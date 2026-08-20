ИЗМАИЛЬТЯНЕ

ИЗМАИЛЬТЯНЕ

1) народ, происходящий от Измаила, сына Авраама от Агари, и традиционно отождествляемый с арабами; 2) в средневековой христианской традиции также наименование мусульман (синонимы - агаряне, сарацины).

В Ветхом завете термин «измаильтяне» встречается в 5 контекстах. О происхождении измаильтян от Измаила в Библии не говорится, однако на это однозначно указывает форма слова. В 2 самых ранних упоминаниях - в истории продажи праведного Иосифа братьями (Быт 37. 25, 27-28; 39. 1 - ср.: Быт 37. 36) и в рассказе о победе Гедеона (Суд 8. 24) - одно и то же племя названо измаильтяне и мадианитяне (потомки другого сына Авраама, Мадиана), что, возможно, свидетельствует о неустойчивости ранней генеалогии. В Пс 82. 7 измаильтяне упоминаются в ряду народов, враждебных Израилю. Наконец, измаильтянами названы военачальник Иефер (1 Пар 2. 17; ср.: 2 Цар 17. 25) и находившийся на службе у царя Давида Овил, надсмотрщик за верблюдами (1 Пар 27. 30). Последнее упоминание указывает на занятие измаильтян скотоводством и на ведение кочевого образа жизни, что вполне согласуется с характеристикой потомков Измаила (Быт 25. 16).

Перечень «сынов Измаила» ( ), приводимый в Быт 25. 12-16, включает имена, соответствующие названиям различных племен, упоминаемых как в Ветхом завете, так и в ассирийской, арамейской и североаравийской эпиграфике VIII-VII веков до Р. Х. Отождествление измаильтян как с 12 коленами Измаила, так и с арабами присутствует у Иосифа Флавия , по свидетельству которого они занимали территорию от реки Евфрат до Красного моря и называли ее Набатеей (Ios. Flav. Antiq. I 12. 4; II 3. 3; 9. 3). Большинство современных ученых, например Э. А. Кнауф и Ш. Д. Гойтейн, придерживаются этой традиционной точки зрения, признавая измаильтян племенной общностью, существовавшей в VIII-VII веках до Р. Х. на территории Северной Аравии. Однако есть и противоположное мнение И. Эфаля, считающего измаильтян южнопалестинским племенем, не засвидетельствованным позднее рубежа II и I тысячелетия до Р. Х.

Представление об общем происхождении евреев и арабов от Авраама через его сыновей Исаака и Измаила, не зафиксированное ни в Библии, ни в Коране, было признано обеими традициями. В ряде древних еврейских источников арабы упомянуты как «кузены» (от - дядя) израильтян по созвучию с названием арабского племени деданян ( ), о котором написано у пророка Исаии (Ис 21. 13) (Гойтейн. С. 26).

В христианской литературе, например у святителя Епифания Кипрского (около 315-403 годы), термин «измаильтяне» первоначально обозначал племена, происшедшие от Измаила и соблюдавшие обряд обрезания, и употреблялся наряду с названиями «агаряне» и «сарацины» (Epiph. Adv. haer. [Panarion]. Praef. 8; 30. 33). С появлением ислама термин приобрел религиозную окраску. Уже преподобный Иоанн Дамаскин (VIII век) в трактате «О ста ересях» относит все 3 наименования к мусульманам (Ioan. Damasc. De haer. 100). Этот перенос значения вполне соответствовал восприятию мусульман, считавших истинное единобожие, т. е. ислам, «верой Исмаила» (ал-Калби, Хишам ибн Мухаммад. Книга об идолах (Китаб ал-аснам) / Перевод с арабского: Вл. В. Полосин. М., 1984. С. 14-18). Впоследствии в этом значении наибольшее распространение получил термин «агаряне» как в византийской, так и в древнерусской письменности.

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