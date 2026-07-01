ИЗБОРНИКИ СВЯТОСЛАВА

Изборники Святослава — одни из древнейших славянских пергаменных рукописей и древнейшие из дошедших древнерусских сборников литературного содержания (1073, 1076).

И. С. 1073 переписан с болгарского оригинала, составленного для царя Симеона (889—927). Основную часть И. С. составляют «Ответы Анастасия Синаита» — свод выписок из библейских книг и сочинений отцов церкви. В И. С. 1073 входит также трактат по поэтике — статья «Об образах» Георгия Хировоска; старейший в русской книжности перечень (индекс) книг, не рекомендуемых для чтения благоверным христианам; «Летописец вкратце» — перечень римских и византийских императоров с указанием числа лет и времени их правления и др. Всего в И. С. 1073 содержится более 380 статей 25 авторов. Богато украшен миниатюрами. Хранится в Государственном историческом музее [Син. № 1043 (Син. 31-д)]. Известно значительное число позднейших списков И. С. XV—XVII вв.

В И. С. 1076 вошли извлечения из сочинений отцов церкви, фрагменты из библейской книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», фрагменты из переводных житий и др. Д.С. Лихачев выдвинул гипотезу, что И. С. — книга, предназначенная для чтения князем в походе (своего рода маленькая походная библиотечка), и сопоставлял И. 1076 с Поучением Владимира Мономаха .

Публ.: Изборник Святослава 1073 года. В 2-х кн. М., 1983; Изборник 1076 г. / Изд. подг. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965.

Лит.: Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977; Жуковская Л. П. Древние книги и писатели в Изборнике Святослава 1073 г. // Изборник Святослава 1073. М., 1983. Кн. 2; Бибиков М. В. Византийский прототип древнейшей славянской книги (Изборник Святослава 1073 г.). М., 1996; Розов Н. Н. Старейшая русская книга для чтения // Вопросы истории. 1976. № 12. С. 208—211; Лихачев Д. С. Назначение Изборника 1076 г. // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 44. Л., 1990. С. 179—184.