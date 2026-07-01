ИЗАБЕЛЛА I КАСТИЛЬСКАЯ

Изабелла (Исабель) I Кастильская (исп. Isabel I de Castilla), известна как Изабелла I Католическая (Isabel I la Católica) (22.04.1451, Мадригаль, совр. Мадригаль де лас Альтас Торрес, Авила — 26.11.1504, Медина дель Кампо, Вальядолид) - королева Кастилии (1474—1504).

Дочь Хуана II Кастильского и его второй супруги Изабеллы Португальской , сводная сестра Энрике IV Кастильского (1454—1474). Принадлежала к династии Трастамара. Первые годы жизни провела рядом с матерью в Аревало, с 1461 находилась при дворе Энрике IV, была хорошо образованна. По свидетельству современников, И. I К. обладала поистине королевским характером: была умна, решительна, энергична, глубоко религиозна и властолюбива. Договором, заключенным в 1468 в Торос де Гисандо, Энрике IV признавал И. I К. своей наследницей в ущерб интересам инфанты Хуаны, которую многие считали незаконнорожденной. В 1469 в Вальядолиде вопреки воле брата вышла замуж за арагонского инфанта Фернандо.

После смерти Энрике IV И. I К. пришлось защищать свое право на кастильскую корону в ходе гражданской войны 1475—1479, когда представители кастильской аристократии, желавшие видеть королевой инфанту Хуану, обратились за помощью к королю Португалии Афонсу V . И. I К. и Фернандо удалось усмирить и прийти к согласию с бунтовавшей на протяжении многих десятилетий аристократией и навести относительный порядок в государстве. Это позволило приступить к преобразованиям, а также одержать победу в Гранадской войне (1482—1492), завершившей Реконкисту . В 1479 Фернандо стал королем Арагона (см. Фернандо II Арагонский ), и земли двух королевств объединились в одно государство, пока лишь формально и без создания общих институтов власти. Центром нового государства в силу ряда причин стала Кастилия. Несмотря на подписание документов, разграничивавших права супругов в управлении королевствами (1475, 1481), достаточно трудно понять, по чьей инициативе принималось то или иное решение. В годы правления И. I К. и Фернандо происходило становление государства Нового времени, закладывались основы абсолютной монархии. В Кастилии были реорганизованы Королевский совет, Канцелярия; кортесы постепенно теряли свое значение. Создавались новые органы власти: вторая Канцелярия в Сьюдад Реале, Высший совет по делам инквизиции , Совет эрмандады и др. За порядком на местах должна была следить восстановленная Генеральная (Святая) эрмандада, свое присутствие в городах власть усилила путем поддержки института коррехидоров . Был проведен ряд мер по оздоровлению финансового состояния короны.

Титул «Католических» короли получили от папы Римского Александра VI в 1496 за успехи в борьбе за чистоту католической веры: ревностная католичка, И. I К. стремилась к установлению конфессионального единства в государстве. В конце 1470-х — начале 1480-х в королевствах была восстановлена начавшая активно действовать инквизиция; в 1492 были изгнаны отказавшиеся от обращения в христианство евреи; на территории бывшего Гранадского эмирата проводилась политика ассимиляции мусульманского населения. Снаряжение экспедиции Христофора Колумба (1492) не в последнюю очередь было продиктовано желанием вести миссионерскую деятельность. В годы правления И. I К. и Фернандо территория государства увеличилась за счет окончательного присоединения Канарских островов (1484—1496), Руссильона (1492); в ходе итальянских кампаний было завоевано Неаполитанское королевство (1504). Во внешней политике важной вехой стало подписание Тордесильясского договора (1494) с Португалией, разграничившего зоны влияния в Атлантике. В эпоху Католических королей получают распространение гуманистические идеи, а двор становится ведущим культурным центром, где бывали, например, Элио Антонио де Небриха, Беатрис Галиндо, Лючио Маринео Сикуло и др. По имени И. I К. получило название направление в готике «исабелино», одним из лучших образцов которого считается монастырь Сан Хуан де лос Рейес в Толедо.

Ист.: Завещание Изабеллы I Кастильской (1451—1504) / Публ., пер. и коммент. Н. П. Денисенко // Европа и Америка на перекрестке эпох. Иваново, 1992.

Лит.: Azcona T. de. Isabel la Católica: vida y reinado. Madrid, 2014; Clemencín D. Elógio de la Réina Católica Doña Isabel. La Coruña, 2015; Isabel la Católica y el Atlántico: V Centenario de su muerte. Las Palmas de Gran Canaria, 2006; Ladero Quesada M. A. Isabel I de Castilla. Siete ensayos sobre la reina, su entorno y sus empresas. Madrid, 2012; Ruiz-Domènec J. E. Isabel la Católica o el yugo del poder. Barcelona, 2004; Suárez Fernández L. Isabel I, Reina. Barсelona, 2012; Val Valdivieso Mª. I del. Isabel la Católica y su tiempo. Granada, 2005; Visión del reinado de Isabel la Católica : desde los cronistas coetáneos hasta el presente / Ed. Valdeón Baruque J. Valladolid, 2004.