ИЮНЬСКИЙ КРИЗИС 1917

Июньский кризис 1917 — политический конфликт, вызванный планами большевиков провести 10 июня 1917 вооруженную демонстрацию в Петрограде.

Демонстрация должна была укрепить позиции РСДРП(б) (см. в ст. Коммунистическая партия Советского Союза ) в радикальной части гарнизона и оказать давление на начавшийся 3 июня 1917 I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Демонстрация, которую готовила военная организация РСДРП(б), должна была быть направлена прежде всего против «министров капиталистов» (т. е. кадетов и других «представителей буржуазии» в правительстве). Лидеры умеренных социалистов опасались, что демонстрация подвергнется нападению правых организаций ( Союза георгиевских кавалеров , казаков и др.), и в Петрограде могут произойти вооруженные столкновения и даже восстание.

7 июня 1917 произошло вооруженное столкновение при выселении анархистов с дачи Дурново, что привело также к забастовке сочувствующих анархистам рабочих. В этой напряженной обстановке руководство Съезда выступило против демонстрации 10 июня 1917 и предложило большевикам принять участие в объединенной демонстрации всех левых сил 18 июня 1917. Большевикам грозило исключение из Советов, если они решатся на проведение вооруженной акции, которая могла привести к вооруженным столкновениям. В последний момент ЦК большевиков отменил демонстрацию. Это вызвало разочарование наиболее радикальных противников Временного правительства слева. Петроградский комитет и военная организация большевиков были разочарованы поведением ЦК. В столице росло влияние анархистов. Объединенная демонстрация всех советских сил 18 июня показала явное преобладание леворадикальных лозунгов «Вся власть советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Долой наступление!». События И. к. повлияли на позицию РСДРП(б) и других левых сил во время июльского кризиса 1917 , сделав ее более радикальной.

Лит.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 32. М., 1962.; Рабинович А. Кровавые дни. М., 1992; Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.