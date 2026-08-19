ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 года

ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 года - ли­бе­раль­ная ре­во­лю­ция во Фран­ции, сверг­нув­шая ре­жим Рес­тав­ра­ции.

Вы­зва­на кри­зи­сом в от­но­ше­ни­ях ко­ро­лев­ской вла­сти и ли­бе­раль­но-рес­пуб­ли­кан­ской оп­по­зи­ции. Кри­зис обо­ст­рил­ся в 1824 году по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол Кар­ла X, опи­рав­ше­го­ся на бывших эмиг­ран­тов-роя­ли­стов и выс­шие кру­ги ка­то­лического ду­хо­вен­ст­ва. По­сле на­зна­че­ния в августе 1829 года гла­вой ка­би­не­та Ж. де По­линь­я­ка, ко­то­рый при­дер­жи­вал­ся край­не пра­вых взгля­дов, на­ча­лось на­сту­п­ле­ние на не­мно­гие со­хра­няв­шие­ся по­ли­тических сво­бо­ды, об­ста­нов­ка в стра­не пре­дель­но на­ка­ли­лась. По­ли­тический кри­зис усу­губ­лял­ся эко­но­мической де­прес­си­ей и не­уро­жая­ми 1828-1829 года.

В мар­те 1830 года Па­ла­та де­пу­та­тов по­тре­бо­вала от­став­ки не­попу­ляр­но­го ка­би­не­та По­линь­я­ка, но 16 мая пар­ла­мент был рас­пу­щен ко­ро­лём. Не­смот­ря на по­бе­ду оп­по­зи­ции на вне­оче­ред­ных вы­бо­рах в ию­не - ию­ле 1830 года, По­линь­як ос­тал­ся на сво­ём по­сту. Стре­мясь от­влечь французское об­ще­ст­во от внутренних про­блем, ко­роль на­чал за­вое­ва­ние Ал­жи­ра, на­пра­вив в се­ре­ди­не мая 1830 года во­енная экс­пе­ди­цию к его бе­ре­гам. 25.07.1830 года Карл X под­пи­сал 6 ор­до­нан­сов (опуб­ли­ко­ва­ны 26 ию­ля), став­ших ро­ко­вы­ми для все­го ре­жи­ма Рес­тав­ра­ции. Со­глас­но этим ука­зам, толь­ко что из­бран­ная Па­ла­та де­пу­та­тов объ­яв­ля­лась рас­пу­щен­ной; на сентябрь 1830 года на­зна­ча­лись вы­бо­ры на ос­но­ве но­во­го за­ко­на, рез­ко ог­ра­ни­чи­вав­ше­го чис­ло из­би­ра­те­лей пу­тём вве­де­ния бо­лее вы­со­ко­го иму­щественного цен­за; чис­ло де­пу­тат­ских мест со­кра­ща­лось с 428 до 258; ус­лож­ня­лась про­це­ду­ра вы­бо­ров; вво­ди­лась стро­гая цен­зу­ра для пе­рио­дических из­да­ний.

Эти ор­до­нан­сы бы­ли вос­при­ня­ты в об­ще­ст­ве как гру­бое по­ся­га­тель­ст­во на кон­сти­ту­ци­он­ную Хар­тию 1814 года, а по­пыт­ка про­вес­ти их в жизнь на­толк­ну­лась на ре­ши­тель­ное со­про­тив­ле­ние ли­бе­ра­лов. Оп­по­зиционные жур­на­ли­сты де­мон­ст­ра­тив­но от­ка­за­лись вы­пол­нять со­дер­жав­шие­ся в ука­зах пред­пи­са­ния, от­но­сив­шие­ся к прес­се. 27.07.1830 года в Па­ри­же вспых­ну­ло вос­ста­ние ра­ди­каль­но на­стро­ен­ных сту­ден­тов, ре­мес­лен­ни­ков и ра­бо­чих. Штур­мом бы­ли взя­ты ко­ро­лев­ский дво­рец Тю­иль­ри и др. пра­ви­тельственные зда­ния. Часть войск са­мо­воль­но по­ки­ну­ла сто­ли­цу, часть - примк­ну­ла к вос­став­шим. Ре­аль­ная власть пе­ре­шла к Му­ници­паль­ной ко­мис­сии, со­став­лен­ной изру­ко­во­ди­те­лей ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции (ге­не­ра­лы М. Ж. Ла­фай­ет и М. Ло­бо, бан­кир Ж. Лаф­фит, К. Пе­рье и др.).

В хо­де улич­ных сра­же­ний в сто­ли­це по­гиб­ли при­мер­но 200 сол­дат и офи­це­ров пра­вительств. войск и около 800 пов­стан­цев. Сла­бость и не­ор­га­ни­зо­ван­ность рес­пуб­ли­кан­цев по­зво­ли­ли ли­де­рам ли­бе­ра­лов (Лаф­фит, А. Тьер и др.) пе­ре­хва­тить ини­циа­ти­ву и вос­поль­зо­вать­ся пло­да­ми народного вос­ста­ния. За­ру­чив­шись под­держ­кой по­пу­ляр­но­го в стра­не ве­те­ра­на Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века генерала Ла­фай­е­та, Па­ла­ты де­пу­та­тов и Па­ла­ты пэ­ров, они на­зна­чи­ли «на­ме­ст­ни­ком ко­ро­лев­ст­ва» гер­цо­га Ор­ле­ан­ско­го (31 ию­ля). 2 августа Карл X от­рёк­ся от пре­сто­ла, 9 августа гер­цог был про­воз­гла­шён «ко­ро­лём фран­цу­зов» под име­нем Луи Фи­лип­па. 14 августа при­ня­та кон­сти­ту­ци­он­ная Хар­тия 1830 года, су­ще­ст­вен­но рас­ши­рив­шая сво­бо­ды и круг из­би­ра­те­лей, вво­див­шая ме­ст­ное и об­ла­ст­ное са­мо­управ­ле­ние и т. д. Во Фран­ции ус­та­но­вил­ся ре­жим Июль­ской мо­нар­хии. Июльская революция да­ла тол­чок Бель­гий­ской ре­во­лю­ции 1830 года и Поль­ско­му вос­ста­нию 1830-1831 годов, а так­же ре­во­люционным вы­сту­п­ле­ни­ям в Гер­ма­нии и Ита­лии, на­нес­ла ощу­ти­мый удар по сис­те­ме Свя­щен­но­го сою­за.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)