ИЖОРСКАЯ ЗЕМЛЯ

ИЖОРСКАЯ ЗЕМЛЯ - историческая область, занимавшая приблизительно территорию от реки Сестра на Карельском перешейке до среднего течения реки Ижора и юго-запада При­ла­до­жья.

Русское название об­лас­ти про­изо­ш­ло от названия на­ро­да ижо­ра. Впер­вые Ижорская земля под названием Ин­гар­дия упо­мя­ну­та Ген­ри­хом Лат­вий­ским в «Хро­ни­ке Ли­во­нии» в 1221 году, ко­гда жи­те­ли круп­но­го древнеэс­тон­ско­го пле­мен­но­го сою­за Сак­ка­лы «пе­ре­шли На­ро­ву и со­вер­ши­ли да­лё­кий по­ход в зем­лю, от­но­ся­щую­ся к Нов­го­род­ско­му ко­ро­лев­ст­ву». Об ин­грах (ижо­ре) го­во­рит­ся в бул­ле па­пы Рим­ско­го Алек­сан­д­ра III (1159 год), при­зы­вав­ше­го епи­ско­па Уп­псаль­ско­го к рас­про­стра­не­нию хри­сти­ан­ст­ва сре­ди ме­ст­ных языч­ни­ков.

В русских ле­то­пи­сях (Нов­го­род­ская пер­вая ле­то­пись стар­ше­го и млад­ше­го из­во­дов и др.) пер­вое упо­ми­на­ние об ижо­ре от­но­сит­ся к 1228 году, ко­гда она и ко­ре­ла по­мог­ли жи­те­лям города Ла­до­га от­ра­зить на­па­де­ние пле­ме­ни емь. В XIII веке ижо­ра ока­залась в за­ви­си­мо­сти от Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки и не­из­мен­но под­дер­жи­ва­ла её в борь­бе про­тив внеш­них вра­гов: в Нев­ской бит­ве 1240 года, Ле­до­вом по­бои­ще 1242 года, борь­бе про­тив еми (1292 год) и про­тив шве­дов в начале XIV века и др. В ле­то­пис­ном со­об­ще­нии о Нев­ской бит­ве 1240 года упо­ми­на­ют­ся Ижорская земля (Ижер­стия зем­ля) и её ста­рей­ши­на Пе­лу­гий (или Пел­гу­сий), при этом от­ме­че­но, что род его нёс ох­ран­ную служ­бу в устье реки Не­ва и ещё был язы­че­ским. С 1270 года Ижорская земля на­зы­ва­лась «нов­го­род­ской во­ло­стью».

В XIII-XIV веках про­цесс хри­стиа­ни­за­ции Ижорской земли про­ис­хо­дил в ост­ром про­ти­во­бор­ст­ве Рим­ско-ка­то­ли­че­ской и Русской пра­во­слав­ной церк­вей. Бул­лой 1255 года па­па Рим­ский Алек­сандр IV «в по­га­ную Ват­лан­дию, Ин­грию и Ка­ре­лию» на­зна­чил специального епи­ско­па , од­на­ко в XIII-XIV веках ижо­ра бы­ла кре­ще­на в пра­во­сла­вие. С 1478 года Ижорская земля при­сое­ди­не­на к Мо­с­ков­ско­му ве­ли­ко­му кня­же­ст­ву, в административном от­но­ше­нии раз­де­ле­на на 8 по­гос­тов, при­пи­сан­ных к Оре­хо­вец­ко­му уезду и вхо­див­ших в со­став Во­дской пя­ти­ны. В XVI веке ижо­ра про­дол­жа­ла со­хра­нять свои «моль­би­ща идоль­ские», что вы­ну­ди­ло нов­го­род­ских ар­хи­епи­ско­пов Ма­ка­рия (в 1534 году) и Фео­до­сия (в 1548 году) при­бег­нуть к энер­гич­ным ме­рам по ис­ко­ре­не­нию язы­че­ст­ва.

На тер­ри­то­рии Ижорской земли ве­лись Ли­вон­ская вой­на 1558-1583 годов (сра­же­ния 1577-1578 годах) и рус­ско-швед­ские вой­ны (1590-1593 годы и 1656-1658 годы). По ус­ло­ви­ям Стол­бов­ско­го ми­ра 1617 года вся Ижорская земля ока­за­лась под вла­стью Шве­ции, об­ра­зо­вав Но­те­бург­ский лен провинции Ин­гер­ман­ланд. В хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов в ре­зуль­та­те Но­те­бур­га штур­ма 1702 года Ижорская земля бы­ла за­ня­та российскими вой­ска­ми, её вхож­де­ние в со­став Рос­сии за­креп­ле­но Ни­штадт­ским ми­ром 1721 года.

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