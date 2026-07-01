ИЮЛЬСКИЕ ОРДОНАНСЫ 1830

Июльские ордонансы 1830 — шесть указов (ордонансов), подписанных 25 июля 1830 (опубликованы 26 июля) королем Франции Карлом X .

Были восприняты обществом как грубое нарушение конституционной Хартии 1814. Подписанию ордонансов предшествовало требование Палаты депутатов (март 1830) об отставке реакционного и непопулярного кабинета Ж. де Полиньяка. В ответ король 16 мая распустил Палату и назначил новые выборы (июнь — июль), победу на которых одержала либеральная оппозиция. Тем не менее, Полиньяк остался на своем посту. Желая ослабить влияние оппозиции и усилить собственную власть, Карл X по-своему интерпретировал ст. 14-ю Хартии 1814, предполагавшую возможность принятия им ордонансов в интересах «исполнения законов и безопасности государства». Четыре из шести подписанных им ордонансов были оценены обществом как попытка конституционного переворота: отмена свободы печати и введение правительственной цензуры для всех периодических изданий; роспуск только что избранной Палаты депутатов; введение более высокого имущественного ценза, ограничившего число избирателей и сокращение депутатских мест с 428 до 258; назначение на сентябрь 1830 внеочередных выборов на основе нового избирательного закона; изменение процедуры назначения государственных советников в пользу ультрароялистов. Либеральная оппозиция осудила ордонансы и отказалась признать их законность. 27 июля 1830 в Париже вспыхнуло восстание радикально настроенных студентов, ремесленников и рабочих, переросшее в революцию ( Июльская революция 1830 ), свергнувшую режим Реставрации Бурбонов.

Лит.: Bordonove G. Charles X: dernier roi de France et de Navarre. Paris, 1990. Waresquiel E. de. Yvert B. Histoire de la Restauration (1814—1830). Paris, 2002.