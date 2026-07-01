ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ АНТИФОНЫ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ АНТИФОНЫ - термин, употребляемый в литературе XIX-XX веков, посвященной толкованию богослужебного устава.

Происхождение

Первоначально изобразительные антифоны входили в последование изобразительных - древний палестинский чин келейного самопричащения запасными Святыми Дарами. Изобразительные антифоны становятся начальной частью византийского чина литургии в результате студийского синтеза VIII-IX веков, в ходе которого произошло объединение элементов палестинской и византийских богослужебных традиций. Суточные службы палестинского Часослова заменили собой службы византийского «песненного последования». Поскольку келлиотский чин самопричащения (т. е. «изобразительны») из палестинского Часослова в практике киновиального константинопольского монашества не был востребован, он был включен в чин Божественной литургии. Так в византийском богослужении в начале литургии наряду с использованием традиционных константинопольских антифонов (смотрите статью Вседневные антифоны, Праздничные антифоны) стали употребляться изобразительные антифоны. Тогда же произошло оформление заключительной части чина литургии.

В разных редакциях Студийского и Иерусалимского уставов изобразительные антифоны являются элементами как будничного, так и праздничного богослужения: в Студийско-Алексиевском Типиконе 1034 года, предполагающем вседневное использование изобразительных антифонов, византийские вседневные антифоны (из Пс 91, 92, 94) могут выступать в роли праздничных, например в неделю Антипасхи. В южно-италийских редакциях Студийского устава изобразительные антифоны используются в будние дни, а антифоны из Пс 91, 92, 94 - в воскресные. Иерусалимский устав предполагает ежедневное употребление изобразительных антифонов, однако в богослужебной практике Православных Церквей, использующих Иерусалимский устав, вседневные антифоны (Пс 91, 92, 94) получили значительное распространение - в современной греческой практике (после 1838 года) вседневные антифоны употребляются практически каждый день (Василий (Кривошеин), архиепископ. Некоторые богослужебные особенности у греков и русских и их значение // ВРЗЕПЭ. 1975. № 89/90. С. 71-88), в Русской Церкви до раскола середтны XVII века изобразительные антифоны употреблялись в монастырях, а вседневные антифоны - в приходских и соборных храмах: о существовании подобной практики упоминают рукописи XVI-XVII веков, включая певческие Обиходы.

Современная практика

В современном Типиконе Русской Церкви распределение изобразительных антифонов и вседневных антифонов регулируется главой 21-й « », впервые помещенной в московском издании 1682 года. Данная глава предполагает исполнение изобразительных антифонов в воскресные и праздничные дни (кроме тех праздников, когда положено пение праздничных антифонов), в остальные дни - вседневные антифоны. То же предполагает и Служебник в описании 3-го антифона: « ». В прочих главах Типикона и гимнографических богослужебных книгах предполагается ежедневное использование изобразительных антифонов (смотрите главы 12-13 о субботнем богослужении, уставную главу Октоиха о будничном богослужении, указания о литургии 2 сентября). С др. стороны, изложение вседневных антифонов в приложении к богослужебному Апостолу предполагает их употребление даже в воскресные дни. Противоречия в указаниях богослужебных книг объясняются тем, что они излагают различные литургические традиции: 2-я глава Типикона - палестинскую, Апостол - константинопольскую, для их примирения, во-видимому, и была создана 21-я глава Типикона. Разногласия между книгами зачастую приводят к туманному изложению вопроса об антифонах в литературе, посвященной изъяснению Устава богослужения (смотрите: Розанов. Устав. С. 252; Никольский. Устав. С. 374-375). В частности, недоумение вызывает вопрос о пении И. а. или вседневных антифонов в субботу, если нет праздника: дореволюционные авторы назначают в субботу вседневные антифоны, что соответствует 21-й главе Типикона (Свирелин А., протоиерей Церковный устав. М., 1910. С. 66; Неаполитанский А., протоиерей Церковный устав в таблицах. С. 15; см. также: НКС. 1992. Т. 1. С. 61, 63); но указания на изобразительные антифоны в субботних главах Типикона (12-13) сформировало мнение о том, что изобразительные антифоны являются отличительным признаком субботнего богослужения (Красовицкая М. С. Литургика. М., 2008. С. 133; Ванюков С., свящ. О субботнем богослужении в период пения Октоиха // Богослужебные указания на 2009 г. М., 2008. С. 821).

В приходской богослужебной практике изобразительные антифоны нередко вытесняют вседневные антифоны; данная практика получает распространение в Русской Церкви уже в XVIII веке. Есть свидетельства о том, что в XIX веке на ранней литургии (которая воспринималась как менее праздничная по сравнению с поздней) могли исполняться вседневные антифоны, а на поздней - изобразительные антифоны (смотрите, например: Обиход одноголосный церковно-богослужебного пения по напеву Валаамского монастыря / Валаамский монастырь. СПб., 1912. С. 231-232; Обиход нотного пения по древнему роспеву, употребляемому в 1-классном ставропигиальном Соловецком монастыре / Соловецкий монастырь. М., 1912. С. 86).

В богослужебной практике XVIII-XIX веков старообрядцев, принимающих священство, также происходит переход к ежедневному употреблению изобразительных антифонов, как и в Русской Православной Церкви. Пс 102 и 145 читались (смотрите:Арсений (Швецов), епископ Уральский. Устав. М., 2001р. Л. 112 об.), впоследствии, уже в XX веке, в некоторых общинах стали исполняться на глас. При этом вседневные антифоны играют роль «полупраздничных» - они исполняются вместо изобразительных антифонов в Богородичные и престольные праздники, не имеющие своих праздничных антифонов. Современная греческая практика в отношении использования изобразительных антифонов не является однородной (Печатнов В. В. Божественная литургия в России и Греции. М., 2008. С. 101-113).

Певческая традиция

В древнерусской традиции изобразительные антифоны не нотировались, вероятнее всего, вплоть до конца XVII века. Первые 2 антифона, возможно, произносились читком. Во многих дореформенных рукописях XVII века встречаются указания на чтение изобразительных антифонов: «псаломщик говорит» (РГБ. Ф. 354. № 144. Л. 352, 1648-1652 годы). Можно предположить, что изобразительные антифоны могли также исполняться простым напевом (силлабического стиля). По рукописи конца XVII века (ГИМ. Син. певч. № 152. Л. 160-165) известен монодийный распев 102-го и 145-го псалмов, записанный казанской нотацией, с ремаркой «путь против демества».

С XVIII века использовались 102-й и 145-й псалмы киевского распева (РНБ. Q. I. 537. Л. 72-93, 1-я четверть XVIII века) и сокращенного греческого распева 1-го гласа (М., 1772. Л. 132-138).

В старообрядческих общинах поповского согласия сложилась традиция исполнять 102-й и 145-й псалмы на напев самогласна или подобна гласа недели (1-й глас - «Небесным чином», 2-й глас - «Егда от древа», 4-й глас - «Иже званый свыше быв», 5-й глас - «Радуися, Живоносный Крест», 6-й глас - «Тридневен»). В некоторых общинах первые 2 антифона независимо от рядового гласа поют на 7-й глас, вероятнее всего по причине неграмотности. В общинах южных областей России, в Молдавии, Румынии изобразительные антифоны обычно читаются.

Стихи 3-го антифона до XVIII века не фиксировались в певческих книгах . В одной из рукописей начала XVIII века обнаружены нотированные запевы с ремаркой «ино и вси блажени пои в той же голос», «вси запевы пой с тех последи помяни нас» (РНБ. Ф. 536. Q. 650. Обиход. Л. 75 об.; Захарьина. С. 106). О способе исполнения в древнерусской традиции можно судить по старообрядческой практике. В общинах стихи 3-го антифона читаются на погласицу, а вторые полустишия стиха, с которого припевают соответствующие тропари, поются на модель запева к стихирам. Воскресные блаженны фиксировались со 2-й половины XVI века в Октоихе или в Обиходе в составе песнопений литургии (смотрите статью Блаженны).

В XIX-XX веках было создано множество авторских гармонизаций изобразительных антифонов, например 1-й антифон греческого распева - А. Ф. Львова (На Божественной литургии /Л. Лобыкин. М., 1992. № 3), знаменного и греческого распевов - А. Д. Кастальского (Сборник духовно-музыкальных сочинений. М., [1897-1904 годы]. № 24, 25) и др. Авторские композиции изобразительных антифонов принадлежат композиторам разных стилевых направлений, из них следует указать сочинения А. В. Никольского (Литургия святого Иоанна Златоуста. М., 1992р. С. 4-12), М. М. Ипполитова-Иванова (1-й антифон - Нотный сборник православного русского церковного пения. Лондон, 1962. Т. 1: Божественная литургия. С. 13-14), А. И. Красностовского (Там же. С. 16-17), П. Г. Чеснокова (1-й антифон - Переложения со смешанного на однородный хор духовно-музыкальных произведений различных авторов. М., 1998р), А. Т. Гречанинова (Там же. С. 5-14), С. В. Рахманинова (1-й и 3-й антифоны - Литургия. Соч. 31. М., 1911. № 2, 4а, 4б) и др.

Существовали монастырские варианты распева изобразительных антифонов (например, Соловецкий обиход. СПб., 1912. Л. 86 об.).

В многоголосной современной певческой практике изобразительные антифоны чаще всего исполняются на 1-й глас сокращенного греческого распева . Используются также авторские композиции, гармонизации и переложения изобразительных антифонов (смотрите: Свод напевов. С. 26-30, 96-99, 370-371); существует практика исполнения изобразительных антифонов на подобен 6-го гласа «Тридневен».

В современной греческой традиции 1-й антифон, как правило, поется на особый напев ирмологического мелоса 4-го плагального гласа, 2-й антифон - на 2-й глас; оба приписываются Петру Пелопоннесскому (Μουσικὸς θησαυρὸς τῆς λειτουρϒίας. ῞Αϒιον ῎Ορος, 1931. Σ. 14-25). В печатных изданиях также приводятся напевы 1-го антифона на 4-й глас и 2-го на глас βαρύς хартофилакса Хурмузия (Ibid. Σ. 26-38). 3-й антифон исполняется на модель запева к тропарям канона, на соответствующий глас недели, ирмологического мелоса (Νέον ᾿Αναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου. Βουκουρέστι, 1820).

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