ИЖОРСКАЯ ЗЕМЛЯ
ИЖОРСКАЯ ЗЕМЛЯ - историческая область, занимавшая приблизительно территорию от реки Сестра на Карельском перешейке до среднего течения реки Ижора и юго-запада Приладожья.
Русское название области произошло от названия народа ижора. Впервые Ижорская земля под названием Ингардия упомянута Генрихом Латвийским в «Хронике Ливонии» в 1221 году, когда жители крупного древнеэстонского племенного союза Саккалы «перешли Нарову и совершили далёкий поход в землю, относящуюся к Новгородскому королевству». Об инграх (ижоре) говорится в булле папы Римского Александра III (1159 год), призывавшего епископа Уппсальского к распространению христианства среди местных язычников.
В русских летописях (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов и др.) первое упоминание об ижоре относится к 1228 году, когда она и корела помогли жителям города Ладога отразить нападение племени емь. В XIII веке ижора оказалась в зависимости от Новгородской республики и неизменно поддерживала её в борьбе против внешних врагов: в Невской битве 1240 года, Ледовом побоище 1242 года, борьбе против еми (1292 год) и против шведов в начале XIV века и др. В летописном сообщении о Невской битве 1240 года упоминаются Ижорская земля (Ижерстия земля) и её старейшина Пелугий (или Пелгусий), при этом отмечено, что род его нёс охранную службу в устье реки Нева и ещё был языческим. С 1270 года Ижорская земля называлась «новгородской волостью».
В XIII-XIV веках процесс христианизации Ижорской земли происходил в остром противоборстве Римско-католической и Русской православной церквей. Буллой 1255 года папа Римский Александр IV «в поганую Ватландию, Ингрию и Карелию» назначил специального епископа, однако в XIII-XIV веках ижора была крещена в православие. С 1478 года Ижорская земля присоединена к Московскому великому княжеству, в административном отношении разделена на 8 погостов, приписанных к Ореховецкому уезду и входивших в состав Водской пятины. В XVI веке ижора продолжала сохранять свои «мольбища идольские», что вынудило новгородских архиепископов Макария (в 1534 году) и Феодосия (в 1548 году) прибегнуть к энергичным мерам по искоренению язычества.
На территории Ижорской земли велись Ливонская война 1558-1583 годов (сражения 1577-1578 годах) и русско-шведские войны (1590-1593 годы и 1656-1658 годы). По условиям Столбовского мира 1617 года вся Ижорская земля оказалась под властью Швеции, образовав Нотебургский лен провинции Ингерманланд. В ходе Северной войны 1700-1721 годов в результате Нотебурга штурма 1702 года Ижорская земля была занята российскими войсками, её вхождение в состав России закреплено Ништадтским миром 1721 года.