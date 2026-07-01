ИЗБОРНИК 1076 ГОДА

ИЗБОРНИК 1076 ГОДА - Изборник Святослава 1076 года.

Четий сборник древнерусского происхождения, 3-я по древности датированная славянская рукопись, памятник болгарско-русских культурных связей древнейшего периода, важный источник по истории древнеболгарской и древнерусской переводной литературы, старославянского и древнерусского языков. Пергаменный кодекс из 277 листов размером 16×12 см написан в Киеве в правление великого князя Святослава (Николая) Ярославича (после 22 марта 1073 года - 27 декабря 1076 года) «из мног книг княжьих» 2 писцами: «грешным Иоанном», оставившим запись на л. 275 об.- 276, и безымянным, который переписал л. 228 об.- 236, 243 об.- 259 об. и выполнил киноварью малые инициалы в начале разделов. Писцы Изборника принадлежали либо к разным орфографическим школам, либо следовали разным установкам: Иоанн более близок к болгарским нормам X-XI веков (в частности, нередко употребляет диграф «шт» в значении «щ»), 2-й писец использует русифицированную орфографию. Писцами, по всей видимости, выполнены 3 киноварные заставки, концовки и крупные инициалы старовизантийского стиля. Небольшие размеры и скромное оформление Изборника свидетельствуют, что рукопись, вероятно, не предназначалась для княжеской (хотя существует версия о том, что книга могла писаться для князя Святослава в качестве походной), епархиальной (митрополичьей) или монастырской библиотек, но была переписана для личного пользования.

В литературе дискуссионным остается вопрос о тождестве соименных писцов Изборника и Изборника 1073 г ода, однако более вероятно, что это разные люди (Изборник 1076 года 1965. С. 30-31). Гипотеза У. Р. Федера о том, что «выходная» запись Изборника представляет собой соединение 2 записей - писца болгарского протографа начала X века («грешного Иоанна») и киевского писца сохранившегося кодекса (Veder. 1980), нуждается в дополнительном обосновании. Текст Изборника во многих местах от длительного использования затерт и грубо наведен с изменением рисунка букв в конце XIV - начале XV веков очевидно тогда же, когда рукопись была переплетена заново. В XVIII веке кодекс принадлежал князю М. М. Щербатову, в 1791 году был куплен императрицей Екатериной II Алексеевной в составе его библиотеки для Эрмитажа, вместе с собранием которого в 1852 году поступил в императорскую Публичную библиотеку. Рукопись была реставрирована в 1963-1969 годах в связи с изданием памятника.

Изборник содержит 37 статей учительного характера, посвященных преимущественно нравственно-этическим и житейским вопросам. В их число входят «Стословец», приписываемый Константинопольскому патриарху Геннадию I, «Слово некоего калугера о почитании книжном», извлечения из сочинений преподобного Анастасия Синаита, святителей Афанасия I Александрийского, Василия Великого, Иоанна Златоуста, преподобного Иоанна Лествичника и др. Включены в него и фрагменты библейских книг (из Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова, и Посланий апостола Павла) и Житий святых Ксенофонта, мученика Нифонта Констанцского («Слово о милостивом Созомене»), Синклитики, преподобного Феодоры (из 2 последних заимствованы эпизоды дидактического характера) и ряд др. сочинений и выписок из них, в частности из «Протопатерика Скалигера» - болгарской компиляции X века, включающей извлечения из «Лествицы» и Скитского и Египетского краткого патериков.

Греческий оригинал Изборника как единого целого не установлен, среди исследователей преобладает мнение, что сборник составлен на славянской почве из отобранных и отредактированных греческих текстов. Греческий оригинал «Стословца» невыявлен, перевод, по мнению М. Н. Сперанского, был осуществлен в X веке в Болгарии. Характерную особенность Изборника составляют псевдоэпиграфы, свидетельствующие о значительном отклонении (временном и генеалогическом) входящих в сборник текстов от греческих оригиналов. Так, компиляция из сочинений преподобного Нила Синаита приписана здесь Исихию, пресвятому Иерусалимскому, а выборки из бесед святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого даны с именами соответственно святого Георгия и пророка Иоиля и т. д. Ряд статей Изборника находит соответствие в Изборнике 1073 года, однако предполагается, что они не заимствованы составителем непосредственно из последнего, а восходят к его источнику (смотрите: Копреева. 1980). В состав Изборника входит и ряд не идентифицированных до сих пор текстов, часть которых имеет, возможно, славянское происхождение. Атрибуции составляющих частей Изборника посвящены работы многих отечественных и зарубежных исследователей XIX-XX веков, начиная с А. Х. Востокова.

Изборник открывается «Словом некоего калугера о чтении книг», принадлежащим, вероятно, перу славянского автора (гипотеза Б. С. Ангелова о том, что им мог быть болгарский книжник рубежа IX и X веков Григорий (прото) пресвитер (Ангелов Б. Ст. Към въпроса за книжовного дело на презвитер Григорий Мних // Старобългарска литература. София. 1978. Кн. 3. С. 48-55) основана преимущественно на том, что в составе «Измарагда» авторство «Слова некоего калугера...» приписывается Григорию, папе Римскому; гипотеза нуждается в дополнительном обосновании). Основная идея сочинения - о пользе чтения книг - соответствует интересам новообращенного общества, для которого (идет ли речь о Болгарии IX-X веков или же о Руси X-XI веков) авторитет письменного слова был огромен.

В отечественной научной литературе вплоть до конца XX века преобладало мнение о составлении Изборника на Руси частично из переводов, сделанных восточнославянскими книжниками. Однако исследования последних десятилетий, выполненные И. И. Шевченко, Федером и Д. М. Буланиным, которые нашли следы источника различных частей Изборника («Княжьего изборника») в южнославянских рукописях XIV-XVI веков, показали, что сборник 1076 года скорее представляет собой отредактированный русский список с рукописи, составленной в Болгарии в X веке на основании готовых переводов. На Руси тексты, вошедшие в Изборник, подверглись стилистической и языковой правке. «Составитель Изборника желал, по-видимому, приспособить перерабатываемый им текст к потребностям и вкусам своих читателей из среды светской части тогдашнего киевского общества. В результате этого стремления и возникает… лишение текста монашеской ригористичности» и приближение языка «к речи тогдашних восточных славян… производятся не только фонетические и морфологические замены, но и подстановка лексики» (Мещерский. 1976. С. 35).

Позднее статьи Изборника были включены русскими книжниками в саратовскую редакцию «Златоструя», представленную списком 3-й четверти XV века (ОР НБ Саратовского государственного университета. № 45. Л. 247-253, 254 об.- 286 об., 291 об.- 298 об., 302 об.- 317, 319-320 об., 323-325 об., 341 об.- 342). Влияние Изборника (либо его источника) обнаруживается в «Молении» Даниила Заточника и в «Измарагде» («Слово о чтении книг»). Большую близость к версии «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», помещенной в Изборнике, представляют фрагменты этого текста, использованные в начале XVI века в Западнорусской митрополии для расширения учительной части Пролога (cмотрите: Чистякова М. В. Текстология вильнюсских рукописных Прологов: Сентябрь - ноябрь Вильнюс, 2008. С. 276).

Издания:

Изборник 1076 г. / Изд. подгот.: В. С. Голышенко и др. М., 1965;

Къняжии изборьникъ за възпитание на канартикина / Изд. от У. Р. Федер. Вел. Търново, 2008. Т. 1, 2; Изборник 1076 г. / Отв. ред.: А. М. Молдован (в печати).

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