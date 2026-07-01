ИЗГОЕВ АЛЕКСАНДР СОЛОМОНОВИЧ

ИЗГОЕВ (ЛАНДЕ) АЛЕКСАНДР СОЛОМОНОВИЧ - российский политический деятель, публицист.

Сын учи­те­ля Ви­лен­ско­го рав­вин­ско­го учща. В 1889 году по­сту­пил на медицинский факультет Том­ско­го университета (ис­клю­чён за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях). Окон­чил юри­дический факультет Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се (1900 год).

Один из ор­га­ни­за­то­ров в Одес­се ко­ми­те­тов Сою­за ос­вобо­ж­де­ния и Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (КДП; член её ЦК в 1906-1918 годах, при­мы­кал к его пра­во­му кры­лу). С 1906 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге, пуб­ли­цист журнала «Рус­ская мысль» и газеты «Речь».

В статье «Об ин­тел­ли­гент­ной мо­ло­дё­жи» в сборнике «Ве­хи» (1909 год) ут­вер­ждал, что поч­ти все­гда ста­нов­ле­ние лич­но­сти мо­ло­дых лю­дей из ин­тел­ли­гент­ной сре­ды про­хо­ди­ло без вос­пи­тательного воз­дей­ст­вия со сто­ро­ны се­мьи и пе­да­го­гов и под­чи­ня­лось ис­клю­чи­тель­но влия­нию «то­ва­ри­ще­ст­ва» (свое­об­раз­ная кор­по­ра­ция школь­ни­ков или сту­ден­тов), ко­то­рое, с од­ной сто­ро­ны, при­об­ща­ло мо­ло­дёжь к об­щественной дея­тель­но­сти и «ум­ст­вен­ным ин­те­ре­сам», с дру­гой - вос­пи­ты­ва­ло в мо­ло­дых лю­дях идей­ную не­тер­пи­мость, вы­со­ко­ме­рие, пре­зре­ние к ака­де­мической нау­ке и пр., спо­соб­ст­во­ва­ло то­му, что русская мо­ло­дёжь учи­лась ма­ло и пло­хо по срав­не­нию с западноев­ропейским сту­ден­че­ст­вом.

Один из пер­вых био­гра­фов П. А. Сто­лы­пи­на (1912 год). Счи­тал, что при этом пред­се­да­те­ле Совета министров «цен­ность че­ло­ве­че­ской жиз­ни, ни­ко­гда в Рос­сии вы­со­ко не сто­яв­шая, упа­ла ещё зна­чи­тель­но ни­же», уп­ре­кал Сто­лы­пи­на в фак­тическом от­ка­зе от многих пунк­тов сво­ей про­грам­мы. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года под­дер­жал внеш­не­по­ли­тический курс П. Н. Ми­лю­ко­ва, вы­сту­пал про­тив коа­ли­ци­он­но­го со­ста­ва Временного пра­ви­тель­ст­ва.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, ко­гда но­вой вла­стью бы­ла за­кры­та газета «Речь», совместно с А. В. Тыр­ко­вой-Виль­ямс вы­пус­тил несколько но­ме­ров газеты «Борь­ба», при­зы­вав­шей к воо­руженной борь­бе с боль­ше­ви­ка­ми. В статье «Со­циа­лизм, куль­ту­ра и боль­ше­визм» в сборнике «Из глу­би­ны» (1918 год) рез­ко кри­ти­ко­вал пред­став­ле­ния ра­ди­каль­но на­стро­ен­ной ин­тел­ли­ген­ции об осо­бой клас­со­вой соз­на­тель­но­сти про­ле­та­риа­та, воз­мож­но­сти соз­дать «зем­ной рай» без «ре­ли­ги­оз­ной идеи» (что при­ве­ло, по мне­нию Изгоева, «к сце­нам пер­во­быт­но­го кан­ни­ба­лиз­ма»), «борь­бу со­циа­лиз­ма с "бур­жу­аз­ны­ми" по­ня­тия­ми "пат­рио­тиз­ма" и "на­цио­на­лиз­ма"», за­вер­шив­шую­ся по­ра­же­ни­ем стра­ны в Первой ми­ро­вой вой­не, иг­но­ри­ро­ва­ние боль­ше­ви­ка­ми «бур­жу­аз­но­го пра­ва» (что ока­за­лось «воз­вра­ще­ни­ем к бес­пра­вию»), а так­же «тер­ро­ри­стический спо­соб на­са­ж­де­ния эко­но­мического ра­вен­ст­ва», раз­ру­шив­ший промышленность.

В но­ябре 1918 года - январе 1919 года, августе 1919 года - мар­те 1921 года и в августе - но­ябре 1922 года на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. В 1919-1922 годах со­труд­ник Пуб­лич­ной библиотеки в Пет­ро­гра­де (ны­не РНБ), ра­бо­тал над ка­та­ло­гом из­да­ний, за­пре­щён­ных в Российской им­пе­рии, под­би­рал ма­те­риа­лы для со­б­ра­ния со­чи­не­ний В. И. Ле­ни­на . В но­ябре 1922 года в чис­ле многих др. пред­ста­ви­те­лей ин­тел­ли­ген­ции вы­слан в Гер­ма­нию на «фи­ло­соф­ском па­ро­хо­де». За­тем жил в Пра­ге и Ха­ап­са­лу. В 1932-1933 годах фак­тический ре­дак­тор газеты «Тал­лин­ский рус­ский го­лос». Ав­тор вос­по­ми­на­ний «Пять лет в Со­вет­ской Рос­сии».

Сочинения:

Об­щин­ное пра­во. СПб., 1906;

Рус­ское об­ще­ст­во и ре­во­лю­ция. М., 1910;

Со­циа­ли­сты во Вто­рой рус­ской ре­во­лю­ции. П., 1917;

Ро­ж­ден­ное в ре­во­лю­ци­он­ной сму­те (1917–1932). Па­риж, 1933