ИЗЕЛИН ИСААК
ИЗЕЛИН ИСААК - швейцарский политический деятель, просветитель, философ, педагог, филантроп.
Из буржуазной семьи. В 1742-1747 годах обучался на философском и юридическом факультетах Базельского университета, в 1747-1748 годах - на юридическом факультете Гёттингенского университета. Тесно общался с А. фон Галлером, на взгляды Изелина большое влияние оказало учение Х. фон Вольфа. В 1752 году в Париже познакомился с Ж. Ж. Руссо. В 1755 году получил докторскую степень. В 1761 году вместе с С. Геснером стал основателем Гельветического общества.
С 1756 года работал в муниципалитете Базеля. Обратился к публицистике и писательской деятельности, пропагандировал взгляды просветителей. В 1755 году опубликовал своё первое произведение «Philosophische und patriotische Träume eines Menschenfreundes», в котором изложил планы реформирования политической, экономической и педагогической системы.
В историко-философском труде «Über die Geschichte der Menschheit» (Bd 1-2, 1764) трактовал историю как поступат. процесс развития от примитивных форм к цивилизации, опирающейся на человеческий разум. В 1776-1782 годах издавал журнал «Ephemeriden der Menschheit, oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesetzgebung», в котором И. Песталоцци опубликовал в 1780 году свою первую работу.
Главным средством достижения прогресса считал воспитание, во взглядах на которое был близок к Песталоцци и немецким педагогам (И. Базедов, Ф. Э. Рохов). Пытался реформировать систему образования в Базеле и Дессау. В 1777 году стал одним из инициаторов создания в Базеле филантропического Общества по защите хорошего и общеполезного (Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige; существует поныне), которому передал значительную часть своего состояния.