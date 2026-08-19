ИЗМИР
ИЗМИР - город на западе Турции, административный центр иля Измир.
Основные сведения
Население 2650 тысяч человек (2008 год). Расположен на побережье Измирского залива Эгейского моря. Транспортный узел. Морской порт (грузооборот свыше 11 млн. т в год). Международный аэропорт имени Аднана Мендереса.
История
По археологическим данным, поселения на территории современного Измира появились около 3000 года до н. э. Во II-м тысячелетии до н. э. здесь была основана колония греков-эолийцев под названием Смирна (греческий Σμύρνα). В 575 году до н. э. Смирна была разрушена лидийским царём Алиаттом, но в IV веке до н. э. отстроена заново к юго-западу от Старого города, соперничала в торговле с Эфесом и Пергамом. Со II века до н. э. находилась под властью Рима. В 178 году н. э. сильно пострадала от землетрясения.
С 395 года в составе Византии (с VII века главный город фемы Самос). С XI века неоднократно подвергалась нападениям сельджуков. В 1344 году захвачена рыцарями-иоаннитами с острова Родос, но вскоре присоединена к Никейской империи. В конце XIII - середине XIV века за обладание Смирной соперничали сельджуки и генуэзцы. В 1389 году Смирна захвачена османским султаном Баязидом I, в 1402-1403 годах отвоёвана у него и разграблена Тимуром. В 1425 году окончательно вошла в состав Османской империи и была переименована в Измир.
В XVII-XVIII веках Измир стал одним из ведущих экономических и культурных центров Малой Азии; в 1866 году соединён железнодорожной линией с Айдыном. В ходе греко-турецкой войны 1919-1922 годов был оккупирован греческими войсками (15.05.1919 года) и стал их главным опорным пунктом на турецкой территории. 09.09.1922 года освобождён турецкой армией под командованием М. К. Ататюрка. В соответствии с греко-турецкой конвенцией 1923 года значительная часть греческого населения Измира была переселена в Грецию. Город сильно пострадал от пожара 13-17.09.1922 года. После Второй мировой войны стал крупной военно-морской базой. В Измире находится штаб командования сухопутными силами НАТО в Юго-Восточной Европе.
Архитектура
Среди памятников античной архитектуры: остатки греко-эолийского города (жилища IX-VII веков до н. э., руины храма VII век до н. э.), круглая в плане «гробница Тантала» (VI век до н. э.); часть стен и ворот крепости эллинистического и римского времени Кадифекале на холме Пагос (перестроена в средние века); древнеримская агора (II век н. э.) с фрагментами портиков и лавок (сюда же перенесены остатки трёх ворот, 14 коринфских колонн, античные статуи), 3-нефная базилика, руины театра и стадиона, 3 акведука и «термы Дианы».
В Старом городе (расположен вокруг холма Пагос), с узкими извилистыми улицами, сохранились: церковь Святого Поликарпа (1630 год, перестроена в 1690 году, расширена и украшена росписями в 1898 году), средневековые турецкие постройки, мечети Хисар-джами (1598 год), Шадырван-джами (1636-1637 годы), Хатуние-джами (1640 год), Хаджи-Хюсейн-джами (1652 год, восстановлена после 1774 года), Кестение-пазары-джами (1663 год); 2-этажные дома с эркерами на консолях; еврейский квартал Караташ.
В Новом городе (застраивался с XIX века), с широкими прямыми улицами, бульварами и парками, разбитыми по плану 1950-х годов: башня с часами (1901 год), мечеть Салепчи-джами (1906 год), здания биржи и Османского банка (оба 1920-е годы), гостиница «Бююк Эфес» (1965 год, архитекторы П. Бонац, Ф. Уран). Памятник М. К. Ататюрку (1933 год, скульптор П. Каноника).
Образование и культура
Эгейский университет (1955 год), Университет 9 сентября (1982 год), Технологический институт (1992 год), Экономический университет (2001 год). Национальная библиотека Измира (1912 год). Музеи: археологический (1927 год), Ататюрка (1941 год; название менялось, современное название с 1988 года), искусства и скульптуры (1952 год), этнографический (1978 год; открыт в 1987 году, в особняке 1831 года), искусств С. Яшара (турецкое искусство XX века), истории и искусства (2004 год) и др.
Ежегодные международные ярмарка (начало сентября) и фестиваль искусств (июнь - июль). В 1971 году в Измире проходили Средиземноморские игры, в 2005 году - летняя Универсиада. Популярные турецкие футбольные клубы «Алтай» и «Гёзтепе» выступают на стадионе «Алсанджак» (15 тысяч мест); баскетбольный клуб «Карсияка» играет во Дворце спорта «Пинар карсияка» (5 тысяч мест).
Экономика
Измир - крупный торгово-промышленный центр сельскохозяйственного региона (табак, хлопок, виноград, фрукты, овощи, оливки, зерновые). С 1987 года действует Эгейская зона свободной торговли, с 1997 года - Измир-Менеменская кожевенная свободная торговая зона. НПЗ (10,7 млн. т сырой нефти; 2005 год). Предприятия машиностроения, нефтехимической, электронной и электротехнической, фармацевтической, пищевой, текстильной, кожевенной, табачной промышленности; производство мебели, строительных материалов (цемент и др.).
Иллюстрация:
Измир. Руины агоры. II век н. э. Архив БРЭ.