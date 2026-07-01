ИЗАБЕЛЛА ПОРТУГАЛЬСКАЯ

Изабелла Португальская (фр. Isabelle de Portugal) (21.02.1397, Эвора — 17.12.1471, Эр-сюр-Ла-Лис) — принцесса из Ависской династии , герцогиня Бургундская.

И. П. была дочерью Жоана I , короля Португалии, и Филиппы Ланкастер, сестра Энрике Мореплавателя . 7 января 1430 стала третьей женой Филиппа III Доброго , герцога Бургундского. Брак способствовал не только поднятию престижа Бургундского дома, но и укреплению связей Бургундии с Португалией, которая считалась крупнейшей военно-морской силой.

Благодаря расчету герцога Филиппа III Доброго на участие И. П. в посредничестве между Бургундией и Португалией, последняя получила значительную свободу. Она располагала многочисленным придворным штатом, в который входили португальцы. В свое отсутствие в Бургундии, Филипп III Добрый часто делегировал супруге свои полномочия. Сохранилась обширная переписка И. П., свидетельствующая о ее участии в политической жизни. На международной арене И. П. была незаменимым союзником благодаря своим связям. Например, после заключения Аррасского мира (1435), начались военные действия между Англией и Бургундией, которые обернулись неудачно для Бургундии. За этим последовали многочисленные переговоры с англичанами, в которых Бургундию представляла И. П., состоявшая в родстве с домой Ланкастеров через свою мать. Результатами этих встреч стали торговый договор (1439), осовобождение Карла Орлеанского (1440) и новый мир между Бургундией и Англией (1443). В 1441 и в 1445 она встречалась с королем Франции Карлом VII по поводу грабительских набегов живодеров и из-за несоблюдения Карлом VII положения Аррасского мира. Не менее активна И. П. была в вопросах управления финансами Государства герцогов Бургунских . После восстания в Брюгге 1436—1437 она занималась продажей имущества осужденных за участие в восстании.

Первые двое сыновей, Антуан (1430—1432) и Жос (1432), скончались в младенчестве; третьим сыном Изабеллы Португальской был Карл Смелый .

И. П. умерла в замке Эр-сюр-Ла-Лис (деп. Па-де-Кале), похоронена в картезианском монастыре в Гоне (деп. Па-де-Кале), затем перезахоронена в Шартрез-де-Шанмоль, в Дижоне, вместе с Филиппом III Добрым.

Ист.: La correspondance d’Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne (1430—1471) / Ed. par M. Sommé. Ostfildern, 2009.

Лит.: Isabella van Portugal, hertogin van Bourgondiё, 1397—1471: [catalogus van de Tentoonstelling, Brussel, Koninklijke bibliotheek Albert I, Nassaukapel, van 5 oktober tot 23 november 1991] / cat. door Claudine Lemaire en Michèle Henry. Brussel, 1991; Lacerda D. Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne (1397—1471). Une femme de pouvoir au cœur de l’Europe du Moyen âge. Paris, 2008; Sommé M. Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au XVe siècle. Villeneuve d’Ascq, 1998.