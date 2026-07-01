ИЗАИ ЭЖЕН

ИЗАИ ЭЖЕН (Эжен Огюст) - бельгийский скрипач, композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель.

Иг­ре на скрип­ке учил­ся с 4 лет у от­ца, скри­па­ча и те­ат­раль­но­го ди­ри­жё­ра, с 7 лет - в Льеж­ской консерватории у Д. Хейн­бер­га, за­тем у Р. Мас­сара, с 1875 года - в Брюс­сель­ской консерватории у Г. Ве­няв­ско­го, в 1876-1879 годах - в Па­ри­же у А. Вьё­та­на.

Творческая ин­ди­ви­ду­аль­ность Изаи сфор­ми­ро­ва­лась, по его соб­ст­вен­ным сло­вам, под влия­ни­ем А. Г. Ру­бин­штей­на , с ко­то­рым он со­вер­шил кон­церт­ную по­езд­ку по Нор­ве­гии и Шве­ции (1881 год). В 1882-1912 годах Изаи поч­ти еже­год­но га­ст­ро­ли­ро­вал в Рос­сии. Дру­же­ские и творческие от­но­ше­ния свя­зы­ва­ли его со мно­ги­ми русскими му­зы­кан­та­ми (у И. учи­лись М. И. Пресс, М. Г. Эр­ден­ко, Н. Миль­штейн и др.). В 1886 году Изаи сбли­зил­ся с французскими ком­по­зи­то­ра­ми (в т. ч. С. Фран­ком, Э. Шос­со­ном, К. Де­бюс­си), стал про­па­ган­ди­ро­вать их твор­че­ст­во. С 1886 года профессор Брюс­сель­ской консерватории, в 1888 году ос­но­вал струн­ный квар­тет, с 1895 года ди­ри­жи­ро­вал ор­га­ни­зо­ван­ны­ми им «Кон­цер­та­ми Изаи» (су­ще­ст­во­ва­ли до 1940 года).

В 1918-1922 годах ру­ко­во­дил сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром в Цин­цин­на­ти (США). Как скри­пач вы­сту­пал до 1928 года. Раз­ра­бо­тан­ные им про­ек­ты Ме­ж­ду­народного музыкального фон­да, ме­ж­ду­народных кон­кур­сов бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны лишь по­сле его смер­ти (в 1937 году в Брюс­се­ле со­сто­ял­ся 1-й ме­ж­ду­народный кон­курс скри­па­чей имени Изаи, в 1938 году - 1-й ме­ж­ду­народный кон­курс пиа­ни­стов).

Один из круп­ней­ших скри­па­чей ро­ман­тического на­прав­ле­ния, Изаи за­хва­ты­вал экс­прес­си­ей иг­ры, бле­ском тех­ни­ки, яр­ко­стью музыкальных об­ра­зов. Был вы­даю­щим­ся ан­самб­ли­стом. Для Изаи на­пи­са­ны По­эма для скрип­ки с ор­ке­ст­ром и Кон­церт для скрип­ки, фортепиано и струн­но­го квар­те­та Э. Шос­со­на, Со­на­та для скрип­ки и фортепиано С. Фран­ка, Струн­ный квар­тет К. Де­бюс­си и др.

Со­чи­не­ния Изаи для скрип­ки вы­дер­жа­ны в позд­не­ро­ман­тическом сти­ли­сти­ке, б. ч. их на­пи­са­на в сво­бод­ной «по­эм­ной» фор­ме [«Зим­няя сказ­ка», «Экс­таз», «Эле­ги­че­ская по­эма», 6 со­нат для скрип­ки со­ло (1924 год), в т. ч. од­но­ча­ст­ные 3-я («Со­на­та-бал­ла­да») и 6-я], зву­ча­ние ин­ст­ру­мен­та рас­кры­то с уни­каль­ной пол­но­той и кра­соч­но­стью (вплоть до упо­т­реб­ле­ния чет­вер­ти­то­нов в 3-й со­на­те). Творческие прин­ци­пы Изаи бы­ли раз­ви­ты Ф. Крейс­ле­ром; его уче­ни­ка­ми счи­та­ли се­бя так­же Ж. Ти­бо, Дж. Эне­ску. И. при­над­ле­жит ряд транс­крип­ций, ре­дак­ций клас­сических про­из­ве­де­ний, ка­ден­ций к кон­цер­там Дж. Б. Ви­от­ти, В. А. Мо­цар­та и др. Ав­тор опе­ры «Шах­тёр Пьер» (1931 год, Льеж).

Иллюстрация:

Э. Изаи. Архив БРЭ.