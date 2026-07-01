ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регламентирующих общественные отношения, связанные с организацией и проведением выборов в органы государственной власти и местного самоуправления: принципы избирательного права; требования, предъявляемые к избирателям и кандидатам на выборные должности; порядок формирования и деятельности органов, осуществляющих организацию и проведение выборов, образования избирательных округов, регистрации избирателей; способы выдвижения кандидатов; процедуры избирательной кампании и голосования; порядок определения результатов выборов; способ обжалования нарушений в ходе избирательной кампании и опротестования результатов выборов;
2) право избирателя голосовать (активное избирательное право) и баллотироваться в качестве кандидата (пассивное избирательное право).
Во многих странах специально оговаривается законодательная регламентация института выборов (статья 31 Конституции Дании, статья 26 Конституции Австрии, статья 10 Конституции Болгарии). В ряде стран (Франция, Бельгия, Аргентина, Коста-Рика) действуют избирательные кодексы - комплексные акты, в которых содержится основная масса норм избирательного права. В конституционном праве Португалии предусмотрено, что новый избирательный закон или поправки к действующему закону могут быть приняты не позднее чем за 5 месяцев до выборов, иначе они будут действовать только в отношении последующих выборов. В Италии в отношении законопроектов по избирательным вопросам запрещено применять сокращённую процедуру рассмотрения в парламенте (статья 72 Конституции).
В Российской Федерации основные принципы избирательного права закрепляются в Конституции РФ и в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (2002 год), порядок избрания федеральных органов государственной власти регламентируется в специальных актах - федеральных законах «О выборах Президента РФ» (2003 год), «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (2005 год).
Основными действующими лицами на выборах являются избиратели, которые непосредственно определяют результат голосования, и кандидаты на замещение выборных должностей, чья дальнейшая судьба зависит от поддержки избирательного корпуса. В законодательстве всех стран детально регламентируются требования, необходимые для осуществления активного и пассивного избирательного права (смотрите Избирательные цензы). В большинстве государств в качестве необходимых условий для участия в голосовании закрепляются достижение установленного возраста, вменяемость, наличие гражданства, включение в списки избирателей. В РФ избирателем может быть дееспособный гражданин, достигший 18 лет.
Во многих странах допускается ограничение избирательного права в связи со вступлением в силу приговора суда. При этом законодатель может увязывать подобные санкции с фактом вынесения наказания в виде лишения свободы (Россия), с определённым сроком данного наказания (более одного года - Австрия), конкретным составом преступления (Италия). В законодательстве ряда государств предусматривается наказание в виде лишения избирательного права. В Финляндии оно применяется к лицам, осуществлявшим продажу и покупку голосов избирателей, путём насилия или угрозы препятствовавшим реализации права голоса др. гражданами либо проголосовавшим более чем в одном избирательном округе на парламентских выборах.
Общие требования, предъявляемые к кандидатам, как правило, содержат дополнительные условия по сравнению с активным избирательным правом. Так, не могут быть кандидатами граждане РФ, имеющие гражданство иностранного государства либо документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Действуют также специальные предписания о неизбираемости или несовместимости должностей. Неизбираемость - это запрет или ограничение возможности баллотироваться в качестве кандидата. Различают абсолютную (невозможность баллотироваться во всех избирательных округах) и относительную неизбираемость (запрет баллотироваться в определённых избирательных округах). Как правило, неизбираемость связана с осуществлением определённой деятельности или занятием конкретных должностей. Цель абсолютной неизбираемости - обеспечение независимости члена представительного органа (например, в Испании запрет баллотироваться в парламент членам королевской семьи, внесённым в гражданский реестр). Цель относительной неизбираемости - охрана свободы избирателя, ограничение возможности кандидата использовать служебное положение при проведении избирательной кампании (например, запрет губернаторам штатов в Мексике баллотироваться на выборах в Палату депутатов по округу подведомственного им штата в течение всего срока полномочий и после выхода в отставку). Нарушение условий неизбираемости во всех случаях влечёт недействительность выборов и лишение мандата.
Несовместимость должностей - это запрет лицам, получающим посты в результате выборов, занимать определённые должности в течение всего срока полномочий. Так, депутаты Государственной думы в соответствии с Конституцией РФ не могут находиться на государственной службе, заниматься др. оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности (статья 97). Этот запрет направлен на более последовательное осуществление принципа разделения властей в рамках государственного механизма, а также на обеспечение юридически равных возможностей для участия кандидатов в избирательной кампании. Требование несовместимости должностей означает необходимость выбора между двумя должностями, который необходимо сделать либо до, либо после выборов. Например, в Бразилии министры и губернаторы штатов, намеренные баллотироваться в парламент, должны оставить свой пост за 6 месяцев до выборов. Во Франции депутат Национального собрания, подпадающий с момента своего избрания под один из случаев несовместимости, должен сложить с себя др. обязанности в течение 15 дней после избрания или после решения Конституционного совета, если его избрание опротестовано.