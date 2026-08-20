ИЗЕТБЕГОВИЧ АЛИЯ

ИЗЕТБЕГОВИЧ АЛИЯ - боснийский государственный, политический и общественный деятель, публицист.

Из за­жи­точ­ной му­сульманской се­мьи. В 1940 году всту­пил в организацию «Мо­ло­дые му­суль­ма­не». В 1946-1948 годах на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии по об­ви­не­нию в ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ной дея­тель­но­сти. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния окон­чил юри­дический факультет университета Са­рае­во (1956 год), ра­бо­тал юрис­кон­суль­том.

Ав­тор «Ис­лам­ской дек­ла­ра­ции» (1970 год) - пуб­ли­ци­стическое и фи­лософское про­из­ве­де­ния, в ко­то­ром ут­вер­ждал, что ис­лам­ское государство мо­жет су­ще­ст­во­вать лишь в стра­нах, где пре­об­ла­да­ет му­сульманское на­се­ле­ние. В 1983 году об­ви­нён в раз­жи­га­нии национальной роз­ни (смотрите Национализм ), ан­ти­ком­му­ни­стической дея­тель­но­сти и при­го­во­рён к 14 го­дам тюрь­мы.

По­сле дос­роч­но­го ос­во­бож­де­ния в 1988 году эмиг­ри­ро­вал в Швей­ца­рию. В 1990 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, соз­дал и воз­гла­вил пар­тию Де­мо­кра­тического дей­ст­вия (Stranka demokratske akcije). Осе­нью 1990 года в ре­зуль­та­те пер­вых мно­го­пар­тий­ных вы­бо­ров из­бран пре­зи­ден­том со­юз­ной рес­пуб­ли­ки Бос­ния и Гер­це­го­ви­на, в 1992 году - не­за­ви­си­мо­го государства Рес­пуб­ли­ка Бос­ния и Гер­це­го­ви­на. В 1995 году уча­ст­во­вал в под­пи­са­нии Дей­тон­ских со­гла­ше­ний . В 2000 году доб­ро­воль­но ушёл в от­став­ку с по­ста пре­зи­ден­та.

Ав­тор книг «Ис­лам ме­ж­ду Вос­то­ком и За­па­дом» (1988 год), «Про­бле­мы ис­лам­ско­го воз­ро­ж­де­ния» (1990 год), «Моё бег­ст­во в сво­бо­ду» (1994 год), «За­пис­ки за­клю­чён­но­го» (2002 год) и ав­то­био­гра­фии «Вос­по­ми­на­ния» (2001 год).