ИЗМАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ

ИЗМАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ - русский писатель, журналист.

В 1792-1797 годах учил­ся в Гор­ном училище.

Сре­ди пер­вых про­из­ве­де­ний - нра­во­учительный са­ти­рический ро­ман «Ев­ге­ний, или Па­губ­ные след­ст­вия дур­но­го вос­пи­та­ния и со­об­ще­ст­ва» (часть 1-2, 1799-1801 годы) и сен­тимен­таль­ная по­весть «Бед­ная Ма­ша» (1801 год). С 1802 года член Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­до­жеств (в 1807-1812 годах сек­ре­тарь, в 1816-1825 годах председатель), в 1809-1810 годах из­да­вал (совместно с А. П. Бе­нитц­ким и П. А. Ни­коль­ским) журнал «Цвет­ник», яв­ляв­ший­ся пе­чат­ным ор­га­ном об­ще­ст­ва. С 1818 года член Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти.

Про­сла­вил­ся Измайлов свои­ми бас­ня­ми, изо­би­лую­щи­ми кра­соч­ны­ми бы­то­вы­ми де­та­ля­ми и «низ­кой» лек­си­кой; в этом жан­ре он не со­всем без­ус­пеш­но со­пер­ни­чал с И. А. Кры­ло­вым. В 1818-1826 годах Измайлов из­да­вал журнал «Бла­го­на­ме­рен­ный», ут­вер­ждав­ший кон­сер­ва­тив­ные цен­но­сти и бо­ров­ший­ся с «но­вей­шим ро­ман­тиз­мом» (при этом А. С. Пуш­ки­на Измайлов при­зна­вал «ис­тин­ным по­этом»).

В по­след­ние го­ды жиз­ни Измайлов за­ни­мал пост ви­це-гу­бер­на­то­ра в Тве­ри (1826-1828 годы) и Ар­хан­гель­ске (1828-1829 годы). Вый­дя в 1830 году в от­став­ку, Измайлов сбли­зил­ся с пуш­кин­ским кру­гом пи­са­те­лей и со­труд­ни­чал в «Ли­те­ра­тур­ной га­зе­те», вы­сту­пая про­тив «жур­на­ли­стов-мо­но­по­ли­стов» Ф. В. Бул­га­ри­на и Н. И. Гре­ча.

Сочинения :

Полн. собр. соч. М., 1890. Т. 1–3