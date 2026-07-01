ИЗАБЕЛ, «СВЯТАЯ КОРОЛЕВА»

Изабел, «Святая Королева» (порт. Isabel, Rainha Santa Isabel, Rainha Santa) (1270, Сарагоса — 04.07.1336, Эштремош) — королева Португалии в 1282—1325.

Дочь короля Арагона Педро III и королевы Констансы, крещена в честь св. Елизаветы Венгерской. 11 февраля 1288 в Барселоне через представителей был заключен брак с королем Португалии Динишем ; торжественное бракосочетание состоялось 26 июня 1288 в Транкозу. В этом браке И. родила детей Констансу (1287), впоследствии королеву Кастилии , и наследника португальской короны будущего Афонсу IV (1291).

И. неоднократно способствовала достижению согласия между королем-отцом и сыном Афонсу, который обвинял отца в желании передать корону Португалии бастарду, а также между Афонсу IV и королем Кастилии Альфонсом XI (1336). После смерти Диниша 7 января 1325 И. удалилась в монастырь Санта-Клара в Коимбре.

Существует два варианта легенды о «святой королеве»: согласно наиболее распространенному она была застигнута королем, когда несла в подоле золото (или еду) для раздачи бедным, солгала в ответ на вопрос супруга, и по ее молению несомое превратилось в розы. Согласно второму варианту она приказала построить церковь в Лейрии и заплатила рабочим розами, каждая из которых обратилась впоследствии в золото.

Канонизирована 25 мая 1625; память празднуется 4 июня. Останки первоначально покоились в монастыре Санта-Клара-а-Велья; с 1677 — в монастыре Санта-Клара-а-Нова в Коимбре. Имеет обширную иконографию.

Ист.: Rainha Santa: cartas inéditas e outros documentos. Coimbra, 1958.

Лит.: Afonso D. Vida & milagres da gloriosa reina Sancta Ysabel... Coimbra, 1560; Dona Isabel de Aragão: a rainha Santa. Vol. 1—2. Coimbra, 1993; Gimenez J. C. A Rainha Isabel nas estratégias políticas da Península Ibérica: 1280—1336. Curitiba, 2005; Imagen de la Reina Santa: Santa Isabel, infanta de Aragón y reina de Portugal. Vol. 1—2. Zaragoza, 1999; Montes M. I. da Cruz. Vida e milagres de Dona Isabel Rainha de Portugal. Lisboa, 1999; Vasconcellos A. G. Ribeiro de. Evolução do culto de Dona Isabel de Aragão, esposa do rei lavrador Dom Dinis de Portugal. Vol. 1—2. Coimbra, 1894.