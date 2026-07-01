ИЗАБО БАВАРСКАЯ

Изабо Баварская (Елизавета / Изабелла) (фр. Isabeau de Bavière, нем. Elisabeth von Wittelsbach-Ingolstadt) (1370, Мюнхен — 28.09.1435, Париж) — королева Франции (1385—1422), жена короля Карла VI .

Дочь Стефана, герцога Баварского, из семейства Виттельсбахов, и Таддеи Висконти. Получила хорошее образование, знала латынь, в бытность королевой Франции собрала личную библиотеку, в основном религиозной литературы. Брак с Карлом VI имел политические цели, но заключен был по любви: венчание состоялось 17 июля 1385 в Амьене. И. Б. родила 12 детей, в том числе будущего короля Франции Карла VII . Коронована в Париже (в Сент-Шапель) 23 августа 1389; по случаю торжества накануне состоялся парадный въезд И. Б. в столицу, хорошо задокументированный в источниках. После нескольких лет безмятежной жизни, наполненной увеселениями и балами (1385—1392), обнаружившееся психическое заболевание короля полностью изменило положение И. Б. Она формально возглавила Регентский совет (1392—1422), но не имела больших полномочий и оказалась не готовой к управлению страной. Начавшееся соперничество принцев крови вылилось в гражданскую войну бургиньонов и арманьяков (см. Арманьяки и бургиньоны ). И. Б. металась между двумя враждующими лагерями, становясь поочередно союзницей то герцога Бургундского, то герцога Орлеанского и партии его сторонников. Современники обвиняли И. Б. в алчности и расточительности, в легкомысленном и развратном образе жизни, подозревали даже в отравлении короля. В результате серии побед англичан (см. Столетняя война ) она вынуждена была согласиться на заключение договора в Труа (1420), отстранявшего от власти наследника престола Карла и оформлявшего «союз двух корон», Франции и Англии, под началом Генриха V Ланкастера как регента и будущего короля. Смерть обоих королей, Франции и Англии (1422), знаменовала конец и формальных властных полномочий И. Б.: она удалилась во дворец Сен-Поль в Париже, где прожила уединенно и вдали от политических дел. Похоронена в аббатстве Сен-Дени рядом с мужем.

Лит.: Clin M.-V. Isabeau de Bavière: la reine calomniée. Paris, 1999; Delorme Ph. Isabeau de Bavière: épouse de Charles VI, mère de Charles VII. Paris, 2003; Markale J. Isabeau de Bavière. Paris, 1982; Verdon J. Isabeau de Bavière, la mal-aimée. Paris, 2001.