ИЗАБЕЛ, «СВЯТАЯ КОРОЛЕВА» (Isabel, Rainha Santa Isabel, Rainha Santa)

Королева Португалии в 1282–1325.

Дочь короля Арагона Педро III и королевы Констансы, крещена в честь св. Елизаветы Венгерской. 11.02.1288 г. в Барселоне через представителей был заключён брак с королём Португалии Динишем; торжественное бракосочетание состоялось 26.06.1288 г. в Транкозу, который наряду с другими городами и замками со всеми их доходами вошёл в состав имущества королевы. В браке с королём Динишем родила детей Констансу (1287), впоследствии королеву Кастилии, и наследника португальской короны Афонсу (1291), будущего Афонсу IV.

Изабел неоднократно (в 1287, 1299, 1312, 1324 гг.) способствовала достижению согласия между королём-отцом и мятежным сыном Афонсу, который обвинил короля-отца в желании передать корону Португалии бастарду, а также между Афонсу IV и королём Кастилии Альфонсом XI (1336).

Изабел способствовала основанию многих монастырей и приютов. В первом завещании (19.04.1314) она выразила намерение упокоиться монастыре Алкобаса. После смерти супруга 7.1.1325 г. удалилась в монастырь Санта-Клара в Коимбре.

Существует два варианта легенды о «святой королеве»: согласно наиболее распространённому первому она была застигнута королём, когда несла в подоле золото для раздачи бедным, солгала в ответ на вопрос супруга, и по её молению золото превратилось в розы. Согласно второму варианту она приказала построить церковь в Лейрии и заплатила рабочим розами, каждая из которых обратилась потом в золото.

Канонизирована папой Урбаном VIII 25.5.1625 г.; память празднуется 4 июня. Останки первоначально покоились в монастыре Санта-Клара-а-Велья; с 1677 г. – в монастыре Санта-Клара-а-Нова в Коимбре. Имеет обширную иконографию.

Исторические источники:

Rainha Santa: cartas inéditas e outros documentos. Coimbra, 1958

Brandão F. Monarquia Lusitana. Pt. V. Lisboa, 1976; Pt. VI. Lisboa, 1980

Автор статьи А.П. Черных