ИЗГНАНИЕ МОРИСКОВ

Морисками называли в Испании арабское население, официально перешедшее в христианство. Положение их вызывало тревогу не только у клириков и власти, но и у части христиан, во многом потому, что значительная часть морисков продолжала исповедовать ислам. Недоверие к ним и сомнение в верности короне усилило Альпухарское восстание 1568-1571 гг.; опасение вызывала и возможность их поддержки турецким султаном. Религиозная нетерпимость порождала в адрес морисков целый ряд обвинений, которые были верными лишь отчасти. На выселении настаивала церковь, подчёркивая невозможность истинного их обращения к вере. Против этого выступало дворянство, указывая на возможный экономический ущерб от изгнания большого числа земледельцев и налогоплательщиков. Несмотря на это, идея депортации крещёных мавров зрела довольно давно.

Официальный указ об изгнании был подписан Филиппом III 9 апреля 1609 г. Первыми подверглись выселению мориски Валенсии (в 1609), затем Арагона (весной 1610), Каталонии (осенью 1610) и Кастилии (в 1610-1614). Недвижимая собственность изгоняемых переходила к феодалам-землевладельцам, компенсирую потерю рабочей силы. Подавляющая часть морисков отправилась в Северную Африку, меньшая часть – в Южную Францию, Италию и Америку.

Общее количество депортированных морисков могло достигать 300 тыс. человек, но необходимо отметить, что часть из них (около 30 тыс. человек) всё же осталась на Пиренейском полуострове. В ряде областей это привело к заметному запустению, но, пожалуй, самое сильное влияние эти события оказали на положение феодалов, особенно в областях, где концентрация морисков была наиболее высока.

Автор статьи: Мунжуков Г.Д.