ИЖУКИН Алексей Иванович

Партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Родился 28 февраля (по новому стилю — 13 марта) 1913 г. в деревне Сытенки (ныне — Навлинский район Брянской области). После окончания начальной школы работал в колхозе, химлесхозе, на фасонно-литейном заводе. В 1935—1937 гг. проходил службу в Красной Армии. В 1940 г. вернулся в Сытенки, где был назначен председателем колхоза, а вскоре избран председателем исполкома Пролысовского сельского Совета депутатов трудящихся Навлинского района. В начале Великой Отечественной войны по решению Навлинского райкома ВКП(б) Ижукин остался в немецком тылу для организации партизанского движения в районе. В сентябре 1941 г. он окончил курсы подрывников и с декабря того же года стал воевать в составе партизанского отряда «Народный мститель». Первая операция, в которой он участвовал — подрыв немецкого склада боеприпасов — была им успешно выполнена. 9 января 1942 г. Ижукин с группой партизан сбил немецкий самолет и взял в плен его экипаж. 14 февраля 1942 г. им было подорвано 2 моста по дороге Брянск — Киев, а в конце марта того же года в районе станции Палужье он пустил под откос эшелон из 47 вагонов, в результате чего погибли 204 немецких солдата и офицера, еще около 400 получили ранения. Всего же к лету 1942 г. Ижукин уничтожил 11 эшелонов противника, подорвал 4 моста и 2 склада. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 г. за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» Алексей Ижукин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 765. После освобождения Брянской области Ижукин вновь начал руководить колхозом. Позднее стал руководителем Навлинского химлесхоза, Навлинского райпромкомбината. В 1945 г. окончил Ленинские курсы при ЦК ВКП(б). С 1965 г. проживал в Брянске, занимал должности на партийной и советской работе. В 1979 г. вышел на пенсию. Умер 19 декабря 1992 г., похоронен в Брянске. В честь Алексея Ижукина названа улица в Навле.