ИЗГОЙ

Изгой — человек, изменивший социальный статус (ср. «изжитый», «выжитый»).

Человек, изменивший социальный статус (ср. «изжитый», «выжитый»), как правило, в сторону его понижения (купец задолжал и разорился, безграмотный сын попа лишался прав на священнический сан, князь лишался своего княжества), но иногда обозначал и человека, повысившего свой статус (холоп выкупал себя и приобретал права свободного человека). И. назывался также сельский житель, который из свободного человека становился зависимым.

В литературе существует мнение, что И. являлся вольноотпущенником ( Б.Д. Греков , И.Я. Фроянов), хотя ограничение социально-политических прав И. и продолжение его экономической зависимости от бывшего господина в источниках не прослеживаются.

Лит.: Колачев Н. В. О значении изгоев и состоянии изгойства в Древней Руси // Архив историко-юридических сведений. М., 1850. Кн. 1; Свердлов М. Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 1983; Тютюник А. Князья-изгои // Родина. 1996. № 2.