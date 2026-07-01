ИЮЛЬСКИЕ ОРДОНАНСЫ 1830
Июльские ордонансы 1830 — шесть указов (ордонансов), подписанных 25 июля 1830 (опубликованы 26 июля) королем Франции Карлом X.
Были восприняты обществом как грубое нарушение конституционной Хартии 1814. Подписанию ордонансов предшествовало требование Палаты депутатов (март 1830) об отставке реакционного и непопулярного кабинета Ж. де Полиньяка. В ответ король 16 мая распустил Палату и назначил новые выборы (июнь — июль), победу на которых одержала либеральная оппозиция. Тем не менее, Полиньяк остался на своем посту. Желая ослабить влияние оппозиции и усилить собственную власть, Карл X по-своему интерпретировал ст. 14-ю Хартии 1814, предполагавшую возможность принятия им ордонансов в интересах «исполнения законов и безопасности государства». Четыре из шести подписанных им ордонансов были оценены обществом как попытка конституционного переворота: отмена свободы печати и введение правительственной цензуры для всех периодических изданий; роспуск только что избранной Палаты депутатов; введение более высокого имущественного ценза, ограничившего число избирателей и сокращение депутатских мест с 428 до 258; назначение на сентябрь 1830 внеочередных выборов на основе нового избирательного закона; изменение процедуры назначения государственных советников в пользу ультрароялистов. Либеральная оппозиция осудила ордонансы и отказалась признать их законность. 27 июля 1830 в Париже вспыхнуло восстание радикально настроенных студентов, ремесленников и рабочих, переросшее в революцию (Июльская революция 1830), свергнувшую режим Реставрации Бурбонов.
Лит.: Bordonove G. Charles X: dernier roi de France et de Navarre. Paris, 1990. Waresquiel E. de. Yvert B. Histoire de la Restauration (1814—1830). Paris, 2002.