ИЗАБЕЛЛА ФРАНЦУЗСКАЯ

Изабелла Французская (1295 — 23.08.1358, Хартфорд) — жена короля Англии Эдуарда II.

Мать короля Англии Эдуарда III , дочь Филиппа IV Красивого , короля Франции , и Иоанны I, королевы Наварры .

Переговоры о браке французской принцессы и наследника английского престола велись с 1299. Этот союз должен был положить конец англо-французским разногласиям по поводу статуса гасконских земель. Свадьба состоялась в январе 1308, после того, как Эдуард II стал английским королем. И. Ф. родила мужу четверых детей, в том числе наследника престола Эдуарда (1312).

Умная, энергичная, склонная к политическим авантюрам И. Ф. сыграла ключевую роль в нескольких важнейших событиях английской и французской истории. Считается, что именно она в 1314 разоблачила супружескую неверность жен своих братьев, Людовика и Карла. Суд над принцессами стал одной из причин лишения в 1316 дочери Людовика Жанны прав на французскую корону, создав, таким образом, прецедент для отстранения в будущем всех женщин от престолонаследия. Конфликт королевы с фаворитами ее мужа, отцом и сыном Диспенсерами, спровоцированный попытками последних ограничить непомерные траты И. Ф., многократно превышающие назначенное ей содержание, привели ее в лагерь недовольных правлением Эдуарда II английских аристократов.

Отправившись весной 1325 во Францию, сопровождая сына Эдуарда, приносившего оммаж Карлу IV за Гасконь, И. Ф. не вернулась в Англию. Ее двор в Париже стал центром притяжения оппозиционных английскому королю магнатов. Среди последних особое место занимал бежавший из Тауэра Роджер Мортимер, который стал любовником королевы. В поисках союзников И. Ф. заключила договор с графом Вильгельмом де Эно, скрепив его обещанием брака наследника английского престола и дочери графа. С наемниками из Нидерландов 24 сентября 1326 И. Ф., принц Эдуард и Мортимер высадились на востоке Англии. К ним примкнули брат короля Томас Норфолк, Генри Плантагенет, епископ Херефорда, Адам Орлетон и другие лорды и прелаты королевства. 16 ноября король и Диспенсер-младший были захвачены в плен. 17 ноября в Бристоле был казнен плененный ранее Диспенсер-старший. Его сын был казнен через неделю в Херефорде. 20 января 1327 осужденный парламентом за дурное правление Эдуард II был вынужден отречься от власти в пользу старшего сына. В сентябре того же года, после раскрытия заговора сторонников низложенного короля, Эдуард II был убит в замке Беркли.

До осени 1330 И. Ф. и Мортимер правили от имени юного Эдуарда III. По их инициативе в 1327 был заключен чрезвычайно непопулярный «позорный мир» с Робертом I Брюсом , ознаменовавший независимость Шотландии от Англии. В 1328 после смерти дяди, Карла IV, Эдуард III предъявил свои претензии на французскую корону. Но уже в следующем году, не имея возможности подкрепить права наследования при помощи военной силы, Эдуард принес оммаж за Гасконь Филиппу VI Валуа .

В 1330 повзрослевший Эдуард казнил Мортимера за предательство, отослал мать от двора и взял власть в свои руки. По мнению ряда исследователей, падение могущественного фаворита королевы было связано с тайной беременностью И. Ф. Опала королевы-матери была достаточно условной и заключалась главным образом в отстранении от политической жизни двора. Ей было выделено богатое содержание, которое с годами только увеличивалось. Незадолго до смерти в 1358 И. Ф. вступила в Третий орден св. Франциска. Королева уделяла большое внимание благотворительности.

Лит.: Уэйр Э. Французская волчица — королева Англии. Изабелла / Пер. с англ. А. Немировой. М., 2010; Fryde N. The Tyranny and Fall of Edward II, 1321—1326. Cambridge, 1979; Mortimer I. The Greatest Traitor: The Life of Sir Roger Mortimer, Ruler of England 1327—1330. London, 2004.