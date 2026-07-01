ИЗАИ ЭЖЕН
ИЗАИ ЭЖЕН (Эжен Огюст) - бельгийский скрипач, композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель.
Игре на скрипке учился с 4 лет у отца, скрипача и театрального дирижёра, с 7 лет - в Льежской консерватории у Д. Хейнберга, затем у Р. Массара, с 1875 года - в Брюссельской консерватории у Г. Венявского, в 1876-1879 годах - в Париже у А. Вьётана.
Творческая индивидуальность Изаи сформировалась, по его собственным словам, под влиянием А. Г. Рубинштейна, с которым он совершил концертную поездку по Норвегии и Швеции (1881 год). В 1882-1912 годах Изаи почти ежегодно гастролировал в России. Дружеские и творческие отношения связывали его со многими русскими музыкантами (у И. учились М. И. Пресс, М. Г. Эрденко, Н. Мильштейн и др.). В 1886 году Изаи сблизился с французскими композиторами (в т. ч. С. Франком, Э. Шоссоном, К. Дебюсси), стал пропагандировать их творчество. С 1886 года профессор Брюссельской консерватории, в 1888 году основал струнный квартет, с 1895 года дирижировал организованными им «Концертами Изаи» (существовали до 1940 года).
В 1918-1922 годах руководил симфоническим оркестром в Цинциннати (США). Как скрипач выступал до 1928 года. Разработанные им проекты Международного музыкального фонда, международных конкурсов были осуществлены лишь после его смерти (в 1937 году в Брюсселе состоялся 1-й международный конкурс скрипачей имени Изаи, в 1938 году - 1-й международный конкурс пианистов).
Один из крупнейших скрипачей романтического направления, Изаи захватывал экспрессией игры, блеском техники, яркостью музыкальных образов. Был выдающимся ансамблистом. Для Изаи написаны Поэма для скрипки с оркестром и Концерт для скрипки, фортепиано и струнного квартета Э. Шоссона, Соната для скрипки и фортепиано С. Франка, Струнный квартет К. Дебюсси и др.
Сочинения Изаи для скрипки выдержаны в позднеромантическом стилистике, б. ч. их написана в свободной «поэмной» форме [«Зимняя сказка», «Экстаз», «Элегическая поэма», 6 сонат для скрипки соло (1924 год), в т. ч. одночастные 3-я («Соната-баллада») и 6-я], звучание инструмента раскрыто с уникальной полнотой и красочностью (вплоть до употребления четвертитонов в 3-й сонате). Творческие принципы Изаи были развиты Ф. Крейслером; его учениками считали себя также Ж. Тибо, Дж. Энеску. И. принадлежит ряд транскрипций, редакций классических произведений, каденций к концертам Дж. Б. Виотти, В. А. Моцарта и др. Автор оперы «Шахтёр Пьер» (1931 год, Льеж).
Иллюстрация:
Э. Изаи. Архив БРЭ.