ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - со­во­куп­ность пра­во­вых норм, рег­ла­мен­ти­рую­щих об­щественные от­но­ше­ния, свя­зан­ные с ор­га­ни­за­ци­ей и про­ве­де­ни­ем вы­бо­ров в ор­га­ны государственной вла­сти и ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния : прин­ци­пы избирательного права; тре­бо­ва­ния, предъ­яв­ляе­мые к из­би­ра­те­лям и кан­ди­да­там на вы­бор­ные долж­но­сти; по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния и дея­тель­но­сти ор­га­нов, осу­ще­ст­в­ляю­щих ор­га­ни­за­цию и про­ве­де­ние вы­бо­ров, об­ра­зо­ва­ния из­би­рательных ок­ру­гов, ре­ги­ст­ра­ции из­би­ра­те­лей; спо­со­бы вы­дви­же­ния кан­ди­да­тов; про­це­ду­ры из­би­рательной кам­па­нии и го­ло­со­ва­ния; по­ря­док оп­ре­де­ле­ния ре­зуль­та­тов вы­бо­ров; спо­соб об­жа­ло­ва­ния на­ру­ше­ний в хо­де из­би­рательной кам­па­нии и оп­ро­те­сто­ва­ния ре­зуль­та­тов вы­бо­ров;

2) пра­во из­би­ра­те­ля го­ло­со­вать (ак­тив­ное избирательное право) и бал­ло­ти­ро­вать­ся в ка­че­ст­ве кан­ди­да­та (пас­сив­ное избирательное право).

Во мно­гих стра­нах спе­ци­аль­но ого­ва­ри­ва­ет­ся за­ко­но­дательная рег­ла­мен­та­ция ин­сти­ту­та вы­бо­ров (статья 31 Кон­сти­ту­ции Да­нии, статья 26 Кон­сти­ту­ции Ав­ст­рии, статья 10 Кон­сти­ту­ции Бол­га­рии). В ря­де стран (Фран­ция, Бель­гия, Ар­ген­ти­на, Кос­та-Ри­ка) дей­ст­ву­ют из­би­рательные ко­дек­сы - ком­плекс­ные ак­ты, в ко­то­рых со­дер­жит­ся основная мас­са норм избирательного права. В кон­сти­туционном пра­ве Пор­ту­га­лии пре­ду­смот­ре­но, что но­вый из­би­рательный за­кон или по­прав­ки к дей­ст­вую­ще­му за­ко­ну мо­гут быть при­ня­ты не позд­нее чем за 5 месяцев до вы­бо­ров, ина­че они бу­дут дей­ст­во­вать толь­ко в от­но­ше­нии по­сле­дую­щих вы­бо­ров. В Ита­лии в от­но­ше­нии за­ко­но­про­ек­тов по из­би­рательным во­про­сам за­пре­ще­но при­ме­нять со­кра­щён­ную про­це­ду­ру рас­смот­ре­ния в пар­ла­мен­те (статья 72 Кон­сти­ту­ции).

В Российской Фе­де­ра­ции основные прин­ци­пы избирательного права за­кре­п­ля­ют­ся в Кон­сти­ту­ции РФ и в Фе­де­раль­ном за­ко­не «Об ос­нов­ных га­ран­ти­ях из­би­ра­тель­ных прав и пра­ва на уча­стие в ре­фе­рен­ду­ме гра­ж­дан РФ» (2002 год), по­ря­док из­бра­ния фе­де­раль­ных ор­га­нов государственной вла­сти рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся в специальных ак­тах - фе­де­раль­ных за­ко­нах «О вы­бо­рах Пре­зи­ден­та РФ» (2003 год), «О вы­бо­рах де­пу­та­тов Го­су­дар­ст­вен­ной Ду­мы Фе­де­раль­но­го Со­б­ра­ния РФ» (2005 год).

Основными дей­ст­вую­щи­ми ли­ца­ми на вы­бо­рах яв­ля­ют­ся из­би­ра­те­ли , ко­то­рые не­по­сред­ст­вен­но оп­ре­де­ля­ют ре­зуль­тат го­ло­со­ва­ния, и кан­ди­да­ты на за­ме­ще­ние вы­бор­ных долж­но­стей, чья даль­ней­шая судьба зависит от поддержки из­би­ра­тель­ного кор­пу­са. В за­ко­но­да­тель­ст­ве всех стран де­таль­но рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся тре­бо­ва­ния, не­об­хо­ди­мые для осу­ще­ст­в­ле­ния ак­тив­но­го и пас­сив­но­го избирательного права (смотрите Из­би­ра­тель­ные цен­зы). В боль­шин­ст­ве го­су­дарств в ка­че­ст­ве не­об­хо­ди­мых ус­ло­вий для уча­стия в го­ло­со­ва­нии за­кре­п­ля­ют­ся дос­ти­же­ние ус­та­нов­лен­но­го воз­рас­та, вме­няе­мость, на­ли­чие гра­ж­дан­ст­ва, вклю­че­ние в спи­ски из­би­ра­те­лей. В РФ из­би­ра­те­лем мо­жет быть дее­спо­соб­ный гра­ж­да­нин, дос­тиг­ший 18 лет.

Во мно­гих стра­нах до­пус­ка­ет­ся ог­ра­ни­че­ние избирательного права в свя­зи со всту­п­ле­ни­ем в си­лу при­го­во­ра су­да. При этом за­ко­но­да­тель мо­жет увя­зы­вать по­доб­ные санк­ции с фак­том вы­не­се­ния на­ка­за­ния в ви­де ли­ше­ния сво­бо­ды (Рос­сия), с оп­ре­де­лён­ным сро­ком дан­но­го на­ка­за­ния (бо­лее од­но­го го­да - Ав­ст­рия), кон­крет­ным со­ста­вом пре­сту­п­ле­ния (Ита­лия). В за­ко­но­да­тель­ст­ве ря­да го­су­дарств пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся на­ка­за­ние в ви­де ли­ше­ния избирательного права. В Фин­лян­дии оно при­ме­ня­ет­ся к ли­цам, осу­ще­ст­в­ляв­шим про­да­жу и по­куп­ку го­ло­сов из­би­ра­те­лей, пу­тём на­си­лия или уг­ро­зы пре­пят­ст­во­вав­шим реа­ли­за­ции пра­ва го­ло­са др. гра­ж­да­на­ми ли­бо про­го­ло­со­вав­шим бо­лее чем в од­ном из­би­рательном ок­ру­ге на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах.

Об­щие тре­бо­ва­ния, предъ­яв­ляе­мые к кан­ди­да­там, как пра­ви­ло, со­дер­жат до­пол­нительные ус­ло­вия по срав­не­нию с ак­тив­ным избирательным правом. Так, не мо­гут быть кан­ди­да­та­ми гра­ж­да­не РФ, имею­щие гра­ж­дан­ст­во иностранного го­су­дар­ст­ва ли­бо до­ку­мент, под­твер­ждаю­щий пра­во на по­сто­ян­ное про­жи­ва­ние на тер­ри­то­рии иностранного го­су­дар­ст­ва. Дей­ст­ву­ют так­же специальные пред­пи­са­ния о не­из­би­рае­мо­сти или не­со­вмес­ти­мо­сти долж­но­стей. Не­из­би­рае­мость - это за­прет или ог­ра­ни­че­ние воз­мож­но­сти бал­ло­ти­ро­вать­ся в ка­че­ст­ве кан­ди­да­та. Раз­ли­ча­ют аб­со­лют­ную (не­воз­мож­ность бал­ло­ти­ро­вать­ся во всех из­би­рательных ок­ру­гах) и от­но­си­тель­ную не­из­би­рае­мость (за­прет бал­ло­ти­ро­вать­ся в оп­ре­де­лён­ных из­би­рательных ок­ру­гах). Как пра­ви­ло, не­из­би­рае­мость свя­за­на с осу­ще­ст­в­ле­ни­ем оп­ре­де­лён­ной дея­тель­но­сти или за­ня­ти­ем кон­крет­ных долж­но­стей. Цель аб­со­лют­ной не­из­би­рае­мо­сти - обес­пе­че­ние не­за­ви­си­мо­сти чле­на пред­ста­ви­тель­но­го ор­га­на (например, в Ис­па­нии за­прет бал­ло­ти­ро­вать­ся в пар­ла­мент чле­нам ко­ро­лев­ской се­мьи, вне­сён­ным в гражданский ре­естр). Цель от­но­сительной не­из­би­рае­мо­сти - ох­ра­на сво­бо­ды из­би­ра­те­ля, ог­ра­ни­че­ние воз­мож­но­сти кан­ди­да­та ис­поль­зо­вать слу­жеб­ное по­ло­же­ние при про­ве­де­нии из­би­рательной кам­па­нии (например, за­прет гу­бер­на­то­рам шта­тов в Мек­си­ке бал­ло­ти­ро­вать­ся на вы­бо­рах в Па­ла­ту де­пу­та­тов по ок­ру­гу под­ве­дом­ст­вен­но­го им шта­та в те­че­ние все­го сро­ка пол­но­мо­чий и по­сле вы­хо­да в от­став­ку). На­ру­ше­ние ус­ло­вий не­из­би­рае­мо­сти во всех слу­ча­ях вле­чёт не­дей­ст­ви­тель­ность вы­бо­ров и ли­ше­ние ман­да­та.

Не­со­вмес­ти­мость долж­но­стей - это за­прет ли­цам, по­лу­чаю­щим по­сты в ре­зуль­та­те вы­бо­ров, за­ни­мать оп­ре­де­лён­ные долж­но­сти в те­че­ние все­го сро­ка пол­но­мо­чий. Так, де­пу­та­ты Государственной ду­мы в со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей РФ не мо­гут на­хо­дить­ся на государственной служ­бе, за­ни­мать­ся др. оп­ла­чи­вае­мой дея­тель­но­стью, кро­ме пре­по­да­ва­тель­ской, на­уч­ной и иной творческой дея­тель­но­сти (статья 97). Этот за­прет на­прав­лен на бо­лее по­сле­до­ва­тель­ное осу­ще­ст­в­ле­ние прин­ци­па раз­де­ле­ния вла­стей в рам­ках государственного ме­ха­низ­ма, а так­же на обес­пе­че­ние юри­ди­че­ски рав­ных воз­мож­но­стей для уча­стия кан­ди­да­тов в из­би­рательной кам­па­нии. Тре­бо­ва­ние не­со­вмес­ти­мо­сти долж­но­стей оз­на­ча­ет не­об­хо­ди­мость вы­бо­ра ме­ж­ду дву­мя долж­но­стя­ми, ко­то­рый не­об­хо­ди­мо сде­лать ли­бо до, ли­бо по­сле вы­бо­ров. Например, в Бра­зи­лии ми­ни­ст­ры и гу­бер­на­то­ры шта­тов, на­ме­рен­ные бал­ло­ти­ро­вать­ся в пар­ла­мент, долж­ны ос­та­вить свой пост за 6 месяцев до вы­бо­ров. Во Фран­ции де­пу­тат Национального со­б­ра­ния, под­па­даю­щий с мо­мен­та сво­его из­бра­ния под один из слу­ча­ев не­со­вмес­ти­мо­сти, дол­жен сло­жить с се­бя др. обя­зан­но­сти в те­че­ние 15 дней по­сле из­бра­ния или по­сле ре­ше­ния Кон­сти­ту­ци­он­но­го со­ве­та, ес­ли его из­бра­ние оп­ро­те­сто­ва­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)