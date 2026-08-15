ИЗМАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ
ИЗМАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ - русский писатель, журналист.
В 1792-1797 годах учился в Горном училище.
Среди первых произведений - нравоучительный сатирический роман «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» (часть 1-2, 1799-1801 годы) и сентиментальная повесть «Бедная Маша» (1801 год). С 1802 года член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (в 1807-1812 годах секретарь, в 1816-1825 годах председатель), в 1809-1810 годах издавал (совместно с А. П. Бенитцким и П. А. Никольским) журнал «Цветник», являвшийся печатным органом общества. С 1818 года член Вольного общества любителей российской словесности.
Прославился Измайлов своими баснями, изобилующими красочными бытовыми деталями и «низкой» лексикой; в этом жанре он не совсем безуспешно соперничал с И. А. Крыловым. В 1818-1826 годах Измайлов издавал журнал «Благонамеренный», утверждавший консервативные ценности и боровшийся с «новейшим романтизмом» (при этом А. С. Пушкина Измайлов признавал «истинным поэтом»).
В последние годы жизни Измайлов занимал пост вице-губернатора в Твери (1826-1828 годы) и Архангельске (1828-1829 годы). Выйдя в 1830 году в отставку, Измайлов сблизился с пушкинским кругом писателей и сотрудничал в «Литературной газете», выступая против «журналистов-монополистов» Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча.
Сочинения:
Полн. собр. соч. М., 1890. Т. 1–3