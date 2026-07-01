ИЮНЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1848

Июньское восстание 1848 — народное восстание в Париже 24—26 июня 1848, вызванное решением правительства 21 июня о реорганизации (фактически — ликвидации) так называемых «национальных мастерских», созданных после Февральской революции (см. Революции 1848—1849) в целях смягчения массовой безработицы, свидетельствовавшей о глубоком социально-экономическом кризисе в стране.

Правительство умеренных республиканцев пошло на закрытие «национальных мастерских» под предлогом их обременительности для дефицитного бюджета. Это решение оставило без работы только в Париже около 115 тыс. рабочих и ремесленников, вызвав волну протеста. 23 июня, уже на следующий день после публикации правительственного распоряжения, Париж был охвачен стихийным восстанием под лозунгами: «Хлеба или свинца! Свинца или работы! Жить, работая, или умереть, сражаясь! Да здравствует демократическая и социальная республика! Долой эксплуатацию человека человеком!» Общая численность его участников составляла более 40 тыс. человек. Ответственность за наведение порядка в столице была возложена на военного министра генерала Л. Э. Кавеньяка , получившего фактически диктаторские полномочия. В его распоряжение были переданы все регулярные войска, имевшиеся в столичном регионе, и вызванные из провинции подразделения Национальной гвардии — всего до 70 тыс. штыков.

В результате трехдневной карательной операции, сопровождавшейся ожесточенными уличными боями, погибли от 3 до 5 тыс. участников восстания (истинное число погибших так и не было установлено). Около 25 тыс. оказались в плену, 1500 из них расстреляны на месте, более 11 тыс. осуждены, 4 тыс. осужденных были отправлены на каторжные работы в Алжир. Потери правительственных войск составили около 1800 человек. Поражение И. в. было предопределено его неподготовленностью, стихийностью, неорганизованностью, отсутствием плана, программы и опытного руководства. Сразу же после подавления восстания «национальные мастерские», как очаги мятежных настроений, были окончательно ликвидированы, но сам факт столь мощного протестного выступления свидетельствовал о слабости и неустойчивости режима Второй республики.

Лит.: Aprile S. La IIe République et le Second Empire. Paris, 2000. Coutant A. 1848, quand la république combattait la Démocratie. Paris, 2009; Marouck V. Juin 1848. Paris, 1998. П. П. Черкасов.

Июньское наступление 1917 — последнее наступление российской армии во время Первой мировой войны 1914—1918. Наступление проводилось под давлением союзников, хотя в войсках и левых политических кругах идея активных военных действий не была популярна. Вероятность решительной победы на фронте была невелика, все большую популярность приобретала идея мира без аннексий и контрибуций.

Основной удар наносили войска Юго-Западного фронта (командующий генерал А. Е. Гутор). По плану 11-я и 7-я армии должны были наступать на Львов, а 8-я армия (командующий Л. Г. Корнилов) — на Калуш и Болехов. Другие фронты должны были наносить вспомогательные удары. Общее руководство войсками осуществлял главнокомандующий А. А. Брусилов. В связи с подготовкой наступления на фронт выехал военный министр А. Ф. Керенский.

В районе наступления было сосредоточено около 60 дивизий, 1114 орудий. Это позволяло в районах прорыва создавать превосходство над противником в пехоте — в три раза, в артиллерии — в два раза. Юго-западному фронту противостояли 3-я и 7-я армии Австро-Венгрии, поддержать которые была готова германская Южная армия.

18 июня 1917 был нанесен удар в сторону Львова. Но, заняв в некоторых пунктах 2—3 линии окопов, эти армии 20 июня остановились. Солдаты не хотели наступать дальше. 23 июня перешла в наступление 8-я армия, она смогла прорвать оборону противника и занять Станислав, Калуш, Богородчаны, Пороги и Галич. Однако на р. Ломница к 1 июля 1917 наступление завершилось. Ударники, которые шли в авангарде, понесли большие потери, основная часть войск не желала жертвовать жизнью во имя непонятных целей, принудительная дисциплина в условиях революции была слаба. Были взяты в плен более 7 тыс. австро-венгерских солдат и 48 орудий. Российская армия потеряла почти 38 тыс. человек. После начала И. н. на восточный фронт были переброшены 13 германских и 3 австро-венгерские дивизии. 6[19] июля 1917 австро-германские войска прорвали фронт 11-й армии в направлении на Тарнополь. Началось общее отступление Юго-Западного фронта, переросшее в бегство. 8 июля 1917 командующим Юго-Западным фронтом был назначен Корнилов, который для прекращения паники, дезертирства и грабежей стал применять расстрелы. Были сданы все занятые в июне населенные пункты, а также Тарнополь и Черновцы. Фронт отошел к р. Збруч. Общие потери Юго-Западного фронта составили более 58 тыс., в том числе 6905 убитыми, более 40 тыс. ранеными и контуженными и 3860 дезертировавшими. Противник потерял 45 тыс. убитыми и ранеными, около 37 тыс. пленными.

Северный и Западный фронты ограничились атаками, которые не привели к прорыву фронта. Румынский фронт 7—11 июля 1917 силами 4-й и 2-й румынских армий прорвал оборону противника на Фокшанском направлении. 14 июля 1917 наступление было остановлено. 6 августа — 8 сентября 1917 противник контратаковал под Мэрэшешти, но значительных успехов не достиг.

Наступление сопровождалось июльским кризисом 1917 в Петрограде.

19 июля 1917 Брусилов ушел с поста главнокомандующего, и его сменил Корнилов.

Лит.: Базанов С. Н. Июльское (июньское) наступление, 1917 // Первая мировая война. Энциклопедический словарь. М., 2014; Зайончковский А. М. Мировая война 1914—1918 гг. М., 1923; Кавтарадзе А. Июньское наступление русской армии в 1917 году // Военно-исторический журнал. 1967. № 5.