ИЗМИР

ИЗМИР - город на западе Турции, административный центр иля Измир.

Основные сведения

Население 2650 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Из­мир­ско­го залива Эгей­ско­го мо­ря. Транс­порт­ный узел. Морской порт (гру­зо­обо­рот свыше 11 млн. т в год). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Ад­на­на Мен­де­ре­са.

История

По ар­хео­ло­гическим дан­ным, по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии современного Измира поя­ви­лись около 3000 года до н. э. Во II-м тысячелетии до н. э. здесь бы­ла ос­но­ва­на ко­ло­ния гре­ков-эо­лий­цев под названием Смир­на (греческий Σμύρνα). В 575 году до н. э. Смир­на бы­ла раз­ру­ше­на ли­дий­ским ца­рём Али­ат­том, но в IV веке до н. э. от­строе­на за­но­во к юго-за­па­ду от Ста­рого го­ро­да, со­пер­ни­ча­ла в тор­гов­ле с Эфе­сом и Пер­га­мом. Со II века до н. э. на­хо­ди­лась под вла­стью Ри­ма. В 178 году н. э. силь­но по­стра­да­ла от зем­ле­тря­се­ния.

С 395 года в со­ста­ве Ви­зан­тии (с VII века главный го­род фе­мы Са­мос). С XI века не­од­но­крат­но под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям сель­джу­ков. В 1344 году за­хва­че­на ры­ца­ря­ми-ио­ан­ни­та­ми с острова Ро­дос, но вско­ре при­сое­ди­не­на к Ни­кей­ской им­пе­рии. В конце XIII - середине XIV века за об­ла­да­ние Смир­ной со­пер­ни­ча­ли сель­джу­ки и ге­ну­эз­цы. В 1389 году Смир­на за­хва­че­на ос­ман­ским сул­та­ном Бая­зи­дом I, в 1402-1403 годах от­воё­ва­на у не­го и раз­граб­ле­на Ти­му­ром. В 1425 году окон­ча­тель­но во­шла в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии и бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Измир.

В XVII-XVIII веках Измир стал од­ним из ве­ду­щих эко­но­мических и куль­тур­ных цен­тров Ма­лой Азии; в 1866 году со­еди­нён железнодорожной ли­ни­ей с Ай­ды­ном. В хо­де гре­ко-ту­рец­кой вой­ны 1919-1922 годов был ок­ку­пи­ро­ван греческими вой­ска­ми (15.05.1919 года) и стал их главным опор­ным пунк­том на турецкой тер­ри­то­рии. 09.09.1922 года ос­во­бо­ж­дён турецкой ар­ми­ей под ко­мандованием М. К. Ата­тюр­ка. В со­от­вет­ст­вии с гре­ко-ту­рец­кой кон­вен­ци­ей 1923 года зна­чительная часть греческого на­се­ле­ния Измира бы­ла пе­ре­се­ле­на в Гре­цию. Го­род силь­но по­стра­дал от по­жа­ра 13-17.09.1922 года. По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны стал круп­ной во­енно-морской ба­зой. В Измире на­хо­дит­ся штаб ко­ман­до­ва­ния су­хо­пут­ны­ми си­ла­ми НАТО в Юго-Восточной Ев­ро­пе.

Архитектура

Сре­ди па­мят­ни­ков ан­тич­ной ар­хи­тек­ту­ры: ос­тат­ки гре­ко-эо­лий­ско­го го­ро­да (жи­ли­ща IX-VII веков до н. э., руи­ны хра­ма VII век до н. э.), круг­лая в пла­не «гроб­ница Тан­та­ла» (VI век до н. э.); часть стен и во­рот кре­по­сти эл­ли­ни­стического и римского вре­ме­ни Ка­ди­фе­ка­ле на хол­ме Па­гос (пе­ре­строе­на в сред­ние ве­ка); древнеримская аго­ра (II век н. э.) с фраг­мен­та­ми пор­ти­ков и ла­вок (сю­да же пе­ре­не­се­ны ос­тат­ки трёх во­рот, 14 ко­ринф­ских ко­лонн, ан­тич­ные ста­туи), 3-не­фная ба­зи­ли­ка, руи­ны те­ат­ра и ста­дио­на, 3 ак­ве­ду­ка и «тер­мы Диа­ны».

В Ста­ром го­ро­де (рас­по­ложен во­круг хол­ма Па­гос), с уз­ки­ми из­ви­ли­сты­ми ули­ца­ми, со­хра­ни­лись: церковь Святого По­ли­кар­па (1630 год, пе­ре­строе­на в 1690 году, рас­ши­ре­на и ук­ра­ше­на рос­пи­ся­ми в 1898 году), средневековые турецкие по­строй­ки, ме­че­ти Хи­сар-джа­ми (1598 год), Ша­дыр­ван-джа­ми (1636-1637 годы), Ха­ту­ние-джа­ми (1640 год), Хад­жи-Хю­сейн-джа­ми (1652 год, вос­ста­нов­ле­на по­сле 1774 года), Кес­те­ние-па­за­ры-джа­ми (1663 год); 2-этаж­ные до­ма с эр­ке­ра­ми на кон­со­лях; еврейский квар­тал Ка­ра­таш.

В Но­вом го­ро­де (за­страи­вал­ся с XIX века), с ши­ро­ки­ми пря­мы­ми ули­ца­ми, буль­ва­ра­ми и пар­ка­ми, раз­би­ты­ми по пла­ну 1950-х годов: баш­ня с ча­са­ми (1901 год), ме­четь Са­леп­чи-джа­ми (1906 год), зда­ния бир­жи и Ос­ман­ско­го бан­ка (оба 1920-е годы), гос­ти­ни­ца «Бю­юк Эфес» (1965 год, ар­хи­тек­то­ры П. Бо­нац, Ф. Уран). Па­мят­ник М. К. Ата­тюр­ку (1933 год, скульп­тор П. Ка­но­ни­ка).

Образование и культура

Эгей­ский университет (1955 год), Университет 9 сен­тяб­ря (1982 год), Тех­но­ло­гический институт (1992 год), Эко­но­мический университет (2001 год). Национальная библиотека Измира (1912 год). Му­зеи: ар­хео­ло­гический (1927 год), Ата­тюр­ка (1941 год; название ме­ня­лось, современное название с 1988 года), ис­кус­ст­ва и скульп­ту­ры (1952 год), эт­но­гра­фический (1978 год; от­крыт в 1987 году, в особ­ня­ке 1831 года), ис­кусств С. Яша­ра (турецкое искусство XX века), ис­то­рии и ис­кус­ст­ва (2004 год) и др.

Еже­год­ные ме­ж­ду­на­род­ные яр­мар­ка (на­ча­ло сентября) и фес­ти­валь ис­кусств (июнь - июль). В 1971 году в Измире прохо­ди­ли Сре­ди­зем­но­мор­ские иг­ры, в 2005 году - лет­няя Уни­вер­сиа­да. По­пу­ляр­ные турецкие фут­боль­ные клу­бы «Ал­тай» и «Гёз­те­пе» вы­сту­па­ют на ста­дио­не «Ал­санд­жак» (15 тысяч мест); бас­кет­боль­ный клуб «Кар­сия­ка» иг­ра­ет во Двор­це спор­та «Пи­нар кар­сия­ка» (5 тысяч мест).

Экономика

Измир - круп­ный тор­го­во-промышленный центр сельскохозяйственного ре­гио­на (та­бак, хло­пок, ви­но­град, фрук­ты, ово­щи, олив­ки, зер­но­вые). С 1987 года дей­ст­ву­ет Эгей­ская зо­на сво­бод­ной тор­гов­ли, с 1997 года - Из­мир-Ме­не­мен­ская ко­же­вен­ная сво­бод­ная тор­го­вая зо­на. НПЗ (10,7 млн. т сы­рой неф­ти; 2005 год). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния, неф­те­хи­мической, элек­трон­ной и элек­тро­тех­нической, фар­ма­цев­тической, пи­ще­вой, тек­стиль­ной, ко­же­вен­ной, та­бач­ной промышленности; про­изводство ме­бе­ли, стро­ительных ма­те­риа­лов (це­мент и др.).

Иллюстрация:

Из­мир. Руины аго­ры. II век н. э. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)