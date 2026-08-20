«ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ»

«ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ» - название иконографии возникло на основе текста Евангелия от Матфея, сообщающего о приказе царя Ирода, разгневанного тем, что волхвы не рассказали ему о местонахождении Младенца Христа, «избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов» (Мф 2. 16).

Изображение этого события появилось после установления в первой половине V века почитания невинных Вифлеемских младенцев как мучеников. Композиции, как правило, не имеют четкой схемы. Может варьироваться число участников, действия, позы и жесты персонажей. Помимо царя Ирода, его воинов, женщин и детей в композицию иногда включались еще несколько сюжетов из различных литературных источников. Это апокрифические рассказы Иакова Протоевангелия о праведной Елисавете, которая с младенцем Иоанном спряталась в горе от преследовавшего ее воина, и об убийстве по приказу царя Ирода в храме между алтарем и жертвенником праведного Захарии. Пророчество Иеремии, упомянутое апостолом Матфеем: «Голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (Иер 31. 15) иллюстрируется в композиции «Оплакивание Рахилью своих детей». Апокрифические рассказы о спасении Нафанаила (Ин 1. 46-49), которого мать спрятала от воинов Ирода под смоковницей, легли в основу изображения жены и младенца под деревом. 9-е Слово святителя Иоанна Златоуста из «Гомилий на Евангелие от Матфея» (PG. 57. Col. 175-184), 38-я гомилия Григория Богослова и рассказы из Миней-Четьих под 29 декабря стали источником изображения страдания младенцев и горя матерей. Сцена «Избиения младенцев» могла представлять самостоятельный сюжет и входить в развернутые композиции «Рождество Христово».

Один из первых памятников ранневизантийского искусства со сценой «Избиения младенцев» - мозаики триумфальной арки церкви Санта-Мария Маджоре в Риме (432-440 годы). Слева на престоле изображен царь Ирод, отдающий приказание воинам убивать младенцев. Воины в одежде римских легионеров готовы выполнить приказ, один из них протягивает руку в сторону стоящих справа женщин с распущенными волосами; на руках они держат младенцев. Самой сцены убийства нет. В дальнейшем в композиции прибавилось драматизма, за счет сокращения числа участников сцена превратилась в показ кровавого убийства. Так, на рельефе саркофага из Трира (V век, церковь святого Максимина: Покровский. С. 239) один солдат замахивается младенцем, схватив его за ногу, другой держит ребенка, вырванного из объятий матери; на рельефе оклада Евангелия (около 460 года, Сокровищница кафедрального собора, Милан) та же композиция дополнена изображением младенца на земле под ногами воина, а также появились фигуры женщин с раскинутыми руками, горюющих о своих детях. На миниатюре из Евангелия Раввулы (Laurent. Plut. I.56. Fol. 46, 586 г.) сцена изображена по сторонам таблицы канонов: слева - царь Ирод с 2 сановниками, справа - палач с поднятым мечом в правой руке, держащий за ногу младенца, которого пытается отнять мать. Из головы младенца течет кровь.

В искусстве средневизантийского периода сцена «Избиения младенцев» стала очень распространенной: рельеф слоновой кости (начало IX века, Бодлианская библиотека); рельеф слоновой кости (середина IX века, Национальная библиотека Франции); миниатюра в Сакраментарии Дрого (Paris. lat. 9428. Fol. 31v, середина IX века); миниатюра в Штутгартской Псалтири (Stuttg. Fol. 65v, 825-830 годы) - сцена «Рахиль, оплакивающая детей»; в Гомилиях Григория Назианзина (Paris. gr. 510. Fol. 137, между 879 и 882 годами) - воин c мечом в правой руке держит младенца за волосы (впервые со сценами «Праведная Елисавета с младенцем Иоанном прячется в горе» и «Убийство праведного Захарии»); в кодексе Экберта (Городская библиотека, Трир. Cod. 24. Fol. 15v, 80-е годы X века); в Минологии Василия II (Vat. gr. 1613. P. 281. 976-1025 годы, Константинополь) - Ирод в византийских императорских одеяниях, в короне, воин убивает мечом одного младенца, 2 других лежат на земле в крови, справа около горки сидит плачущая женщина с младенцем, которого пронзает копьем воин; аналогичная сцена в Евангелии XI века (Paris. gr. 74. Fol. 5); в цикле «Детство Иисуса Христа » в росписях Токалы-килисе в Гёреме (конец X века) - палач держит за ногу младенца над грудой окровавленных тел, рядом рвущая на себе волосы женщина; на иконе «Рождество Христово» (конец XI века, монастырь великомученицы Екатерины на Синае) представлены сцены умерщвления младенцев, «Бегство в Египет», «Праведная Елисавета с Иоанном в горе», изображение Рахили (согласно надписи) с младенцем на руках, перед которой застыл воин, замахнувшийся мечом; в грузинском Гелатском Четвероевангелии (Кекел. Q 908. Л. 19 об., 1-я половина XII века) младенцы изображены спеленутыми.

В памятниках поздневизантийского периода сцена становится многофигурной и часто разделяется на несколько последовательных эпизодов. В монастыре Хора (Кахрие-джами, около 1316-1321 годов) теме «Избиения младенцев» посвящены 4 композиции: «Царь Ирод приказывает воинам избить младенцев», «Солдаты, убивающие детей», «Праведная Елисавета спасается с младенцем Иоанном в горе от преследующего их воина», «Матери оплакивают своих детей». В церкви великомученика Димитрия Маркова монастыря близ Скопье, Македония (около 1376 года), сюжету «Избиения младенцев» посвящена группа сцен, расположенных рядом с композицией «Рождество Христово». Патетическая композиция «Плач Рахили» представлена на полукруге светлого фона. Рахиль, сидящая на земле с воздетыми руками, окружена спеленутыми мертвыми младенцами.

В поствизантийском искусстве (росписи XVI-XVII веков соборов афонских монастырей: Великой Лавры святителя Афанасия, Иверского, Кутлумуша, Каракала, Филофеевского скита) сцена представлена в точном соответствии с рекомендацией Ерминии Дионисия Фурноаграфиота (около 1730-1733 годов): «Рисуется крепость. Тут в чертоге царь Ирод сидит на престоле. За ним стоят два воина с копьями, а пред ним другие воины со знаменем. Вдали на горах видны селения: среди них женщины с младенцами, одни бегут, другие таят их в сумах за спинами своими и руками препятствуют воинам убивать их, иные сидят и оплакивают лежащих пред ними убитых детей; а воины, одни исторгают младенцев из объятий матерей их, другие пронзают их мечами, некоторые обезглавливают. Многие младенцы убитые лежат на земле, некоторые в пеленах, некоторые в рубашечках. Елисавета держит на руках своих младенца Предтечу, ее преследует воин с обнаженным мечем: но пред нею разверзлась скала, чтобы принять ее в свою расселину» (Ерминия ДФ. Ч. 2. § 217).

В русских иконописных подлинниках под 29 декабря дается описание композиции, близкое греческой Ерминии: «Святых мученик иже Христа ради избиенных от Ирода в Вифлееме 14 тысящ. Ирод царь седит на престоле, за ним мучители младенцов биют и секут мечи и на копиях подымают пред царем, а жены из загорья видет плачут, простовласы, а за царем град стоит и башни, а у воинов под ногама много младенцов побитых лежат, мертвы в крови» (Большаков. Подлинник иконописный. С. 61). Однако на прорисях и минейных иконах обычно опускается изображение Ирода, а иногда и воинов, и представлены лишь стоящие младенцы с нимбами. Чаще «Избиения младенцев» и сопутствующие апокрифические сцены включаются в состав сложных многочастных композиций «Рождество Христово» и в качестве клейм на житийных иконах святого Иоанна Предтечи. На иконе «Рождество Христово» конца XVII века (ЯХМ) представлены следующие сцены: «Беседа Ирода с книжниками», «Избиение младенцев», «Праведная Елисавета с младенцем Иоанном в горе», «Убийство праведного Захарии», «Мать с младенцем Нафанаилом под смоковницей», «Плач матерей о младенцах». На иконе из Макарьевского монастыря в Калязине (60-е годы XVII века, ЦМиАР) сцены «Избиения младенцев» нет, но представлен царь Ирод с книжниками, праведная Елисавета с младенцем Иоанном, скрывающаяся в горе от преследующего ее воина с копьем, и мать Нафанаила со своим сыном под смоковницей. В 2 клеймах на иконе «Святой Иоанн Предтеча, с житием» (XVI век, ЯХМ) - «Праведная Елисавета, скрывающаяся в горе» и «Убийство праведного Захарии».

Иллюстрация:

Избиение младенцев. Рельеф оклада Евангелия. Ок. 460 г. (Сокровищница кафедрального собора, Милан). Архив ПЭ.

©Православная Энциклопедия