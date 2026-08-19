ИЗАК ХЕНРИК
ИЗАК ХЕНРИК - фламандский композитор.
Работал в Италии, Австрии, Саксонии. Был придворным композитором Л. де Медичи (возможно, учил его детей музыке) во Флоренции, писал музыку на стихи А. Полициано. С 1496 года композитор при дворе императора Максимилиана I в Вене, в 1505-1508 годах работал также в кафедральном соборе города Констанца. С 1515 года жил во Флоренции, по протекции семьи Медичи назначен настоятелем кафедрального собора. Видный представитель нидерландской школы, мастер контрапункта.
Центральное место в творчестве занимают многоголосные церковные сочинения: мессы на ординарный текст (сохранилось 36, в т. ч. «Песенная месса» на темы немецких песен, месса на тему популярной песни «Бискайская мушка»), монументальный сборник «Констанцский хорал» («Choralis Constantinus»), содержащий 99 циклов песнопений проприя мессы (том 1-3, издание 1550-1555 годах; 2-й том с ценной исследовательских статьёй опубликовал А. фон Веберн в 1909 году). Автор более 50 мотетов, многочисленных песен на французском, немецком, итальянском и латинском тексты (из которых самая популярная - «Инсбрук, я вынужден тебя покинуть», на немецком языке). Обработки сочинений Изака в XVI веке входили в популярный репертуар лютнистов и органистов (в ряде случаев сохранились только табулатуры).