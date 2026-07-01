ИЖЕМСКИЙ МУЗЕЙ

Ижемский районный историко-краеведческий музей.

Все началось с того, что в начале 60-х годов XX века юные краеведы Ижемской средней школы под руководством своих учителей начали собирать материалы по истории села, района. Так возникла мысль о создании школьного музея. Первоначально музей занимал две небольшие комнаты в Доме пионеров , но вскоре по настоянию общественности села под музей был отдан небольшой домик.

В 1965 году, согласно решению районного совета депутатов, в Ижме создан народный музей. Возглавил его учитель - И.Ф.Ануфриев, прора-ботавший в музее до 1970 года. С 1970 по 1975 год в музее работал И.А.Филиппов, до этого много лет заведовавший Ижемской библиотекой. С 1983 по 1993 год музеем руководил Н.К. Хатанзейский, краевед, до выхода на пенсию работавший редактором районной газеты. Постановлением главы администрации района с января 1993 года музей преобразован в государственный районный историко-краеведческий музей. Директором назначена Т.И. Новикова.

Сегодня Ижемский районный музей находится в двухэтажном здании с мезонином, которое является памятником архитектуры деревянного зодчества. В 1993 году музей получил статус государственного, а с 1998 года, с получением нового здания, у музея начался новый этап развития.

Гордостью музея является археологическая коллекция, отображающая историю жизни и развития древнего человека, подаренная музею археологом В.Лузгиным в середине 60-х годов ХХ века. Исторический памятник из этой коллекции - боевой, железный топор ХI века - представляет уникальный для наших мест экспонат.

История Ижемского края в ХХ веке богата событиями, которые отражены на экспозиции в хронологической последовательности с помощью документов и фотодокументов, вещественных экспонатов и тематических интерьеров.

Иллюстрации:

Ижемский районный историко-краеведческий музей.