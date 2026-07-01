ИЗДАТЕЛЬСТВА И ИЗДАНИЯ ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВА И ИЗДАНИЯ ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ - государственные, церковные и частные орг-ции в России и других странах, выпускавшие печатные издания православных церковных песнопений, и их публикации.

В России в XVII - нач. XX в. В XVII в. издание крюковых певч. книг в России не состоялось ни в 1652 г., когда «резец» Федор Иванов отлил стальные пунсоны с нотным знаменем и со слогами текста, ни в 1671 г., когда была изобретена новая форма шрифта, приготовленная словолитцем Иваном Андреевым, позволявшая печатать отдельно крюки и текст. Первое известное российское (вероятно, московское) нотное печатное издание было учебным: это двознаменник , опубликованный в 1679 г. на 12 страницах, прикрепленных к «Ключу разумения» Тихона Макариевского (РГАДА. Ф. 181. № 455; см.: Ундольский В. М. Замечания для истории церковного пения в России. М., 1846. С. 18). Несмотря на то что в типографии Печатного двора уже существовал нотный крюковой шрифт, ноты в двознаменнике награвированы весьма небрежно (знаки крюков одной группы заметно отличаются друг от друга). Поскольку в типографии Печатного двора до 1708 г. не было граверов по металлу (см.: Ровинский Д. А. Русские граверы и их произведения с 1564 г. до основания Академии художеств. М., 1870. С. 378), можно предположить, что гравюры для двознаменника подготовил польск. органист Симон (Шимон) Гутовский, к-рый, согласно записям Оружейной палаты, 22 нояб. 1677 г. сделал «стан деревянный, которым печатают листы фряжеские», т. е. оригинальную печатную машину (Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов 1584-1725 гг. М., 1877. С. 446).

Нотные издания светских муз. сочинений стали печаться в России с 1730 г. (публикация «Коронационного канта» по случаю восшествия на престол имп. Анны Иоанновны) в С.-Петербурге в типографии АН и типографии Горного уч-ща. Первое нотное издание церковных песнопений было осуществлено Синодальной типографией в 1772 г. (синодальные певч. книги) с использованием наборного метода печати. С тех пор в течение более века ведущая роль в издании церковной музыки принадлежала гос. учреждениям - Синодальной типографии и Придворной певческой капелле.

В кон. XVIII-XIX в. нотопечатание производилось с помощью типографского набора, либо непосредственно с гравированных металлических досок, либо литографским способом. В 2 последних случаях металлические доски (из олова или меди) расчерчивали с помощью растраля на нотные линейки, после чего ноты врезывались в глубь доски; печать производилась на особом нотопечатном станке (до 600 оттисков в день). Для уменьшения стоимости печати с гравированной доски делался перевод на литографский камень: литографирование позволяло изготовлять до 4 тыс. оттисков в день, причем на более дешевой бумаге. В 1755 г. в Лейпциге печатник И. Брейткопф изобрел новый наборный шрифт, каждый нотный знак для к-рого составлялся из 3 разборных частей (головки, штиля, вязки). В 1781 г. нем. фирма Б. Т. Брейткопфа открыла нотопечатню в С.-Петербурге, в которой использовался наборный нотный шрифт. Процесс подготовки к печати нотных изданий был дорогостоящим, поэтому нередко в книжных магазинах распространялись рукописные копии нотных сборников. После доклада В. Севергина о литографии в РАН в 1803 г. этот способ печати стал распространяться в России: в С.-Петербурге и Москве открылись литографии И. Беггрова, Ф. Гроссе, Л. Ланге и др.

Первые частные издатели появились в России в XVIII в. в среде купцов, занимавшихся книжной торговлей. Нотоиздателями чаще всего становились книгопродавцы, типографы или литографы, позднее - сочинители музыки, которые открывали собственное печатное дело. Развитие частных нотоиздательских фирм было связано с указом Александра I о возобновлении деятельности частных типографий (1801 г.), закрытых Екатериной II в 1796 г., а также с появлением литографии.

В кон. XVIII - нач. XIX в. публикация церковной музыки находилась полностью в руках профессиональных издателей. Становление нотоиздательского дела в России было связано с деятельностью иностранцев, в основном выходцев из герм. земель и империи Габсбургов (с 1804 Австрийская империя), к-рые получали привилегии на открытие типографий и почетные звания поставщиков имп. двора.

Первыми духовно-муз. сочинениями, напечатанными в России частным лицом, вероятно, были Херувимская № 1 и «Да исправится» № 1 Д. С. Бортнянского. Объявления о продаже изданий этих сочинений были помещены в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1782 (№ 59) и 1783 гг. (№ 28-30). О Херувимской сказано, что она «продается... напечатанная с одобрения самого автора некоторым любителем музыки» (СПбВед. 1782. № 59; см. также: Д. С. Бортнянский: Сводный каталог прижизненных изданий / Сост. и авт. вступ. ст.: Н. А. Рыжкова. СПб., 2001. С. 9; Лебедева-Емелина. 2004. С. 168, 204, 627).

Впосл. сочинения Бортнянского в С.-Петербурге издавал Ж. Дальмас, к-рый открыл музыкально-издательскую фирму в 1800 г. и стал одним из основных издателей, выпускавших духовно-муз. сочинения в этот период. Гравером этих изданий нередко был полковник В. П. Пядышев, работавший в Военно-топографическом депо при Главном штабе (см.: Простое пение Божественной литургии Златоустаго, издревле по единому преданию употребляемое при Высочайшем дворе. 1814; Обедня на 3 голоса. 1815; Благообразный Иосиф. 1816; «Исполла эти, дэспота». 1818). Дальмас печатал сочинения Бортнянского до кончины композитора в 1825 г. Сочинения Бортнянского публиковали также с.-петербургские издатели К. Пец («Достойно есть» на 4 голоса. 1815) и И. Фус (Херувимская на 2 хора, «Хвалите» № 1, Причастны. 1815-1816; Духовные концерты на два 4-голосных смешанных хора. 1817-1818 и др.). Духовные концерты Бортнянского в переложении для фортепиано прот. Петра Турчанинова в 1825 г. напечатали Пец (№ 1-3), Дальмас (№ 4-9), Л. фон Петер (№ 10-21) и Беггров (№ 22-23). В 1831 г. в литографии Беггрова были опубликованы духовно-муз. сочинения прот. Турчанинова в 2 частях.

Крупнейшими частными нотоиздателями в 40-50-х гг. XIX в. стали М. И. Бернард (с 1829) и Ф. Т. Стелловский (с 1830), расширившие свое дело за счет скупки др. предприятий (Бернард - Дальмаса, Стелловский - Л. К. Снегирёва, П. И. Гурскалина, В. Д. Деноткина). Однако среди изданий Бернарда и Стелловского духовно-муз. сочинений было немного (напр., Бернард издал 4-голосные духовные концерты Бортнянского (1874, 1879)).

Началом активного развития нотоиздательско-торгового дела в России считаются 50-е годы XIX в., когда стали открываться новые нотопечатни, типографии и т. п. (А. Б. Гутхейля, А. А. Каспари, Н. К. Круга и др.). На волне общественного подъема в период реформ 60-х гг. появились крупные издательские, полиграфические и книготорговые фирмы, увеличилось число этих предприятий и количество печатной продукции в связи с повышением спроса. Во 2-й пол. XIX в. появление массового читателя дало возможность выпускать более дешевые издания увеличенными тиражами. Характерной чертой этого времени становится развитие специализированных издательств, в т. ч. музыкальных. Ноты печатали не только ното- и книгоиздатели, но и авторы, издававшие свои муз. произведения на собственные средства. В 1850-1923 гг. число композиторов, обращавшихся с заказами на выпуск своих церковных сочинений в различные нотопечатни, литографии, типографии, а иногда и в книжные изд-ва, превысило число собственно издательских домов (87 и 70 соответственно), причем сочинения мн. композиторов того времени сохранились только благодаря самоизданию. Крупнейшим издателем духовно-муз. сочинений во 2-й пол. XIX в. стала фирма П. И. Юргенсона (Москва; см. ст. Юргенсоны), выкупившая неск. др. нотных изд-в.

Др. известным предприятием было изд-во А. Б. Гутхейля, основанное в 1859 г. в Москве; его сын К. А. Гутхейль в 1886 г. расширил производство, купив муз. фирму Стелловского. Обычно в случае закрытия изд-ва его нотные доски переходили к новому владельцу. В результате подобных переходов к нач. XX в. доски 30 изд-в были сосредоточены в фирмах Юргенсона и А. Б. Гутхейля. В течение неск. десятков лет изд-во Гутхейля публиковало сочинения Е. С. Азеева, М. А. Балакирева, Бортнянского, А. Т. Гречанинова, А. Ф. Львова, прот. Михаила Виноградова, С. В. Рахманинова (Литургия. Op. 31. 1911) и др. В 1915 г., после разгрома черносотенцами, фирма Гутхейля перешла во владение Российского музыкального изд-ва (основано в 1909 в Берлине С. А. и Н. К. Кусевицкими, впосл. открылись отд-ния в Париже, Лондоне, Нью-Йорке), публиковавшего гл. обр. сочинения молодых рус. композиторов, в частности осуществившего 1-е изд. «Всенощного бдения» (Оp. 37) Рахманинова (1915). Российское музыкальное издательство, пользовавшееся услугами нотопечатни К. Редера (Лейпциг), продолжило издание духовно-муз. сочинений и после 1917 г.; в 1948 г. было продано англ. нотоиздательской фирме «Boosey & Hawkes».

С.-петербургское изд-во В. В. Бесселя (с 1869) сначала пользовалось нотопечатней Редера в Лейпциге, а в 1871 г. открыло собственную нотопечатню в С.-Петербурге. Духовно-муз. издания фирмы Бесселя немногочисленны: здесь печатались сочинения Бортнянского, Н. И. Бахметева, В. С. Софронова, иером. Арсения. В 1918 г. изд-во Бесселя было переведено в Париж.

Издательство книжно-муз. магазина П. К. Селиверстова работало в С.-Петербурге с 1888 по 1910 г., оно публиковало сборники песнопений авторов периода классицизма. Наиболее ценными изданиями Селиверстова являются: «Историческая хрестоматия церковного пения» под ред. свящ. Михаила Лисицына ([1902-1904]. Вып. 1-6; сочинения А. Л. Веделя, Дж. Сарти, С. А. Дегтярёва, М. С. Березовского), «Сборник сочинений разных авторов» под ред. М. А. Гольтисона (Б. г. 2 вып.; сочинения Дегтярёва, Сарти, Веделя), авторские сборники и отдельные произведения Бортнянского (Духовно-муз. соч. 1898; «Чертог Твой». 1904), Дегтярёва («Иже херувимы», «Милость мира». 1900), Веделя (Всенощная. 1902; Духовно-муз. соч. 1904), иером. Виктора (Высоцкого), иером. Викторина, Ф. Максименко и др. Изд-во пользовалось услугами разных типографий, в т. ч. трудовой артели «Русский печатник», печатней Г. Г. Шмидта и др. В этот период Селиверстов был единственным, кто публиковал сочинения провинциальных композиторов-регентов (как правило, в приложении к издаваемому им ж. «Музыка и пение»).

Среди издателей кон. XIX - нач. XX в. следует назвать также Б. В. Решке (Москва; опубл. духовно-музыкальные сочинения К. К. Варгина, А. П. Рычагова, диак. Г. И. Подольского и др.) и К. М. Леопаса (С.-Петербург; в 80-х гг. XIX в. изд. сочинения В. М. Орлова).

С.-петербургский издатель П. М. Киреев с 1911 по 1917 г. напечатал «Духовно-музыкальную хрестоматию» (4 вып., под ред. М. А. Лагунова) и «Сборники духовно-музыкальных песнопений разных авторов» (28 номеров, под ред. Азеева, Лагунова, А. Е. Туренкова и др.). Киреев в своих изданиях отводил значительное место совр. композиторам. Так, «Сборники...» № 13 и 15 (Пг., 1915) имели подзаголовок «Всенощное бдение из произведений современных авторов» и включали песнопения Азеева, П. И. Гребенщикова, С. В. Панченко, прот. Георгия Извекова, П. Г. Чеснокова, А. В. Александрова, Г. И. Рютова и др.

Новым явлением в нотоиздательском деле 2-й пол. XIX в. было развитие торговли в крупных провинциальных городах, особенно в университетских центрах, где были основаны книжные магазины с широким ассортиментом нотных изданий. Так, с 1858 г. в Киеве предприниматель Л. В. Идзиковский владел магазином (позднее изд-вом) с широким ассортиментом рус. и иностранной лит-ры, муз. сочинений, в т. ч. произведений рус. церковной музыки, с 1873 г. он начал издавать ноты. Деятельность отца продолжил сын, В. Л. Идзиковский (работал в Киеве до 1921). Крупнейшие магазины подобного типа принадлежали Ю. Г. Циммерману (С.-Петербург, Москва, с 1875; издавал сочинения Балакирева и С. М. Ляпунова, ноты печатались в Лейпциге), Селиверстову, Бернарду, Бесселю и И. И. Юргенсону (С.-Петербург), П. И. Юргенсону, А. Б. Гутхейлю, К. И. Мейкову и Салаеву (Москва), А. Ф. Гергардту (Харьков), В. Кастнеру (Воронеж), Б. В. Корейво (Киев, Одесса), Ланко (Тифлис), О. Петровской и А. Синакевичу (Пермь) и др.

В 80-х гг. получила развитие деятельность нотных складов, которые открывались в губ. и уездных городах с целью организовать торговлю недорогими изданиями. Хозяевами наиболее крупных складов, занимавшихся распространением духовно-муз. сочинений, были А. А. Архангельский, М. Д. Васильев, О. Венцель (С.-Петербург/Петроград), П. И. Юргенсон, А. Д. Кастальский (Москва), братья Башмаковы (Казань), А. Н. Карасёв (Москва, Вятка).

В кон. XIX - нач. XX в. появились различные братства, товарищества, комитеты и об-ва, занимавшиеся изданием лит-ры по конкретной тематике, в т. ч. духовно-муз. сочинений. Среди издателей церковной музыки были акционерные об-ва «Дело», «Энергия», «Просвещение» и «Самообразование» (С.-Петербург/Петроград), ОЛДП (С.-Петербург), Об-во любителей церковного пения (ОЛЦП, Москва) и Об-во ревнителей рус. исторического просвещения (С.-Петербург).

Одним из наиболее значительных изданий ОЛЦП стал «Круг церковных песнопений обычного напева Московской епархии» в 4 ч. (М., 1881, 18922, 19113. Ч. 1: Всенощное бдение; 1882, 19072. Ч. 2: Ирмосы; 1883. Ч. 3: Песнопения Триоди Постной; 1915. Ч. 4: Божественная литургия). Члены ОЛЦП В. Н. Кашперов, Ю. Н. Мельгунов и В. Ф. Комаров также подготовили «Собрание церковных песнопений напева Московского Большого Успенского собора», записанное с голоса сакеллария собора прот. Петра Виноградова и напечатанное в Синодальной типографии за счет старосты собора М. Е. Попова (М., 1882). Др. важное издание ОЛЦП, напечатанное в 1887 г. в литографии В. Гроссе,- «Опыты переложений древних церковных напевов для хорового исполнения» (Вып. 1), содержащие обработки А. Г. Полуэктова, П. Р. Вейхенталя, Комарова и Кашперова.

По образцу выпущенных ОЛЦП изданий московских напевов был подготовлен ряд сборников, содержащих местные напевы др. епархий (Сб. церковных песнопений разных напевов, употребляемых во Владимирской епархии: В 3 кн. / Сост.: диак. Ф. Соколов. 1885, 18884; Сб. церковных песнопений, обычного напева Нижегородской епархии / Сост.: В. В. Драницын. Н. Новг., 1889; Обиход Тамбовских гласовых напевов и иных напевов неизменяемых песнопений, по преимуществу употребляемых в Тамбовской епархии / Сост.: свящ. В. В. Лебедев. 1900, 19132; Райский Л., свящ. Всенощное бдение по напеву Уфимской епархии. СПб., 1902; Он же. Из Осмогласника воскресного по напеву Уфимской епархии. СПб., 1902; Сб. церковных песнопений разных напевов, употребляемых в Астраханской епархии. Ч. 1: Всенощное бдение / Сост.: В. Севастьянов. Астрахань, 1904; Зиновьев В., свящ. Всенощное бдение по напеву Ярославского архиерейского хора. Ярославль, 1908).

Важную роль в нотоиздании играли церковные и монастырские изд-ва, находившиеся преимущественно в Москве и С.-Петербурге. В 1873 г. в Синодальной типографии в Москве было напечатано «Руководство к практическому изучению древнего богослужебного пения Православной Российской Церкви» Н. М. Потулова, одноголосное учебное издание в киевской нотации для ДУ, ДС и средних и низших учебных заведений Мин-ва народного просвещения, состоящее из 2 частей: «Нотной азбуки» и «Сборника песнопений древних и употребительнейших напевов» (переизд.: 1875, 1878, 1884, 1888, 1898).

Издательская комиссия Училищного совета при Святейшем Синоде подготовила «Церковно-певческий сборник» (ЦПС) в 5 томах, напечатанный в Синодальной типографии в С.-Петербурге (Т. 1: Всенощное бдение. 1898, 19002, 19033; Т. 2: Литургия. Ч. 1. 1900, 19012; Ч. 2. 1901, 19052, 19113; Т. 3. Ч. 1: Триодь Постная. 1902; Т. 3. Ч. 2: Страстная седмица. 1904; Т. 4: Триодь Цветная. 1905, 19082; Т. 5: Задостойники. 1901). ЦПС сразу стал популярным изданием: напр., 2-я ч. 2-го т. вышла в сент. 1901 г. тиражом 10 тыс. экз., а уже в нояб. того же года была переиздана тиражом 20 тыс. экз. Тираж от 1 до 3 тыс. экз. имели и другие «массовые» церковнопевческие издания. Порядок тиражей свидетельствует о том, что ноты рассылались по церквам и церковноприходским учебным заведениям по всей России.

Училищный совет выпускал и др. церковнопевч. издания (печатались в основном в литографии Гроссе), напр. подготовленные свящ. Димитрием Аллемановым «Песнопения годового круга богослужений обычного напева» с прил. «Теория и практика церковного осмогласия обычного напева» (М., 1907. Пг., 19152) и «Обиход церковного пения обычного напева для большого и малого хоров» (М., 1908. Вып. 1: Неизменяемые песнопения всенощного бдения; 1910. Вып. 2: Осмогласие).

В 1914 г. в Синодальной типографии в С.-Петербурге был напечатан одноголосный сб. «Спутник псаломщика: Песнопения годичного круга с требоисправлениями», содержащий песнопения знаменного, киевского, греческого и болгарского распевов и являющийся 2-м, дополненным изданием журналов заседаний I съезда учителей пения духовно-учебных заведений Новгородской епархии, впервые напечатанных в 1911 г. тиражом 2 тыс. экз. и разошедшихся в епархии в течение года. Второе издание было подготовлено в Новгороде регентом архиерейского хора прот. Николаем Стяговым, преподавателем пения Новгородской ДС А. Покровским и зав. псаломщицкими курсами свящ. Николаем Поповым. В 1916 г. в Синодальной типографии в Москве вышло 3-е издание сборника.

Среди монастырских изданий выделяются Обиходы Соловецкого и Валаамского мон-рей. «Обиход нотного пения по древнему роспеву, употребляемому в... Соловецком монастыре» (В 3 ч. М.: Печатня В. Гроссе, 1912) был составлен опытными певцами и знатоками местной традиции (иером. Гурием, регентом монастырского хора послушником Владимиром Коптеловым, головщиком иером. Трифоном и др.) на основе старинных нотных рукописей из архива обители и др. собраний, а также на основе синодальных изданий и «Обихода» Придворной певческой капеллы (1869).

Валаамским мон-рем в 1902 г. в литографии Селиверстова в С.-Петербурге были напечатаны «Обиход одноголосный церковно-богослужебного пения по напеву Валаамского монастыря», составленный игум. обители Гавриилом, и «Сборник церковно-богослужебных песнопений по напеву Валаамского монастыря», содержащий четырнадцать 4-голосных гармонизаций для смешанного хора. Второе издание Обихода (1909) вышло в печатне П. И. Волкова.

В типографии Свято-Троице-Сергиевой лавры был издан «Ирмологий нотного пения» (19042) по собственному напеву лавры под ред. архим. Аарона (Казанского).

Состав издателей и изд-в, занимавшихся публикацией духовно-муз. сочинений, был неоднороден: наряду с большими профессиональными предприятиями имелось огромное количество небольших печатен, типографий, издававших небольшим тиражом отдельные духовно-муз. сочинения. Среди наиболее популярных были типографии и печатни В. Гроссе (Москва), И. И. Чоколова (Киев), Г. Г. Шмидта (С.-Петербург), И. П. Гаврилова (Москва).

Литография В. Гроссе, одна из основных в Москве, издавала сборники духовно-муз. сочинений Кастальского, «Духовно-музыкальные сочинения и переложения» свящ. Димитрия Аллеманова (1905), а также сочинения Бортнянского, Архангельского, А. Д. Городцова, иером. Нафанаила (Бачкало) (Песнопения Божественной литургии. [1911]) и др.

Типография Г. Г. Шмидта печатала издания Придворной певческой капеллы, среди к-рых были «Пение при всенощном бдении древних напевов» для 4-голосного смешанного хора (СПб., 1901), «Обиход нотного церковного пения» (1901-1909. Ч. 1-4), «Ирмосы воскресные» греческого напева (1913), а также различные сборники, напр. «Духовно-музыкальные сочинения и переложения» иером. Виссариона (Уварова) (19122), нек-рые выпуски «Исторической хрестоматии церковного пения» под ред. Гольтисона («Духовно-музыкальные сочинения» Дегтярёва), сборники духовно-муз. сочинений Архангельского (изд. 1891, 1896, 1905), песнопения Азеева, Балакирева, сборники Н. И. Бахметева, Бортнянского, Гречанинова, С. И. Давыдова.

Среди публикаций нотопечатни И. П. Гаврилова наиболее примечательно издание духовно-муз. сочинений и переложений иером. ТСЛ Нафанаила (Бачкало) (Песнопения всенощного бдения. М., 1911; Песнопения заупокойных служб. 1912, и др.).

Многие издатели печатали ноты за счет пожертвований меценатов. Напр., т. н. морозовский «Круг церковного древнего знаменного пения» был напечатан в 1884 г. на средства потомственного почетного гражданина А. И. Морозова (см. в ст. Морозовы) в типографии В. С. Балашёва в С.-Петербурге.

На рубеже XIX и ХX вв. духовно-муз. произведения печатались также в приложениях к журналам. Кроме вышеуказанного ж. «Музыка и пение» приложения выпускали журналы «Хоровое и регентское дело» (одним из наиболее важных изданий является Литургия op. 31 для смешанного хора А. В. Никольского), «Баян», «Гусельки яровчаты» и др. (см. ст. Журналы церковнопевческие).

В приложении к ж. «Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Синоде» в С.-Петербурге были выпущены «Главнейшие песнопения Божественной литургии, молебного пения, панихиды и всенощного бдения» в переложении для муж. хора С. В. Смоленского (СПб.: паровая скоропечатня П. О. Яблонского, 1893. 3 вып.), «Евангельские стихиры» для 4-голосного хора в переложении В. П. Войденова и «Аллилуиарии» (знаменного распева) в переложении Д. Н. Соловьёва (СПб.: литография П. К. Селиверстова, 1905).

Издавались также нотные приложения к ж. «Руководство для сельских пастырей»: напр., в 1887 г. в литографии Гроссе в Москве - «Всенощное бдение: (По напеву Киево-Печерской лавры)» (Op. 42) в переложении Л. Д. Малашкина; к выпуску за 1906 г. там же - «Песнопения литургии св. Иоанна Златоуста» (греческого напева) для 4-голосного смешанного хора в переложении В. Г. Петрушевского; к выпуску за 1916 г. в типолитографии и нотопечатне Чоколова в Киеве - «Сборник духовно-музыкальных произведений» для смешанного хора без сопровождения под ред. П. О. Гопцуса; в той же типографии к выпускам за 1914-1916 гг.- сборники духовно-муз. произведений, составленные Петрушевским, и т. д.

По каталогам крупнейших нотных фондов страны, где хранится духовная музыка (РГБ, РНБ, Нотно-муз. б-ка МГК им. П. И. Чайковского, ГЦММК им. М. И. Глинки и др.), а также по указателю «Список книг, вышедших в России в [определенном] году», библиографическим указателям А. К. Шторха и Ф. П. Аделунга, В. С. Сопикова, М. Д. Ольхина, В. И. Межова, В. В. Сабанина и др., «Книжной летописи», «Нотной летописи» с 1772 по 1923 г. (после этого года в «Книжной летописи» сведения об изданиях духовно-муз. сочинений отсутствуют) выявлено 176 издателей церковной музыки, из них ок. 160 - орг-ции, занимавшиеся изданием и продажей духовно-муз. сочинений (массовые издания, подарочные экземпляры). До кон. XIX в. тираж в издании, как правило, не указывался, поэтому невозможно определить количество экземпляров, напечатанных в ранний период. 1878-1918 годы были самыми продуктивными в нотоиздании церковной музыки: было выпущено 843 наименования общим тиражом 2548 тыс. экз.

На основании исследовательской лит-ры, издательских и торговых каталогов, сведений, помещенных на нотных изданиях, все организации, так или иначе связанные с распространением духовно-муз. сочинений, можно разделить на 2 категории: к 1-й относятся издававшие орг-ции, ко 2-й - продававшие и хранившие ноты. В каждой категории можно выделить конкретные виды орг-ций: 1) изд-ва, нотопечатни; литографии, типографии, граверные мастерские; редакции журналов; разного рода товарищества, об-ва и комитеты; 2) магазины (как книжные, так и специализированные музыкальные), книжные лавки, склады магазинов, редакций. Если в 1772 - 1-й пол. XIX в. насчитывалось 19 издательско-торговых орг-ций, то во 2-й пол. XIX в.- 1923 г.- 133.

Издатели и авторы-издатели кон. XVIII в.- 1923 г. Кон. XVIII - 1-я пол. XIX в.: издатели, топографы, литографы, печатники: М. Аникович, А. Бауман, И. Беггров, Ф. Гаазе, Ю. И. Грессер, Ж. Дальмас, А. Ершов, Киреев, В. Кирилов, А. А. Миллер, И. Пазовский, Л. Ф. Петер, И. К. Пец, В. П. Пядышев, П. Резелиус, Г. Н. Рейнсдорп, Н. Селезнёв, И. А. Фус.

2-я пол. XIX в.- 1923 г.: издатели, топографы, литографы, печатники: Н. Г. Адамсон, Л. Г. Адлер, Э. К. Арнгольд, В. С. Балашёв, П. В. Бельцов, Н. И. Бердоносов, М. И. Бернард, В. В. Бессель, К. К. Биркенфельд, В. А. Вацлик, П. И. Волков, М. О. Вольф, И. П. Гаврилов, И. Генералов, Гогенфельден, В. Гроссе, А. Б. Гутхейль, А. и И. Давиденко, Н. Д. Данилов, В. Д. Дмитриев, Егоров, Ефимов, Жевахов, Н. Е. Зипалов, К. Г. Зихман, В. С. Иванова, А. А. Ильин, В. И. Исаев, А. Каллистратов, П. М. Киреев, Н. Н. Клобуков, А. Э. Коллинс, А. Г. Косякина, Г. Кригер, С. В. Кульженко, И. Н. Кушнеров, Е. В. Лаврова и Н. А. Попов, К. М. Леопас, Э. Лисснер и Ю. Роман, А. И. Мамонтов, Н. Маречек, И. М. Машистов, И. Ф. Молдавский, П. Нельднер, А. А. Парков, А. Попов, С. Протопопов, Г. М. Пухович, Е. П. Распопов, Я. Рашков, Реверс, Б. В. Решке, В. В. Сельчуков, П. П. Сойкин, Ф. Т. Стелловский, В. А. Тиханов, Н. Г. Уль, В. Н. Умнов, Г. Услебер, М. П. Фролова, П. А. Цветов, К. Цигерт, Н. С. Чернышёв, И. И. Чоколов, С. Шереметев, Г. И. Шмидт, П. Щёкин, П. И. Юргенсон, П. О. Яблонский, С. Ф. Яздовский, С. П. Яковлев.

Авторы, издававшие свои произведения на собственные средства: свящ. Д. Абламский, Е. С. Азеев, еп. Дмитровский и Можайский Александр (Светлаков), свящ. Д. В. Аллеманов, А. И. Альбанов, И. Я. Андриевский, М. В. Анцев, иером. Арсений, А. А. Архангельский, А. Н. Бекаревич, Н. Н. Белов, Н. Высотский, М. И. Георгиевский, М. А. Гольтисон, А. Л. Горелов, А. Д. Городцов, П. Г. Григорьев, В. Громов, А. Я. Губарев, П. Е. Гуреев, П. И. Гуськов, Г. М. Давидовский, Н. А. Добровольский, Т. И. Донецкий, А. И. Елисеев, И. Г. Ельцов, Л. Ергичев, Д. Ермаков, Н. М. Ерошенко, Г. Запольский, П. Зеленецкий, свящ. В. Н. Зиновьев, Ф. Иванов, Н. П. Изолеев, прот. А. А. Израилев, И. М. Ишин, А. Н. Карасёв, А. Карнаев, А. Д. Кастальский, А. В. Касторский, Д. Клевчук, П. Колосов, В. Ф. Комаров, К. Куралесин, М. Кутовой, Л. В. Ладыженский, А. Лазарев, Г. Лазаревский, Г. В. Ланге, Ф. А. Липаев, В. Л. Лирин, прот. М. А. Лисицын, Н. С. Лисов, Г. Ф. Львовский, Л. Д. Малашкин, Ф. В. Матчинский, Н. Матвеевич, прот. В. М. Металлов, И. Миронов, А. Мозалевский, Ф. Мясников, иером. Нафанаил (Бачкало), В. Нечаев, М. М. Новиков, Ф. А. Обушкевич, о. Парфений, В. Г. Петрушевский, Г. А. Поздняков, М. Д. Покидов, свящ. А. В. Рождественский, Г. И. Рютов, В. И. Северовостоков, Г. И. Сидельников, М. Скрипников, М. А. Слонов, С. В. Смоленский, В. С. Софронов, И. Я. Степанов, А. Сущенко, иером. Тихон, А. С. Фатеев, иером. Флавиан, А. Чистяков, С. Шаронов, А. А. Шахматов, Д. М. Яичков, М. А. Яхонтов.

Организации, издававшие и продававшие духовно-музыкальные сочинения с 1772 по 1923 г. 1772 г.- 1-я пол. XIX в.: издательства, нотопечатни: Главный штаб Его Императорского Величества по Военному поселению (С.-Петербург), Придворная певческая капелла (С.-Петербург), Н. Селезнёв (С.-Петербург), Синодальная типография (Москва, С.-Петербург).

Литографии, типографии, граверные мастерские: М. О. Вольф (С.-Петербург), Ф. Гаазе (С.-Петербург), Ж. Дальмас (С.-Петербург), А. Ершов (С.-Петербург), В. Кирилов (Москва), В. Пядышев (С.-Петербург), П. Резелиус (С.-Петербург), И. А. Фус (С.-Петербург).

Магазины, книжные и специализированные: Х. Б. Гене (Москва), И. И. Глазунов (дед) (Москва, С.-Петербург), И. и М. Глазуновы (разные города), И. Заикин (С.-Петербург), Н. Керцелли (Москва), Г. Н. Рейнсдорп (Москва), П. Ступин (С.-Петербург).

2-я пол. XIX в.- 1923 г.: издательства, нотопечатни: «Аккорд» (С.-Петербург), Братство во имя Всемилостивого Спаса (Вологда), Братство во имя Пресв. Богородицы (С.-Петербург), Валаамский монастырь (С.-Петербург), Виленское Свято-Духовское братство (С.-Петербург), П. И. Волков (С.-Петербург/Петроград), И. П. Гаврилов (Москва), И. Генералов (С.-Петербург), Государственное музыкальное изд-во, художественный отдел (Москва), Епархиальный училищный совет (Гродно), «Знаменное пение» (Киев), Г. И. Индржишек (Баку, Киев), «Каспий» (Баку), Музиздат Н. К. П. (Наркомпроса) (Москва), «Нева» (С.-Петербург), «Полтава» (Москва), Придворная певческая капелла (С.-Петербург), Б. В. Решке (Москва), Синодальная типография (Москва, С.-Петербург), Свято-Владимирская церковно-учительская жен. школа (С.-Петербург), Соловецкий мон-рь (Москва), Училищный совет при Святейшем Синоде (Синодальная типография, С.-Петербург), Н. С. Чернышев (Москва), П. Щёкин (Одесса), «Энергия» (С.-Петербург/Петроград), П. И. Юргенсон (Москва), С. П. Яковлев (Воронеж).

Литографии, типографии, граверные мастерские: В. Гроссе (Москва, С.-Петербург, Екатеринодар), Губернская типография (Тамбов), А. Б. Гутхейль (Москва), А. и. И. Давиденко (Киев), Н. Д. Данилов (Казань), В. Д. Дмитриев (Москва), Дом трудолюбия (Томск), Ефимов (Москва), В. И. Исаев (Воронеж), Н. Н. Клобуков (С.-Петербург), А. Э. Коллинс (Петроград), А. Г. Косякина (Орёл), С. В. Кульженко (Киев), Э. Лисснер и Ю. Роман (Москва), А. И. Мамонтов (Москва), И. М. Машистов (Москва), И. Ф. Молдавский (Казань), Нижегородское губ. правление, И. Пазовский (С.-Петербург), А. Попов (Б. м.), Я. Рашков (С.-Петербург), Сенатская типография (Москва), Типография Имп. университета (Казань), В. А. Тиханов (С.-Петербург), Н. Г. Уль (С.-Петербург), В. Н. Умнов (Пенза), Г. Услебер (Рига), М. П. Фролова (С.-Петербург), П. А. Цветов (Вологда), К. Цигерт (С.-Петербург), И. И. Чоколов (Киев), Штаб Кавказского военного округа (Тифлис), Штаб Киевского военного округа (Киев), Штаб Московского военного округа (Москва).

Редакции журналов: «Музыка и пение» (С.-Петербург), «Народное образование» (С.-Петербург), «Руководство для сельских пастырей» (Киев), «Хоровое и регентское дело» (С.-Петербург/Петроград), «Церковные ведомости» (С.-Петербург).

Товарищества, общества, комитеты: Губернский комитет попечительства о народной трезвости (Пермь), «Дело» (акционерное об-во) (С.-Петербург/Петроград), Комитет «Братских хоров» при братстве св. Михаила, кн. Черниговского (Петроград), И. Н. Кушнеров (типография товарищества) (Киев), товарищество «Надежда» (Саратов), «Общественная польза» (С.-Петербург), Общество любителей древней письменности (С.-Петербург), Об-во любителей церковного пения (Москва), «Православный миссионер» (Казань), «Просвещение» (Петроград), «Самообразование» (Петроград), Славянское благотворительное об-во (С.-Петербург/Петроград), Товарищеское хоровое изд-во (Петроград), Товарищество художественной печати (С.-Петербург), Холмское Свято-Богородицкое братство.

Магазины, книжные и специализированные: Н. Я. Башмаков (братья Башмаковы) (отд-ния в С.-Петербурге, Казани, Риге), М. И. Бернард (С.-Петербург), В. В. Бессель (С.-Петербург), М. Д. Блохина и Ко (Екатеринбург), «Восточная лира» (Казань), И. И. Глазунов (внук) (Москва, С.-Петербург), Гогенфельден (С.-Петербург), Губернский комитет попечительства о народной трезвости (Пермь), А. Б. Гутхейль (Москва), Залесская (Москва), В. А. Иванов (Москва), Л. В. Идзиковский (Киев, Варшава), А. А. Ильин (С.-Петербург), А. Иогансен (С.-Петербург), В. Кастнер (Воронеж), Книжная лавка Киево-Печерской лавры (С.-Петербург), Б. В. Корейво (Киев), Ланко (Тифлис), П. В. Луковников (С.-Петербург), К. И. Мейков (Москва), Монастырская лавка (Сергиев Посад), «Нот(н)о-книжное дело» (Н.-К. Д., С.-Петербург), «Общественная польза» (С.-Петербург), Петербургский учебный магазин (С.-Петербург), О. Петровская (Пермь), Салаев (Москва), П. К. Селиверстов (С.-Петербург), А. Синакевич (Пермь), Ю. Г. Циммерман (С.-Петербург, Москва), Южнорусский книжный магазин (Киев), И. И. Юргенсон (С.-Петербург), П. И. Юргенсон (Москва).

Склады магазинов, редакций: А. А. Архангельский (С.-Петербург/Петроград), М. Д. Васильев (С.-Петербург), О. Венцель (С.-Петербург), Воскресенская ц. Об-ва распространения религиозно-нравственного просвещения в духе правосл. Церкви (С.-Петербург), Р. Голике (С.-Петербург), Губернский комитет попечительства о народной трезвости (Пермь), Н. А. Добровольский (Петроград), А. Лазарев (Винница), Невский монастырь (склад у А. Н. Карасёва) (С.-Петербург), С. Я. Ямбор (Москва).

Синодальная типография Основным издателем певч. книг во 2-й пол. XVIII - нач. XIX в. был Святейший Синод. Синодальная типография являлась наследницей Государева Печатного двора , который в XVII в. был центром исправления певч. книг и их предполагавшегося будущего издания. В 1711 г. была основана 1-я типография в С.-Петербурге, до 1721 г. она находилась в ведомстве Оружейной канцелярии; в 1721 г. все типографии духовного ведомства (в С.-Петербурге, Москве, Чернигове, Киеве) были переданы в ведение Святейшего Синода.

В 1727 г., согласно имп. указу, типография в Александро-Невской лавре была закрыта, церковные книги полагалось печатать в Москве. В 1741 г. нотопечатное оборудование было перевезено в Москву (помимо крюковых пунсонов и матриц были сданы 60 пунсонов и 96 матриц с линейными нотными знаками) (см.: Мат-лы для истории имп. Академии наук. Т. 1. СПб., 1885). В сер. 1766 г. в Синод поступило 2 предложения о нотопечатании: от придворного певчего Гавриила Головни о выпуске отредактированного им «Ирмолога» и от С. И. Бышковского, который представил изобретенный им оригинальный нотный шрифт. 15 июля 1769 г. вышел указ Синода о нотопечатании; Бышковскому следовало подготовить шрифт и наблюдать за публикацией певч. книг. Б. П. Юргенсон считает, что особые шрифты для публикации первых нотных книг (средние между хоральным и мензуральным нотным письмом) были заказаны в словолитне Иммануила Брейткопфа в Лейпциге) (Юргенсон. 1928. С. 35), однако некоторые исследователи с ним не согласны (Вольман. 1950. С. 20-21; Теплов. 1957).

Первое издание певч. книг состоялось в 1772 г.; книги, напечатанные церковнослав. шрифтом с наборной нотной строкой, выходили из синодальных типографий вначале в Москве, впосл. также в С.-Петербурге (начиная с «Ирмология» 1869).

Основные документы, касающиеся выхода в свет первых печатных нотных книг, хранятся в РГАДА, в фонде конторы Московской Синодальной типографии. Первыми изданиями (в 1772) стали «Ирмологий знаменного роспева, обдержай вcя ирмосы осмогласника, Вл[a]д[ы]чних же и б[o]гоматере праздников и всего лета», «Октоих или осьмогласник знаменного роспева, содержащий в себе возследование воскр[e]сные службы с б[o]городичны всея седмицы», «Праздники, сиесть избранные на г[o]c[под]ския и Б[o]городичные дни стихиры знаменного роспева», «Обиход церковный нотного пения разных роспевов» и «Азбука начального учения простаго нотного пения, содержащагося на цефаутном ключе»; в 1778 г. был издан «Сокращенный Обиход» (который предваряла «Азбука...»). В 1798 г. был опубликован «Опыт ирмолойного пения... в Белогородской духовной семинарии», представлявший собой дополненное и откомментированное издание «Азбуки...». В подготовке и корректуре издания принимали участие еп. Тверской Гавриил (Петров) (бывший корректор Синодальной типографии, впосл. митрополит Новгородский и С.-Петербургский), Афанасий Приклонский (корректор), Петр Андреев (синодальный певчий и иподиакон), Иван Никитин (синодальный певчий и иподиакон), Иван Тимофеев (в 1724-1803 регент Синодального хора или синодальный певчий), Сергей Максимов (синодальный иподиакон), Андрей (певчий), Яков Лавлинский (троицкий певчий), Петр Синковский (троицкий певчий), Иван Иванов (переплетчик), Сергей Котельников (синодальный певчий), Иван Щаболовский (синодальный певчий), Василий Васильев (синодальный певчий), Михайло Петров (певчий). Осипов и Приклонский сверяли текст нотных книг с текстом книг ненотных, составили выходные листы. Изданные книги продолжали традиции рукописных певч. книг XVIII в., но отличались наличием гравированной рамки и написанием слов без титл и выносных букв. Все книги, изданные в 1772 г., имеют специальные заглавия. «Сокращенный Обиход нотного пения» 1778 г. такового не имеет (название приводится по выходным данным), его заголовком служит название одной из частей: «Всенощное бдение». Эти книги впосл. много раз переиздавались (см.: Захарьина. 2003. С. 173-175).

Вторая редакция певч. книг создавалась в 80-х гг. XIX в. Офиц. поводом для ее создания стали опечатки, накопившиеся в многочисленных переизданиях синодальных нотных книг (см. об этом: «Дело о найденных ошибках в нотных обиходах» - РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3. № 186, 1849 г.). В редактировании принимали участие прот. Димитрий Разумовский, С. В. Смоленский, свящ. единоверческой церкви М. И. Щетнев.

О принципах работы над изданиями Смоленский писал в послесловии к «Октоиху нотного пения» (М., 1889): «Настоящее новое издание по своей полноте превосходит прежнее: в него внесены стихиры на малой вечерне, тропари, кондаки и ирмосы канона. По составу своему таким образом он стал ближе к не-нотному Октоиху... нотный текст... был... проверен по древним рукописям… и авторитетным изданиям».

В новой редакции кроме муз. знаков (нот) в тексте над буквами проставлены надстрочные знаки для чтения; восстановлены фиты, пропущенные в изданиях 1-й редакции; произведено деление на строки с помощью вертикальных черт; мн. песнопения снабжены ремарками с указанием распева, что было редкостью в ранних изданиях.

Изменился репертуар певч. книг. В 1891 г. была издана «Триодь нотного пения, постная и цветная», в которую вошли песнопения подвижных двунадесятых праздников и песнопения Постного обихода. Место «Сокращенного Обихода» занял «Учебный Обиход нотного церковного пения» (М., 1887), напевы которого были согласованы с др. книгами (раньше «Учебным Обиходом» в книготорговых каталогах называли «Сокращенный Обиход»). Также продолжали публиковаться с неск. измененными заглавиями книги «Ирмологий нотного пения» (М., 1890), «Обиход нотного пения употребительных церковных роспевов» (М., 1892), «Октоих нотного пения, сиречь Осмогласник, обдержай возследование воскресные службы осми гласов, съ богородичны всея седмицы» (М., 1889), «Праздники нотного пения, сиречь Нотные службы, на дни двунадесятых г[o]с[по]дских и богородичных праздников (неподвижных)» (М., 1888).

В каждой книге были сделаны некоторые изменения. «Праздники» были значительно пополнены, в них внесли все песнопения, включая каноны. Однако количество служб уменьшилось: в новой редакции остались только неподвижные праздники, подвижные вошли во вновь изданную Триодь. В Обиходе появляется нотированное «Аминь». Припевы в 103-м псалме «Благословен еси Господи» и «Дивна дела Твоя, Господи», «Слава Ти, Господи, сотворившему вся» при повторении только указаны, но не выписаны с нотацией; повторяющиеся ноты (в зоне речитации) заменены особым знаком. Появились многочисленные сокращенные распевы. Обиход состоит из 2 частей - Всенощного бдения и Литургии, причем каждая часть имеет собственный титульный лист и пагинацию. В нем отсутствует разд. «Постный Обиход», поскольку его песнопения вошли в Триодь. В Ирмологии были сделаны только те изменения, к-рые касались всего круга книг, т. е. исправления текста, изменение в делении на строки и т. д. Кроме того, каноны были продублированы в Обиходе, Октоихе, Триоди, Праздниках.

Издания 2-й редакции вплоть до 1914 г. печатались не только в Московской, но и в С.-Петербургской Синодальной типографии, напр. Триодь (1899), Ирмологий (1894, 1899, 1910).

Как правило, синодальные печатные книги содержат песнопения знаменного распева, за исключением Обихода, в к-ром традиционно фиксируются разные распевы. Эти издания имели огромное значение для истории музыки ХIХ в.- классического периода в истории рус. музыки. Композиторы, работавшие в области церковнопевч. искусства, постоянно обращались к изданиям 1772 г. и к их многочисленным переизданиям. М. А. Балакирев, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов и мн. др. использовали мелодии этих книг для хоровых обработок.

Придворная певческая капелла стала заниматься нотоизданием с XIX в. Располагая собственной типографией, капелла осуществляла подготовку издания, заказывала гравировку досок и тираж у различных издателей. Комиссионерами (партнерами) Придворной певческой капеллы были Ю. Грессер, Ж. Дальмас, П. Резелиус, А. Ершов, И. Пазовский и др.

В нач. XIX в., в период руководства Бортнянского, Придворная певческая капелла, боровшаяся с Синодальной типографией в Москве за право составления нормативного круга песнопений, осуществила печатное издание песнопений литургии. Постановление о печатании имеется среди документов РГИА, оригинал чистовой рукописи, предназначенный для печати, хранится в РГАДА. «Пение Божественной литургии Златоустого, придворное простое» было напечатано без выходных данных, вероятнее всего, между 1805 и 1810 гг., поскольку упоминается в «Реестре книгам Московской Синодальной Типографии» ([М., 1810]), где книги 1810 г. названы вновь вышедшими из печати. Литургию капелла напечатала в Синодальной типографии, а для дальнейших изданий прибегала к услугам комиссионеров, использовавших гражданский шрифт и гравированные нотные доски. Так, «Простое пение Божественной литургии Златоустаго, издревле по единому преданию употребляемое при Высочайшем дворе» было издано в С.-Петербурге Ж. Дальмасом в 1814 г., В. П. Пядышевым в 1815 г.

В изданиях «Божественной литургии» зафиксирован напев, принятый в Придворной певческой капелле. В указе Синода от 26 июля 1815 г. литургия названа сочинением Бортнянского: «Для единообразного церковного пения литургии в 1815 г. повелено разослать во все церкви сочинение директора придворной капеллы».

Следующим этапом в нотоиздательской деятельности капеллы стал выход в свет кн. «Круг простого церковного пения, издавна употреблявшегося при Высочайшем дворе» (для 2 голосов - тенора и баса, с эпизодическим четырехголосием; СПб.: Литография при Главном штабе Его Императорского Величества по Военному поселению, 1830). Этому изданию предшествовал проект прот. Петра Турчанинова и Ф. П. Львова «Об образовании древнего церковного пения». Рукопись, хранящаяся в РНБ (ОСРК. F ХП. 55: Простое церковное пение, издревле при Высочайшем дворе употребляемое, написанное комитетом, учрежденным при Придворной певческой капелле, 1827 г.), написана в виде партитуры. В книге разлинованы 4 нотных стана, но нотация (круглая, «итальянская», в скрипичном и басовом ключах) присутствует только на 2 и фиксирует двухголосие (реже четырехголосие).

Издания, подготовленные А. Ф. Львовым и его сослуживцами Г. Я. Ломакиным, П. М. Воротниковым и П. Е. Беликовым, представляли собой 4-голосные гармонические переложения, которые печатались в виде партитуры или отдельных партий, верхние голоса изложены в ключах до, бас - в басовом ключе.

В 1848 г. вышел «Сокращенный Ирмологий знаменного напева, с издания, напечатанного по Благословению Святейшаго Синода в 1833 г. / Положен на 4 голоса под рук. А. Львова», в 1849 г. напечатан «Октоих нотного пения знаменного напева» (4-голосное переложение «Октоиха» синодального издания 1834 г.; 12-е издание).

В 1850-1852 гг. вышло неск. изданий обработок греческого распева: «Ирмосы воскресные, господским, богородичным и иным нарочитым праздникам греческого напева» (1850), «Утреня греческого напева» (1850, по составу всенощное бдение), «Воскресные утренние антифоны, греческого напева» (1850), «Продолжение ирмосов греческаго напева: [На праздники малые]» (1851), «Ирмосы всея Великия Четыредесятницы и Страстныя седмицы, из Триоди Постной сокращенного греческого напева» (1852).

Обиход, подготовленный Львовым, как и Обиход, сложившийся в капелле, включал песнопения простого придворного напева - всенощного бдения (именуемые в издании утреней), литургии и Постного Обихода (Обиход нотного церковного пения при Высочайшем дворе употребляемого: [Партитура] / Положен на 4 голоса под рук. А. Львова. СПб., 1849. 2 ч.).

Издания, подготовленные Львовым, повторялись и позже. Отдельными выпусками выходили разделы Обихода: «Панихида», «Свете тихий и славословие великое», «Литургия Преждеосвященных Даров». В нач. ХХ в. были выпущены отдельные хоровые партии изданий, к-рые ранее известны были в партитуре. Публикация изданий капеллы до нач. XX в. свидетельствует об активном употреблении их в певч. практике (см. также: РГИА. Ф. 807. Оп. 2. № 1261: О рассмотрении Обихода простого церковного пения; Ф. 468. Оп. 14. № 255: По вопросу об издании «Обихода нотного пения при Высочайшем Дворе употребляемого», 1901 г.).

Пересмотренное, исправленное и дополненное издание Обихода было выпущено под рук. Н. И. Бахметева: Обиход нотного церковного пения, при Высочайшем Дворе употребляемый. СПб., [б. г.]. Ч. 1: Великая вечерня и утреня; Ч. 2: Литургия. Молебное пение. Службы на Рождество Христово, Богоявление, Благовещение, Неделю ваий, 1-ю неделю Четыредесятницы, Страстную седмицу, Пасху, Пятидесятницу и др.; 1869. Ч. 2: Голоса. В 1888 г. в капелле с участием Балакирева, Римского-Корсакова и Азеева было подготовлено изд. «Всенощное бдение древних напевов» (СПб., 1888).

После спора Бахметева с П. И. Юргенсоном по поводу издания Литургии Чайковского в 1879 г. и проигранного процесса капелла утратила исключительное право цензуры и значение единственного центра публикации духовно-муз. сочинений.

Издания Придворной певческой капеллы по составу и содержанию были продолжением многоголосных певч. книг. Для них характерна ориентация на разные стили, однако наиболее полно представлена традиция обработок знаменного и греческого распевов.

Издательская деятельность Придворной певческой капеллы нередко критически оценивалась Синодом: оба центра стремились унифицировать церковнопевч. традицию, но, очевидно, с разных позиций. На это указывает серия последовавших за изданиями указов Синода. 23 февр. 1833 г. в указе № 1310 определено, «чтобы все Епархиальные архиереи снабдили церкви вверенных им епархий нотными книгами простого церковного пения и принадлежащей к нему паннихиды, употребляемыми в придворных церквах». 31 мая 1833 г. Синод издал указ, в к-ром представлены характеристика «Круга...» и постановление, что песнопения этих книг следует использовать преимущественно при пении литургии Иоанна Златоуста, панихиды и др. служб, песнопения к-рых ближе к синодальным. По указу № 9710 от 13 сент. 1848 г. был образован Московский комитет для испытания «новопрелагаемого» церковного пения (впосл. сокращенно именовавшегося «Нотный комитет»), к-рый возглавил Московский митр. Филарет (Дроздов).

Репертуар изданий капеллы включал упрощенные переложения для смешанных и жен. хоров учебных заведений и народных школ: Обиход, литургию, молебны, службы Постной и Цветной Триодей, литургию Преждеосвященных Даров, непорочны. Издания выходили в виде партитур или хоровых голосов. Выпускались также дешевые издания - «партитуры в одной строке».

Капелла издавала также авторские сочинения и переложения, в основном своих сотрудников. Большая часть в списке изданий представлена сочинениями Бортнянского. Композитор сам предпринял 1-е издание своих произведений (1815-1818), заказав гравировку нотных досок. После его кончины вдова передала доски в капеллу, к-рая переиздавала сочинения Бортнянского, предоставляя нотные доски издателям-комиссионерам.

Издавались сочинения др. директоров капеллы - А. Ф. Львова и Бахметева, ее сотрудников: Б. Галуппи (придворного капельмейстера, учителя Бортнянского), Березовского (причислен без должности к капелле), Римского-Корсакова (помощника управляющего), учителя пения прот. Петра Турчанинова, старшего учителя пения Азеева, дирижера П. А. Богданова, единственное произведение малолетнего певчего капеллы Ивана Панфилова (Херувимская песнь) и др. Издания капеллы выходили в разных литографиях и печатнях, вначале преимущественно в С.-Петербурге, в более поздние годы и в Москве. Так, использовались литография Резелиуса, печатня Ершова, типолитография В. А. Вацлика, печатни в Москве В. Гроссе и Н. Чернышёва, К. И. Мейкова (литография С. Кондратьева) и др.

Издательство П. И. Юргенсона В 1861 г. П. И. Юргенсон при финансовой поддержке Н. Г. Рубинштейна открыл в Москве муз. магазин и начал издавать ноты, в 1867 г. основал собственную нотопечатню. В 1870-1903 гг. Юргенсон приобрел ок. 20 мелких изд-в и объединил их со своей фирмой. Приглашенные издателем нем. специалисты обучали рус. граверов, к-рых к 1878 г. работало уже 15. В 1879 г. ручной труд был заменен механическим, с 1902 г. все машины были электрифицированы. В результате изд-во Юргенсона печатало ежегодно 12 млн листов-оттисков типографским способом и 6 млн - литографским. В кон. XIX в. изд-во Юргенсона стало крупнейшей фирмой подобного типа в России, в 1897 г. открылся филиал фирмы в Лейпциге, затем - в др. европ. городах. Одним из важных результатов работы фирмы Юргенсона было бурное развитие издательского дела в области церковной музыки. С 1861 до 1918 г. (включая годы деятельности изд-ва после смерти его основателя в 1904, когда фирмой руководил его сын Б. П. Юргенсон) было опубликовано более 2,3 тыс. (ок. 40 в год) духовно-муз. произведений (партитуры и голоса).

Добившись в 1879 г. снятия с Придворной певческой капеллы привилегии на печатание духовно-муз. лит-ры, издатель дал возможность рус. композиторам свободно сочинять и издавать свои произведения. В 1881 г. было опубликовано полное собрание духовно-муз. сочинений Бортнянского в 10 томах (в партитурах и голосах; редактором издания был Чайковский), а в последующие годы - и духовно-музыкальные сочинения других русских композиторов; Юргенсон стал главным издателем рус. духовной музыки. В 1887 г. в издательстве был создан специальный комитет по отбору церковнопевческих сочинений для издания. В 1896 г. фирма стала комиссионером Придворной певческой капеллы и занялась распространением ее изданий.

Юргенсон понимал задачи изд-ва и учитывал покупательские потребности общества. Духовно-муз. сочинения выпускались им, как правило, в 2 вариантах: весь цикл и каждый номер в отдельности с самостоятельным титульным листом. При этом цена в розницу отдельных номеров была дороже, а оптом (т. е. всего цикла) - дешевле, хотя качество издания цикла было несравненно лучше.

Юргенсон был одним из немногих издателей, кто учитывал свою печатную продукцию в специальных амбарных книгах, ставших основой его каталогов. В каталогах фирмы наиболее полно представлена персональная и тематическая (жанровая) нотография. Списки уже изданных или готовящихся к изданию духовно-муз. сочинений публиковались как в виде отдельной брошюры, так и на 4 сторонах обложки нотных изданий. Каталог духовной музыки входил в общий издательский каталог фирмы (где занимал самостоятельный 45-й отдел) или печатался отдельным выпуском: «Каталог духовно-музыкальных сочинений» (1887-1914/1915).

Помимо каталогов собственных изданий Юргенсон выпустил ряд каталогов под общим заглавием «Всеобщий каталог музыки всех стран» (франц. Catalogue général de musique de tous les pays), к-рые фиксировали наличие на торговых складах изданий почти всех рус. и зарубежных фирм. Подобно «Всеобщему каталогу музыки всех стран» Юргенсон составил и с 1894 г. издавал «Всеобщий каталог духовно-музыкальных сочинений», где были представлены издания не только фирмы Юргенсона, но и др. российских изд-в. Напр., в 10-м издании каталога (1912) указаны издания, напечатанные и/или поступившие на склад изд-ва в 1911 г. В нем представлено 3722 названия сочинений, из к-рых 2382 выпущены фирмой Юргенсона, 1340 - др. издательствами (Гутхейля, Придворной певческой капеллой, Селиверстова, Леопаса, муз. магазином «Нотно-книжное дело» и проч.), 888 - за счет авторов, 65 - без указания издательства. Данные каталога показывают очевидное преимущество фирмы Юргенсона в деле печатания и продажи нот духовно-муз. произведений. В каталоге указаны фамилии композиторов, названия сочинений, издатели, при необходимости приводятся тональность, состав хора и уточняющие сведения о гласах и распевах. В отличие от других реестров и каталогов предшествующего времени в каталоге Юргенсона всегда указаны вид издания («партитура» или «голоса») и номер издательской доски. Эти характеристики важны при идентификации изданий.

Юргенсон издал сочинения почти 140 известных и малоизвестных композиторов, среди них: прот. Димитрий Аллеманов, А. С. Аренский, Архангельский, Балакирев, Бортнянский, А. Е. Варламов, прот. Михаил Виноградов, Воротников, М. И. Глинка, Гречанинов, А. П. Есаулов, В. А. Жданов, прот. Василий Зиновьев, М. М. Ипполитов-Иванов, В. С. Калинников, Кастальский, Н. И. Компанейский, прот. Михаил Лисицын, Л. Д. Малашкин, прот. Василий Металлов, Никольский, В. М. Орлов, М. А. Остроглазов, Петрушевский, В. И. Ребиков, Рахманинов, А. Рождественский, Ю. С. Сахновский, Н. Н. Толстяков, прот. Петр Турчанинов, Чайковский, Н. Н. Черепнин, А. Г. Чесноков, П. Г. Чесноков, К. Н. Шведов и др.

В России в кон. 10-х гг. XX - нач. XXI в. После Октябрьской революции 1917 г. деятельность в России гос. и частных изд-в по изданию духовно-муз. сочинений почти прекратилась. Известно о 2 изданиях «Всенощного бдения» Рахманинова, осуществленных муз. сектором Государственного изд-ва (М.; Пг., 1919, 1922). Ок. 1925 г. Кирееву удалось возобновить публикацию отдельных духовно-муз. сочинений совр. авторов, последние его издания вышли в 1928 г., после чего издание произведений церковной музыки в СССР было приостановлено. Копирование и распространение духовно-муз. произведений в течение неск. десятилетий осуществлялось преимущественно рукописным способом в регентской среде.

С 40-х гг. в гос. изд-вах стали вновь печататься фрагменты духовно-муз. сочинений и целые произведения, в т. ч. концерты Веделя, Березовского, Бортнянского (см. изд.: История рус. музыки в нотных образцах / Сост. и ред.: С. Л. Гинзбург. Л.; М., 1940, 19682. Т. 1; Хоры a cappella: Для смеш. хора без сопровожд. Л., 1956. Вып. 1; Хоровые голоса: [Сб.]. М., 1965; Ведель А. «На реках Вавилонских». М.: Музфонд СССР, 1970).

С 50-х гг. начинается издание церковных нот Московской Патриархией.

С 60-х гг. число публикаций гос. изд-вами классических произведений рус. духовной музыки (Бортнянского, Березовского, Архангельского) возросло, но оригинальные церковные тексты стали заменять в изданиях вновь составленными светскими (см. изд.: Хоровая полифония: Учеб. пособие для консерваторий / Сост.: К. Дмитриевская. М., 1960. С. 95-106; Березовский М. «Близок день»: Для хора без сопровожд. / Сл.: А. Машистов. К., 1964; Третiй концерт: Для мiшаного хору без супроводу / Муз. Д. Бортнянського; Новий текст Вс. Рождественського. К., 1964; Фуга в хоровых произведениях рус. композиторов / Сост.: К. Алемасова. М.: Музыка, 1972; Бортнянский Д. С. Избр. хоровые произведения: Для хора разн. составов / Сост.: Г. Копченков. М.: Музыка, 1976; Поет Киевский камерный хор. К.: Муз. Украина, 1976. Вып. 1 / Сост.: В. М. Иконник; Произведения для смеш. хора / Сост.: Б. Куликов. М.: Музыка, 1965. С. 20-23; Хоровая миниатюра: Произведения для смеш. хора без сопровожд. / Предисл.: П. П. Левандо. Л.: Музыка, 1976. Вып. 2; 1978. Вып. 3; Поет Московский хор учителей / Сост.: А. Д. Кожевников. М.: Сов. композитор, 1980. Вып. 2; Молодые голоса: Сб. произв. для дет. и юношеского хора без сопровожд. К.: Муз. Украина, 1981. Вып. 2 / Сост., предисл. и аннот.: В. И. Сафонова).

Памятники рус. церковнопевческого искусства публиковались также в составе научных изданий (см.: Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М.: Сов. композитор, 1965. М.: Музыка, 19712; он же. Образцы древнерусского певческого искусства. Л.: Музыка, 1968, 19712, 19853; он же. Русский хоровой концерт кон. XVII - 1-й пол. XVIII в. Л.: Музыка, 1976; Федор Крестьянин. Стихиры / Публ., расшифр. и исслед.: М. В. Бражников. М., 1974. (ПРМИ; Вып. 3) и др.).

С кон. 80-х гг. у существующих и вновь основанных фирм появилась возможность печатать церковную музыку, к наст. времени духовная музыка издается и переиздается без ограничений. В числе крупнейших издательств, публикующих произведения духовной музыки, есть как основанные в советский период («Музыка», «Советский композитор», Изд-во Московской Патриархии), так и новые, в т. ч. специализирующиеся на церковной музыке («Живоносный Источник», «Книжица», «Благовест», Крутицкое Патриаршее подворье и др.). Основными центрами публикации произведений церковной музыки остаются Москва и С.-Петербург, в которых расположено большинство изд-в, типографий, магазинов, печатающих и распространяющих издания духовной музыки - 106 и 94 соответственно. Примерно 2/3 изданий духовно-муз. сочинений составляют переиздания произведений композиторов XVIII - нач. XX в. Выпускаются духовные произведения современных отечественных композиторов - Г. В. Свиридова, Е. К. Голубева, Н. Н. Сидельникова, Ю. М. Буцко, С. Б. Толстокулакова и др., составляются новые тематические сборники.

В 70-х гг. XX в.- 2007 г. в «Нотной летописи» описано 45 издающих орг-ций, публиковавших духовно-муз. сочинения: «Благовест» (Москва), Братство во имя Всемилостивого Спаса (Москва), «Владос» (Москва), Вознесенский собор (Тверь), Всероссийское музыкальное об-во (Москва), ГЦММК им. М. И. Глинки (Москва), «Дека» (Москва), «Диоптра» (С.-Петербург), «Живоносный Источник» (Москва), Изд-во МГУ (Москва), Изд-во Московской Патриархии (Москва), Изд-во Троице-Сергиевой лавры (Загорск / Сергиев Посад), «Интерпресс» (Москва), «Кифара» (Москва), Книжное изд-во (Ставрополь), «Композитор» (Москва), Крутицкое Патриаршее подворье (Москва), «Лествица» (Москва), Мастерские Валаамского мон-ря (С.-Петербург), МДАиС (Сергиев Посад), «Мир Софии» (Москва), Московский военный округ (Москва), «Музiчна Украина» (Киев), «Музыка» (Москва; отд-ние в Ленинграде / С.-Петербурге), Музыкальное изд-во Данилова ставропигиального муж. монастыря (Москва), Национальный Свиридовский фонд (Москва, С.-Петербург), «Новая книга» (Москва), Ново-Голутвин монастырь (Коломна), Новокузнецкое ДУ (Новосибирск), «Новый город» (С.-Петербург), «Паломник» (Москва), Кашинское благочиние (Тверь), «Правило веры» (Москва), Православное братство трезвости «Отрада и Утешение» (Москва), «Просвещение» (Москва), «Профиздат» (Москва), ТОО «Рарогъ» (Москва), Российское музыкальное издательство (Москва), «Савож» (С.-Петербург), Свято-Троицкая Сергиева лавра (Москва), «Святитель Киприан» (Москва), «Северный олень» (С.-Петербург), «Советский композитор» (Москва, отделение в С.-Петербурге), Фонд культуры (Тверь, Челябинск), Центр народного творчества и культурно-просветительной работы (Центр НТ и КПР) (Ленинград).

Большая часть изданных духовно-муз. сочинений хранится в крупнейших нотных фондах страны - РГБ, РНБ, Нотно-муз. библиотеки МГК им. П. И. Чайковского, ГЦММК им. М. И. Глинки и др. Анализ нотных изданий, монографических исследований и библиографических источников выявляет более 3 тыс. названий нотных изданий духовно-муз. сочинений кон. XVIII - нач. XXI в. На основании тех же источников А. А. Семенюк были составлены «Список издательств и издателей кон. XVIII - нач. XXI в.» из 200 названий изд-в, типографий, магазинов и т. д. и 178 имен издателей, литографов, граверов и др., связанных с нотоизданием и/или продажей духовно-муз. сочинений, и «Список композиторов кон. XVIII - нач. XXI в.», обращавшихся к сочинению духовной музыки (850 имен; не опубл.).

Издательство Московской Патриархии (ранее Издательский отдел МП) занимается выпуском нотной продукции с 1950 г. Первым нотным изданием стала «Церковная служба на Успение Божией Матери». С. З. Трубачёв (впосл. диакон) подготовил нотные примеры в «Православном богослужебном сборнике» (1976) и нотные приложения к богослужебным книгам (совместно с архим. Матфеем (Мормылём)): Триоди Постной (1974, 19922. В 2 ч.), Триоди Цветной (1975, 19922), Октоиху (1981. [Ч. 3] - неизменяемые песнопения вечерни и утрени и гласовые песнопения воскресных служб традиционных распевов - монодийные и гармонизации), Ирмологию (1982. Ч. 2 - переизд. одноголосного «Ирмология нотного пения» по напеву Троице-Сергиевой лавры архим. Аарона (Казанского); 1983. Ч. 3 - традиц. и авторские гармонизации воскресных, праздничных, великопостных ирмосов, задостойников) и Чиновнику архиерейского священнослужения (Избранные церковные песнопения при архиерейских служениях. 1982). Иером. Амвросий (Носов) подготовил к публикации неск. десятков церковных песнопений разных авторов и традиц. распевов в ЖМП (1986-1991, в разд. «Из богослужебной практики»), нотные приложения к изданиям «Чинопоследования праздника Крещения Руси» (1988) и «Последование во Святую и Великую Неделю Пасхи и во всю Светлую седмицу» (1998), сб. «Пение при архиерейском служении» свящ. Михаила Лисицына (1996, совместно с Российским музыкальным издательством). Под ред. А. В. Горячева вышли сборники «Литургия оглашенных» и «Литургия верных», содержащие песнопения традиц. и авторских распевов для 4-голосного смешанного хора малого состава (1997), а также в серии «Духовная музыка композиторов Нового направления» - нек-рые сочинения А. В. Никольского (Литургия. Соч. 52, «Свете тихий», Стихира Тихвинской иконе Пресв. Богородицы, «Достойно есть». 1998; Концерты. 2001). В 1992 г. был напечатан сб. «Избранные стихиры из службы прп. Сергию Радонежскому: Пер. с крюкового письма» (публ. и расшифровка Г. А. Пожидаевой по ркп. посл. четв. XVII в. РГБ. Ф. 379. № 75).

В наст. время нотная редакция изд-ва (в составе: А. В. Буренина, Н. А. Шибзухова) работает в неск. направлениях, самым важным из к-рых является издание основного круга церковнопевч. книг, составленных на основе дореволюционных изданий и рукописей, хранящихся в крупнейших б-ках и частных собраниях России и зарубежных стран. Эти сборники публикуются в 3 сериях: «Обиход церковного пения» (Всенощное бдение: Неизменяемые песнопения. Осмогласие. 2005; Божественная литургия. 2005; Осмогласие: Употребительные напевы стихир, тропарей и ирмосов. 2005), «Обиход церковного пения: Чинопоследования Требника» (Венчание. 2006; Малое освящение воды. 2007; Молебен общий. 2008), «Триодь церковного пения: Седмичные службы Великого поста» (Литургия Преждеосвященных Даров. 2006; Великое повечерие. 2006; Великий канон св. Андрея Критского. 2006; Часы. Изобразительны. Вечерня. 2006; Вечерня в Неделю вечера. Утреня. Час 1-й. 2007). Вне этих серий подготовлены сборники «Задостойники» (2007-2008. 2 ч.) и «Пение при архиерейском служении» (в печати). Во всех сборниках помещены песнопения в неск. вариантах для смешанных и однородных хоров. В книгах представлены древние распевы и их обработки, выполненные дореволюционными и совр. авторами (Кастальским, Смоленским, Римским-Корсаковым, Потуловым, Архангельским, Г. Ф. Львовским, Д. Н. Соловьёвым, И. И. Смирновым, Д. М. Яичковым, иером. Нафанаилом (Бачкало), диак. Сергием Трубачёвым, архиеп. Ионафаном (Елецких), архим. Матфеем (Мормылём), Б. М. Феоктистовым, а также композиторами рус. зарубежья). В сборники вошли напевы различных мон-рей (Троице-Сергиевой лавры, Киево-Печерской лавры, Валаамского и Соловецкого мон-рей). Книги содержат указатели источников публикуемых нотных материалов, а также сопроводительные статьи, написанные ведущими специалистами в области церковного пения.

Др. направления работы нотной редакции: переиздание синодальных певч. книг, впервые напечатанных в 1772 г. (Праздники нотного пения. 2002, 2004; Обиход нотного пения. 2003); подготовка сборников серии «Праздники» (совместно с отделом богослужебных книг) (Троица: Служба в Неделю Св. Пятидесятницы с последованием коленопреклонения. 2004; Служба св. прав. Иоанну Кронштадтскому: С нотным прил. 2009); публикации собраний духовно-муз. произведений разных авторов (Римский-Корсаков Н. А. Собрание духовно-муз. сочинений. 2001; переизд. труда преподавателей Придворной певческой капеллы «Всенощное бдение: Древние роспевы в переложении для 4-голосного смешанного хора». 2003); издание песнопений знаменного распева в оригинальной нотации (Канон Пасхи знаменного роспева / Ред.: Г. Б. Печенкин. 2003); издание духовных стихов (Богогласник: Внебогослужебные песнопения: Колядки, канты, псальмы. 2002, 20042; Благодатный дом: Духовные стихи рус. народа. 2007. 2 вып.).

Издательство «Живоносный Источник» было организовано в 1996 г. в Москве на базе Православного духовно-просветительного центра, учрежденного в том же году при ц. иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне по благословению ее настоятеля прот. Георгия Бреева М. А. Потокиным (в то время алтарник, в наст. время священник той же церкви).

Сотрудниками изд-ва были разработаны различные проекты, в рамках которых ведется выпуск нотной лит-ры. Основным направлением деятельности изд-ва является выпуск нотных богослужебных сборников для клироса. В рамках этого проекта были выпущены тематические нотные издания песнопений воскресных служб 8 гласов (каждый глас отдельным выпуском), песнопений двунадесятых праздников (вышло 7 сборников из предполагаемых 12), песнопений Страстной седмицы (в 3 выпусках). Также были выпущены издания, составленные по типу регентских тетрадей, содержащие песнопения разных авторов, распевов или напевов, иногда разных стилей, но на один и тот же богослужебный текст, чтобы регент хора мог подобрать наиболее подходящее на данный момент или для определенного состава хора песнопение. Издаются сборники песнопений литургии и всенощного бдения.

С 1996 г. издаются различные Обиходы. В наст. время опубликованы одноголосные Обиходы Валаамского и Соловецкого мон-рей, Обиход церковного пения Синодального хора под ред. Кастальского (Ч. 2: Литургия; архиерейское служение; панихида, отпевание); «Одноголосный Обиход Большого Успенского собора Московского Кремля», «Обиход Киево-Печерской Успенской лавры» (из 4 частей переизд. 3, в т. ч. «Цветная Триодь», восстановленная по ркп. совместно с Московскими правосл. регентскими курсами). В этом проекте также издаются совр. монастырские и церковные Обиходы. Мн. сборники этой серии снабжены вступительными статьями известных исследователей церковной музыки, посвященными истории возникновения данного Обихода, характерным особенностям муз. стиля и т. п.

В 1997 г. изд-во приступило к репринтному воспроизведению сборников, выпущенных в 1911-1917 гг. с.-петербургским нотоиздателем Киреевым. Эта своеобразная антология церковной музыки кон. XIX - нач. XX в. представляет интерес как для исполнителей, так и для исследователей. Ведется активная работа по поиску и реставрации этих изданий. К 2009 г. переиздано 19 из 28 сборников (в т. ч. сборники под ред. Лагунова, Азеева, Н. Д. Лебедева, С. В. Панченко, И. Г. Ельцова, В. А. Фатеева, прот. Георгия Извекова, Туренкова). Переизданы также сборники обиходных песнопений, составленные А. В. Касторским, свящ. М. А. Березовским и А. Н. Бекаревичем.

В серии «Духовное творчество русских композиторов», начатой в 1998-1999 гг., издаются авторские сборники известных рус. композиторов, сочинения к-рых стали классикой правосл. муз. культуры. Вышло более 30 изданий сочинений Дегтярёва, Бортнянского, А. А. Алябьева, Архангельского, Ипполитова-Иванова, Кастальского, Гречанинова и др. Впервые вышли произведения П. Г. Чеснокова и Н. С. Голованова, написанные после 1917 г. Ведется работа по изданию полного собрания богослужебных песнопений диак. Сергия Трубачёва (1-й т. его произведений изд. в 2007). Многие издания этой серии снабжены подробными биографическими и музыкально-теоретическими статьями, редкими фотоматериалами, факсимильными копиями титульных листов или первых страниц произведений и подробными примечаниями со списком духовных произведений и с источниками публикаций. Этот проект осуществляется при участии сотрудников ГЦММК им. М. И. Глинки и музея-квартиры Н. С. Голованова, Государственного ин-та искусствознания, частного Музея-квартиры свящ. Павла Флоренского, а также известных регентов и любителей церковного пения, обладающих обширными нотными коллекциями.

Издательство публикует духовно-музыкальные сочинения композиторов рус. зарубежья: отца и сына Н. Н. и М. Н. Кедровых, Б. М. Ледковского, А. П. Жаворонкова, М. М. Осоргина и др. С 2003 г. издается отдельная серия произведений композиторов «русского рассеяния», в к-рой уже вышли сочинения регента архиерейского хора г. Сиднея (Австралия) Н. В. Лебедева, композитора и музыканта И. С. Лямина (Париж), композитора, регента и органиста Ю. Б. Костюка (Ахен, Германия). В 2008 г. совместно с изд-вом «Русский пастырь» (Сан-Франциско, США) по благословению Первоиерарха РПЦЗ митр. Восточноамериканского и Нью-Йоркского Илариона (Капрала) выпущены духовные сочинения композитора, теоретика и исследователя церковной музыки И. А. Гарднера. В работе над изданием приняли участие специалисты и любители церковного пения из России, Великобритании, Франции, США и Германии.

Готовятся публикации сочинений композиторов-регентов прошлых лет - Н. М. Данилина, А. А. Третьякова, Н. С. Данилова и композиторов-современников - тверского регента Г. Н. Лапаева, С. Б. Толстокулакова из Новокузнецка и др. Также вызывают интерес у музыкантов публикации композиторов-священнослужителей прошлых лет прот. Георгия Извекова, прот. Димитрия Баянова и свящ. Алексия Мошкова, архиеп. Гавриила (Чепура) и совр. авторов. В 2006 г. были опубликованы Всенощное бдение и Литургия еп. Венского и Австрийского (ныне архиеп. Волоколамского) Илариона (Алфеева).

Изд-во поддерживает постоянный контакт с крупнейшими нотными хранилищами и архивами, в т. ч. с РГБ, куда передается выпускаемая нотная лит-ра. Изд-вом «Живоносный Источник» подготовлено и выпущено в свет более 130 изданий (перечень за 1996-2008 гг. см.: http://www.lb-spring.ru/katalog0.htm [Электр. ресурс]).

Другие издательства в Москве и Московской епархии Ряд певч. изданий публикуется в изд-вах при учебных заведениях, мон-рях и др. учреждениях РПЦ. В МДАиС изданы сборники для муж. хора под ред. игум. Никифора (Кирзина): «Пасха Христова» (1988), «Песнопения всенощного бдения» (1992), «Песнопения Божественной литургии» (1992), «Песнопения Страстной седмицы» (1992-1993), «Учебный Обиход: Пособие по изучению осмогласия для 1-го курса семинарии» (1999). Неск. совместных изданий МДАиС и Троице-Сергиевой лавры было составлено архим. Матфеем (Мормылём) и игум. Никифором: «Песнопения Божественной литургии» (2006, 20082), «Песнопения Святой Пасхи» (2008), «Песнопения всенощного бдения» (2005, 20092).

Изд-во Свято-Троице-Сергиевой лавры публикует сборники для муж. хора под ред. архим. Матфея (Мормыля) (Древние монастырские подобны. 1995; переизд.: Подобны гласов роспевов русских монастырей: Для муж. и смеш. хора. М., 1999) и игум. Никифора (Учебный Обиход. 20062). Лаврское изд-во выпускает также сборники произведений и обработок известных рус. церковных композиторов. В серии «Круг песнопений Русской Православной Церкви» вышли сборники гармонизаций Кастальского (знаменный, киевский и др. распевы), составленные прот. Михаилом Фортунато,- «Октоих» (1997; ред.: И. Е. Лозовая) и «Триодь» (1999; ред.: С. Н. Лебедев). В 2009 г. переизданы сборники лаврского композитора нач. XX в. иером. Нафанаила (Бачкало) «Всенощное бдение» и «Ирмосы Великого канона (для малого смешанного хора)», а также «Ирмосы Великого канона» Бортнянского (оригинальное изложение для смешанного хора и обработка для однородного хора Азеева).

Сборники архим. Матфея (Мормыля) изданы Свято-Троицким Ново-Голутвиным мон-рем в Коломне: «Акафистное пение Иисусу Сладчайшему» (1999), «Всенощное бдение» (1999), «Рождественский праздничный триптих» (1999), «Песнопения Страстной седмицы» (2000) и «Песнопения Постной Триоди» (2000). В 2007 г. тот же монастырь совместно с издательством «Живоносный Источник» выпустил 1-й т. «Полного собрания богослужебных песнопений» диак. Сергия Трубачёва (ред.: диак. М. Асмус, Н. Асмус).

Учебным комитетом Московского Патриархата в Москве в 1999 г. по инициативе архим. Матфея (Мормыля) и прот. Михаила Фортунато был переиздан синодальный «Спутник псаломщика» (совместно с издательством «Лейда» (С.-Петербург)).

В изд-ве Сретенского монастыря опубликован «Обиход церковного пения» (1997; сост.: Г. Н. Дубинкин, муз. ред.: Т. Е. Неберо). В муз. изд-ве Свято-Данилова мон-ря вышла «Литургия св. Иоанна Златоустого знаменного распева: Пореформенная редакция» (2005; сост.: М. А. Макаровская, ред.: Г. Б. Печёнкин).

Крутицкое Патриаршее подворье опубликовало 7 тематических нотных сборников (сост.: А. Ратников, Л. И. Боровлёва, И. В. Соловьёв, общ. ред.: прот. Валентин Чаплин): «Песнопения Великого поста» (1994; произведения Гречанинова и ряд др., гл. обр. партесных песнопений), «Благослови, душе моя, Господа» (1995, доп. тираж в 1996) и «Хвалите имя Господне» (1995; песнопения всенощного бдения авторских (гл. обр. XIX-XX вв.) и обиходных распевов для небольшого 4-голосного смешанного хора), «Покаяния отверзи ми двери» (1995; переложения известных песнопений Великого поста для 3-голосного смешанного хора), «Иже херувимы» (1996) и «Избранные псалмы и молитвенные песнопения» (1996; репринты произведений из «Лондонского сборника»), «Тебе поем» (1997; песнопения литургии для смешанного хора). Сборники издавались достаточно большими тиражами (сб. «Благослови, душе моя, Господа» - 15 тыс. экз.).

Братство во имя Всемилостивого Спаса выпустило сборники песнопений для приходских хоров: «Ектении» и «Милость мира» (1991; ред.-сост.: Е. Б. Резниченко), «Достойно есть; О Тебе радуется» (1991; сост.: Ю. В. Лавданская, Е. Б. Резниченко), «Иже херувимы» (1992; сост.: Л. П. Барс, Т. И. Королёва, Е. Б. Резниченко), а также репринтное изд. «Трехголосного церковного пения» А. Н. Бекаревича (1992. Ч. 1: Песнопения Великого поста (до Страстной седмицы); Ч. 2: Песнопения Страстной седмицы).

ПСТБИ были опубликованы издания: «Похвалы Великой субботы» (под ред. Л. П. Заманской и П. Латифи; 2007), «Азбука осмогласия. Вып. 1: Стихиры» (сост.: Л. П. Заманская, О. А. Тартаковская; 2008), «Образцы церковных песнопений и духовно-муз. сочинений: Хрестоматия: Прил. к учеб. пособию «Регентское мастерство»» (сост.: Т. И. Королева, В. Ю. Перелешина; 2009).

Московские правосл. регентские курсы при ц. Трех святителей на Кулишках (МПРК; руководитель Е. С. Кустовский) выпускают, в т. ч. в сотрудничестве с другими московскими изд-вами, нотные издания для небольшого смешанного хора: «Избранные песнопения Рождественской службы» (Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 1997; Живоносный Источник, 19992), «Избранные песнопения литургии Преждеосвященных Даров» (Издательство им. свт. Игнатия Ставропольского, 1998), «Песнопения литургии» (1998), «Избранные песнопения Пасхи» (1999), «Пособие по изучению осмогласия современной московской традиции» Кустовского и Н. Потемкиной (1999), «Похвала Богородице: Избранные песнопения Субботы акафиста в 5-ю седмицу Великого поста» (совместно с изд-вом «Благовест», 1999), «Причастный стих» (Живоносный Источник, 1999), «Песнопения всенощного бдения» А. Гринченко (2000), «Ексапостиларии и светильны» (2000), «Двухголосная литургия обиходного распева в редакции Д. С. Бортнянского» (2001). МПРК также готовит серию тематических богослужебных сборников с нотными приложениями: «Обиходные песнопения панихиды и отпевания» (МП «Феникс», б. г.; ТОО «Рарогъ», 19952; Живоносный Источник, 19973), «Последование во Святую и Великую неделю Пасхи и во всю Светлую седмицу: Пасхальные песнопения обихода московской традиции» (Сретенский монастырь: Правило веры, 1997; ПСТБИ, 20012), «Антифоны на литургии - изобразительные, праздничные, вседневные» (Православное братство св. ап. Иоанна Богослова, 1998), «Последование архиерейской службы: С нотами и практическими указаниями регенту» (совместно с Изд-вом им. свт. Игнатия Ставропольского, 1998; совместно с ПСТБИ, 20032), «Последование седмичных служб Великого поста: С нотными примерами постовых напевов» (Паломник, 1999; переизд.: М.: Софт Издат, 2007), «Воскресные службы Постной Триоди» (Паломник, 2000), «Последование обручения и венчания» (2000), «Благовещение Пресв. Богородицы» (сост.: Г. Иванов; ред.: Г. Иванов, И. А. Епифанов, Е. С. Кустовский. М.: Святитель Киприан, 2002), «Мариино стояние. Покаянный канон св. Андрея Критского в четверг 5-й седмицы Великого поста» (совместно с ПСТБИ, 2002), «Последование служб в Неделю ваий и Страстную седмицу» (Паломник, 2002), «Последование над умершим священником» (сост.: Е. С. Манакова; совместно с ПСТБИ, 2002), «Праздничные службы Цветной Триоди» (Софт Издат, 2008).

В трудах Московской регентско-певч. семинарии (МРПС) в качестве нотного приложения публикуются малоизвестные церковные песнопения, гл. обр. авторов XX в.: Н. М. Данилина, Н. С. Данилова, С. С. Прокофьева, прот. Анатолия Правдолюбова, С. И. Зубачевского, диак. Сергия Трубачёва (МРПС, 1998-1999 / Сост.: А. В. Григорьева. М.: Святитель Киприан, 2000. С. 335-366; Труды МРПС, 2000-2001. М.: МРПС; Паломник, 2002).

С кон. 80-х гг. XX в. произведения духовной музыки публикуются в гос. и частных светских изд-вах. Изд-во «Музыка» выпустило ряд сочинений Бортнянского: «35 концертов» (1995) и «Херувимские песни» (1999) для смешанного хора в редакции П. И. Чайковского. В этом же изд-ве вышли: Всенощное бдение (соч. 37) Рахманинова (1989); составленные проф. и руководителем хора МГК Б. Г. Тевлиным сборники «Хоры русских композиторов» (1986. Вып. 1) и Произведения русских композиторов» в серии «Сокровищница русской духовной музыки» (2000); Литургия (соч. 41) и Всенощное бдение (соч. 52) Чайковского (ПСС. 1990. Т. 63: Сочинения для хора / Подгот.: Л. З. Корабельникова, М. П. Рахманова); сб. «Да исправится молитва моя» (1999; ред. Г. Смирнов). Тевлиным были также подготовлены сборники песнопений рус. композиторов XVIII-XX вв., изданные Всероссийским музыкальным об-вом: «Песнопения русской литургии» (1990. 2 вып.) и «Песнопения всенощной» (1991); в том же изд-ве вышел сб. «Православные песнопения современных отечественных композиторов» (1993; ред. А. Киселёв).

В изд-ве «Композитор» в серии «Круг песнопений Русской Православной Церкви» опубликованы сборники для небольшого смешанного хора, составленные Л. Л. Лобыкиным,- «На Божественной литургии» (1992. Сб. 1) и «Всенощное бдение» (2000. Сб. 2), сборники, составленные В. К. Ковальджи,- «Задостойники» (1993. Сб. 4, 5; 2-е изд.: М.: Живоносный Источник, 1998), «Запричастные концерты» (1993. Сб. 5) и «Из литургии Преждеосвященных Даров: Варианты основных песнопений» (1996. Сб. 6), а также цикл «Вечная память: Чин за упокой» В. C. Дьяченко (1997).

В Российском музыкальном изд-ве в 1992-1996 гг. иером. Амвросий (Носов) подготовил к публикации серию репринтных изданий «Традиционные песнопения православного богослужения», состоящую гл. обр. из произведений и гармонизаций рус. композиторов XIX - нач. XX в.: прот. Петра Турчанинова (Задостойники), архим. Феофана (Александрова) (Канон Пасхи), А. Ф. Львова (Ирмосы воскресные и праздничные греческого напева), Д. Н. Соловьёва (Антифоны праздничные литургии знаменного распева), А. А. Архангельского (Всенощное бдение, Заупокойная литургия, Панихида), Никольского (Всенощное бдение, Литургия, Венчание), Кастальского (ок. 40 номеров), Лядова (9 переложений из Обихода), Чеснокова (Всенощное бдение, Литургия), сборник песнопений Четыредесятницы и Страстной седмицы из Обихода Киево-Печерской лавры и сборник песнопений разных авторов из Цветной Триоди (сост.: Н. Д. Лебедев). В 1995 г. в том же изд-ве вышло 2 вып. «Учебного обихода церковного пения» (догматики киево-печерского и киевского распевов; неизменяемые песнопения вечерни; ред.-сост.: иером. Амвросий (Носов)).

ГЦММК им. М. И. Глинки издал «Хоровые концерты» Дегтярёва (1991; ред.: А. В. Лебедева-Емелина, Н. И. Тетерина; тиражировано ксерокопированием).

В Санкт-Петербурге издательской группой под руководством регента Князь-Владимирского собора и зав. регентским отделением СПбДАиС М. А. Ващенко издаются тематические сборники для смешанного хора разных составов, отражающие церковнопевч. традицию С.-Петербургской епархии. В 1982-1993 гг. было выпущено 26 сборников тиражом от 100 до 300 экз. (тиражировано ксерокопированием): «Успение Пресв. Богородицы с приложением [чина] Ее погребения» (1982), «Осмогласие» (1983), «Пасхальные песнопения (обиход)» (1983), «Рождество Христово» (1983), «Песнопения подготовительных недель Великого поста» (1983), «Пасхальные песнопения (авторские)» (1984), «Прокимны на Литургии годового круга и «Аллилуиа» после Апостола» (1984), «Духовно-музыкальные сочинения А. А. Архангельского: Херувимские, «Милость мира» и «Достойно есть»» (1984), «Духовно-музыкальные сочинения А. А. Архангельского: Концерты» (1984), «Обиходные песнопения литургии» (1985), ««Хвалите имя Господне» разных авторов» (1986), ««Хвалите имя Господне»: Соч. В. А. Фатеева» (1986), «Ирмосы «Отверзу уста моя» разных авторов» (1986), «Воздвижение Креста Господня» (1987), «Праздничные ирмосы в ред. А. Ф. Львова» (1988), «Праздничные антифоны и задостойники по Церковно-певческому сборнику» (1988), «Песнопения пассии» (1989), «Песнопения Великой субботы» (1989), «Песнопения литургии разных авторов: В 2 ч.» (1990), «Пятидесятница» (1990), «Преображение Господне» (1990), «Введение во храм Пресв. Богородицы» (1990), «Песнопения венчания разных авторов» (1990), «Песнопения архиерейского богослужения разных авторов» (1990), «Великое славословие» (1991), «Песнопения всенощного бдения» (1993). С 1996 г. начата серия «Образцы русской духовной музыки» (печатается типографским способом, тираж 1 тыс. экз.): «Пасхальные песнопения (обиход)» (19962); «Песнопения литургии (обиход)» (19962), «Песнопения всенощного бдения разных авторов» (19962), «Песнопения Постной Триоди» (1997), «Рождество Христово» (19972), «Пасхальные песнопения разных авторов» (19982), «Песнопения литургии разных авторов: Ч. 1» (20012), «Обиходные песнопения литургии» (20063).

Проф. С.-Петербургской государственной консерватории П. П. Левандо подготовил к изданию сборники церковных песнопений и духовных концертов русских композиторов XVIII-XX вв.: «Молодые голоса: Хоры разных составов без сопровождения: Из репертуара студенческих хоров Ленинграда» (Л.: Советский композитор, 1985. Вып. 2), «Достойно есть» (Л.: Центр НТ и КПР, 1990), «Литургическая музыка русских композиторов» (Л.: Музыка, 1990), «Ленинградский камерный хор» (Л.: Советский композитор, 1991).

Издательство «Северный олень» в 1992 г. выпустило сб. «Русская духовная музыка: Для детских и женских хоров» (сост.: Д. Смирнов), в 1993 г.- сб. «Золотой век русской духовной музыки» (ред.: Н. Корнев), Литургию (соч. 31) Рахманинова и «Духовно-музыкальные сочинения» А. А. Архангельского.

Союз художников в 1998 г. издал сб. «Произведения русской духовной музыки» (ред.: Г. Колбасников).

В 2002 г. изд-во «Диоптра» совместно с московским изд-вом «Лествица» выпустило репринт 5-томного «Церковно-певческого сборника».

В других городах России В Твери изданы сборники авторских и традиц. песнопений для смешанного хора под ред. регента тверского кафедрального собора Г. Н. Лапаева: «Духовные песнопения в Твери» (Кашин; Тверь: Кашинское благочиние, 1990), «Обиход церковного пения» (Российский международный фонд культуры, Тверское обл. отд-ние; Об-во правосл. культуры «Благовест», 1992, 19952), «Несложные песнопения всенощного бдения» (Изд-во Вознесенского собора г. Твери, 1997), «Песнопения всенощного бдения» (Б. м., 1997), «Песнопения Божественной литургии» (1998, совместно с изд-вом «Живоносный Источник»; последующие издания, подготовленные Лапаевым, выходят в этом изд-ве). Тверским отделением Российского фонда культуры были также осуществлены репринтные издания: «Гармонизация напевов на «Господи, воззвах»: Из певческой хрестоматии» (Об-во правосл. культуры «Благовест», 1991) и «Песнопения Постной Триоди» (1992; переизд. сборника № 2 изд. Киреева под ред. Азеева), «Церковные хоры. Ч. 1» Касторского (1994). В Челябинске Российский фонд культуры издал «Обиход нотного церковного пения» (1992). Воронежской епархией РПЦ в 1991-1996 гг. выпущен 20-томный «Годичный круг православных церковных песнопений», Новокузнецкое ДУ издало «Духовные хоры» совр. сибир. композитора Толстокулакова (Новосибирск, 1999) и т. д.

Изд-во «Книжица» учреждено в 1992 г. в Новосибирске А. В. Ковалениным. Используя средства для электронного набора на церковнослав. языке, оно верстало книги и газеты приходам РПЦ, издавало ноты, напр. песнопения клироса Вознесенского кафедрального собора Новосибирска. С 2000 г. изд-во стало выпускать под ред. Е. Ю. Нечипоренко книги с богослужебными песнопениями знаменного распева. По благословению архиеп. Новосибирского и Бердского Тихона (Емельянова) изданы «Литургия» (2000, 20042), синодальный «Октоих» (2000) с дополнениями (2003, 2004), «Всенощное бдение» (2002), «Покров» (2005). Издания по крюковым рукописям даются с нотной расшифровкой, синодальные песнопения - в круглой ноте. В наст. время эта работа ведется в электронной форме в рамках интернет-проекта «Фонд знаменных песнопений», благодаря к-рому создается научная база для новых изданий.

На Украине Одними из первых нотных певч. сборников в Юго-Зап. Руси (если не считать нотных лат. католич. изданий нач. XVI в.) были Канционалы 2-й пол. XVI в., изданные в протестант. типографиях. На территории Речи Посполитой в 70-90-х гг. XVI в. благодаря финансовой поддержке богатых аристократов работало больше протестантских типографий (кальвинистских и социнианских), чем католических (Любащенко. 1995. С. 141). В типографии Бреста (основана в 1552) был издан сб. «Pieśni Chwał Boskich» (Песнопения Божественных хвалений. 1558). В Несвижской типографии (основана братьями Кавечинскими) печатником Даниелем из Ленчицы (работал также в Пиньчуве) в 1563-1564 гг. был выпущен «Katechizm(?) Psalmy i pieśni» (Катехизис... Псалмы и песнопения). В Вильно (1795-1920 Вильна), где насчитывалось 8 кальвинист. типографий, было издано неск. Канционалов (1594, 1598, 1600). Книги протестантов распространялись повсеместно, хотя, согласно польск. указам, мн. тиражи подлежали изъятию и уничтожению. Пример протестантов мог стать стимулом для организации правосл. изд-в, однако в кон. XVI в. технической базы для печати текстов знаменного распева еще не существовало. Необходимость издания в Юго-Зап. Руси правосл. певч. книг могла стать одной из причин быстрого изобретения в кон. XVI в. киевской нотации - нотолинейного письма, для набора к-рого технические возможности в Зап. Европе давно существовали.

Первым нотным кириллическим изданием в Юго-Зап. Руси, как установлено Ю. А. Лабынцевым, стал текст тропаря «Об[ъ]ятия отча» в сборнике 1697 г. «Последование постригу…», изданном в открывшейся незадолго до этого типографии Супрасльского мон-ря (с нач. XVII в. принадлежал базилианам (см. Василиане)). Основной метод печати - ксилография (оттиск с гравюры на дереве), к-рая применялась в Европе во 2-й пол. ХV в., перед введением наборного способа в нач. XVI в. «Сам способ напечатания тропаря не до конца ясен. Мы предполагаем применение печати с двух досок и одновременно введение некоторых наборных элементов. Для этого на дереве были награвированы сами линейки нотной основы (1 доска), а затем и ноты, возможно, вместе с текстом (другая доска). Пояснительный текст, а также отдельные графические элементы имеют безусловно наборный характер» (Лабынцев. 1983. С. 78). Хотя нотная графика здесь безупречна (5 видов длительностей, от четверти до заключительной лонги, адекватное изображение ключа, бемоли и бекары, декоративные кустоды, имеется поясняющий исполнение текст), издание тропаря, вероятно, было для мон-ря экспериментальным, способ подготовки нотного текста - громоздким и трудоемким. Оно осталось единственным нотным изданием, выполненным в Супрасльском мон-ре.

В 1-й пол.- сер. XVIII в. нотоиздательское дело активно развернулось во Львове, где были опубликованы первые у вост. славян наборные нотные сборники - Ирмологионы. Два первых выпуска (1700, 1709) различаются певч. содержанием, поскольку были изданы по инициативе разных заказчиков. Ирмологион 1700 г. вышел в типографии, организованной при кафедральном соборе св. Юра еп. Иосифом (Шумлянским) для утверждения независимости собора от Львовского братства. Возможно, подготовкой нотного текста 1-го Ирмологиона занимались базилиане, жившие в мон-ре при ц. св. Юра; непосредственным исполнителем, гисером (специалистом по отливу черенков), ответственным за издание, был управитель святоюрской типографии иером. Иосиф (Городецкий) (его короткое жизнеописание помещено в послесловии к Ирмологиону 1700 г.). Тираж вышел в 1700 г. (а не в 1707, как полагают нек-рые исследователи), поскольку на отдельных сохранившихся экземплярах книги есть записи 1701-1705 гг. (Ясиновський. 2002. С. 27). Средства, выделенные для святоюрской типографии, были незначительны (черенки отливали сами издатели). Поэтому в целях экономии (или, возможно, для унификации содержания) епископское издание значительно сокращено и упрощено по сравнению с богатой рукописной традицией (не вошла литургия, из напевов исключены фиты, сокращены мелодии, отменена запись с бемолем при ключе: бемолярный ключ во мн. случаях заменен дуральным и др.).

В 1708 г. епископская типография была выкуплена львовским Свято-Успенским ставропигиальным братством, oдновременно был заключен договор с еп. Иосифом (Шумлянским) о закрытии типографии собора св. Юра. После этого в братской типографии началась работа по подготовке 2-го издания Ирмологиона. Содержание книги по сравнению с 1-м изданием было исправлено, дополнено и приближено к рукописным источникам и практике того времени. Братство заключило договор со львовским типографом В. Ставницким, который обязывался внести в текст исправления и напечатать 800 экз. книги ( Там же. С. 32). После выхода части тиража в текст еще раз могли быть внесены изменения, т. к. существуют разночтения в экземплярах этого выпуска. Поскольку Львовское братство получило от Петра I привилегии продавать издания повсеместно (АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 12. С. 614; Петрушевич. 1874. С. 36; Музичка. 2002. С. 242), впосл. оно широко распространяло оба издания Ирмологиона в Белоруссии, России, Молдавии. С них делали рукописные копии либо брали их содержание за основу, внося дополнения и изменения в рукописный текст согласно сложившимся местным традициям.

Во 2-й пол. XVIII в. неск. наборных изданий Ирмологиона было подготовлено в греко-католич. типографиях Львова и Почаева. В 1757 г. вышло 3-е издание (братское, с предисловием еп. Льва (Шептицкого)), т. е. последнее львовское, в котором текст по сравнению с изданием 1709 г. сокращен. В сер. XVIII в. нотоиздательская инициатива временно перешла к Почаевской Успенской лавре, где в 1750 и 1793 гг. был переиздан супрасльский выпуск «Последования постригу…» с нотным образцом тропаря (Ясиновський. 1994. С. 25). В Почаеве вышли не только Ирмологионы (1766, 1772, 1794) и Осмогласники (1793, 2 набора), но и сборники духовных песен: «Песни о Пресвятей Богородице, в иконе Почаевской, чудотворной» (1773; Львов, 2000р) и «Богогласник» (1790-1791, 1805, 1825).

Типография Киево-Печерской Успенской лавры приступила к изданию Ирмологионов в 20-х гг. XVIII в., вероятно, в связи с тем, что при пожаре 1718 г. погибла значительная часть использовавшихся при богослужении книг и возникла потребность в новых. Прот. Димитрий Разумовский упоминает лаврский Ирмологион 1728 г., но не исключено, что в 20-х гг. XVIII в. было неск. подобных изданий (сохр. экземпляры, не совпадающие по тексту). Нотный стан и текст в них написаны от руки, а нотные знаки, ключи и декоративные украшения страниц напечатаны (Ясиновський. 1994. С. 26). В контексте укр. традиции ирмолойного письма лаврские полупечатные Ирмолои 20-х гг. XVIII в. можно считать экспериментальными: примененная в некоторых из них ромбическая форма нот резко отличается от типовой квадратно-прямоугольной киевской нотации (Шевчук. 2008). Опыт печати ромбическими нотами западноевроп. вида не получил продолжения, до кон. XVIII в. новых нотных изданий здесь не было. Появление изданий 20-х гг. не повлияло на традиц. графику рукописных Ирмологионов. Выход полупечатных Ирмологионов в Киево-Печерской лавре возобновился в нач. XIX в. (1811, 1820, 1852, 1854 и др.), в них вид нотного письма был возвращен к традиционному (прямоугольная наклонная форма киевской ноты). С кон. XIX в. лаврские певч. книги выходили в виде многоголосных партитур с круглой «итальянской» нотацией. Переложение напева Киево-Печерской лавры Л. Д. Малашкина на 4 голоса вышло в московской литографии В. Гроссе (Малашкин Л. Д. Литургия св. Иоанна Златоустаго по напеву Киево-Печерской лавры. Оp. 40. М., 1887. М.: Юргенсон, 1898п; он же. Всенощное бдение: (По напеву Киево-Печерской лавры). Оп. 42. М., 1887). Новая редакция Обихода Киево-Печерской лавры была опубликована в 4 ч. лаврского издания (1910; ч. 4 - в 1915), 5-я ч. (Песнопения Пасхи и Цветной Триоди) была издана только в 2002 г. в московском изд-ве «Живоносный Источник».

В XIX-XX вв. Львовский ставропигиальный ин-т издавал при Успенском храме (ромбической нотацией) певч. сборники 2 видов: Ирмологионы (1904-1906) и «Гласопеснец» (1893). Практическое и одновременно учебное назначение имел сб. «Псалтихия», составленный сыном прот. И. Воробкевича иером. Еммануилом Евгением (Львов, 1896). В нач. ХХ в. в Мукачевской греко-католич. епархии вышел сборник местных церковных напевов «Простопение церковное», записанных и систематизированных свящ. И. Бокшаем (Унгвар [Ужгород], 1904. Будапешт, 1906), к-рые и в наст. время используются в церковной практике Закарпатья.

После 1917 г. работа церковных типографий остановилась более чем на 7 десятилетий, но в кон. ХХ в. была возобновлена. В наст. время в Киево-Печерской лавре публикуются репринтные издания нач. ХХ в. Серию выпусков нотного Обихода Киево-Печерской лавры продолжил Свято-Троицкий Ионинский монастырь (Ч. 6: Ирмологий. 2008), издавший также партитуры церковных песнопений в переводе на совр. нотное письмо (Всенощное бдение. 2001; Божественная литургия. 2004), сборник подобнов (Подобны / Сост.: Л. В. Вовчук. К., 2004) и факсимиле авторского рукописного сборника И. В. Сахно (Псалмодия: Песнопения богослужебного обихода визант. и рус. традиций. К., 2005). Предназначенные для богослужения традиц. песнопения публикуются также в духовных учебных заведениях (напр., в Таврической ДС издан «Обиход церковного пения: Конспект по церковному пению. Ч. 1: Гласовые распевы и неизменяемые песнопения всенощного бдения» (сост., ред.: диак. М. Сорочан. Симферополь, 2008)). На территории Польши местные традиц. напевы издаются также РПЦЗ (напр.: Холмско-Подляшский сб. церковных песнопений / Обработка: В. И. Волосюк; Правосл. диецезия Любельско-Хелмска. Lublin; Białystok: Orthdruk, 1997).

До сер. 90-х гг. XX в. основным гос. издательством в Киеве, выпускавшим духовно-муз. сочинения, была «Музична Украïна» с подведомственной ей Киевской нотной фабрикой, издававшей произведения разных жанров и стилей (сборники партесных концертов, укр. партесных мотет и кантов, произведения Березовского, Н. Д. Леонтовича и др.). В сер. 90-х гг. стали возможны компьютерный набор нотного текста и подготовка нотной верстки, и сборники стали публиковаться различными орг-циями, фирмами, изд-вами. Несмотря на возросшую конкуренцию, «Музична Украïна» продолжает издавать духовную музыку различных традиций: монодийные песнопения Украины и Белоруссии, партесные концерты и др. (редактором всех изданий с 90-х гг. является В. Н. Пономаренко).

C сер. 90-х гг. наиболее активным составителем вышедших в Киеве сборников хоровых сочинений стал дирижер, педагог и исследователь М. С. Юрченко, организовавший и возглавивший Украинский фонд духовной музыки «Возрождение» (УФДМ «Вiдродження»), который занимается издательской деятельностью. «Антология украинской духовноï музики», подготовленная Юрченко, выходит в 3 сериях: авторское духовное творчество (напр.: Стеценко К. Г. Хоровi духовнi твори. К.: Гроно, 1997), репертуар киевских хоровых коллективов (напр.: «Хвалiть Iм'я Господнє»: Спiває церк. хор «Видубичi» / Громадська органiзацiя по сприянню розвитку укр. духовноï хоровоï музики «Видубичi». К., 2002) и сборники духовно-муз. сочинений укр. композиторов ХХ в. (Духовна музика укр. композиторiв 20-х р. ХХ ст. К.: Вид-во iм. О. Телiги, 2004). В 1-й серии Юрченко подготовил к изданию сочинения Березовского в изд-вах «Музична Украïна», Центрмузинформ при Союзе композиторов Украины (Березовський М. С. Хоровi духовнi твори. К., 1995) и благотворительном фонде «Паростки» (Он же. Хоровi духовнi твори: Навчально-методичний посiбник для вищих учбових закладiв. К., 1998).

Ряд киевских хоров самостоятельно издал нотные партитуры произведений из собственного репертуара и компакт-диски с их записями. С 1997 г. муниципальный хор «Киев», исполняющий светскую и духовную музыку укр. композиторов, выпускает серию «Бiблiотека хору «Киïв»». Известна также «Бiблiотека хору «Дзвони Подолу»». Чаще других издаются хоровые сборники смешанного состава (Украïнська сучасна духовна музика: (Для хорiв a cappella) / Авт. проекту, упоряд., муз. ред.: С. Острова. К.: Томiрiс-Н. 2007), в т. ч. на средства совместных межнациональных предприятий («Христос воскрес»: Тропар Великодня для мiшаного хору. К.: Укр.-канадське спiльне пiдприємство «Кобза», 1991) или орг-ций укр. диаспоры (Духовнi твори украïнських композиторiв: Для дитячого хору a cappella: (М. Лисенко, Л. Дичко, Д. Туптало, Г. Гаврилець, В. Польова, I. Щербаков) / Упоряд.: Л. Дичко, муз. ред.: I. Щербаков; Фонд розвитку культури i мистецтв «Парад планет»; збiрка видана на кошт Дiлового комiтету для вiдзначення 75-рiччя УАПЦ в США при Укр. Правосл. Товариствi iм. св. Андрiя, К.: Видавничий дiм Д. Бураго, 2000).

Учебные заведения издают хоровую музыку в качестве учебно-методических пособий, нотных хрестоматий (напр.: Украïнська духовна музика 20-х рр. ХХ ст.: Навчально-методичний посiбник для вищих навчальних закладiв культури i мистецтва / Нацiон. ун-т культури i мистецтв; упоряд.: М. Юрченко. К., 2001; Борисова О. О. Украïнська духовна музика: Навчально-метод. посiбник для студентiв муз. спецiальностей. Переяслав-Хмельницький: Вiсник Переяславщини, 2001 и др.). С 2002 г. Ин-т литургических наук (подразделение Украинского католического ун-та, ранее Львовская богословская академия) совместно с кафедрой славянской филологии Баварского ун-та (Вюрцбург) публикует серию памятников кон. ХVI-ХVII в. под названием «Антология украинской церковной монодии» (с 2006 «Антология византийско-славянской сакральной монодии»; ред.: Ю. П. Ясиновский, К. Ханник). Эти издания, подготовленные благодаря архивно-поисковой работе львовских и нем. исследователей, имеют скорее научный, чем практический характер, т. к. в них воспроизводится нотация оригиналов без перевода на совр. нотное письмо.

Сборник песнопений болгарского распева ХVII в. (также в нотной транслитерации), дополненный описанием певческих рукописей, издала НБУВ (Корнiй Л. П., Дубровiна Л. А. Болгарський наспiв з рукописних нотолiнiйних iрмолоïв Украïни кiн. ХVI-ХVII ст. К., 1998). Факсимильные издания укр. нотных Ирмологионов осуществлялись только зарубежными изд-вами (напр., единственный выпуск факсимиле фрагментов рукописных Ирмологионов 1675, 1684, 1735 гг.: Болгарский распев / Съст., транскр. и ред.: Е. Тончева. София, 1971).

Христ. Церкви Украины разных конфессий и разной юрисдикции имеют собственные издательские базы, в т. ч. при учебных заведениях, выпускающих церковнопевч. лит-ру (Лiтургiйнi спiви / [УКЦ]. К., 1998; Пiснеспiви Всенiчноï для однорiдного чоловiчого хору. К.: КДА УПЦ КП, 1994 и др.). С нач. ХХI в. публикуются совместные нотные издания гос. учебных заведений и церковных учреждений («Благослови, душе моя, Господа» / Прикарпатський ун-т iм. В. Стефаника, Iвано-Франкiвська єпархiя УГКЦ; упоряд.: Ж. Зваричук. Iвано-Франкiвськ: Плай. 2000; Синиця I. Лiтургiйнi та церковнi пiснеспiви / Духовно-просвiтницький центр «Вiдродження» при Всiхсвятському храмi УПЦ КП; Нiжинський держ. пед. н-т iм. М. Гоголя. Нiжин: Аспект, 2001 и др.). На Зап. Украине духовно-муз. лит-ра наиболее активно публикуется издательствами во Львове и в Тернополе.

Старообрядческие церковнопевческие издания В 1884-1885 гг. благодаря финансовой поддержке «потомственного почетного гражданина» купца, владельца Богородско-Глуховской мануфактуры и мецената А. И. Морозова было осуществлено 1-е (после неудачных попыток в 1652 и 1667) издание крюковых книг «Круг церковного древнего знаменного пения» в 6 частях (Ч. 1-3: Октай, Обиход всенощного бдения, Триоди Постной и Цветной, Обиход литургии Иоанна Златоустого; Ч. 4-5: Праздники двунадесятые, Трезвоны; Ч. 6: Ирмологий). В нач. 1883 г. Морозов обратился в ОЛДП с просьбой о публикации рукописной певческой книги (истинноречной, пометной, призначной), выполненной И. А. Фортовым (впосл. руководитель т. н. Морозовского хора при Богородско-Глуховской мануфактуре), и представил оригиналы, с которых она была списана. 11 марта 1883 г. на очередном заседании общества по предложению члена-учредителя Г. Ф. Карпова было принято решение об издании «Круга...» в количестве 1,2 тыс. экз. Для научной подготовки издания пригласили прот. Димитрия Разумовского, к-рый высоко оценил список Фортова (содержавший также указания на печатные издания, опубликованные при патриархе Иосифе). Прот. Д. Разумовский предложил для печати использовать матрицы и пунсоны, приготовленные для публикации его труда «Церковное пение в России». Однако члены ОЛДП, опасаясь того, что печать типографским способом могла продлиться неск. лет, выбрали метод светопечати, обратившись в типографию В. С. Балашёва в С.-Петербурге (к-рая ранее не занималась выпуском нот).

В книге, содержащей части 1-3 «Круга...», опубликованы предисловие Карпова, в к-ром изложена история подготовки к печати этого издания (С. I-III), вступительная статья Разумовского «О знаменном роспеве» (С. I-XXX) и «Приложение к кругу церковного древнего знаменного пения как азбука и ключ безпометному тушевому знамени с переводом на современную линейную ноту цефаутного ключа». В статье Разумовский излагает теоретические основы знаменного пения, описывает различные способы нотописания, почерки крюков разных веков, объясняет значение крюков; к статье прилагается 6 примеров из певч. книг с XII до 2-й пол. XVII в., демонстрирующих процесс изменения крюкового письма. «Приложение...» по сути представляет собой теоретическое руководство в виде двознаменника, состоящего из 3 разделов. В 1-м разделе даны названия и значения крюков с примечаниями о качественных характеристиках знаков («крепкозвучны», «мягкозвучны», «низходны», «качковые», о статье с запятой говорится: «на практике выполняется в 3/4»). Второй раздел посвящен «особенностям мелодий гласа», где для каждого гласа представлены строки «начальныя», «средния», «кулизмы» и «концевыя». В 3-м разд. приведен «развод употребительнейших 30 фит и 3 лиц, положенных в круге сем сокращенным знаменем».

Состав Октая имеет ряд особенностей, отличающих его от типичных книг кон. XVII в. и, возможно, от книг, распространенных в старообрядческой среде. В Октае содержались песнопения, которые входили в состав обычного Обихода; для каждого гласа были выписаны самогласны и подобны (в малой вечерне), псалмовые стихи «Господи, воззвах», «Свете тихий», «Бог Господь» с концами тропарей и «Аллилуия», «Свят Господь», «Достоино есть»; во 2-м гласе расписано великое славословие (столповым знаменным распевом), в конце песнопений 8-го гласа помещена стихира на молебне «Владычице, приими» и т. д.

Несмотря на высокое качество «Круга...», «морозовские книги» не стали популярными и не получили такого широкого распространения, как книги издателя Л. Ф. Калашникова. Одной из причин, возможно, стало временное отлучение Морозова от Церкви, когда по его вине был незаконно записан брак. Тем не менее его издания используются новосибирскими старообрядческими поповскими общинами и в XXI в.

Издания крюковых книг старообрядцев-беспоповцев, как правило, печатались в типографии Преображенского кладбища (богадельного дома) в Москве, возникшей и существовавшей благодаря поддержке Г. К. Горбунова. Кроме разнообразной богослужебной лит-ры типография выпустила ряд певческих книг: Обиход (1911), Ирмосы (1912), Трезвоны (б. г.), Праздники (б. г.), Триодь (б. г.). Графика инициалов, заставки этих книг копировались из соответствующих рукописных поморских сборников. Известна также певч. поморская кн. «Чин погребения умершим миряном, певаемый при погребении умерших» (1899, с указанием, что книга написана Иоанном Феодотовичем Гущенко при Высшем старообрядческом совете), напечатана в г. Вильна, видимо литографическим способом, и содержит заставки эклектического стиля. В настоящее время издания типографии Преображенского кладбища переиздаются в Риге С. Пичугиным.

Киевские старообрядческие издания крюковых певческих книг После выхода в 1905 г. Указа о веротерпимости активизировалась деятельность киевских старообрядцев поповского согласия. В старообрядческих церквах на Украине постоянно использовались служебные печатные книги и певч. рукописи 1-й пол. ХVII и ХVIII-ХIХ вв. По причине возросшего после 1905 г. спроса на крюковые книги киевлянином Л. Ф. Калашниковым было принято решение основать специальное изд-во для их тиражирования, получившее название «Знаменное пение». Благодаря финансовой поддержке киевских староверов-промышленников и предпринимателей изд-во активно работало. С 1908 г. ежегодно выходили певч. книги и тексты отдельных песнопений в качестве приложения к основанному Калашниковым старообрядческому ж. «Церковное пение». Второй издаваемый им журнал назывался «Старообрядческая мысль». Нек-рые крюковые книги были изданы им совместно с С. Чистовым (напр.: Обиход. 1909; Обедница. 1909; Праздники. 1910), другие - с А. Романовым (напр.: Ирмосы. 1908). Для публикации певч. книги Калашников собственноручно готовил ее образцовый экземпляр (так, в 1-м изд. Обихода отмечено, что он издан «с рукописи Л. Калашникова»). Художественное оформление ряда книг было выполнено В. Эйснером (Ирмосы. 1908). В 1908 и 1911 гг. увидели свет составленные Калашниковым учебные азбуки певческие соответственно знаменного и демественного пения. Все киевские издания вышли в 2-цветной печати в фотолитографии С. В. Кульженко. Продукция изд-ва «Знаменное пение» пользовалась в старообрядческой среде огромным спросом, и некоторые книги переиздавались спустя 1-2 года; был издан почти полный корпус богослужебных книг. Единичные экземпляры крюковых рукописей Калашникова (напр., Обедница. 1904) и его первых изданий сохранились в книжнице киевской старообрядческой Свято-Успенской ц. В 1912 или 1913 г. Калашников переселился в Москву и объединил свое предприятие с изд-вом Озорнова и Кучкова, возглавив дальнейшую работу. Книги, азбуки и журналы выходили в Москве с 1913 до 1918 г., когда изд-во перестало существовать. Киевские издания «Знаменного пения» в наст. время стали редкими, московские переиздания этих книг не утратили своего значения при обучении знаменному пению и повсеместно используются в богослужении староверов поповского согласия.

Издания русской духовной музыки за пределами России Печатание произведений рус. духовной музыки было начато в 1900-х - 10-х гг. XX в. амер. и брит. изд-вами, выпускавшими ноты с англ. богослужебными текстами. В 1901 г. лондонской фирмой «Novello & Co» было опубликовано сочинение Чайковского «Блажени яже избрал» (пер.: У. Дж. Биркбек). Годом позже та же фирма издала кондак «Со святыми упокой» (пер.: Биркбек, муз. ред.: У. Паррат) в сборнике гимнов англикан. Церкви «English Hymnal» (Oxf., 1906). Вместе с икосом «Сам Един» этот кондак вошел в сборник гимнов англиканской Церкви «English Hymnal» (Oxf., 1906). В каталогах фирмы «Novello & Co» за 1900-1910-е гг. указаны также издания Херувимской № 3 Чайковского и Херувимской № 7 Бортнянского. В 1915-1917 гг. шотл. фирма «Bayley & Ferguson» издала в Лондоне серию духовных хоров рус. композиторов (Чайковского, Калинникова, Рахманинова и др.) в редакции органиста и хормейстера А. М. Хендерсона. Фирма продолжала выпускать отдельные издания до 50-х гг., передав право переиздания амер. фирме «J. Fischer & Bro.» в Нью-Йорке.

В 10-х гг. XX в. серию рус. духовных хоров (Чайковского, Рахманинова, Кастальского, Гречанинова, Ипполитова-Иванова, Шведова и др.) выпустила амер. фирма «The Boston Music Co». Редактор, нью-йоркский органист Л. Норден, использовал гл. обр. переводы русских богослужебных текстов, выполненные И. Ф. Хепгуд. В 1920 г. нью-йоркская фирма «H. W. Gray & Сo» издала «Всенощную» Рахманинова в авторизованной композитором редакции У. Дагласа (Songs of the Church: Consisting of 15 Anthems for Mixed Chorus by S. Rachmaninov. Op. 37 / Ed. with the Engl. text by W. Douglas. N. Y., 1920).

Издания этих фирм сыграли большую роль в распространении рус. церковной музыки в разных странах мира: произведения стали входить в концертный репертуар мн. хоров, включаться в муз. сборники и в богослужения протестант. церквей.

В предреволюционные годы изд-во «Édition de l'Église Russe de Paris» выпустило богослужебный круг рус. церковных песнопений с изложением текстов латиницей для хора посольского Свято-Александро-Невского собора в Париже.

Начало деятельности рус. нотоиздателей за рубежом приходится на 20-е гг. и связано с первой волной рус. эмиграции. Находившиеся в то время за пределами России духовно-муз. б-ки (гл. обр. при рус. храмах) не могли удовлетворить возникший спрос на соответствующую лит-ру. На долгие годы основным способом распространения нотной (и не только) лит-ры в рус. зарубежье стало переписывание от руки, нередко по памяти, а также с рукописных копий или с печатных нот. Частные переписчики и фирмы, писавшие ноты на заказ, в известном смысле взяли на себя миссию изд-в.

В межвоенный период произведения церковной музыки публиковались время от времени по инициативе орг-ций и частных лиц. Издания (гл. обр. перепечатки дореволюционных нот), как правило, осуществлялись малыми тиражами, дешевыми способами печати и широко не распространялись. Духовные произведения иногда включались в периодические издания, буклеты, программы. Нотный дефицит, а также скромные возможности эмигрантских церковных хоров подталкивали музыкантов к сочинению собственных композиций и к приспособлению музыки, написанной до революции, для небольших хоровых составов.

Количество выпущенных в рус. диаспоре духовно-муз. изданий, получивших хождение в разных странах, невелико. В их числе - «Сборник песнопений на Божественной литургии» и «Сборник песнопений на всенощном бдении», изданные литографским способом в 1922 г. в Харбине Е. В. Поповым. Ок. 1925 г. бывш. с.-петербургским нотоизд-вом «В. Бессель и Кo» с помощью нем. фирмы-партнера «Breitkopf & Härtel» был напечатан в Лейпциге (вероятно, с дореволюционных гравировальных досок) «Сборник церковных песнопений» (Recueil de Chants Religieux Russes a cappella: Bortniansky, Bakhmetiev, A. Lvov etc.: Répertoire de l'Église Russe de Paris). Сборник был подготовлен регентом Свято-Александро-Невского собора в Париже С. Бурдо и отражает репертуар этого храма.

В сер. 20-х гг. та же фирма впервые издала в Париже написанные Н. Н. Черепниным песнопения всенощного бдения для смешанного хора (Tcherepnine N. Six Chants religieux russes op. 51 pour Choeur mixte avec reduction pour orgue (Harmonium)). В сборнике помещены изложенные по-церковнославянски (кириллицей и латиницей) и по-английски песнопения «Приидите, поклонимся», «Благослови, душе моя, Господа», «Ныне отпущаеши», «Богородице Дево», «Свете тихий», «Блажен муж».

Возникновение 1-го эмигрантского русского хорового нотного изд-ва было связано с Общестуденческим рус. хором им. А. А. Архангельского в Праге. Первоначально при хоре в 1924 г. было основано Бюро по переписке нот, стремившееся обеспечить муз. лит-рой рус. заграничные хоры и содействовать борьбе «с усилившейся за последнее время безответственной, часто анонимной, перепиской нот, что нередко приводит в конце концов к невероятному искажению оригинальных мелодий» (см.: Бюро по переписке нот // Рус. хоровой вестник / [Изд. Общестуденческого Рус. хора им. А. А. Архангельского в Праге]. 1928. № 1. С. 4). Бюро продавало и дореволюционные ноты, к-рые поступали из стран, образовавшихся на территории бывш. Российской империи, и из СССР. В 1928 г. Бюро (совместно с известной рус. орг-цией в Праге «Русский очаг») было преобразовано в изд-во, выпускавшее дешевые ноты путем «механической светописи». В первую очередь издавались духовная музыка Архангельского и народные песни. В 1940 г., после оккупации Чехословакии фашистской Германией, деятельность изд-ва прекратилась, хотя Бюро по переписке нот еще нек-рое время продолжало работать.

Несколько известных духовно-муз. сборников было издано на территории Польши. Так, в 1929 г. в Пиньске (ныне Пинск, Белоруссия) Полесским епархиальным миссионерским комитетом был опубликован «Обиход нотного церковного пения» (или «Полесский сборник»). В нач. 30-х гг. вышло в свет издание Святейшего Синода Православной Церкви в Польше «Обиход нотного церковного пения для четырехголосного хора».

В Сев. Америке выпуском переписанных от руки нот, к-рые затем размножались на ротаторе, с 20-х гг. занимался регент (с 1941 священник) А. П. Глаголев. В 40-х гг. в рус. храмах Сев. Америки, где богослужение совершалось на англ. языке, получили широкое распространение сборники его аранжировок, изданные Федерацией русских православных клубов (Пение на Божественной литургии. N. Y., 1945; Songs of the Russian Orthodox Divine Liturgy: With All Original Melodies. [S. l.], 1948; Рождество Христово: Пение на Великом повечерии, утрени, литургии. [S. l.], 1950; The Paschal Service: Во Святую и Великую Пасху. [S. l., 50-е гг. XX в.]; впосл. были переизд.: South Canaan (Pa.): St. Tikhon's Seminary Press, 1993).

В кон. 30-х - нач. 40-х гг. в Нью-Йорке и Бриджпорте (шт. Коннектикут) действовала фирма «Russian Music Cо», возглавлявшаяся Г. Ф. Грабилиным. Она осуществляла издание, переписку, продажу и обмен нот. В торговом каталоге за 1939/40 г. значилось 732 духовные композиции: 65 из них - рукописные копии, остальные - печатные ноты, выпущенные гл. обр. до 1917 г. в России. Каталоги содержали также ряд сочинений, написанных эмигрантами В. Ф. Кибальчичем, Е. Ф. Дюковым, А. И. Красностовским, Грабилиным и др.

В 30-40-х гг. в амер. издательстве «G. Schirmer Inc.» (Нью-Йорк) были выпущены песнопения всенощной И. К. Букетова.

В те же годы издания произведений рус. духовной музыки на англ. языке публиковали фирмы «Neil A. Kjos Co» и «Hall & McCreary Co» в Чикаго, «E. C. Schirmer Music Co» в Бостоне, «M. Witmark & Sons Co», «Galaxy Music Co» в Нью-Йорке. В обработке рус. музыки с англ. текстами принимали участие В. Ф. Кибальчич, П. Дж. Вилховский, П. Д. Ткач и др.

Распространением духовно-муз. лит-ры во Франции в 1-й пол. 30-х и в Германии в кон. 30-х гг. занимался прот. Симеон Солодовников (в 1908-1912 регент ДУ в С.-Петербурге, затем священник ряда с.-петербургских храмов, в 1930 бежал из СССР через фин. границу, служил в храмах РПЦЗ). Прот. Симеон собственноручно переписывал ноты и издавал их путем литографии. В частности, известны его издания песнопений из обихода московского Синодального хора, произведений Рахманинова и др.

Российским музыкальным издательством С. А. Кусевицкого в Париже были опубликованы 3 духовных хора И. Ф. Стравинского: «Отче наш» (1932), «Символ веры» (1933), «Богородице Дево» (1934).

В 1939 г. в Париже Православным богословским ин-том прп. Сергия Радонежского был опубликован «Сборник церковных песнопений» под ред. Н. Н. Черепнина, в который помимо собственных произведений этого композитора, а также Балакирева были включены произведения «русских парижан» Гречанинова и А. К. Глазунова.

Событием, давшим толчок к изданию неск. произведений русской духовной музыки и русских «исторических» композиций, стало празднование в 1938 г. рус. эмиграцией 950-летия Крещения Руси. Владимирскими юбилейными комитетами в Париже и Нью-Йорке были изданы хоры Черепнина, М. М. Фивейского, Букетова и др., посвященные св. равноап. кн. Владимиру.

Одним из заметных духовно-муз. центров межвоенной Европы стал Загреб, где в 1934-1940 гг. были изданы 7 нотных «Сборников избранных старославянских церковных песнопений», выходивших в качестве приложений к ежемесячному ж. «Кирилло-Мефодиевский вестник» (Cirilometodski Vjesnik: (Revue mensuelle de musique sacrée et d'art byzantino-slave), 1933-1940). Сборники содержали 106 песнопений рус., укр., серб., болг. и хорват. авторов. Наряду с переизданиями опубликованной до революции нотной лит-ры (А. А. Архангельского, Бортнянского, Балакирева, Гречанинова, Ипполитова-Иванова, Кастальского, Никольского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Турчанинова, Чайковского, П. Г. Чеснокова и др.) публиковались также новые духовно-муз. композиции авторов-эмигрантов (Ю. И. Арбатского, Н. Н. Кедрова, Н. А. Кожина, Б. В. Комаревского и др.). Выходивший на хорват. (с 1938 частично и на франц.) языке журнал был посвящен муз. проблемам и существовал в тесном содружестве с хором святых Кирилла и Мефодия (1931-1945), к-рым руководил рус. эмигрант Б. В. Комаревский (1893-1945). Он же являлся одним из авторов журнала, статьи для к-рого писали Ю. И. Арбатский, А. В. Гринков и др. Хор пел за службами в загребской греко-католич. ц. святых Кирилла и Мефодия, входившей в состав Крыжевацкой епархии, а также вел широкую концертную деятельность. По всей видимости, выпускавшиеся ноты отражали репертуар этого коллектива.

Вторая мировая война нанесла огромный урон муз. русскому наследию, в т. ч. и нотному делу рус. зарубежья. Попытки обеспечить заграничные хоры церковными нотами были сделаны сразу после войны в лагерях для перемещенных лиц на территории Австрии и Германии. Так, в лагере Парш (Зальцбург) в 1951-1953 гг. в приложении к еженедельной малотиражной газ. «Луч» помещались отпечатанные на ротаторе ноты из серии «Церковно-хоровая библиотека», подготовленные Гарднером. В 1947 г. в лагере г. Херсбрукк в Германии прот. Николаем Веглайсом по благословению еп. Рижского Иоанна (Гарклава) был издан сб. «Песнопения всенощного бдения», положивший начало самому продолжительному нотно-издательскому проекту рус. зарубежья - серии «Нотная библиотека православного христианина». Прот. Н. Веглайс начал заниматься изданием церковных нот с 1935 г., когда служил диаконом в рижском соборе Рождества Христова. В 1949 г. он переехал в США, в 1952-1992 гг. являлся настоятелем ц. св. Иоанна Богослова в Беркли (шт. Калифорния) (Американская Православная Церковь), где издавал «двумесячный» (выходил раз в 2 месяца) духовно-просветительный ж. «По стопам Христа» с нотными листками (как правило, 1-2 композиции, затем выходившие отдельными оттисками). Издавались и муз. сборники, включавшие от 4 до 30 песнопений: «авторские» (т. е. посвященные музыке к.-л. одного композитора) или содержащие репертуар отдельных служб («Богослужение в дни Св. Пасхи», «Великая суббота. Песнопения всенощной и литургии» и т. д.). Основная часть композиций, опубликованных прот. Николаем, принадлежала рус. эмигрантам, преимущественно проживавшим в Калифорнии: Ф. И. Рудикову, И. А. Колчину, С. Д. Игнатьеву, М. С. Константинову, В. Н. Преображенской, прот. Леониду Гладкову, П. Ф. Распопову и др. Из шт. Пенсильвания поступали композиции А. Свана и Б. А. Калишевича, из Германии - Гарднера, из Финляндии - Красностовского и т. д. Были и посмертные публикации, напр. А. С. Ильяшенко (Бельгия), герц. Николая Николаевича Лейхтенбергского-мл. (Германия), архиеп. Гавриила (Чепура) (Сербия) и др. Нередко ноты сопровождались краткими справками о композиторах, материалами по вопросам церковного пения. Последний известный каталог изд-ва за 1978 г. содержал 221 позицию. Хотя издания выходили редко (по неск. номеров в год), общий объем нотной продукции, изданной в течение 31 года, достаточно представителен: благодаря изд-ву прот. Н. Веглайса сохранился целый пласт эмигрантского духовно-муз. наследия, в т. ч. композиции малоизвестных авторов.

Крупным правосл. издательским центром на территории США, выпускавшим церковные ноты, после второй мировой войны стало изд-во Свято-Троицкого монастыря РПЦЗ в Джорданвилле (шт. Нью-Йорк). В 1947 г. в обители начала действовать типография св. Иова Почаевского. В первую очередь переиздавались дореволюционные ноты, необходимые для совершения богослужений. В 1959 г. (а затем в 2000) было воспроизведено фототипическим способом 3-е изд. «Спутника псаломщика» (Пг., 1916). В 1970-1977 гг. был переиздан опубликованный еще до революции 5-томный «Церковно-певческий сборник». В Джорданвилле выходили в свет учебные пособия по церковному пению (в частности, «Учебник церковного пения» А. Д. Ряжского; 1966), отдельные духовные хоры разных авторов, а также работы, посвященные церковной музыке.

Самым значительным духовно-муз. изданием Свято-Троицкого монастыря стали сборники Б. М. Ледковского, который в 1952-1975 гг. руководил хором собора в честь иконы Божией Матери «Знамение» Синода РПЦЗ в Нью-Йорке. В 1959 г. был опубликован подготовленный им «Обиход церковного пения» (Ч. 1: Всенощное бдение), а также «Сборник № 1 духовно-музыкальных сочинений» (песнопения литургии и из чинопоследования Св. Пасхи). В 1972 г. вышел в свет «Сборник № 2» (песнопения всенощного бдения, литургии, Великого поста и Пасхи). В 1979 г. был издан «Сборник № 3», составленный после смерти Ледковского его сыном Александром. Т. о., впервые в эмиграции был выпущен свод песнопений (большей частью обработки распевов), создававшихся одним композитором за пределами России с 30-х гг. на протяжении регентской службы в рус. храмах Франции, Германии и США. Благодаря этим изданиям, а также почти 50-летнему служению Ледковских в соборе в честь иконы Божией Матери «Знамение», церковномуз. наследие Б. М. Ледковского получило распространение во мн. рус. церквах за границей. В наст. время нотный архив семьи Ледковских публикуется на интернет-сайте http://www.rocm.org/e_scores.htm.

Вклад в издание произведений русской церковной музыки был внесен Федерацией русских православных клубов (в 1950 ею была выпущена «Литургия св. Иоанна Златоуста № 4: Новый обиход» Гречанинова), а также Русским православным богословским фондом (Russian Orthodox Theological Fund) в Нью-Йорке, к-рый в 1963 г. опубл. нотный сб. «Духовно-музыкальные произведения И. А. Гарднера: Партитура для смешанного хора».

Представляют интерес издания, осуществленные служившим с 1951 по 1970 г. в приходах Экзархата РПЦ в США архим. (с 1959 епископ, с 1970 архиепископ) Досифеем (Иванченко). Он составил и выпустил не менее 11 сборников (Духовно-муз. произведения: Liturgical Music for Eastern Orthodox Churches: Choral Works for Mixed Voices. Pine Bush (N. Y.), 1957-1976). В этом издании на церковнослав. и англ. языках опубл. песнопения литургии, всенощной, венчания, погребения и др. служб гл. обр. анонимных обиходных распевов, а также в переложениях свящ. Василия Старорусского, Глазунова, Гарднера, П. Г. Чеснокова, Веделя, архиеп. Досифея.

В 60-х гг. в Зап. Европе начал выходить «Нотный сборник православного русского церковного пения», т. н. Лондонский сборник. 1-й т. этого издания, «Божественная литургия» (Лондон, 1962), стал большим событием в истории рус. диаспоры. В осуществлении этого проекта принял участие международный коллектив, «ядро» и главные исполнители которого находились во Франции. В Париже (и под Парижем) жили секретарь издания В. Н. Раевский, редакторы Н. Н. Кедров (сын), М. Е. Ковалевский и А. П. Жаворонков, члены редакционной коллегии Н. М. Осоргин, П. В. Спасский и Ф. Г. Спасский. Членами-корреспондентами являлись Гарднер (Мюнхен), Красностовский (Хельсинки) и Л. Н. Парийский (Ленинград). Консультантами также были парижские музыканты К. Ф. Войченко, А. И. Лабинский и В. И. Поль, И. М. Порецкий (Сент-Женевьев-де-Буа), Рудиков (Пало-Алто, шт. Калифорния) и А. И. Шишкин (Ленинград). В дискуссиях принимали участие и музыканты из разных стран (Сван, Г. Пикарда, М. Фортунато, о. Филипп Бер и др.). Издание было ориентировано не только на использование за богослужением в правосл. храмах, но и в христ. церквах других конфессий. Председателем издания являлся ректор англиканской ц. св. Стефана Уолбрука в Лондоне Ч. Вара, благодаря стараниям к-рого на издание 1-го тома был получен грант лондонского «Колледжа веры». На средства от продажи 1-го тома было осуществлено издание 1-й ч. 2-го т.- «Всенощная. Неизменяемые песнопения» (Лондон, 1975). Работу над 2-й ч. 2-го т. (Осмогласие) прервала кончина Раевского и Жаворонкова. Не осуществленным остался замысел 3-го (Триодь Постная и Цветная) и 4-го (Праздники. Таинства. Требы) томов. Впервые в истории рус. зарубежья была предпринята (частично удавшаяся) попытка создания сборников, в которые было включено и то, что «устоялось» в практике из духовно-муз. наследия прошлого, и то, что сложилось в период эмиграции начиная с 20-х гг. Как опыт, ставящий цель запечатлеть настоящее, охватив разные страны и правосл. традиции, сборники представляли собой беспрецедентное явление. Редакторы-составители (они же являлись и авторами мн. композиций) опирались на старинные распевы. Идея, сама по себе не новая, «проросла» в ином национальном и историческом контексте. Сборники стали «энциклопедией» опытов обработки распевов. Приоритет отдается «обычному», а также знаменному, киевскому и другим традиционным распевам, однако присутствуют и более редкие - уральский, псково-печерский, валаамский, афонский и др. Единичные «классические» сочинения из числа «прошедших испытание временем» (Бортнянского, Глинки, Ломакина, А. Ф. Львова и др.) соседствуют с музыкой известных рус. композиторов (Чайковского, Римского-Корсакова др.), обработками композиторов Нового направления (Смоленского, Гречанинова, П. Г. Чеснокова, Рахманинова, Кастальского и др.), произведениями и аранжировками авторов-эмигрантов (отца и сына Кедровых, Ковалевского, М. М. Осоргина, Жаворонкова, Черепнина, Красностовского, Рудикова, Лабинского, Поля, Гарднера, Шведова, П. А. Оболенского, А. А. Филатьева), композициями авторов, проживавших в СССР,- Парийского и Шишкина. «Лондонский сборник» получил признание во всем мире, причем не только на клиросах заграничных храмов, но и в храмах СССР и постсоветской России. 1-й том «Лондонского сборника» был переиздан в 1976 г. брюссельским изд-вом «Жизнь с Богом».

Известные светские зап. издательства также публиковали произведения духовной музыки. В частности, «Boosey & Hawkes» в 1952 г. опубликовало «Литургию св. Иоанна Златоуста» (Ор. 31) Рахманинова, в 1956-1959 гг. выпустило ряд хоров Свана «10 Liturgical Canticles of the Eastern Church», лондонское изд-во «Albert House Press» в 1976 г.- сборник того же автора «Церковные песнопения» в 2 ч. (Canticles of the Eastern Church). В 1969 г. фирма «C. F. Peters Corporations» в Нью-Йорке опубликовала «Шесть литургических песнопений» (Six Liturgical Chants, ор. 103) А. Н. Черепнина.

Издание (как и исполнение) рус. духовной музыки за рубежом в рассматриваемый период было связано также с деятельностью неск. католич. аббатств и ин-тов визант. обряда, в частности колледжа «Руссикум» Папского Восточного ин-та.в Риме, где с 1949 г. преподавателем и регентом является свящ.-иезуит Л. Пихлер. Составленные им сборники рус. духовной музыки отразили клиросный репертуар муж. хора «Руссикума», к-рый не только пел в ц. прп. Антония Великого за богослужением, но и с успехом концертировал в Зап. Европе.

Публикации произведений рус. духовной музыки осуществляли также изд-во аббатства Шевтонь в Бельгии, изд-во Центра по изучению Византии в Курелье (Швейцария), изд-во св. Андрея в р-не Трар г. Крефельд (Германия) и др. В частности, в последнем изд-ве в 1954 г. вышел составленный И. А. Гарднером сб. «Gesänge der heiligen und gottlichen Liturgie nach bysantinisch-slawischem Ritus: Fur einfachen vierstimmigen Chor».

С 80-х гг. до наст. времени активно развивается издательская деятельность Общества восточной церковной музыки (Verein für Ostkirchliche Musik) с центром в Швейцарии (см. интернет-сайт: http://www.ostkirchenmusik.ch/frameset/vomhome.htm). Каталог изданий этой международной орг-ции, уделяющей особое внимание публикации рус. духовной музыки на нем. языке, включает сборники, подготовленные архим. Иринеем (Тоцке) (бенедиктинский мон-рь Нидеральтайх в Баварии), П. Витовицем (Базель) и др. Одно из последних изданий об-ва - «Chorbuch für den Orthodoxen Gottesdienst: Die göttlichen Liturgien des hl. Johannes Chrysostomos und des hl. Basilios des Grossen» (Базель, 2005). В его основу положены переводы рус. богослужебных текстов, выполненные прот. Алексеем Мальцевым.

В 60-90-х гг. продолжала успешно развиваться духовно-муз. англоязычная издательская деятельность Православной Церкви в Америке, ассимилировавшая рус. духовно-муз. традиции. Широкую известность в правосл. приходах Сев. Америки получили издания, выпущенные братьями священниками Владимиром и Игорем Сороками (Divine Liturgy of the Eastern Orthodox Church / Adapted by Rev. Fr. I. Soroka, V. Soroka. 1964; The Divine Liturgy: Liturgical Music / Comp. by V. Soroka. South Canaan (Pa.): St. Tikhon's Seminary Press, 1970; The Vesper Service / Comp. by Rev. V. Soroka. 1972 (переизд.: Berwick (Pa.): Holoviak's Church Supply, 1986); Matins: Arranged for Тhree-part Singing / Adapted and comp. by I. Soroka. [S. l.,] 1972; Divine Liturgy Hymnal / Comp. by I. Soroka [S. l.], 1979; Great Vespers: Arranged for Three-part Singing / Adapt. and comp. by I. Soroka. South Canaan (Pa.): St. Tikhon's Seminary Press, 1992). Церковно-певч. сборники издает и сын прот. Владимира - Леонард Сорока (Liturgical Year / Comp. by L. Soroka. [S. l.], 1972. Vol. 1: Hymns from the Octoechos, Triodion, Pentecostarion; Vol. 2: Hymns from the Festal Menaion).

В 80-х гг. изд-во «Holy Note Press», основанное в Глендейле (шт. Калифорния) В. П. Морозаном, выпустило 52 песнопения, гл. обр. рус. композиторов, адаптированные к англ. текстам. Среди них - обработки знаменного распева (напр., прокимны из изд. «Пение при всенощном бдении древних напевов» (1888; под ред. Римского-Корсакова), а также произведения и переложения Чайковского, А. А. Архангельского, Кастальского, Н. Н. Кедрова (сына), Гарднера и др.

В изд-ве Свято-Владимирской семинарии (Крествуд, шт. Нью-Йорк) в 80-х гг. XX в.- 2000-х гг. Д. Дриллоком, Хелен Бреслич Эриксон и Дж. Х. Эриксоном осуществлен целый ряд духовно-муз. изданий (Pascha: The Resurrection of Christ Music. 1980; The Divine Liturgy. 1982, 2005 (rev. ed.); Holy Week. 1980-2005. 3 vol.; The Liturgy of the Presanctified Gifts. 1990, и др.), в т. ч. произведений Б. М. Ледковского и Л. Сороки (Great Vespers Music by B. Ledkovsky. 1976; Holy Week by L. Soroka. 1980. 3 vol.).

Отдел богослужебной музыки (Department of Liturgical Music) Православной Церкви в Америке в 80-x гг. выпустил ряд изданий для богослужебных нужд англоязычных правосл. приходов, напр.: The Sundays of the Lenten Triodion (1986); The Nativity of Our Lord (1987); Hymns of the Weekly Cycle / Comp. and ed. by V. Peterson, V. Morosan (1989); The Entrance of Our Lord into Jerusalem (1990). Издания включили обработки т. н. придворного и киевского распевов. В нач. XXI в. стал издаваться минейный круг всех тропарей и кондаков, а также продолжается издание песнопений праздничного круга; последние издания выставляются на интернет-странице Православой Церкви в Америке (www.oca.org).

Мон-рем Новый Скит в Кеймбридже (шт. Нью-Йорк) в 1986-1987 гг. был выпущен сб. «Богослужебная музыка», в 1-ю серию вошли песнопения двунадесятых праздников и Пасхи, во 2-ю - вечерни, утрени и панихиды (Liturgical Music. 1986. Ser. 1: Great Feasts; 1988. Ser. 2: Divine Services). Подбор песнопений отличается разнообразием распевов: знаменный, киевский, галицкий, сербский, византийский, распевы различных русских монастырей (Киево-Печерского, Троице-Сергиевой лавры и др.), а также «распев Нового Скита».

В 1990-2000-х гг. Белорусская б-ка и Музей им. Ф. Скорины в Лондоне при участии Г. Пикарды подготовила серию нотных изданий духовных произведений рус. и белорус. композиторов с текстами на церковнослав. и белорус. языках. Большую часть этих изданий составили произведения умершего в Чикаго выпускника московского Синодального училища Н. Н. Щеглова (в эмиграции - М. Куликовича).

В 1999 г. Обществом св. Романа Сладкопевца начато многотомное издание англоязычного варианта «Спутника псаломщика» в 5 ч. (A Church Singer's Companion / Comp. and ed. by Fr. G. Johnson. Silver Spring (Md), 1999-).

В 1999-2004 гг. издательский отдел Американского об-ва церковно-певч. деятелей «PSALM», «PSALM Music Press», выпустил 40 наименований отдельных песнопений разных композиторов в 3 выпусках, а также сборник песнопений прот. Сергия Глаголева (Selected Orthodox Sacred Choral Works. 2002. Vol. 1). Редакторами этих изданий являются В. П. Морозан, П. Н. Ермихов и др.

В Сурожской епархии РПЦ (МП) (Великобритания) в 2000 г. изд-вом «St Stephen's Press» опубликовано пособие по осмогласию «Russian Church Music: The Eight Tones: Melodies and Harmonies of Troparia and Kontakia of the Day, Stikheras, Irmoi of the Canons, Alleluias as Used in the Diocese of Sourozh and How to Apply Them to Text», отразившее систему обучения гласам, разработанную прот. Михаилом Фортунато.

После второй мировой войны публикация духовно-муз. сочинений в Праге и Харбине прекратилась, но нотные издания продолжали выходить в Париже, где работали церковные музыканты из разных европейских стран. Увеличилось количество изданий, вышедших в США, чему немало содействовал переезд за океан правосл. церковных учреждений и тысяч беженцев из Европы и Китая. Можно говорить не только о подражательном (направленном на переиздания), но и о самостоятельном характере русского духовно-муз. издательского дела. Оно отражало новый репертуар и муз. обиход различных церковных центров и развивалось в русле рус. и иных правосл. традиций. Новый период в истории нотного дела начинается в 90-х гг., характеризующихся активным сотрудничеством церковных музыкантов и издателей России и рус. зарубежья.

Русская духовная музыка с богослужебными текстами на различных языках получила широкое употребление в богослужениях национальных правосл. и инославных церквах, вошла в концертный репертуар церковных и светских хоров разных стран и соответственно стала неотъемлемой частью издательской деятельности мн. мировых муз. изд-в.

Издательство «Musica Russica» (Русская музыка) было основано в 1987 г. в Вашингтоне В. П. Морозаном с целью ознакомления мировой муз. общественности с достижениями рус. духовной и светской хоровой музыки с помощью авторитетных и широкодоступных изданий, сочетающих высокий научный уровень с практичностью и удобством пользования. В 1991-2006 гг. изд-во находилось в городах Мадисоне и Гилфорде (шт. Коннектикут), в 2006 г. переехало в г. Сан-Диего (шт. Калифорния), где находится в наст. время.

В связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси была начата серия «Памятники русской духовной музыки» (Monuments of Russian Sacred Music), в к-рую входят: хрестоматия «Тысяча лет русской церковной музыки: 988-1988 гг.» (One Thousand Years of Russian Church Music: 988-1988; 79 песнопений), исторические издания, посвященные композиторам периода барокко и классической эпохи (Титова, Бортнянского, Чайковского, Римского-Корсакова и проч.), сборники произведений духовно-муз. композиторов рубежа XIX и XX вв. (в т. ч. Гречанинова, Ипполитова-Иванова, Калинникова, Кастальского, Никольского, Рахманинова и Чеснокова). В серии «Хоровая музыка России» (Choral Music of Russia) издаются произведения совр. российских композиторов (в т. ч. духовного содержания). Существуют серии, посвященные рус. светской и народной хоровой музыке. Все хоровые произведения, издаваемые в составе хрестоматий и сборников, выпускаются также в виде отдельных оттисков для хоровых коллективов. Текст произведений печатается кириллицей и в фонетической транскрипции лат. буквами. Отдельной серией издаются правосл. песнопения на англ. языке (Orthodox Hymns in English). На 2009 г. каталог «Musica Russica» содержит 26 сборников и 432 отдельных правосл. песнопения на церковнослав. языке, а также 69 песнопений на английском.

Изданные произведения исполняются на хоровых фестивалях и записываются на компакт-диски ведущими профессиональными хорами. Адрес интернет-сайта изд-ва: www.musicarussica.com.

В Грузии первым известным гравированным нотным изданием является «Литургия св. Иоанна Златоустого на карталино-кахетинский распев», положенная на ноты А. Бенашвили и напечатанная Г. Татишвили в Тифлисе в 1885 г.

По сведениям игум. исп. Евфимия (Кереселидзе), основателем 1-й специализированной нотной типографии был Максиме Шарадзе, ему помогали св. прав. Илия Чавчавадзе и Александр Хаханашвили. Чавчавадзе направил письмо находившемуся в Москве Хаханашвили с просьбой о приобретении оборудования для наборной нотной печати, и 10 дек. 1891 г. типография Шарадзе получила «первые в Грузии буквы нот» (НЦРГ. Q. 840. С. 29). В типографии Шарадзе в 1895 г. вышла «Литургия Иоанна Златоустого для священников и архиереев» (№ 1: партитура и голоса), записанная с голосов А. Думбадзе, Д. Чалаганидзе, протодиак. Раждена Хундадзе, И. Церетели, М. Накашидзе и свящ. Нестора Контридзе и положенная на ноты Ф. И. Коридзе. В 1897 г. была напечатана «Вечерня» (положена на ноты свящ. Василием Карбелашвили) - 1-я ч. изд. «Карталино-кахетинский распев на «карбеловский лад»» (согласно традиции певческой школы семьи Карбелашвили), в 1899 г.- «Песнопения праздника Рождества» (изд.: свящ. Полиевкт Карбелашвили, А. Молодинашвили), «Песнопения чина погребения» (№ 3; положены на ноты Коридзе) и «Грузинские песнопения: (Карталино-кахетинский распев): Литургия св. Иоанна Златоустого, записанная на ноты М. М. Ипполитовым-Ивановым от братьев священников П. и В. Карбелашвили, А. Молодинашвили и Г. Мгебришвили». Позднее Коридзе подготовил «Песнопения литургии Преждеосвященных, литургии св. Василия Великого, чина рукоположения во священника, чина венчания» (1901. № 2) и «Песнопения Пасхи» (1904. № 4).

Предположительно до 1907 г. Коридзе на средства Шарадзе, Е. С. Кереселидзе (впосл. игум. исп. Евфимий) и В. Гдзелидзе (совладелец типографии) отправился в Озургети для записи песнопений в исполнении семьи Думбадзе. Эта работа продолжалась до 1910 г. После смерти Шарадзе в 1907 г. владельцем типографии стал Кереселидзе. В 1908 г. был издан сб. «Праздничные причастны», в 1911 г.- «Праздничные песнопения литургии» (№ 5; записаны Коридзе по распоряжению свт. Гавриила (Кикодзе)), в 1911 - песнопения литургий св. Иоанна Златоустого, св. Василия Великого и Преждеосвященных Даров, записанные свящ. Ражденом Хундадзе.

В кон. XIX - нач. XX в. груз. церковные песнопения печатались и в др. изд-вах. В Москве фирмой Юргенсона были изданы на рус. языке «Песнопения на литургии св. Иоанна Златоустаго грузинского (кахетинского) роспева» под ред. Н. С. Кленовского (М.; СПб., 1896), в «Трудах Музыкально-этнографической комиссии» (1905) напечатана «Литургия св. Иоанна Златоустого у грузин Тифлисской губернии», записанная Д. И. Аракишвили. В 1898 г. в Тифлисе в литографии Г. И. Демурова была напечатана 2-я ч. сборника свящ. В. Карбелашвили «Карталино-кахетинский распев на «карбеловский лад»» - «Утреня», в 1909 г. Тифлисским филармоническим об-вом была издана «Литургия св. Иоанна Златоустого» в переложении З. Палиашвили.

В 60-х гг. XX в. фольклорист К. Росебашвили сделал магнитофонные записи образцов груз. церковного пения с голоса последнего выдающегося представителя Шемокмедской школы, «полного певчего» Артема Эркомаишвили. На основе записей, выполненных путем последовательного наложения 3 голосов груз. многоголосия, Росебашвили сделал нотные расшифровки, к-рые были изданы в Тбилиси Грузинским отделением Музфонда СССР в виде 2 сборников серии «Грузинское церковное пение»: «Имеретино-гурийский распев» (1968) и «Гурийский распев» (1976).

Интенсивная работа по изданию грузинских церковных песнопений началась на рубеже XIX и XX вв. Т. Гочиашвили подготовила сб. «Песнопения Двунадесятых праздников: Гурийско-имеретинский обиходный распев» (Тбилиси, 1995-1998. 3 т.).

По инициативе и при поддержке Центра церковного пения Грузинского Патриархата в 2000-х гг. издан ряд сборников песнопений различных груз. певч. школ, подготовленных М. Эркванидзе и Д. Шуглиашвили (расшифровка фонозаписей, собирание материала, редактирование рукописного материала). Сборники объединены в серию «Грузинское церковное пение», в 2002 г. вышел том «Шемокмедская школа: По записям А. Эркомаишвили / Сост. и перелож. на ноты: Д. Шуглиашвили» (2-е изд.: 2006), последующие тома имеют нумерацию (1999. Т. 1: Имеретино-гурийский распев: Вечерня, утреня, литургия / Ред.-сост.: М. Эркванидзе; 2002. Т. 2: Гелатская школа: Песнопения двунадесятых и непереходящих праздников / Ред.-сост.: М. Эркванидзе; 2005. Т. 3: Карталино-кахетинская школа: Вечерня, утреня, литургия / Ред.-сост.: М. Эркванидзе; 2006. Т. 4: Песнопения Постной и Цветной Триодей: Гелатская школа / Ред.-сост.: М. Эркванидзе; 2008. Т. 5: Литургия св. Иоанна Златоуста: Гелатская и шемокмедская школы / Ред.-сост.: М. Эркванидзе).

В Сербии до наст. времени не существует специализированного духовно-музыкального изд-ва, но со 2-й пол. XIX в. нотированные церковные песнопения печаются в ряде изд-в.

Первое известное печатное издание серб. церковной музыки вышло в Вене - это «Православно црквено поjaње у србског народа» К. Станковича в 3 книгах (1862-1864), содержащее песнопения литургии св. Иоанна Златоуста, тропари и кондаки праздников.

В 1887 г. в г. Нови-Сад Т. Остоич издал сборник для смешанного хора «Старо карловачко пjениjе у српскоj источноj православноj цркви, као што поjу ученици Српске велике гимназиjе у Новом Саду сваке недеље и празника на Св. литургиjи». Второе, дополненное издание этого сборника вышло в 1896 г. под названием «Православно срспско црквено пjениjе по старом карловачком начину», в 1902 г. он был переиздан еще раз (партия сопрано). Остоичем были также подготовлены издания «Православно српско народно црквено поjање» для 4 муж. голосов (1892. Св. 1) и «Мала катавасиjа: Одговори и црквене песме, коjе се поjу на недељноj, празничноj и пређеосвећеноj служби, на призивању и на опелу» для 2 детских голосов (1893).

В Нови-Саде издавались также сборники, составленные студентами Карловацкой семинарии: «Црквено велико пjениjе» П. Костича и Е. Петровича (литогр.; типография А. Фукса, 1889), «Црквено пjениjе: Празничне стихире и величаниjа» для 1 голоса С. Морара (1891). В 1908 г. вышел «Нотни зборник црквених песама» Й. Живковича для 4-голосного муж. хора в 4 частях (Део 1: Опште поjанjе; Део 2: Минеjско поjанjе; Део 3: Великопостно поjанjе; Део 4: Пентикостарско поjанjе. Литургиjа).

Свящ. Ненад Барачки в Нови-Саде выпустил «Нотни зборник српског народног црквеног поjања по карловачком напеву» (1923), «Свети и Велики Петак: Вечерње и повечерjе са каноном на плач Матере Божjе» (1925), «Рождество Христово или Божић, православно народно српско црквено поjање» (1926) и «Воскресениjе Христово, или Ускрс» (1935).

Др. центром издания церковной музыки является Белград. Здесь были опубликованы сборники: Станковича - «Српско црквено карловачко поjанье» (Св. 1: Блажена 1-8 гласа. 1922; изд. Сербской Академии наук и искусств); С. Мокраняца «Српско народно црквено поjање. Књ. 1: Осмогласник» (Гос. типография «Королевская Сербия», 1908, 19222), «Српско народно црквено поjање - Страно пjениjе» (литогр.; 1914, 1920) и «Православно српско народно црквено поjање: Опште поjање» под. редакцией К. Манойловича (Гос. типография «Королевская Югославия», 1935); И. Байича «Сербска православна црквена поjанка» (Б. г. 2 св.); Б. Йоксимовича «Осмогласник и неке пригодне црквене песме» по напеву прот. Михаила Миличевича, инспектора Мин-ва по делам религий (1924); В. Джорджевича «Литургиjа недељна или празнична кад се певаjу «Блажени»» на 2 голоса, для муж. хора (1927).

В Сараеве был издан многочастный сборник Г. Болярича и Н. Тайшановича «Српско православно пjениjе, по карловачком старом начину» (1887. Св. 1-2: Литургиjе; Св. 3: Велики ирмоси; 1889. Св. 4: Великий пост и Пасха; Сараjево; Лпц., 1891. Књ. 2: Октоих. Св. 1-9).

В Сремски-Карловци были опубликованы сборники: С. Димитриевича - «Безимена песмарица по певању поп Ђуре Поповића» (изд. карловацкого семинариста Милутина Якшича, 1885); Й. Козобарича - «Велико црквено карловачке пjениjе» (1893); протодиак. Мирко Балубджича - «Православно српско црквено велико поjање и утврђене стихире, стављено у ноте за jедан глас по карловачком напеву» (Сербская монастырская типография, 1913).

В 1895 г. в Сомборе напечатан сборник неизвестного автора «Православно српско црковно пjениjе, као што поjу приправници учитељске школе у Сомбору».

Существуют издания, вышедшие на территории Хорватии. В 1900 г. в Пакраце был издан сборник преподавателя и катехизатора Сербской учительской семинарии Й. Константиновича «Нотално српско православно црквено поjање». В 1935 г. в Осиеке вышел сборник Козобарича «Велико црквено карловачко пjениjе. Књ. 1: Служебник и Требник по старом карловачком начину».

Во 2-й пол. XX - нач. XXI в. ряд изданий был осуществлен церковными и научными орг-циями. Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви (СПЦ) издавал в Белграде сборники церковных песнопений (в записи Мокраняца) для студентов богословских школ в 1955, 1969, 1972, 1988, 1995 гг.

В 50-70-х гг. XX в. в Белграде вышли: «Српско православно народно црквено поjање» митр. Стефана (Ластавицы) (1955. Део 1: Осмогласники; 1969. Део 2: Празнично поjање. 2 књ.); 3-е изд. сборника Мокраняца «Српско народно црквено поjање» (1964); «Српско црквено поjанjе на црквенословенском и српском jезику» митр. Дамаскина (Грданичкого) (1972. Део 1: Литургиjа; Део 2: Вечерња, Jутрење; Део 3: Осмогласник), «Србљяк» (1970), «Триод» и «Пентикостар» (1973) Б. Цвеича (репринтное изд. рукописей 1941 г. под ред. Д. Стефановича), сб. «Стара српска музика: Примери црквених песама из XV в.» под ред. Стефановича в 2 т. (1974-1975. Посебна издања Музиколошког ин-та САНУ; Књ. 15 1/2), содержащий песнопения Стефана Сербина, Исаии Сербина, Николая Сербина.

В 1992-1999 гг. Изд-во учебников и учебных пособий (Белград) и муз. изд-во «Нота» (г. Княжевац) опубликовали собрание сочинений Мокраняца на серб. и англ. языках в 10 томах (тома 4-6 - духовно-муз. сочинения, тома 7, 8а, 8б - одноголосные записи церковного пения), а в 2003 г.- сборник Й. Маринковича «Хоры», содержащий светскую и духовную музыку.

Сербской Академией наук и искусств, об-вом «Матица Сербская» и Народной б-кой Сербии осуществлено репринтное переиздание сб. «Православно црквено поjaње у србског народа» Станковича под ред. Даницы Петрович (Београд; Нови Сад, 1994).

Изд-во «Каленич», учрежденное при Шумадийской епархии СПЦ, в период епископского служения Саввы (Вуковича) переиздало сборники свящ. Ненада Барачки «Нотни зборник српског народног црквеног поjања» (Крагуjевац, 1995) и «Српско народно црквено поjање: Божић - Велики петак - Ускрс» (Крагуjевац, 2000).

Сербское церковно-певческое общество г. Панчево вместе с общиной Успенской ц. этого города издали в 2008 г. по одному песнопению композитора XIX в. Д. Топаловича и совр. авторов - Д. Максимовича, Р. Максимовича и Д. Големовича.

В Болгарии Невменные издания До освобождения Болгарии от тур. господства болг. церковно-певч. издания с невменной хрисанфовой нотацией (см. статьи Византийская нотация, Новый метод) выходили в Бухаресте и К-поле. Эти издания были составлены и напечатаны за свой счет первыми болг. учителями пения. В 1846 г. в К-поле Павлом Куртовичем Цалоглу из Пловдива и учителем пения школы Св. Троицы Георгием П. Константину была выпущена Анфология в редакции лампадария (впосл. протопсалта) Великой ц. Иоанна Трапезундского на греч. языке с заглавием на болгарском: «Антология на всички годишни църковни последования на вечернята, утрената и литургията, великата Четиридесятница и Пасхата от разни музикоучители - стари и нови и подбрани сладкозвучни и изящни матими». В конце Анфологии напечатано песнопение «Достойно есть» на 7-й глас Хаджи Найдена Йовановича из г. Татар-Пазарджик (ныне Пазарджик). Первые певч. сборники на болг. языке Н. Триандафилова «Воскресник», «Цветособрание» (оба 1847) и «Гледало ради славяно-болгарската ныне новонапечатана псалтика» (1848) были изданы в Бухаресте.

Позднее в К-поле были опубликованы следующие болг. певч. книги: «Цръковно песнопение» Д. Манчева (1854), «Блъгарска гъсла» С. Зафирова и Ц. Желева (1857), в печатне Т. Дивитяна в 1872 г. вышли «Воскресник» и «Песнопение или Черковно въсточно пение, содержающе на утренни, и последованието на Литургията» Т. Икономова и «Ирмология 2 части, от които първата содержава катавасийно пение» А. Иванова из Севлиева (1875). Народная типография напечатала его же «Славик» (1864), в типографии газеты «Македония» - его же «Стихирар» (1864) и «Минейник» (1869).

После освобождения Болгарии церковная музыка оказалась в центре общественно-культурной жизни страны, в нач. XX в. переместилась на ее периферию. В этот период болг. муз. культура стала более профессиональной, все большее место в ней стали занимать музыканты со специальным образованием. Музыка стала оцениваться как искусство в совр. смысле слова, создавались авторские произведения европ. уровня. Традиц. церковные песнопения продолжали использоваться за богослужением, но интерес к ним в обществе снизился.

В Самокове, в литографии Луки-хаджи Павлова были напечатаны сборники Иванова из Севлиева: неск. изданий «Воскресника» (1896; в 1899 - 2-е изд. «Воскресника» под ред. В. Средногорова, напечатанного в 1897 в софийской литографии «Ноев, Станкович и Сие»), «Упътвание, Воскресник и подобни» (1900; под ред. певца Юнкерской ц. Д. Мавродиева), «Стихирар» М. Поптеодорова (1896), «Сборник от източно-църковни напеви», составленный Х. Поповым (1901. Ч. 1: Воскресник; Ч. 2: Божественна литургия).

В Софии, в литографии С. Щербанова (болг. Щърбанов) были напечатаны «Музикаленъ минейникъ» Иванова-Севлиевца (1898), 2-е изд. «Сборника» Х. Попова (1904), сб. «Образци за делнично стихирарическо пение», составленный Д. Стойковым и В. Стойновым (1905).

В 1-е десятилетие после освобождения Болгарии началось внедрение новейшей музыкально-издательской техники. Типографии не располагали гарнитурами невменного набора, и издания с нотацией Хрисанфа печатались литографским способом. В нач. XX в. такие гарнитуры были приобретены рядом типографий в Варне. В печатне И. И. Икономова были выпущены «Восточно церковно пение. Цветособрание» (1905; изд. болг. афонского мон-ря Зограф, в 4 ч.: Възкресник; Вечерня; Утреня; Литургия), в печатне Д. К. Табакова и И. Пройкова - сборник Ж. Павлова «Пълен мусикиен Триод и Пентикостар» (1907).

Ок. 1912 г. софийские литография Щербанова и Придворная типография также приобретают шрифтовые гарнитуры и начинают печатать издания с хрисанфовой нотацией. В литографии Щербанова были изданы «Катавасии» Поптеодорова (1912). В Придворной типографии вышли несколько изданий сборников Поптеодорова: «Псалтикийни треби» (1911, 1914), «Псалтикиен воскресник, сиреч осмогласен учебник» (1912, 1914 - 2 изд., одно с подобнами 8 гласов) и «Псалтикийна утрена» (1914), а также «Псалтикийна литургия на св. Йоана Златоуста» Х. Шалдева (1920).

После окончания первой мировой войны открылись новые типографии с невменным набором - «Право», «Доверие», С. М. Стайкова, Григора Гавазова,- печатавшие переиздания книг с хрисанфовой нотацией. В печатне «Право» был издан «Кратък воскресник: Осмогласник с елементарни познания по източно църковно пение» Поптеодорова (1923), в печатне «Доверие» - «Учебник по източно църковно пение» архим. Амвросия (1937. Ч. 1: Възкресник с подобия) и «Пълно псалтикийно последование на Страстна седмица и Пасхата и ежедневното Богослужение по чина на Великата Христова църква» И. Атанасова (1941. Ч. 1).

Во 2-й пол. 40-х - 70-х гг. XX в. невменных изданий в Болгарии вышло немного. В Софии было продолжено издание Атанасова (Пълно псалтикийно последование. 1948. Ч. 2), были переизданы сборники Поптеодорова (Псалтикиен воскресник. 19682; Псалтикийна утрена. 19692; Псалтикийна литургия. 19712).

Нотолинейные издания Первым болг. нотолинейным изданием был сб. «Правила за пение и священи песни с напевите им», выпущенный в 1866 г. в К-поле. Следующие нотолинейные издания появляются в 1883 г. в г. Русе в ксило-литографии хорват. печатника Д. М. Дробняка и скоропечатне С. И. Роглева. В том же году в Варне начала работу типография Л. Нитче, в к-рой были напечатаны первые издания авторских церковных песнопений Д. Христова и А. Крыстева. Типография Нитче заложила основы европ. издательской практики в Болгарии. В нач. XX в. она посылала заказы в крупные европ. типографии, являясь посредником в распространении книг. С 1884 г. в Варне нотные издания печатались также в типографии Х. Х. Ралева. В Софии работала типография Б. Прошека.

В 1878-1920 гг. в Пловдиве, в печатне об-ва «Единство» издавались певч. сборники, напр. «Божественная литургия, содержащая входные ирмоси вместо «Достойно» и причастны по всем Господским и Богородичным празником» Поптеодорова в 2 книгах (1897).

В 1898 г. в нотопечатне Ф. М. Хайделя (Лейпциг) были напечатаны «Златоустова литургия за смесен хор» А. Бадева (на средства композитора) и «Воскресник, сиречь Осмогласник учебный, содержаяй Воскресную службу и подобия осми гласов» в 2 т. Поптеодорова (изд-во Ю. Г. Циммермана, С.-Петербург, Лейпциг). Также были напечатаны сборники Д. Казакова «Литургия св. Йоана Златоуста: За мъжски хор» (Б. м., б. г) и «Водосвет, Молебен, Панихида: За смесен хор» (София, 1906). В 1907 г. в Самокове, в печатне протестант. Евангельского уч-ща был выпущен сб. «Свещени песни с напеви».

В 20-х - 1-й пол. 40-х гг. XX в. число муз. изданий увеличилось. В нотоиздательской практике в этот период наметились новые тенденции в оформлении переплета и титульного листа. Были сделаны первые попытки отразить в национальной муз. лит-ре болг. колорит. Как для ранних, так и для поздних болгарских муз. изданий характерна скромность оформления, строгие графические декоративные элементы и рисунки (в отличие от пышной орнаментики венско-романтического стиля болг. нотолинейных изданий, выпущенных за границей). В заглавиях стали избегать многословия, эклектики и жанровой недифференцированности. Более точно стали оформлять выходные данные изданий, ссылки на использованные источники и др.

В Софии церковно-певческие издания выпускались в печатнях «Утро-Дневник» («Литургийно песнопение за детски или народни хорове» Н. И. Николаева (1924)), «Младежко христианско дружество» («Духовни химни и други песни за общо и хорово пение» (1924)), «Художник» («Литургия на св. Йоан Златоуст в източен стил верху източно-църковни напеви» П. Динева (1926; на средства автора)), Армейского военно-издательского фонда («Литургия на св. Йоана Златоуста» для 2-голосного хора Крыстева (1930)), П. Глушкова (произведения Динева «Общодостъпна народна литургия на св. Йоана Златоуста с молебно пение и панихида» (Op. 6: Для 2 и 3 голосов. 1936) и «Сборник от песни и молитви за православните християнски братства и дружества» (1931)), С. М. Стайкова («Старобългарско църковно пение по руските нотни ръкописи от XVII и XVIII векове: Литургия за народен хор» (на 1, 2, 3 и 4 голоса)» А. Николова (1921. Ч. 1), «На реках Вавилонских. Ор. 3: Великопостен концерт и просителна ектения» Динева (1927), «Божественна литургия на св. Йоан Златоуст. Панихида и молебен» (3-голосные гармонизации) В. Тронко (1927), «Духовни музикални творби на св. Йоан Кукузел», изложенные в зап. нотации Диневым (1938)), «Хорова каса» («Пение на молебен, водосвет, панихида и венчание за еднороден 4-гл. хор» Христова (1930)).

Без указания изд-ва в Софии были напечатаны: «Литургия за смесен хор» А. Николаева-Струмского (1926), «Общодостъпна за хорово пение литургия № 2» Христова (1934), «Музикален сборник за православните християнски дружества», составленный еп. Знепольским Софронием (Стойчевым) и Б. Мариновым (1935), «Учебник по източно църковно пение» М. Богоева (1940), «Църковно певчески сборник от духовно-музикални съчинения върху източно-църковни, старобългарски и др. напеви, композирани и разработени за всенощното бдение и св. Литургия» (Ор. 9; 1941) Динева.

В 40-50-х гг. XX в. в Синодальном изд-ве в Софии были опубликованы сочинения Динева: «Сборник, содержащ св. Литургия на св. Йоан Златоуст и 50 подбрани религиозни песни» (1947), «Сборник церковни песнопення» (1955; для 3-голосного хора) и «Църковнопевчески сборник» (печатался в Гос. типографии им. Т. Димитрова; 1947. Ч. 1: Кратък осмогласник и Божествена литургия; 1949. Ч. 2: Обширен въскресник с полиелеи, величания, катавасии и подобни; 1951. Ч. 3: Триод и Пентикостар: Песнопения от Великопостното и Пасхалното Богослужение; 1953. Ч. 4: Пространни пападически песнопения от Литургията на св. Йоан Златоуст, Василий Велики и Григорий Двоеслов; 1958. Ч. 5: Църковни треби и Слави от Триода и Пентикостаря).

С 1974 по 1990 г. издание церковномуз. лит-ры в Болгарии было запрещено по идеологическим соображениям. Исключения составляли научные издания, выпущенные по особому разрешению властей: «Болгарский распев» Е. Тончевой и С. Кожухарова (София: Союз болгарских композиторов, 1971), «Манастирът «Голям Скит» - школа на «Болгарский роспев»: «Болгарски» ирмолози от ХVII-ХVIII в.» Тончевой (София, 1981. 2 т.; издан к 1300-летию болг. государственности).

В 90-х гг. XX в. ограничения на издание церковной музыки в Болгарии были сняты.

В Греции до XIX в. церковнопевч. сборники не печатали. Первые издания нотированных книг, Анастасиматарий и Доксастарий (Т. 1) Петра Пелопоннесского под редакцией Петра Эфесского, были осуществлены в типографии Бухареста в 1820 г. на средства Г. Балианоса, 2-й т. Доксастария вышел в том же году в Венеции, в 1821 г. Доксастарий в полном объеме был издан в Париже.

Со 2-й трети XIX в. формируется неск. издательских центров в К-поле, Афинах, Фессалонике, на Афоне, в Неаполисе на Крите. С 1831 г. в К-поле много церковнопевч. книг было опубликовано брит. типографией Исаака де Кастро (в Галате), в т. ч. Ирмологий Петра Эфесского и Петра Византийского (в транскрипции Хурмузия; 1825), «Сборник самогласнов» (греч. Συλλοϒὴ ἰδιομέλων και ἀπολυτίκιων) хартофилакса Хурмузия (изд. Феодора Папапарасху Фокейского и П. Харисиса; 1831), несколько томов сб. «Сокровищница Анфологии» (Ταμείον ᾿Ανθολοϒίας; ред. протопсалта Григория, изд. Феодора Фокейского; 1824, 1834, 1837), Доксастарий Петра Эфесского (транскрипция Григория; 1835), калофонический Ирмологий (Εἰρομολόϒιον Καλοφωνικόν. 1831, транскрипция Григория, изд. Феодора Фокейского), Анастасиматарий Феодора Фокейского (1-е изд. в 3 т., 1850).

Начиная с 1845 г. публикацией нотированных церковнопевч. книг занималась Патриаршая типография: 1-м ее изданием стала «Сокровищница Анфологии» (Ταμείον ᾿Ανθολοϒίας) протопсалта Константина (2 т., транскрипция 1-го доместика Стефана; 1845), затем в 1850-1851 гг. были изданы Пандекты (Πανδέκτη, в 4 т.: вечерня, утреня, матиматарий, литургия) лампадария Иоанна и Стефана, в 1868-1869 гг.- сб. «Музыкальная библиотека» (Μουσικὴ Βιβλιοθήκη) в 2 т., Доксастарий Г. Виолакиса (1899), Ирмологий протопсалта Иоанна (1903), «Музыкальная Анфология» мон. Хризостома (Μουσικὴ ᾿Ανθολοϒία; 1904) и др. Кроме того, в К-поле в XIX в. действовали изд-ва Г. Ситанидиса (Сокровищница Анфологии. 18694. Т. 1-3; изд. Феодора Фокейского), П. Килдзанидиса (Доксастарий Петра Эфесского. 1882), типография С. И. Вутираса («Страстная седмица» (Μεϒάλη ῾Εβδομάς. 1884; «Пентикостарий» Георгия Редестского Нового. 1886) и др.

В XIX в. в Афинах действовало неск. типографий: Х. Н. Филадельфевса (сб. церковных сочинений Х. Г. Кессаниевса (Ϫοκίμιον ᾿Εκκλησιαστικῶν Μελῶν. 1856)), типография Морайтиниса (Анастасиматарий Георгия Лесбосского. 1865), Н. Михалопулоса (в 1898 переиздала сб. «Музыкальный улей» (Μουσική Κυψέλη. 1882. Τ. 1) с дополнениями Ф. Вамвы).

В 1869 г. в Фессалонике типографией «Македония» Фаноса и Василиадиса был издан «Музыкальный энколпион (Μουσικὸν ᾿Εϒκόλπιον. Τ. 2) под редакцией Александра Ф. Фокейского; в 1901 г. в типографии Н. Христоманоса вышел Доксастарий стиховен (Т. 1) хартофилакса Хурмузия (2-е изд.).

В Афинах с 1957 г. работает типография «Апостолики Диакония», которая в наст. время является наиболее крупной (среди ее изданий: «Музыкальная Анфология» (Литургия) Г. К. Каскабаса (1957), Анастасиматарий и «Страстная седмица» К. Прингоса под редакцией Г. Константину (2006)). Издательство Х. Каракацаниса опубликовало в 1996-1998 гг. в серии «Византийская река» (Βυζαντινὴ Ποταμηΐς) сочинения Петра Берекета; изд-во братства «Зои» выпустило в 80-х гг. многотомный сб. «Музыкальные пандекты» (Μουσικὸς Πανδέκτης) и в 1980-2000 гг. переиздавало Анастасиматарий протопсалта Иоанна; к ведущим изд-вам относится также «Культура» (Πολιτισμός) (Анастасиматарий Петра Эфесского (1999), Ирмологий Петра Византийского и Петра Эфесского (2005)).

В Фессалонике основным до наст. времени является изд-во В. Ригопулоса, которое в 1978-2005 гг. переиздало тома «Сокровищницы Анфологии» и др. сборников песнопений, в 1993 г.- «Сборник самогласнов» (Συλλοϒὴ ἰδιομέλων και ἀπολυτίκιον) Хурмузия и Херувикарий (Χερουβικάριον), в 1997 г.- 2 тома «Сокровищницы Анфологии» протопсалта Константина, в 1998 г.- Ирмологий протопсалта Иоанна, в 1999 г.- «Музыкальную библиотеку», в 2000 г.- «Музыкальную Анфологию» мон. Хризостома. Издательство «Лира» (Θορμίϒξ) в серии «Музыкальный улей» опубликовало сб. песнопений «Страстная седмица» (19692).

В типографии Неаполиса на о-ве Крит Михаилом Полихронакисом были переизданы в 1974 г. сб. «Музыкальный улей» лампадария Стефана, в 1975 г. издан сб. песнопений М. Хадзиафанасиу «Музыкальный Живоносный Источник» (Μουσικὴ Ζωοδόχος Πηϒή), в 1996 г.- певч. сборник (Μουσικὴ συλλοϒή) Г. Прогакиса (в 3 т.).

В 30-х гг. XX в. художественная типография общины Афона (Καλλιτεχνικὸ Τυποϒραφείο τῆς ῾Ιερὰς Κοινότητος ῾Αϒίου ῎Ορους - ῎Αθω) издала в серии «Музыкальное сокровище» (Μουσικός θησαυρός) неск. сборников песнопений мон. Нектария. В настоящее время церковнопевческие сборники на Афоне издают как крупные мон-ри (наиболее известны многотомные серии мон-рей Филофея 80-90-х гг. и Симонопетра 90-х гг.), так и изд-ва отдельных келлий или монахов, часто без выходных данных.

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