ИЗГОЕВ АЛЕКСАНДР СОЛОМОНОВИЧ
ИЗГОЕВ (ЛАНДЕ) АЛЕКСАНДР СОЛОМОНОВИЧ - российский политический деятель, публицист.
Сын учителя Виленского раввинского учща. В 1889 году поступил на медицинский факультет Томского университета (исключён за участие в студенческих волнениях). Окончил юридический факультет Новороссийского университета в Одессе (1900 год).
Один из организаторов в Одессе комитетов Союза освобождения и Конституционно-демократической партии (КДП; член её ЦК в 1906-1918 годах, примыкал к его правому крылу). С 1906 года в Санкт-Петербурге, публицист журнала «Русская мысль» и газеты «Речь».
В статье «Об интеллигентной молодёжи» в сборнике «Вехи» (1909 год) утверждал, что почти всегда становление личности молодых людей из интеллигентной среды проходило без воспитательного воздействия со стороны семьи и педагогов и подчинялось исключительно влиянию «товарищества» (своеобразная корпорация школьников или студентов), которое, с одной стороны, приобщало молодёжь к общественной деятельности и «умственным интересам», с другой - воспитывало в молодых людях идейную нетерпимость, высокомерие, презрение к академической науке и пр., способствовало тому, что русская молодёжь училась мало и плохо по сравнению с западноевропейским студенчеством.
Один из первых биографов П. А. Столыпина (1912 год). Считал, что при этом председателе Совета министров «ценность человеческой жизни, никогда в России высоко не стоявшая, упала ещё значительно ниже», упрекал Столыпина в фактическом отказе от многих пунктов своей программы. После Февральской революции 1917 года поддержал внешнеполитический курс П. Н. Милюкова, выступал против коалиционного состава Временного правительства.
После Октябрьской революции 1917 года, когда новой властью была закрыта газета «Речь», совместно с А. В. Тырковой-Вильямс выпустил несколько номеров газеты «Борьба», призывавшей к вооруженной борьбе с большевиками. В статье «Социализм, культура и большевизм» в сборнике «Из глубины» (1918 год) резко критиковал представления радикально настроенной интеллигенции об особой классовой сознательности пролетариата, возможности создать «земной рай» без «религиозной идеи» (что привело, по мнению Изгоева, «к сценам первобытного каннибализма»), «борьбу социализма с "буржуазными" понятиями "патриотизма" и "национализма"», завершившуюся поражением страны в Первой мировой войне, игнорирование большевиками «буржуазного права» (что оказалось «возвращением к бесправию»), а также «террористический способ насаждения экономического равенства», разрушивший промышленность.
В ноябре 1918 года - январе 1919 года, августе 1919 года - марте 1921 года и в августе - ноябре 1922 года находился в заключении. В 1919-1922 годах сотрудник Публичной библиотеки в Петрограде (ныне РНБ), работал над каталогом изданий, запрещённых в Российской империи, подбирал материалы для собрания сочинений В. И. Ленина. В ноябре 1922 года в числе многих др. представителей интеллигенции выслан в Германию на «философском пароходе». Затем жил в Праге и Хаапсалу. В 1932-1933 годах фактический редактор газеты «Таллинский русский голос». Автор воспоминаний «Пять лет в Советской России».
Сочинения:
Общинное право. СПб., 1906;
Русское общество и революция. М., 1910;
Социалисты во Второй русской революции. П., 1917;
Рожденное в революционной смуте (1917–1932). Париж, 1933