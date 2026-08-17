ИЗАБЕЛЛА КЛАРА ЕВГЕНИЯ АВСТРИЙСКАЯ

Изабелла Клара Евгения Австрийская (исп. Isabel Clara Eugenia de Austria) (12.08.1566, Сеговия — 01.12.1633, Брюссель) — испанская инфанта.

Дочь короля Филиппа II и Елизаветы Валуа, внучка короля Франции Генриха II и Екатерины Медичи , супруга эрцгерцога Альбрехта VII Австрийского, правительница Южных Нидерландов (1599—1633). После казни Марии Стюарт в 1578 была в числе претендентов на английский трон. В 1589 после убийства Генриха III Филипп II рассчитывал посадить И. К. Е. А. на престол Франции, а также заполучить для И. К. Е. А. герцогство Бретань, которое И. К. Е. А. могла наследовать по прямой линии. В 1598 Филипп II начал военную кампанию в Бретани, окончившуюся неудачно. Политическая победа Генриха IV окончательно лишила И. К. Е. А. возможности претендовать на французский трон. В 1598 в возрасте 33 лет И. К. Е. А. вступила в брак со своим кузеном Альбрехтом VII Австрийским, в 1599 Филипп II назначил И. К. Е. А. и ее супруга суверенными властителями Южн. Нидерландов при условии, что в случае смерти одного из супругов и при отсутствии наследников их владения передавались Испании. При появлении потомков управление провинциями также оставалось в руках Испании, так как дочерям И. К. Е. А. и Альбрехта VII предписывалось вступать в брак с одним из испанских принцев, а сыновья были бы обязаны выбирать невест только с согласия короля Испании. Несмотря на формальную независимость, Филипп II не предоставил И. К. Е. А. возможности предпринимать самостоятельные шаги во внутри- и внешнеполитической жизни Южных Нидерландов. Тем не менее И. К. Е. А. пыталась противостоять преемнику Филиппа II в вопросе переговоров о мире с Соединенными провинциями, вела активную политическую и общественную жизнь, являлась покровительницей художников, музыкантов и ученых.

Ревностная католичка, И. К. Е. А. способствовала постройке храмов и открытию монастырей, принявших бежавших из Англии и Соединенных провинций католиков. Брак И. К. Е. А. и Альбрехта VII оказался бездетным. После смерти супруга в 1621 И. погрузилась в глубокий траур, вступила в монашеский орден клариссинок, формально оставаясь правительницей Южн. Нидерландов.

Лит.: Isabel Clara Eugenia: Female Sovereignty in the Courts of Madrid and Brussels / Ed. C. Van Wyhe. Madrid; London, 2011; Villermont M. L’Infante Isabelle, Gouvernante des Pays-Bas. Paris, 1912.