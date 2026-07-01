ИЗМ ИР

Измир (тур. İzmir, греч. Смирна) — 3-й по численности населения город в Турции (около 4,2 млн человек в 2015) и 2-й по величине порт после Стамбула.

Административный центр одноименного ила (провинции). Расположен у восточного побережья Эгейского моря, на берегу Измирского залива.

Следы древнейших поселений на территории И. датируются бронзовым веком — серединой IV тысячелетия до н. э. ( Минойская цивилизация ). Первые греческие поселенцы появились здесь около II тысячелетия до н. э. По свидетельству Геродота , город был основан эолийцами , а затем захвачен ионийцами . И. быстро превратился в крупный торговый порт и центр ремесла и стал одним из важнейших членов Ионического союза городов. Во время военного столкновения греческих городов с Лидийским царством в VI в. до н. э. за отчаянное сопротивление И. был полностью разрушен. С середины VI в. до н. э. находился под властью персов. Александр Македонский , одержав победу над персами, приказал возвести новый город в 334 до н. э. Расцвет И. связан с правлением Лисимаха .

В I в. до н. э. И. оказался под властью Римской империи. При Тиберии И. были предоставлены большие привилегии — он стал храмовым городом. В I в. И. являлся одним из центров распространения христианства в Малой Азии, с городом связано имя Поликарпа — ученика святого Иоанна Евангелиста. В конце II в. 2 разрушительных землетрясения оборвали благоденствие И. Однако порт на Эгейском море был настолько важен для Рима , что Марк Аврелий приказал отстроить И. заново. Во времена Византии (см. Византийская империя ) И. оставался стратегически важным торговым портом, а также крупным религиозным и экономическим центром, однако уменьшился в размерах и утратил былой блеск. С V в. И. часто захватывали ( гунны , арабы ).

С завоеванием Анатолии тюрками в конце XI в. И. в 1081 стал столицей эмирата сельджукского пирата Чака-бея. Однако в 1098 Византия вернула себе контроль над И. Лишь спустя два столетия И. вновь перешел под контроль тюрок, а его территория вошла в состав бейлика Айдыногуллары (1317). Ибн Батута , посетивший И. в 1331, обнаружил руины былых строений с одной лишь сохранившейся цитаделью. В 1344 И. был захвачен орденом Госпитальеров , удерживавших его вплоть до нашествия Тимура (1402). В 1415 при султане Мехмеде I Челеби И. вошел в состав Османской империи и получил современное тюркизированное название, но долгое время оставался периферийным малонаселенным городом, поставщиком зерна, хлопка и других сельскохозяйственных продуктов.

Возрождение и развитие И. пришлось на конец XVI в., когда хлопок и хлопчатобумажная пряжа из И. заинтересовала французских, английских, датских и венецианских купцов, а удачное географическое положение сделало И. важнейшим торговым портом для левантийской торговли. С XVII в. И. стали активно заселять жители близлежащих районов, и к концу столетия город населяло уже более 90 тыс. человек (около 60 тыс. турок, 15 тыс. греков, 8 тыс. армян, 6—7 тыс. евреев).

В Османской империи И. был центром одноименного эялета (другое наименование — Айдын), а после административно-территориальной реформы 1864 стал столицей вилайета И., который современники и европейские путешественники описывали как богатейшую и плодороднейшую провинцию Османской империи. В XIX в. И. оставался центром международной торговли, в которой доминировали европейские предприниматели, а местные торговцы выступали в качестве зависимых посредников. Растущий объем торговых операций, проходивших через И., привлек туда инфраструктурные инвестиции. Одна из первых железнодорожных веток в Анатолии соединяла И. с Айдыном (1856), другая — с городом Касаба (Тургутлу) (1863).

Торговля и развитие местных производств способствовали демографическому буму в И.: к концу XIX в. в нем жило более 200 тыс. человек, из которых около 89 тыс. составляли турки-мусульмане, 60 тыс. православные греки и более 36 тыс. иностранные подданные. Разные части города соединяла сеть паромных переправ, в 1905 было проведено электричество. Постепенно И. стал центром просвещения и культуры: функционировало 9 государственных училищ, евангелическая школа, многочисленные образовательные учреждения, созданные иностранцами (преимущественно французами).

До начала XX в. немусульманские общины формировали большинство населения И., за что его называли «городом гяуров». После поражения Османской империи в Первой мировой войне и оккупации Стамбула войсками союзников И. заняли греческие войска (1919). По условиям Севрского мира 1920, не признанного национальным движением во главе с Кемалем ( Ататюрком ), И. должен был отойти к Греции . Греко-турецкая война 1919—1922 за контроль над измирским вилайетом стала ключевым эпизодом Турецкой войны за освобождение (1919—1922). В августе 1922 силам Турции в рамках «большого наступления» удалось наголову разбить греческие войска, 9 сентября 1922 кемалисты вступили в И. Годы греческой оккупации и последующие гонения на греков привели к резкому сокращению населения И., значительная часть города была уничтожена в ходе пожара 1922. Последовавший за этим процесс обмена населения, по условиям Лозаннского мирного договора 1923 , привел к фактическому исчезновению греков и их замещению турками, принудительно выселявшимися из Греции.

Возросшие темпы урбанизации в 1950—1960-е привели к росту численности населения И. (более полумиллиона к 1970) и появлению городов-спутников (построенные за ночь трущобы — геджеконду). Сохранив роль города-порта и ведущего поставщика сельхозпродукции, И. стал развиваться как промышленный центр. Современный большой И. включает античные (Эфес, Пергам, Сарды, Клазомены) и курортные (Кушадасы, Чешме и Фоча) города, является важным финансовым центром с одной из первых в Турции зон свободной торговли (1990) и знаменитой Измирской ярмаркой, а также культурной столицей Эгейского региона с рядом крупных университетов. Политически И. — главный бастион кемалистской Народно-республиканской партии.

Лит.: Мейер М. С., Дерибас А. Ф., Шувалова Н. Б. Турция. Книга странствий. М., 2000; Петросян Ю. А. Измир. М., 1973; The Ottoman City between East and West: Aleppo, Izmir, and Istanbul. Cambridge, 2001; Baykara T. İzmir Şehri ve Tarihi. İzmir, 1974.