ИЗАК ХЕНРИК

ИЗАК ХЕНРИК - фламандский композитор.

Ра­бо­тал в Ита­лии, Ав­ст­рии, Сак­со­нии. Был при­двор­ным ком­по­зи­то­ром Л. де Ме­ди­чи (воз­мож­но, учил его де­тей му­зы­ке) во Фло­рен­ции, пи­сал му­зы­ку на сти­хи А. По­ли­циа­но . С 1496 года ком­по­зи­тор при дво­ре императора Мак­си­ми­лиа­на I в Ве­не, в 1505-1508 годах ра­бо­тал так­же в ка­фед­раль­ном со­бо­ре города Кон­стан­ца. С 1515 года жил во Фло­рен­ции, по про­тек­ции се­мьи Ме­ди­чи на­зна­чен на­стоя­те­лем ка­фед­раль­но­го со­бо­ра. Вид­ный пред­ста­ви­тель ни­дер­ланд­ской шко­лы, мас­тер кон­тра­пунк­та.

Центральное ме­сто в твор­че­ст­ве за­ни­ма­ют мно­го­го­лос­ные цер­ков­ные со­чи­не­ния: мес­сы на ор­ди­нар­ный текст (со­хра­ни­лось 36, в т. ч. «Пе­сен­ная мес­са» на те­мы немецких пе­сен, мес­са на те­му по­пу­ляр­ной пес­ни «Бис­кай­ская муш­ка»), мо­ну­мен­таль­ный сборник «Кон­станц­ский хо­рал» («Choralis Constantinus»), со­дер­жа­щий 99 цик­лов пес­но­пе­ний про­прия мес­сы (том 1-3, издание 1550-1555 годах; 2-й том с цен­ной ис­сле­до­вательских стать­ёй опуб­ли­ко­вал А. фон Ве­берн в 1909 году). Ав­тор бо­лее 50 мо­те­тов, мно­го­численных пе­сен на французском, немецком, итальянском и латинском тек­сты (из ко­то­рых са­мая по­пу­ляр­ная - «Ин­сбрук, я вы­нуж­ден те­бя по­ки­нуть», на немецком языке). Об­ра­бот­ки со­чи­не­ний Изака в XVI веке вхо­ди­ли в по­пу­ляр­ный ре­пер­ту­ар лют­ни­стов и ор­га­ни­стов (в ря­де слу­ча­ев со­хра­ни­лись толь­ко та­бу­ла­ту­ры).