лидеры сионизма по-разному относились как к действиям Великобритании в регионе, так и к взаимоотношениям с арабским населением Палестины. Накопившиеся разногласия привели к расколу в движении. Представители правого крыла, сплотившиеся вокруг Зеева Жаботинского, приняли решение в 1933 покинуть ряды Всемирной сионистской организации (ВСО) и создать свою, основанную на принципах ревизии идеологии сионизма. Поэтому это направление стало называться ревизионистским. Наследницей сионистов-ревизионистов является партия Ликуд.

Во время Второй мировой войны 1939—1945 еврейская община Палестины оказалась перед дилеммой. С одной стороны, Великобритания воевала с нацистами, а значит, и с арабами, вставшими на сторону стран Оси. С другой, — к этому моменту еврейское население воспринимало Великобританию как своего главного врага, против которого применялась сила. Давидом Бен-Гурионом была сформулирована концепция поведения в данной ситуации: евреи должны бороться с Гитлером так, как будто не существует «Белой книги», и бороться с «Белой книгой» так, как будто не существует Гитлера.

После войны, несмотря на обнародованную информацию о массовом уничтожении евреев ( Холокосте ), британская администрация продолжила политику жесткого пресечения еврейской иммиграции на подмандатную территорию. Нелегальные иммигранты выявлялись и депортировались в лагеря временного содержания. Вместе с тем СССР , надеясь на социалистическую ориентацию еврейской общины и выступая против Великобритании, способствовал еврейской иммиграции в Палестину, принимая участие в организации переправки евреев — перемещенных лиц.

От провозглашения независимости до Суэцкого кризиса 1956. В феврале 1947 правительство Великобритании решило передать вопрос о дальнейшей судьбе Палестины на рассмотрение Организации Объединенных Наций (ООН). Созданная в мае 1947 на специальной сессии Генеральной Ассамблеи специальная комиссия ООН по Палестине (UNSCOP) представила в августе этого года свой доклад, в котором большинство ее членов поддержали предложение, предусматривавшее раздел Палестины на два самостоятельных демократических государства — арабское (площадью 11,1 тыс. кв. км — 42,9 % территории страны) и еврейское (площадью 14,1 тыс. кв. км — 56,5 % территории). Иерусалим предлагалось выделить в особую территориальную единицу (corpus separatum) под управлением Совета по опеке ООН. Это предложение было утверждено Генеральной Ассамблеей в резолюции 181 (II) от 29 ноября 1947, за которую из 57 стран-членов ООН проголосовали 33 делегации, 13 были против (включая все арабские страны) и 10 воздержались (среди них Великобритания).

14 мая 1948 официально завершилось мандатное правление Великобритании в Палестине. В этот же день была принята Декларация независимости Государства И. Через несколько часов после ее обнародования США признали И. de facto. СCСР был первым государством, признавшим И. de jure 18 мая 1948.

Сразу же после провозглашения государства в 1948 Египет, Сирия, Трансиордания (с 1949 — Иордания) при содействии других арабских стран начали войну против И. В ходе первой арабо-израильской войны (1948—1949), которая в израильской историографии называется «войной за независимость», И. увеличил свою территорию примерно на одну треть за счет земель, предназначавшихся, согласно плану ООН, для арабского государства. Иерусалим был разделен по линии прекращения огня на Западный и Восточный секторы между И. и Трансиорданией соответственно. Около 800 тыс. арабов стали беженцами, покинув территорию, отведенную И., либо под угрозой военных действий со стороны израильской армии или из опасений перед арабским вторжением, вследствие негласной политики израильского правительства по вытеснению арабского населения или под воздействием арабской пропаганды и прямых приказов, исходивших от арабских военных. Война завершилась подписанием в 1949 Родосских соглашений о перемирии. Они не были равнозначны мирным договорам и не устанавливали окончательные границы И. Эти линии перемирия получили название «зеленая черта». Территория Западного берега р. Иордан, предназначавшаяся для создания арабского государства, была аннексирована Трансиорданией. Сектор Газа перешел под контроль Египта.

25 января 1949 состоялись первые выборы в Кнессет (однопалатный парламент). Первая сессия открылась 14 февраля того же года. Президентом страны был избран X. Вейцман, премьер-министром стал Д. Бен-Гурион. 5 июля 1950 был принят Закон «О возвращении», согласно которому И. предоставлял право на въезд и поселение евреям всего мира (закон уточнялся в 1970, 2003). На основе боевых отрядов, связанных с различными политическими движениями, была создана армия, призыву в которую подлежат и мужчины, и женщины.

В первые годы существования государства в политической жизни И. доминировало движение социалистического сионизма (МАПАЙ, совр. Партия труда — Авода), возглавляемое Бен-Гурионом. Эти годы были отмечены массовой иммиграцией евреев, выживших во Второй мировой войне 1939—1945 и спасавшихся от преследований в арабских странах. В первые три года существования И. с населением в 650 тыс. принял 600 тыс. иммигрантов из Европы и арабских стран. Большинство иммигрантов были беженцами и практически не имели имущества. Необходимость решения проблем массовой иммиграции, ликвидации последствий первой арабо-израильской войны, создания экономических основ для дальнейшего развития ставили перед правительством задачу поисков источников финансирования. В 1952 было заключено соглашение с ФРГ о выплате репараций — компенсаций за имущество евреев, разграбленное нацистами, в соответствии с которым Западная Германия обязалась выплатить И. в течение 12 лет 3,5 млрд марок (822 млн долл. в текущих ценах). Часть израильского общества крайне негативно восприняло переговоры с ФРГ о денежных компенсациях. Противники Бен-Гуриона попытались использовать ситуацию для подрыва власти МАПАЙ, что привело к серьезному политическому кризису. Репарации ФРГ сыграли важную роль в становлении израильской экономики в 1950-х — первой половине 1960-х.

В мае 1949, преодолев противодействие группы стран во главе с Великобританией, И. стал пятьдесят девятым членом ООН. Свою внешнеполитическую позицию И. сформулировал как неидентификацию, что означало невхождение в какие-либо военно-политические блоки. Это позволило в период войны 1948—1949 заручиться политической поддержкой СССР, который стремясь укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, способствовал переправке в И. вооружений из стран Восточной Европы, а также поддерживал переселение в И. евреев, пострадавших от Холокоста.

Отношения И. с СССР стали осложняться уже с осени 1948. Этому способствовала начатая сталинским режимом кампания по «борьбе с безродными космополитами», приобретавшая антисемитский характер, а также настойчивые требования израильского руководства предоставить советским евреям свободу эмиграции. С начала 1950-х в отношениях двух стран нарастала враждебность. 9 февраля 1953 члены тайного кружка крайних националистов взорвали бомбу на территории советского посольства в Тель-Авиве, после чего СССР на полгода разорвал дипломатические отношения с И.

С начала 1950-х израильское руководство сделало выбор в пользу ориентации на Запад. Оказав поддержку США в ООН в 1950 по вопросу войны в Корее, И. продемонстрировал намерение развивать взаимодействие с США и их западными союзниками.

Дальнейшим шагом на этом пути стало присоединение И. к англо-французскому альянсу против Египта и участие в Синайской кампании 1956 (см. Суэцкий кризис ). После национализации Египтом Суэцкого канала в июле 1956 египетские власти закрыли его для прохода израильских судов, с 1955 Египет ужесточил блокаду Тиранского пролива, перекрыв доступ в израильский порт Эйлат. И., встав на сторону европейских держав, стремился обезопасить свои южные рубежи, обеспечить для себя свободу судоходства в Акабском заливе и по Суэцкому каналу. Быстрый рост военного потенциала арабских стран также вызывал беспокойство И. Для Великобритании и Франции была неприемлема политика президента Г.-А. Насера на Ближнем Востоке, подрывавшая их позиции вчерашних колониальных держав. В военной кампании против Египта союз с И. обеспечивал им ряд преимуществ, в том числе в некоторой степени легализовал вооруженное вмешательство. 30 октября 1956 войска И. вторглись в сектор Газа и на Синайский п-ов и успешно развивали продвижение к зоне Суэцкого канала. Британские и французские воинские подразделения вступили в военные действия лишь на пятый день войны. Под давлением со стороны СССР и США И. и его союзники согласились на прекращение огня 6—7 ноября 1956. В марте 1957 И. вывел войска с территории Египта, которые в Газе и Шарм-эш-Шейхе были заменены силами быстрого реагирования ООН, обеспечивавшими порядок в этом районе в течение следующего десятилетия. И. получил международные гарантии свободы судоходства по Суэцкому каналу и в Тиранском проливе. Но союз с Великобританией и Францией в эпоху антиколониальной борьбы нанес удар по имиджу И. среди стран третьего мира, превращал его в глазах мирового сообщества в пособника агрессии колониальных держав. С этого времени И. все более втягивается в блоковое геополитическое противостояние на Ближнем Востоке.

В условиях бойкота со стороны арабских стран в 1950—1960 особое значение для И. приобрело развитие отношений с неарабскими странами региона — Турцией, Ираном и Эфиопией, получившее название «периферийного альянса».

Конец 1950-х — 1967

В это время была создана политическая система И., характерной особенностью которой на первом этапе являлось господство Д. Бен-Гуриона в решении вопросов внутренней и внешней политики молодого государства. Хотя в декабре 1953 он заявил о своей отставке с поста премьер-министра, в феврале 1955 он вернулся в правительство в качестве министра обороны, а затем вновь стал премьер-министром и занимал эту должность до июня 1963, когда его сменил Л. Эшкол. Бен-Гуриона обвиняли в установлении режима личной власти, но будучи представителем «старой гвардии» сионистов-социалистов, он опирался не только на старшее поколение своих соратников ( Г. Меир , Л. Эшкол, М. Шаретт), но и продвигал на высшие государственные должности своих молодых сторонников — М. Даяна, Ш. Переса . С созданием в 1965 блока ГАХАЛ была заложена основа для развития сионистской праволиберальной партийной организации, которая стала основным соперником преемников Д. Бен-Гуриона на израильской политической арене. Разногласия в МАПАЙ привели к тому, что в 1965 Д. Бен-Гурион и его сторонники создали свою партию Израильский список рабочих (РАФИ), которая, однако, не смогла стать альтернативой МАПАЙ.

В 1960-е И. окончательно выбирает основного внешнеполитического партнера — США, державу, способную гарантировать не только его безопасность, но и само существование. В 1970-е И. выходит на одно из первых мест по объему получаемой от США военной и экономической помощи, между двумя странами складывается военно-стратегический альянс.

Июньская война 1967 ( Шестидневная война ) была спровоцирована рядом враждебных действий со стороны баасистского режима Сирии (попытки отвода вод, снабжавших израильские водоемы, вооруженные стычки в демилитаризованных зонах на Голанах, поддержка антиизраильской террористической деятельности палестинских организаций, базировавшихся в Сирии). В И., отвечавшем ударами возмездия, резко усилились позиции военных, которые предлагали использовать приграничные инциденты для нанесения удара по Сирии. В условиях подъема антиизраильских настроений в арабском мире египетский президент Г.-А. Насер, претендовавший на роль общеарабского лидера и связанный с Сирией договором о совместной обороне, 15 мая 1967 ввел войска на Синай и потребовал вывода оттуда вооруженных сил ООН. Затем Тиранский пролив был закрыт для прохода израильских судов, что для И. было равнозначно поводу для объявления войны (casus belli). На фоне безудержной антиизраильской пропаганды в Сирии и Египте, в И. усиливались панические настроения среди населения, что подталкивало руководство к войне. По-видимому, свою роль в разрастании так называемого майского кризиса сыграл СССР, по утверждению ряда источников, передавший египтянам разведданные о концентрации войск И. на сирийской границе, что Насер воспринимал как советскую поддержку решительных действий. В то же время, ряд шагов советского руководства и дипломатов были направлены на сдерживание сторон и предотвращение военной эскалации. Так, например, обсуждался вариант организации встречи Насера и Л. Эшкола в Москве в конце мая — начале июня, но против этого категорически выступили сирийцы.

1 июля 1967 в И. было создано первое в его истории правительство национального единства, в которое вошли представители оппозиционного блока ГАХАЛ. Оно приняло решение о нанесение превентивного удара по Египту 5 июня, рассчитывая в том числе и на военную и политическую поддержку Вашингтона, о чем с американцами была достигнута предварительная договоренность. В течение шести дней И. захватил Западный берег р. Иордан и Восточный Иерусалим, Синайский полуостров, Газу и Голанские высоты, продемонстрировав неоспоримое преимущество своих вооруженных сил над превосходящими по численности силами арабских стран. СССР разорвал дипломатические отношения с И. 10 июня. В результате военных действий вся историческая Палестина оказалась под контролем сионистов, что повлекло за собой демографическую проблему соотношения еврейского и арабского населения на территории между р. Иордан и Средиземным морем. Большинство населения было против превращения И. в двунациональное государство, и в политических кругах завоеванные территории рассматривались, прежде всего, как предмет для торга с арабами в будущих поисках мира. В то же время возродилась идея «земельного максимализма», т. е. распространения израильского суверенитета на всю территорию бывшей подмандатной Палестины. Возникло Движение за Землю И. На занятых территориях начало развиваться поселенческое движение, которое поощрялось правительством как создание форпостов безопасности в наиболее уязвимых со стратегической точки зрения районах. Поселенческая активность меньшинства, высоко мотивированного этнонационалистической идеологией и религиозными установками, заложила основы так называемой политики свершившихся фактов, т. е. освоения евреями земель, которые, с точки зрения международного права, принадлежат арабам. В ноябре 1967 СБ ООН принял резолюцию 242, в которой закреплен принцип «земля в обмен на мир», недопустимость захвата территорий силой связывается с необходимостью установления справедливого и долговременного мира, уход с территорий — с прекращением враждебных претензий, с взаимным признанием и установлением безопасных и признанных границ.