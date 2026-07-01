ИЖОРА
ИЖОРА - прибалтийско-финский народ на Северо-Западе России.
Численность около 800 человек (2007 год, оценка); по переписи 2002 года, насчитывается 327 человек, из них в Ленинградской области - 177 человек, в Санкт-Петербурге - 53 человека. Говорят на русском языке, среди старшего поколения сохраняется ижорский язык. Верующие - православные.
Существовали различные гипотезы происхождения ижоры. Ныне ижора признаётся аборигенным населением восточного побережья Финского залива (Ингерманландии и прилегающих территорий). Соотношение ареала ижоры и Ижорской земли недостаточно изучено. По переписи 1926 года, насчитывалось 26,1 тысяч человек. В начале 1930-х годов существовали ижорские сельсоветы, школы, ижорское отделение в эстонско-финляндском педагогическом техникуме в Ленинграде, издавалась газета «Kalastaja». В 1937 году все учреждения закрыты, многие представители народа репрессированы. В 1943 году почти все выселены на работы в Финляндию, в 1944 году возвращены в СССР с запретом проживания в родных деревнях (до 1950-х годов). По переписи 1959 года, насчитывалось 1082 человек, 1979 год - 449 человек. Признаны коренным малочисленным народом РФ.
Выделяют 5 групп ижора: северная (юг Карельского перешейка от реки Нева до поселка Сосново, ассимилированы к началу XX века), оредежская (верховья реки Оредеж, ассимилированы к середине XX века), хэваская (река Коваши, ассимилированы к концу XX века), сойкинская (Сойкинский полуостов) и нижнелужская (низовья реки Луга).
Традиционная культура типична для народов Северо-Запада России. Занимались промысловым морским рыболовством, земледелием и животноводством, лесными промыслами, изготовлением парусных и вёсельных лодок, плетением сетей, добычей леса, песка, гравия и камня, сплавом леса по рекам Луга и Систа, обработкой дерева, кожи, гончарством (до 1940-х годов - в деревне Большое Стремление: домашняя посуда, глиняные игрушки), отхожими промыслами.
Поселения в основном уличной, на побережьях - рядовой планировки. Жилище срубное, 2- или 3-камерное (изба-сени-изба или сени-изба-изба), встречались пятистенки. Внутренняя планировка избы (пертти) западно-русского типа (печь у входа, устьем ко входу). В углу печного шестка часто подвешивался котёл. Напротив печи (киука) - красный угол со столом и иконами (коло). Иконы, в дни свадеб также окна украшались полотенцами (ваарникке) с тканым и вышитым орнаментом (обычно красным); мотивы - геометрические, кони, всадники, «бабы», петухи. Одежду и приданое хранили в больших деревянных кадках (пуйне). Оконные наличники украшали резьбой, ставни - росписью. Хозяйственные постройки соединялись с избой посредством однорядной или двухрядной связи, ранее был распространён замкнутый двор; поодаль ставили клеть (айтта), ригу (риихи), баню (сауна).
Женская одежда имела локальные варианты. У хэваской ижоры до начала XX века сохранялся архаичный костюм - рубаха (рятсиня) с богато вышитыми оплечьями-кокеткой (хартиуксет) и рукавами; несшитая плечевая одежда из 2 шерстяных полотнищ на лямках: нижнее (хурстут), поперечно-полосатое, украшенное по подолу лоскутным шитьём, крепилось на правом плече и закрывало левый бок, верхнее (ааннуа), синего или чёрного цвета, - на левом плече, закрывало правый бок; передник (полле), украшенный вышивкой, бисером, монетовидными подвесками и раковинами каури; несколько поясов. Девушки ходили с непокрытой головой; женщины разделяли волосы на 3 части: боковые закручивали жгутом или заплетали в косы и укладывали на висках, затылочную - скручивали в пучок; поверх надевали полотенчатый убор (саппано) с длинным задним концом (пурста), который спускался на спину, заправлялся за пояс и доходил иногда до подола. У нижнелужской ижоры в XIX веке женский костюм включал туникообразную расшитую на плечах и груди рубаху (пайда), поясную несшитую одежду из 2 полотнищ с орнаментиров. вставкой (хурстод), набедренники (каатерид), вышитый полотенчатый головной убор (сапано). У северной ижоры женская одежда была схожа с одеждой финок-эурямёйсет (смотрите Финны-ингерманландцы): туникообразная рубаха (реккопайта) с трапециевидной вышитой вставкой на груди, тёмно-синяя или чёрная шерстяная юбка с красной каймой по низу (виллахаме), полотенчатый убор (харакка, буквально - сорока). У сойкинской ижоры женский костюм включал рубаху (пайда) с вышитыми плечевыми поликами, полотенчатый убор (сапана); с конца XIX века распространился косоклинный шерстяной или льняной сарафан (синекки, крассикке); на поясе повязывали вышитые полотенца. Украшения - ожерелья, серьги с подвесными кольцами (таллукар) и крепившимися к ним длинными лентами, закидывавшимися на спину.
До середины XX века сохранялись знахари и колдуны (смотрите Магия) (нойдад), вера в духов-хозяев дома, риги, бани, реки и т. п. (халтиаз), культы деревьев, обряд прибавления богатства (женщина в бане, имитируя роды, создавала из веретён и бересты зооморфное существо «пара», которое, как считалось, забирало у соседей молоко, сметану и др.), жертвоприношения животных, общинные праздники-братчины (ваккове), обычно на Петров (Педрой) или Ильин (Иилия) день; из др. христианских праздников выделялись Пасха (Эйяпяйвя), Вознесение (Маахенккеуз), Иванов день (Яани), день Фрола и Лавра (Лаари). До начала XX века на Егорьев день (Юрги) устраивались «бабьи праздники», на которых чествовали молодух, тех, у кого родился первый ребёнок или внук; из мужчин приглашали лишь пастуха. До конца XX века бытовал обряд «кормления покойников» (для этого была пригодна только круглая пища - яйца, горох и т. п.; применялась специальная утварь и т. п.). Для свадебных обрядов характерны 3-этапное сватовство, ритуал приношения невесте замужними женщинами масла, мяса и др. (куппели), употребление табака во время помолвки, пива и каравая (куппелилейбя) на свадьбу и др.
Фольклорная традиция в основном женская, среди певиц наиболее знамениты Ларин Параске (Прасковья Никитина) (1833/1834-1904 годы) и Екатерина Александрова (1902-1986 годы). Основные жанры музыкально-поэтического фольклора общие с др. прибалтийско-финскими народами. До середины XX века бытовали похоронные, свадебные, рекрутские и внеобрядовые причитания. До 1980-х годов сохранялись рунические песни («О создании мира», «Большой дуб», «Сватовство в Туони», «Каллерво и Унтамо» и др.). В рунической (т. н. калевальской) метрике исполнялись эпические, лирические, свадебные, колыбельные, исторические песни (например, о взятии крепостей Нарва, Выборг, Копорье). Архаичные тексты могли исполняться с русскими плясовыми напевами как хороводные и игровые песни. Музыкальные инструменты - 5-7-струнный кантеле (каннель), пастушья берестяная труба (труппа), свитковая флейта (пилли). Ныне песни ижоры исполняют фольклорно-этнографические ансамбли «Корпи» (Санкт-Петербург), «Сойкинские напевы» (деревня Логи), «Рыбачка» (поселок Вистино). Созданы Общество ижоры и води (2000 год), Ижорская национально-территориальная община «Шойкула» (2005 год), Ижорский музей в поселок Вистино (1993 год), Музей коренных народов в Санкт-Петербурге (2006 год).
Иллюстрации:
Хэваская ижорка в рубахе рятсиня, хурстут и ааннуа, головном уборе саппано. Рисунок И. Маннинена. 1957. Архив БРЭ.