ИЗБОРСК (ТРУВОРОВО ГОРОДИЩЕ)

Памятник археологии, городской центр Древней Руси VII-XIV вв., расположен вблизи села Старый Изборск в 30 км к западу от Пскова.

Впервые упоминается в летописях в связи с легендой о призвании в 862 году на княжение трёх варяжских братьев, Рюрика , Синеуса и Трувора, последний из которых обосновался в Изборске. Иногда это городище также называют Труворовым, однако никаких достоверных сведений о возможном пребывании легендарного князя в этих местах выявить не удалось. В целом присутствие значительного числа варягов в Изборске также не прослеживается.

Археологическое изучение памятника эпизодически проводилось Б. Нерманом в 1924 году, С.А. Таракановым в 1946 году и Г.П. Гроздиловым в 1953 году. Городище было практически полностью исследовано с 1971 по 1992 год в результате систематических и планомерных раскопок под руководством В.В. Седова. Начиная с 1983 года, полевые работы в составе экспедиции последовательно вели П.Г. Гайдуков, А.Р. Артемьев, Н.В. Лопатин.

Исследователи связывают это городище с финальным этапом существования культуры псковских длинных курганов.

Городище было образовано на высоком труднодоступном мысу при впадении ныне безымянного ручья в Городищенское озеро (ранее ‒ Изборское), связанное системой вод с Балтийским морем. С напольной стороны оно было укреплено валом из плотной глины высотой до 6 м и рвом глубиной около 3 м. Площадка городища имеет подтреугольные очертания размерами около 1 га.

Жилища

В Изборске преобладают жилища «северо-восточнославянского» типа ‒ наземные срубы площадью около 16 кв. м, с деревянными полами, и печью-каменкой в одном из углов. Реже печь была сделана из глины или сооружена из глины и камня. Конструктивная особенность печей связана с различными традициями ‒ печи на каменном основании характерны для балтов, а целиком глиняные печи на деревянном каркасе - для славян. Также в слоях IX в. зафиксированы две срубные постройки с глинобитными полами и открытыми очагами из песка, глины и камней. Эти черты указывают на связи с «дославянскими» древностями раннего железного века лесной полосы.

История городища

Согласно концепции В.В. Седова, Изборск последовательно развивался от племенного центра одной из групп славян-кривичей до древнерусского города.

Первое поселение на городище возникло не позднее рубежа VII-VIII веков. В раннее время с VIII по X вв. городище являлось ремесленно-торговым центром округи и носило «протогородской» характер, а состав населения отличался этнической пестротой. Площадь его составляла около 6 000 кв. м. Поселение было укреплено двумя валами ‒ дугообразным, сложенным из очень плотной глины и камня, с напольной стороны, и небольшим в мысовой части. В средней части поселения была устроена площадь, округлая в плане, диаметром около 25 метров. Жилые постройки располагались кучно и бессистемно. В это время продолжала бытовать лепная керамика наряду с ранними формами круговой. После строительства детинца она полностью исчезает.

В первой половине X века после сильного пожара в Изборске были проведены большие строительные работы, существенно изменившие облик и топографию поселения. Его территория увеличилась до 1 га и была поделена на две части. Мысовую часть с вечевой площадью занял детинец, который по периметру был обнесен мощеной оборонительной стеной. Таким образом, к середине X века Изборск из племенного поселения, протогорода и центра псковских кривичей превратился в раннесредневековый город с двучленной социально-топографической структурой ‒ княжеско-дружинным детинцем и ремесленным посадом.

К концу XI века Изборск становится форпостом на западных рубежах Новгородско-Псковской земли. Двучастное строение города становится не нужным, детинец ликвидируется и по периметру всего поселения сооружаются мощные каменные крепостные стены. На мысу Изборского городища была построена мощная каменная башня. Рядом с башней в стене крепости был устроен скрытый лаз, который давал возможность защитникам устраивать неожиданные вылазки во время осады.

В XIII веке Изборск одним из первых городов отражал нападения Ливонского ордена, который неоднократно пытался расширить свои владения за счет земель Северо-Западной Руси. Город не раз переходил из рук в руки. Набеги ливонцев на Псковскую землю ускорили процесс строительства более мощных каменных крепостных сооружений в приграничных городах. Изборская крепость, построенная в XI веке, уже не отвечала условиям обороны этого времени, и в 1330 году она была перенесена на новое место, на Жеравью гору в 0,4 км южнее прежней.

Находки

Для Изборского городища характерен особый ряд категорий находок. Во-первых, это многочисленные литейные формочки из известняка. Большинство из них было предназначено для изготовления нашивных украшений из свинцово-оловянистых сплавов. Еще одна характерная категория находок на северо-западных памятниках ‒ костяные гребни-подвески разнообразных форм.

Наряду с древнерусскими древностями, в Изборске сделано много находок, характерных для культуры псковских длинных курганов ‒ это блоковидные кресала, небольшие серпы с отогнутой под прямым углом пяткой, пинцеты с расширенными лопастями, железные прямоугольные пряжки с вогнутыми сторонами, глиняные биконические пряслица и др.

Наиболее значительная группа керамики находит аналогии в глиняной посуде кривичских племен в Полоцком Подвинье и Смоленском Поднепровье. Известны также две находки височных серповидных колец с ребром ‒ характерных для кривичей.

На городище найдено восемь куфических дирхемов конца VIII-X вв. и западноевропейский денарий конца X- нач. XI в.

Один из самых известных памятников на городище ‒ это большой известняковый крест, называемый Труворовым. Высота его наземной части 2,36 м, расстояние между краями горизонтальных концов 1,42 м, толщина 0,21 м. На кресте выбита надпись: "ЧРЬ СЛА ИСЪ ХЪ НИКА" (Царь славы Иисус Христос Ника). По палеографическим особенностям и своей форме крест типичен для северо-западного региона, датируется XIV – XV в. и очевидно не имеет отношения к Трувору. Вероятно, он был поставлен изборянами при въезде на старое, заброшенное городище, как напоминание о первоначальном местоположении древнего города.

Этническая принадлежность

Этническая принадлежность жителей Изборска остается одним из наиболее дискуссионных вопросов. Считается, что город возник на основе славянской культуры псковских длинных курганов (которая отождествляется с племенами кривичей). Несомненно, прослеживается связь жителей Изборска с периферией Новгородской земли, а также с рядом балтских и прибалтийско-финских племен. Однако наличие аналогичных элементов культуры не является прямым указанием на определенную этническую принадлежность. Необходимо отметить, что культурный слой Изборска не содержит заметных следов присутствия скандинавов и скандинавского направления