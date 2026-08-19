ИЮЛЬСКИЙ КРИЗИС 1917

Июльский кризис 1917 — социально-политический кризис 3—4 июля 1917 в период Российской революции 1917 .

Был вызван конфликтом между сторонниками перехода власти к Советам и сохранения коалиции либералов и социалистов во Временном правительстве . Попытки правительства направить часть Петроградского гарнизона на фронт, где началось июньское наступление 1917 , вызвали недовольство солдат. 2 июля 1917 кадеты в знак протеста против предоставления автономии Украине вышли из Временного правительства, что привело к его фактическому распаду. 3 июля 1917 начались волнения солдат, матросов и рабочих против войны. Солдаты 1-го пулеметного полка вышли на улицы Петрограда с оружием в руках во главе с анархистами (И. Солнцев) и радикальной частью большевиков из их военной организации (А. Невский и др.). Солдаты создали Военно-революционный комитет. Демонстранты выступили с лозунгами «Вся власть советам рабочих и солдатских депутатов!», «Долой 10 министров и капиталистов!». Лидеры большевизма в этих условиях не собирались немедленно захватывать власть. В. И. Ленин вообще отсутствовал в Петрограде. Однако после того, как движение началось, большевики вынуждены были возглавить выступление, чтобы не выглядеть соглашателями. Официально ЦК большевиков заявил, что они стремятся превратить выступление «в мирное, организованное выявление воли всего рабочего, солдатского и крестьянского Петрограда». Движение могло увенчаться успехом, если бы под давлением демонстрантов ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов решились бы взять власть в свои руки и создать социалистическое правительство с участием эсеров, меньшевиков и, возможно, большевиков. Такая перспектива обсуждалась лидерами Советов и левых партий. За переход власти к Советам высказалась рабочая секция Петросовета. Но эсеры и меньшевики не решились на это.

4 июля 1917 состоялась демонстрация рабочих, солдат и кронштадтских матросов в поддержку власти Советов. Перед ними выступил Ленин, который призвал к бдительности и выдержке, поддержал лозунг «Вся власть Советам!». Демонстранты были обстреляны, произошли перестрелки. Возбужденная вооруженная толпа стояла около резиденции ЦИК, часть ее представителей пытались ворваться внутрь, был задержан министр В. Чернов , которого радикалы освободили лишь по требованию Л. Троцкого . Умеренные социалисты заявили, что большевики подняли восстание. Из-за отказа ЦИК взять власть большевики оказались в тупике. Они добивались передачи власти Советам, а лидеры Советов отказывались ее брать. Не добившись своего, демонстранты разошлись. Началось разоружение частей, участвовавших в выступлении, и аресты левых активистов. 5 июля 1917 была разгромлена редакция «Правды» . В. Ленину, Г. Зиновьеву и некоторым другим лидерам большевиков пришлось уйти в подполье. Влияние Советов снизилось.

Лит.: Из истории борьбы за власть в 1917 году. Сборник документов. М., 2002; Керенский А. И. Русская революция. 1917. М., 2005; Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 33. М., 1962; Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г. Документы и материалы. Т. 4. М., 2003; Рабинович А. Кровавые дни. М., 1992; Следственное дело большевиков. М., 2012; Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.